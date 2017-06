A g… mehet, de a sz.rkupac nem: Vona pert nyert Bayer ellen, és valószínűleg meg lehetett volna akadályozni a hetvenegy menekült borzalmas magyarországi halálát – ez történt szerdán

Őrizetbe vették az MSZP szombathelyi frakcióvezetőjét; „Felvidéki harcos” feliratú, feketepólós úgynevezett „szurkolók” vertek szlovák szurkolókat Pozsonyban; valószínűleg meg lehetett volna akadályozni a hetvenegy menekült borzalmas magyarországi halálát; adok-kapok a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a CÖF között a Lex Civilről; ugyanazzal a magángéppel landolt Ferihegyen a Makaóból érkező Habony Árpád és Demján Sándor; az Egyesült Államokat aggasztja a Lex Civil, és a budapesti nagykövetség ennek hangot is adott; az NSZK is keményen beolvasott Budapestnek ugyanezért; az Európai Bizottság vizsgálja a Lex Civilt; a g… mehet, de a sz.rkupac nem: Vona Gábor pert nyert Bayer Zsolt ellen; döntött a Fővárosi Közgyűlés a Blaha Lujza tér fölújításáról; a szocdem kancellárjelölt elzárná a brüsszeli csapokat, ha Magyarország nem fogad be menekülteket; nem ment át az Országgyűlésen a Lex Simicska – szerdai hírösszefoglalónk.

Őrizetbe vették az MSZP szombathelyi frakcióvezetőjét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó bűnszervezetet lepleztek le, a többmilliárd forintos kárt okozó gyanúsítottakat őrizetbe vették, az érintett cégek és személyek vagyonát zárolták. A bűnszervezet tagjai a munkavállalók béréből levont személyi jövedelemadót sem utalták át az állami költségvetésbe. Tettükkel több mint hárommilliárd forint kárt okoztak. Az akció során őrizetbe vették Czeglédy Csaba ügyvédet, az MSZP szombathelyi frakcióvezetőjét, aki a Éljen Szombathely!, az MSZP, a DK és az Együtt egyéni jelöltjeként került be magas testületbe. Czeglédy nemcsak Botka László Szeged MSZP-s polgármesterének az ügyvédje, de ő védte a Szabadság téri, 2014-ben fölállított német megszállási emlékmű ellen tiltakozókat. Ugyanő volt az, aki 2013-ban Lazáry Viktor akkori kormánypárti alpolgármester kokainozásáról filmet hozott nyilvánosságra. (Budapest Beacon, MTI)

„Felvidéki harcos” feliratú, feketepólós úgynevezett „szurkolók” vertek szlovák szurkolókat Pozsonyban

Békés szlovák szurkolókat rugdostak és ütöttek azok a huligánok, akiket a szlovák rendőrök vettek őrizetbe a szlovák-magyar női válogatott kézilabdameccs előtt. A brutális támadás után két szlovák drukkert szállítottak kórházba, az egyik eszméletét vesztette, a másikat orrtörést szenvedett. A hatóságok összesen tíz vagy tizenkét embert vettek őrizetbe. Az elkövetők – legalábbis részben – vélhetően az Ferencvárosi Torna Clubhoz közeli csőcselékből kerültek ki. (Átlátszó)

Valószínűleg meg lehetett volna akadályozni a hetvenegy menekült borzalmas magyarországi halálát

Valószínűleg meg lehetett volna akadályozni annak a embernek a halálát, akik megfulladtak egy magyar rendszámú hűtőkamionban 2015 augusztusában – jelentette a Süddeutsche Zeitung (SZ) című német lap és két német regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportja. A beszámoló szerint a tragédiáért felelős bűnszervezet legalább huszonnyolcszor csempészett embereket Nyugat-Európába. Hűtőkamionokat is használtak, és ugyan a 2015. augusztus 26-án történt eset előtt nem halt meg senki, de több ember orvosi kezelésre szorult, mert elájult a zsúfoltságban. A magyar hatóságok 2015. augusztus 13-án megkezdték a bűnözők telefonjainak lehallgatását és a beszélgetések rögzítését. A tényfeltáró munkacsoport által megismert dokumentumok között több száz oldal csak a beszélgetések leiratait tartalmazza, köztük a tragédiával végződött úton folytatott telefonbeszélgetésekét. Azonban a magyar hatóságok „nyilvánvalóan” túlságosan későn kezdtek hozzá a felvételek lefordításához és elemzéséhez, ezért valószínűleg nem tűnt fel nekik az embercsempészek életveszélyes tevékenysége – áll a beszámolóban. Az embercsempészek 2015. augusztus 26-án hajnalban a hetvenegy embert bezárták egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a magyar-osztrák határra tartó hűtőkocsiban ötvenkilenc férfi, nyolc nő és négy gyermek az indulástól számított három órán belül, még Magyarországon megfulladt. Dörömbölésüket és kiabálásukat a kamiont vezető férfi ugyan észlelte, de a bűnszervezet vezetőjétől telefonon kapott utasítás miatt nem nyitotta ki a raktér ajtaját, hogy minél hamarabb eljusson Nyugat-Európába. Később a vádlottak a kamiont az ausztriai A4-es autópályán, Pándorfalu közelében hagyták és visszatértek Magyarországra. A bűnszervezet tagjai másnap hajnalban hatvanhét embert zsúfoltak be egy szintén zárt hűtőkocsiba Mórahalom közelében, őket Gálosig vitték. A bezárt emberek ebben ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki sem halt meg. A Pándorfalunál veszteglő kamionban fekvő holttesteket is másnap fedezték fel. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 11 afgán, bolgár és libanoni férfi ellen emelt vádat. A kiemelt jelentőségű bűnügy valamennyi vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell. A tárgyalás június 21-én kezdődik a Kecskeméti Törvényszéken. (MTI)

