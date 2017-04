CEU minden mennyiségben, plusz a CÖF bírálja (!) a kormányt, mert szerintük nem elég határozott a Lex civil – ez történt kedden

Vége a Lex CEU elleni tüntetésnek; újabb tüntetés, ezúttal Gulyás Márton és Varga Gergely kiszabadulása érdekében; barátnője szerint a lakásáról hurcolták el Varga Gergelyt, a hétfői esti tüntetés egyik őrizetbe vett résztvevőjét; kedd reggelre már eltűnt az uniós zászló a Magyar Rádió épületéről; az amerikai kormányzat kiáll a CEU mellett; Németh Zsolt szerint az amerikai helyettes külügyi államtitkár nem a State Department hivatalos álláspontját képviselte; Washington a Lex CEU fölfüggesztését követeli a magyar kormánytól; Bayer „V. Számú Párttagkönyv” Zsolt nagyon megfenyegette a polgárjogi tüntetőket; Orbán Gáspár az apja által éppen lemészárolni óhajtott Transparency International kurzusának volt hallgatója; a CÖF bírálja (!) a kormányt – mert szerintük nem elég határozott a tervezett Lex civil; a Magyar Kétfarkú Kutyapárt el akarja indítani Brüsszelt; egy néppárti EP-képviselő kitenné a Fideszt a Néppártból, az uniós támogatásokat pedig megvonná Magyarországtól; háromszázalékos államháztartási hiánnyal számol 2018-ra az NGM; elmarad a szerdai kormányülés és a csütörtöki Lázár-Kovács-féle sajtótájékoztató is; az NVB megtagadta a vagyonosodási vizsgálatokra irányuló népszavazási kérdések hitelesítését – keddi hírösszefoglalónk.

Vége a Lex CEU elleni tüntetésnek

Bár már a hétfői hírösszefoglalóban, azaz kedden megírtuk, de mivel keddre virradó éjjel lett vége, megírjuk még egyszer: Áder János államfő hétfőn aláírta a Lex CEU-t. Erre válaszul hivatalánál hétfő este tüntetés kezdődött, ami keddre virradó éjjel ért véget a Magyar Rádió volt épületénél, melynek homlokzatára egy tüntető kitűzte az Európai Unió zászlaját. (Budapest Beacon)

Tüntetés Gulyás Márton és Varga Gergely kiszabadulása érdekében

A hétfői tüntetéssel szemben kedd este nem Budáról Pestre, hanem Pestről Budára vonultak a dühös fiatalok, akik a hétfő este a Sándor-palotánál, illetve keddre virradó éjjel a lakásán őrizetbe vett két aktivista, Gulyás Márton és Varga Gergely kiszabadulását szerették volna elérni. A Gyorskocsi utcai fogdánál kialakult a vasárnapihoz és hétfőihez hasonló állóháború. (Budapest Beacon)

Barátnője szerint a lakásáról hurcolták el Varga Gergelyt, a hétfői esti tüntetés egyik őrizetbe vett résztvevőjét

Egy Budapesten élő fiatal, korábban a CEU-n tanuló grúz lány elmondása szerint keddre virradó éjjel barátjával, Varga Gergellyel hazatért a tüntetésről, „hazaérve elment lezuhanyozni, hogy a zuhanyzóból kilépve hét rendőrt találjon a házuk nappalijában, akik elmondása szerint semmilyen hivatalos papírt nem mutattak nekik, amikor behatoltak oda”. A rendőrök azt alig engedték meg neki, hogy fölöltözzék, „és ne meztelenül, egy törülközőbe csavarva kelljen válaszolgatnia nekik és megadnia az adatait”. Az adatok fölvétele után Vargát elvitték. (444)

Kedd reggelre már eltűnt az uniós zászló a Magyar Rádió épületéről

Kedd hajnalban leszedték a Magyar Rádió épületére pár órával korábban, a Lex CEU államfői aláírása ellen szervezett tüntetés megkoronázása gyanánt kitűzött európai uniós zászlót. Kiderült: a zászló tulajdonosa ment vissza a zászlóért, „mert szüksége volt rá”. (444)

Az amerikai kormányzat kiáll a CEU mellett

A Közép-európai Egyetemre is ellátogatott budapesti útja során Hoyt Yee, az Egyesült Államok helyettes külügyi államtitkára. Szerinte a CEU-t érintő vitás kérdésekről a magyar kormánynak nem az amerikai kormánnyal, hanem az egyetemmel kell megállapodnia. „Yee arra a kérdésre, hogy a CEU ügye mennyire ronthatja az amerikai-magyar viszonyt, azt mondta, hogy a két ország kapcsolata nagyon erős, Magyarország megbízható szövetséges.” (Index)

