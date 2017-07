Jogerősen részben letöltendő, részben fölfüggesztett szabadságvesztést kapott a homofób és cigányellenes szövegek kíséretében a Pride három résztvevőjét elverő öt tettes

[Ketten a három áldozat közül: Derdák Tibor és Orsós János. Fotó: Hvg.hu]

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék jogerősen is bűnösnek találta közösség tagja elleni erőszak bűntettében azt az öt férfit, akik a 2013-as Pride után homofób és cigányellenes megjegyzések közepette bántalmaztak három férfit – derül ki a sértetteket a bíróságon képviselő LMBT-jogvédő szervezet, a Háttér Társaság szerdai közleményéből. A bíróság szerint nemcsak a bántalmazás, de a nagyobb csoport tagjaként homofób rigmusok skandálása sem jogszerű, mivel az riadalomkeltő – írja a civilszervezet.

„2013. július 6-án Derdák Tibor, Orsós János és Glonczi László (mindhárman a cigányintegrációban utazó Dr. Ámbédkar Iskola tanárai, Derdák az iskola igazgatója, az SZDSZ volt országgyűlési képviselője – Sz. P.) a Budapest Pride-ról tartott hazafelé, amikor a Nyugati tér közelében egy húsz-harminc fős fekete ruhás, katonai alakzatba rendeződött ellentüntető csoporttal találták szembe magukat, akik először útjukat állták, majd mindhármukat megverték »Buzik vagytok! Cigányok vagytok!« felkiáltások kíséretében” – írja szerdai, a Budapest Beaconnek eljuttatott közleményében a Háttér.

„Az elkövetők a támadást követően a Nyugati téren egy nagyobb csoport ellentüntetőhöz csatlakoztak, és homofób rigmusokat skandáltak. A nyomozás során kiderült: valamennyi elkövető a jogerősen betiltott Magyar Gárda utódszervezetének, az Új Magyar Gárda Mozgalomnak a tagja, ketten közülük vezető beosztásban. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2016 novemberében első fokon eljárva két elkövetőt letöltendő, hármat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt” – folytatódik a dokumentum, melyből utóbb kiderül: júniusban másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a per. A magas testület „az első fokon eljáró bírósághoz hasonlón minden kétséget kizáróan bizonyítottnak látta, hogy a vádlottak elkövették a bántalmazást, és annak indítéka a sértettek szexuális irányultsága, illetve etnikai hovatartozása volt”. (Mármint a tettesek által vélt szexuális irányultsága, illetve etnikai hovatartozása: heteroszexuálisok is járnak Pride-ra és gádzsók is tanítanak a Dr. Ámbédkarban – Sz. P.)

„Felülbírálta ugyanakkor a Törvényszék az első fokon eljáró bíróság azon álláspontját, hogy a Nyugati téri skandálás a szólásszabadság keretein belül maradt, ezért az ellen büntetőjogi eszközökkel nem lehet fellépni. A másodfokú bíróság ezzel szemben úgy találta: nagyobb csoport tagjaként homofób rigmusokat skandálni nem jogszerű, mivel az riadalomkeltő, amelyet a hatályos Büntető Törvénykönyv tilt. Mindezek mellett is a bíróság két elkövető büntetését enyhítette: egyiküket letöltendő szabadságvesztés helyett felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, egy másik vádlott esetén a felfüggesztés hosszát öt évről négy évre csökkentette. Az ítélet jogerős” – áll a dokumentumban.

A közlemény végül idézi Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét – a Budapest Beacon részben vele készült interjúja itt olvasható –, aki szerint „a szélsőséges ellentüntetők nem hivatkozhatnak a szólásszabadságra, amikor a Pride [… ]résztvevőit tömeges skandálással próbálják megfélemlíteni”. Az LMBT-jogi aktivista abban bízik, „hogy a rendőrség a jövőben kellő szigorral lép fel az ilyen gyűlöletkeltő megmozdulások résztvevői ellen”.

