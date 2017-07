Nyomozás indult az ötven forintért kamujegyet vásárolt ifjú ellen – tüntetés szerveződik mellette – ez történt pénteken

Csoportgyőzelemmel a legjobb nyolc között a férfi vízilabdacsapat a budapesti világbajnokságon; nyomozás indult az ötven forintért kamujegyet vásárolt ifjú ellen – tüntetés szerveződik mellette; Orbán Viktor szerint Magyarország nem tudna futball-világbajnokságot rendezni és – ha jól értettük, ami persze nem biztos – a sorok között a stadionépítések leállítására utalt; évente több száz egészségügyi dolgozó költözik Nyugatra; a Sportkórház főigazgatónője nem akarja az intézményt átadni a Testnevelési Egyetemnek – nem hosszabbítják meg a szerződését; a Teréz körúti robbantót terrorizmus előkészületével is meg akarják gyanúsítani; a járási hivatal munkatársaival fotóztatják a helyi óriásplakátokat; erdőt irtottak Káptalanfüreden, hogy kézilabdacsarnokot építsenek a Kocsis Máté – aki amúgy kézilabdaszövetségi elnök is – által vezetett Józsefváros üdülőjében; Semjén Zsolt szerint nem az ő készülékükben van a hiba, ha a román-magyar viszony nem megfelelő; nem Hírcsárda: családbarát minősítési rendszer bevezetését tervezi a kormány; Fidesz-közeli céget vett Mészáros Lőrinc; romániai bankot vesz az OTP; három éve úgy törték föl orosz hackerek a HM levelezését, hogy létrehoztak egy hm.qov.hu kamuoldalt, amit sokan összekevertek a hm.gov.hu-val – pénteki hírösszefoglalónk.

Csoportgyőzelemmel a legjobb nyolc között a férfi vízilabdacsapat a budapesti világbajnokságon

Nyolcaddöntő nélkül a legjobb nyolcba jutott a magyar férfi vízilabda-válogatott az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII., budapest-balatonfüredi világbajnokságán, miután a B csoport zárófordulójában 13:7-re legyőzte Franciaországot, Olaszország pedig 13:5-re Ausztráliát. Ezzel Magyarország lett a csoportgyőztes, és kedden a vasárnapi spanyol-orosz nyolcaddöntő győztesével játszik negyeddöntőt. A nyíltvízi úszók huszonöt kilométeres versenyében a nők között Olasz Anna az ötödik, Sömenek Onon Kata a tizenkettedik, míg a férfiaknál Gyurta Gergely a hatodik helyen végzett. (Budapest Beacon)

Nyomozás indult az ötven forintért kamujegyet vásárolt ifjú ellen – tüntetés szerveződik mellette

Följelentés, majd rendőrségi előállítás az éjszaka közepén – jutalom helyett ez járt annak a tizennyolc éves fiatalembernek, aki egy, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) újonnan bevezetett elektronikus jegyrendszerben található hibára kívánta felhívni a budapesti közlekedési cég figyelmét. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) gyanúsítottként hallgatta ki az ifjút, aki azzal mutatta meg, a BKK új jegyrendszerének rossz működését, hogy ötven forintért vett egy kamujegyet. Sok dolgot nem kell kinyomozni: „a fiú tettét azonnal jelentette a BKK-nak, Dabóczi Kálmán vezérigazgató azonban nyilatkozatában törvénytelennek nevezte az esetet és a BKK feljelentést tett a rendőrségen”. A gesztus nem maradt viszonzatlan: az internet népe páros lábbal ment bele a BKK-ba, és a rendszert fejlesztő T-Systemsbe. Közben az Occupyoktogonbázis tüntetést szervez. „Közkivánatra (sic! – a szerk.): BKK tüntetés. Az etikus hacker srác meghurcolása miatt. (Az Oktogon a technikát, bejelentést és fórummoderációt biztosítja.)” – írják a szervezők. A fiatalember azóta szabadlábon védekezik. (Budapest Beacon, Hvg.hu, Facebook)