Németh Zsolt szerint az amerikai helyettes külügyi államtitkár nem a State Department hivatalos álláspontját képviselte

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint Hoyt Yee, az Egyesült Államok Budapesten tárgyaló államtitkára nem a hivatalos washingtoni álláspontot képviselte. „Hát, ez egy vélemény. És egyébként egy helyettes államtitkárról beszélünk, és tudtommal ő az elmúlt években is ugyanezt a pozíciót töltötte be. Várjuk a jelenlegi amerikai adminisztrációnak (értsd: kormányzat – a szerk.) a válaszát arra, hogy meg tudjuk-e kötni azt a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy a CEU folytassa a munkáját […]” – közölte Németh. (Hír TV)

Washington a Lex CEU fölfüggesztését követeli a magyar kormánytól

Mark C. Toner amerikai külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján közölte: nagyon aggasztónak találja a Lex CEU-t. Újságírói kérdésre Hoyt Yee helyettes külügyi államtitkár Budapesten elhangzott szavait (lásd kettővel följebb – a szerk.) úgy kommentálta: „Korábban már magam is kiadtam egy nyilatkozatot ebben az ügyben, és tisztában vagyok Yee megállapításaival is. Nagyon aggasztónak találjuk ezt a törvényt, amit a múlt héten fogadott el a magyar parlament, és ezen a héten az elnök is aláírt. Úgy látjuk, hogy a törvény veszélyezteti a CEU további működését, holott ez egy kiemelkedő tudományos intézet. Fontos tudományos és kulturális kapocs Magyarország és az Egyesült Államok között. Őszintén szólva a szabad kutatás és gondolkodás ügye van itt a középpontban. A törvény szerintünk több más amerikai egyetem oktatási programját is veszélyezteti Magyarországon, úgyhogy ez az ügy a CEU-n is túlmutat. Tisztában vagyok vele, hogy magyarok tízezrei tüntettek békésen a CEU-ért, és kutatók, tudósok és sokan mások az egész világon kiálltak a védelmében. Tisztában vagyunk a helyzettel, hiszen Tom Shannon külügyi államtitkár a múlt héten találkozott a CEU rektorával, Michael Ignatieffel, hogy megvitassák a törvény hatását az egyetemre. Úgyhogy sürgetjük Magyarország kormányát, hogy függesszék fel a törvény végrehajtását. A törvény felülvizsgálatát és megvitatását várjuk, amihez párbeszédre lesz szükség magával az egyetemmel, és a többi érintett intézménnyel is.” (444)

Bayer „V. Számú Párttagkönyv” Zsolt nagyon megfenyegette a polgárjogi tüntetőket

„[…] Záros határidőn belül utcára fogunk mi is vonulni, mindannak védelmében, ami nekünk fontos és szent. És dühösek leszünk. Úgyhogy egy darabig még őrjönghettek az utcákon, megpróbálhatjátok feldúlni a Parlamentet, a minisztériumokat, a Fidesz székházat (sic! – a szerk.), a köztársasági elnöki hivatalt (sic! – a szerk.), neki mehettek (sic! – a szerk.) a rendőröknek, megtámadhatjátok az újságírókat – még egy darabig” – írja Bayer. „Aztán majd nem. Aztán majd megtapasztaljátok, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni. Mondom: már mi is nagyon dühösek vagyunk. Világos?” – írja a fideszes közíró. (Badog.blogstar.hu)

Orbán Gáspár az apja által éppen lemészárolni óhajtott Transparency International kurzusának volt hallgatója

A Bibó István Szakkollégium honlapján olvasható, hogy a szakkollégium diákjai milyen szakmai tevékenységet végeznek vagy végeztek. Orbán Gáspárnál a következő olvasható: „alkotmányjogi érveléstechnika, korrupcióellenes kurzus – Transparency International”. A dolog szépsége, hogy a Lex civillel a hatalom épp most kívánja megszorongatni a civilszervezeteket – köztük a Soros Alapítvány által támogatott Transparency Internationalt. (444)

Nem Hírcsárda: a CÖF bírálja (!) a kormányt – mert szerintük nem elég határozott a tervezett Lex civil