Adok-kapok a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a CÖF között a Lex Civilről

Mint arról a Budapest Beacon szerdán beszámolt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) külföldről támogatott civilszervezetet csinálna a Civil Összefogás Fórumból (CÖF). „Van egy ilyen ötlet, hogy gyűjtsünk össze 7.2 millió forintot, és utaljuk el külföldről a CÖF-nek, hogy legyen eggyel több külföldről támogatott »civilszervezet«” – fogalmazott az ellenzéki párt. Az RTL Klub Híradójának írásbeli megkeresésére a CÖF úgy reagált: „Ostobasággal és szakmai hozzáértés nélküli kijelentésekkel nem foglalkozunk, hiszen még az ajándékozást is kétoldalú szerződésbe kell foglalni, mi pedig nem kívánunk külföldről támogatást elfogadni. 2009 óta nem is fogadtunk el. Ha mégis érkezne számlánkra ilyen, Kétfarkúak által küldött támogatás, azt azonnal, köszönettel visszaküldenénk a feladónak. A törvényt minden civil szervezetnek be kell tartani. A CÖF a törvényi célt támogathatónak tartja, honlapunkon az egyenlőség elve alapján már feltüntettük, hogy »Külföldről nem támogatott szervezet« vagyunk.” Az utóiratban még hozzátették: „Ha már a humornál tartunk, a kezdeményező kösse mindkét farkára az összegyűjtött adományt, mert ahogy látjuk, az mindent kibír.” Az MKKP úgy reagált: „Ők ugye azt mondják, hogy ha utalunk nekik külföldről, azt visszaküldik. De mi van akkor, ha csinálunk egy osztrák bankszámlát, arról utalunk nekik, majd a számlát azonnal megszüntetjük? Akkor ugye nincs hova visszautalni. Hétfőig kitaláljuk, legyen-e erre gyűjtés.” (Hvg.hu)

Makaóból érkeztek: ugyanazzal a magángéppel landolt Ferihegyen Habony Árpád és Demján Sándor

Magángéppel érkezett Makaóból Ferihegyre két ügyvéd társaságában Habony Árpád és Demján Sándor. A négytagú társaság egy Bombardier Global 6000-es luxusgéppel Makaóból érkezett Budapestre. A hasonló géptípus bérbeadását kínáló magántársaság, a Vistajet kétszázezer eurós, azaz nagyjából hatvanegymillió forintos áron kínálja a dél-ázsiai interkontinentális utakat. (24.hu, Hvg.hu)

Az Egyesült Államokat aggasztja a Lex Civil, és a budapesti nagykövetség ennek hangot is adott

„Az Egyesült Államokat aggodalommal tölti el, hogy a magyar parlament elfogadott egy olyan jogszabályt, amely méltánytalanul sújtja a magyar civilszervezetek egy célzott csoportját, akik közül sokan a korrupció elleni harcot, valamint az emberi jogok és a polgári szabadságjogok védelmét tekintik fő feladatuknak. Ez az új törvény megbélyegez helyi szervezeteket – különösen azon kormányzati kommunikáció kontextusában, mely a külföldről támogatást kapó civilszervezeteket úgy ábrázolja, mint amelyek a társadalom érdeke ellenében tevékenykednek –, és elrettentő hatással lesz a magyarok önszerveződésére és azon képességére, hogy aggodalmaikat demokratikus úton hozzák a kormány tudomására. Amennyiben életbe lép, a törvény visszalépést fog eredményezni a NATO, az EU és az EBESZ által képviselt egyesülési jog és szólásszabadság érvényesülése tekintetében, valamint a civil szervezetek támogatása iránti közös elkötelezettségünkben. Azon állítások, melyek szerint ez a jogszabály az Egyesült Államokban létező Idegen Ügynökök Bejegyzéséről szóló Törvényen alapul, nem valósak” – írja a nagykövetség. (Hu.usembassy.gov)

