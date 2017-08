„A mának szüksége van Wallenbergekre, amikor a hőségriadó közepén zárják el az ivóvízcsapokat a cigánytelepeken” – Raoul Wallenbergre emlékeztek

[Setét Jenő. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

Születésének százötödik évfordulóján Raoul Wallenbergre emlékezett a nevét viselő egyesület az újlipótvárosi Szent István parkban lévő Wallenberg-szobornál péntek délután. A rendezvény mindkét szónoka, Isabelle Poupart budapesti kanadai nagykövet és Setét Jenő cigánypolgárjogi aktivista megemlítette a menekültkérdést. Az eseményen a kanadain kívül a brit nagykövet is megjelent, s az Egyesült Államok, illetve Svédország is képviseltette magát, a magyar kormány részéről azonban senki sem volt jelen.

A Raoul Wallenberg Egyesület péntek délután mintegy harminc érdeklődő jelenlétében az újlipótvárosi Szent István parkban, Wallenberg szobránál emlékezett meg a szovjet fogságban, máig rejtélyes körülmények között elhunyt, a Soá idején zsidók ezreit Budapesten megmentő svéd diplomatára. A megemlékezésen jelen volt többek közt Iain Lindsay budapesti brit nagykövet, Isabelle Poupart budapesti kanadai nagykövet, Setét Jenő cigánypolgárjogi aktivista, az Ide Tartozunk Egyesület elnöke. Alacsonyabb szinten képviseltette magát az Egyesült Államok és Svédország budapesti nagykövetsége. Ugyancsak jelen volt Borszéki Gyula, a XIII. kerület alpolgármestere és Hiszékeny Dezső, Újlipótváros országgyűlési képviselője. A magyar kormány részéről senki sem vett részt az eseményen.

Poupart és Setét beszédet is tartott. A kanadai nagykövet többek közt arra hívta föl a figyelmet, hogy – mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt – Wallenberg tiszteletbeli kanadai állampolgár. Ő volt az ország történetében az első, aki – 1985-ben – megkapta a tiszteletbeli állampolgárságot, s azóta rajta kívül még öten részesültek ebben a kitüntetésben. Ha jól értettük, Poupart a Nemzeti Együttműködés Rendszerének szúrt oda, amikor arról beszélt, hogy az elmúlt években Kanada több mint negyvenezer szíriai menekültet fogadott be, s tavaly összesen háromszázezer ember lelt új hazára Kanadában. (Kanada lakossága mintegy harmincötmillió fő, érdemes aránypárt alkotni – a szerk.) Hozzátette: az 1956-os forradalom ás szabadságharc után több mint harminchét és fél ezer magyar menekültet fogadott be Kanada.

A kanadai nagykövettel szemben a beszédét fejből elmondó Setét Jenő emlékeztetett: 1944. augusztus 2-ről 3-ra virradóra Auschwitz-Birkenauban közel háromezer cigányt gyilkoltak meg, így Wallenberg születési évfordulójával szinte egyszerre van a Porrajmos, a cigány holocaust emléknapja. Az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozó polgárjogi aktivista enyhén bírálta Kanadát, amiért a Magyarországról oda emigrált cigányok közül többen nem kaptak menekültstátust, ugyanakkor köszönetet is mondott, amiért a Trudeau-kormány úgy döntött, hogy újranyitja azoknak a cigányoknak az aktáját, akiknek korábban elutasították a menekültkérelmét. Arra is fölhívta a figyelmet, hogy korábban számos embert fordítottak vissza Kanada repülőtereiről kizárólag azért, mert bevándorlási hivatal tisztjei cigányoknak nézték őket.

Setét szerint Wallenberget ma migránssimogatónak, zsidó-, Soros-, esetleg cigánybérencnek hívnák. „Irgalmatlan szükségünk van a mai napokban Wallenberg szellemiségének örököseire, azokra, akik képesek megszólalni, elkerülve a néma cinkosságot például a 2009. évi rasszista sorozatgyilkosság idején. A mának szüksége van Wallenbergekre, amikor kiváló érzékkel a hőségriadó közepén zárják el az ivóvízcsapokat a cigánytelepeken. A mának szüksége Wallenbergekre akkor, amikor a roma gyermekek jövőjét rabolják el azzal, hogy a kudarcos, külön szervezett osztályokba és iskolákba zárják őket. […] Meg vagyok győződve róla, hogyha Wallenberg élne, akkor velünk küzdene” – zárta beszédét Setét Jenő.

Az esemény zárásaként a megemlékezés részvevői virágokat és mécseseket helyeztek el az egykori svéd követségi titkár újlipótvárosi szobránál.