Publicisztikájában Csizmadia László, a kormányközeli úgynevezett civilszervezet, a Civil Összefogás Fórum alapítója és szóvivője több határozottságot vár el a kormánytól. Többek között ezt írja: „Túlságosan enyhének tartjuk az ötpárti egyeztetésen megvitatott és az ellenzék által elutasított civilszervezetek átláthatóságáról szóló törvénytervezetet. Erősebb garanciákra lenne szükség, hogy a gyakorlatban jelentkező politikai szemléletű és indíttatású NGO-k cselekvéseit ellenőrizni lehessen. Javasoljuk, hogy a legitim kormány folyamatos támadását, megpuccsolását ne lehessen idegen pénzekből finanszírozni. Példaként jelezzük, hogy nem engedhető meg az iskolai diák önkormányzatok (sic! – a szerk.) mellett árnyék önkormányzatok (sic! – a szerk.) létrehozása és finanszírozása. Tiltani kell az álsegély szervezetek (sic! – a szerk.) és embercsempészek szövetkezését a zöldhatáron áttörő illegális migránsok felé irányuló segítségnyújtást.” (Civilosszefogas.hu)

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt el akarja indítani Brüsszelt – ha jól értjük

Állítsuk meg az állítsuk meg Brüsszelt! címen ellenkampányt indít a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP). „Szeretnénk ellenkampányt csinálni az Állítsuk meg Brüsszelt! hülyeségnek. Bérelnénk plakáthelyeket. Nyomtatnánk rengeteg matricát, amivel átragaszthatjátok a kormány plakátjait. És szívesen csinálnánk a témában egy ingyenes újságot is pár tízezer példányban. Ha adtok rá pénzt” – írja az adománygyűjtő ellenzéki párt. (Facebook)

Egy néppárti EP-képviselő kitenné a Fideszt a Néppártból, az uniós támogatásokat pedig megvonná Magyarországtól

Az európai uniós támogatások megvonását javasolja a legjobb eszköznek az Orbán-rendszer szankcionálására Frank Engel néppárti luxemburgi európai parlamenti (EP) képviselő. „A közösségi támogatások megvonását tartanám a helyes döntésnek. Ha az évi több mint négymilliárd eurónyi forrástól megfosztanánk a Fideszt, összeomlana a rendszerük” – fogalmazott a konzervatív politikus, aki szerint a Fidesznek semmi keresnivalója az Európai Néppártban. (Nepszava.hu)

Háromszázalékos államháztartási hiánnyal számol 2018-ra az NGM

Bár 1,1 billió forinttal több adóbevétel várható, mint idén, az becsült hiány mégis 2,4 százalékról három százalékra kúszik föl. Ez azért probléma, mert tavaly az Európai Bizottságnak (EB) beadott konvergenciaprogramban még 1,8 százalékos költségvetési hiányról volt szó. „Ehhez viszont a kormánynak 484 milliárd forintot kellene valahonnan spórolnia vagy valamiből összeszednie.” Ha a kormány tartani akarja a tavalyi, 2,4 százalékos hiányt, akkor csak 248 milliárdot kell összeszedni. (Index)

Elmarad a szerdai kormányülés és a csütörtöki Lázár-Kovács-féle sajtótájékoztató is

A kormánytagjai – beleértve Orbán Viktor miniszterelnököt – elvonulnak pihenni, így elmarad a szokásos szerdai kormányülés. Ugyancsak elmarad a másnapi, Lázár János kancelláriaminiszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő által tartandó sajtótájékoztató is. Szerdán az Európai Bizottság tanácskozni fog a Lex CEU-ról. (Atv.hu)

Az NVB megtagadta a vagyonosodási vizsgálatokra irányuló népszavazási kérdések hitelesítését

Megtagadta a politikusok vagyonosodási vizsgálatát célzó népszavazási kérdések hitelesítését keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A hat kérdést Fábián Zsolt magánszemély nyújtotta be, de a kérdések benyújtását Gémesi György gödöllői polgármester, az Új Kezdet párt elnöke jelentette be. E hat kérdésen túl az NVB egy, a paksi bővítéssel kapcsolatos népszavazási kérdést is elbírált. A Jánossy András által jegyzet kérdés úgy szólt: „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg, hogy – a paksi atomerőmű két új reaktorblokkjának megépítéséről kötött magyar-orosz egyezmény 2014. januári aláírásakor bejelentett 12,5 milliárd eurón túl – további összegek kerüljenek kiadásra a blokkok megépítésével vagy a villamosenergia-rendszerbe való beillesztésével összefüggésben akár az állam, akár az új blokkok beruházója vagy üzemeltetője, akár a villamos rendszerirányító vagy a nagykereskedő részéről, akár saját forrásból, akár hitelfelvételből finanszírozva?” A döntések nem jogerősek: tizenöt napon belül lelet ellenük a Kúriánál fellebbezni. (MTI)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):