Az NSZK is keményen beolvasott Budapestnek a Lex Civil miatt

A német kormány „nagy aggodalommal” tekint a külföldről támogatott civilszervezetekről szóló magyar törvényre – mondta a német külügyminisztérium szóvivője szerdán Berlinben. Martin Schäfer közölte: a német kormány számára fontos érték a véleményszabadság, a civiltársadalmi szervezetek védelme és munkájuk szabadsága. Ezzel szemben a magyar törvény „erősen azt a benyomást kelti, mintha a külföldi részfinanszírozással működő civil szervezetek munkájának megnehezítését szolgálná” – tette hozzá a külügyi szóvivő. Schäfer kiemelte: a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok nem képezhetik vita tárgyát Európában, ezek az értékek jelentik az Európai Unió alapját, és elkötelezte magát mellettük az összes tagállam. (MTI)

Az Európai Bizottság vizsgálja a Lex Civilt

Az Európai Bizottság (EB) vizsgálja, hogy a Magyarországon előző nap elfogadott civiltörvény összhangban van-e az Európai Unió belső piaci szabályaival és az alapjogi chartával – közölte a testület szóvivője. Alexander Winterstein a bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kijelentette: továbbra is figyelemmel követik az ügyet, és a Velencei Bizottsággal, az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testületével együttműködve elemzik, hogy a magyar hatóságok figyelembe vették-e a törvénytervezettel kapcsolatban korábban megfogalmazott aggályaikat. (MTI)

A g… mehet, de a sz.rkupac nem: Vona Gábor pert nyert Bayer Zsolt ellen

Bayer Zsoltnak háromszázezer forint sérelemdíj és kamatai megfizetése mellett sajnálkozó levelet kell küldenie Vona Gábor számára – döntött első fokon, nem jogerősen a Fővárosi Törvényszék abban a személyiségi jogi perben, amit a Jobbik pártelnöke indított a közíró ellen, amiért az „g…nek” és „sz.rkupacnak” nevezte egy blogbejegyzésben. Fintha-Nagy Péter László bíró szerint a g… maradhat, mert egy blogbejegyzésben az még éppen belül van azon a határon, amit egy közszereplőnek el kell viselnie. A sz.rkupac viszont „túlmegy mindenen” – indokolta az ítéletet Fintha-Nagy, aki szerint nem az a mérvadó, hogy egy adott szó mennyire trágár, hanem, hogy az emberi méltóságot mennyire sérti. Szerinte a sz.rkupacozás durvább a g…zésnél. (Mno.hu)

Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Blaha Lujza tér fölújításáról

A budapesti Blaha Lujza tér felújításáról döntött a Fővárosi Közgyűlés. A tervek szerint a 1,8 milliárd forintból megvalósuló rekonstrukció kivitelezése 2018 végén kezdődhet meg és 2019 végére fejeződhet be. A testület 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a rekonstrukciót. Tarlós István főpolgármester azt mondta, hogy messzemenőkig támogatja a tér felújítását. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes közölte, hogy most kezdik el a tervezést. (MTI)

A szocdem kancellárjelölt elzárná a brüsszeli csapokat, ha Magyarország nem fogad be menekülteket

Martin Schulz, az Európai Parlament volt szocialista elnöke, szociáldemokrata német kancellárjelölt szerint, ha Magyarország nem fogad be menekülteket, uniós támogatásokból sem kellene részesülnie. Schulz azt mondta, kancellárként nem fogadná el az európai szolidaritás megkérdőjelezését, a menekültek beáramlás Európába ugyanis nem német, hanem európai probléma. „Orbán azt mondja, ez egy német probléma. Hadd legyek ebben teljesen világos: ha agrárpolitikáról van szó, akkor azt mondják, »igen, kérjük«. Ha a támogatásokról van szó, azt mondják, »igen, kérjük«. És amikor a szolidaritásról van szó a menekültpolitikában, akkor meg »nem, köszönjük« – ez nem elfogadható” – mondta az SDP kancellárjelöltje. (Hvg.hu)

Nem ment át az Országgyűlésen a Lex Simicska

Kétharmados törvény lévén épphogy, de nem ment át az Országgyűlésen a Lex Simicska – hivatalos nevén A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról szóló törvény. A törvényjavaslat 131 igen és 67 nem szavazatot kapott, így – lévén a tervezet kiskétharmados, azaz a szavazó képviselők legalább kétharmadának „igen” szavazatára lett volna szükség – az nem ment át. A kormánypárti képviselők egységesen igennel, az ellenzékiek egységesen nemmel szavaztak, kivéve a DK-s, független Oláh Lajost, aki a szavazás napján lett rosszul. (Budapest Beacon, Mkogy.hu, Hvg.hu)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):