Orbán Viktor szerint Magyarország nem tudna futball-világbajnokságot rendezni és – ha jól értettük, ami persze nem biztos – a sorok között a stadionépítések leállítására utalt

Péntek reggeli szokásos, a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök többek közt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök budapesti látogatása, valamint az ankarai magyar-török csúcs közös pontjaként jellemezte, hogy ezek a magyar emberek megvédéséről, a külső védelmi vonalak felépítéséről szóltak. A kormányfő sorosozott is, valamint azon nézetének is hangot adott, hogy a menekülthullámot megállítandó katonai beavatkozásra lenne szükség Líbiában, majd közölte: „egy rendezvényfajta van, amit Magyarország nem tud megrendezni, az a futball-világbajnokság, mert ahhoz nincsenek meg a létesítményeink, és nem is lenne ésszerű, ha annak érdekében ilyeneket építenénk”. (MTI, Kormany.hu)

Évente több száz egészségügyi dolgozó költözik Nyugatra

Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) legújabb adatai szerint tavaly 631-en igényeltek a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, 2015-ben 707-en, 2014-ben pedig 980-an. „A kieső több száz szakdolgozó így is súlyos problémákat okoz a hazai ellátásban. Sok kórházban ugyanis már nagyobb gond a nővér-, mint az orvoshiány.” (Magyar Nemzet)

A Sportkórház főigazgatónője nem akarja az intézményt átadni a Testnevelési Egyetemnek – nem hosszabbítják meg a szerződését

Távozik Soós Ágnes, a Sportkórház főigazgatónője, akivel Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár közölte, hogy nem kívánják megbízatását meghosszabbítani. A nyugdíjkorhatárt egyébként elért szakember ellenzi, hogy az általa vezetett intézmény kiköltözzék az Alkotás utcai épületből, amely a kormány szándékai szerint a Testnevelési Egyetemé lesz. (Magyar Idők)

A Teréz körúti robbantót terrorizmus előkészületével is meg akarják gyanúsítani

Két hónappal meghosszabbították a Teréz körúti robbantás ügyé­ben folyó nyomozás határidejét, mivel újabb bűncselekménnyel, terrorizmus előkészületével is meg akarják gyanúsítani P. Lászlót. A Budai Központi Kerületi Bíróság döntött robbantást beismerő férfi előzetes letartóztatásának három hónappal történt meghosszabbításáról. (MTI, Magyar Idők)

A járási hivatal munkatársaival fotóztatják a helyi óriásplakátokat

Járásonként két-két embert a területükön lévő óriásplakátok lefényképezésére utasítottak. A kancellária közölte: a kormányhivatalok csak „a településkép védelméről” szóló törvényben meghatározott feladatukat végzik. (Nepszava.hu)

Erdőt irtottak Káptalanfüreden, hogy kézilabdacsarnokot építsenek a Kocsis Máté – aki amúgy kézilabdaszövetségi elnök is – által vezetett Józsefváros üdülőjében

Részletek itt. (444)

Semjén Zsolt szerint nem az ő készülékükben van a hiba, ha a román-magyar viszony nem megfelelő

Semjén Zsolt szerint „nem a mi készülékünkben van a hiba”, ha a román-magyar viszony még mindig nem megfelelően alakul. A miniszterelnök-helyettes erről Tusnádfürdőn beszélt, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor úgynevezett nemzetpolitikai (bármit is jelentsen ez – a szerk.) pódiumbeszélgetésén, melyen valamennyi nemzetrész és a magyar kormány képviselői vettek részt. (MTI)

Nem Hírcsárda: családbarát minősítési rendszer bevezetését tervezi a kormány

Novák Katalin családügyi államtitkár a bálványosi szabadegyetemen közölte: 2018 a családok éve lesz. A kormány ennek jegyében egy családbarát minősítési rendszer bevezetését tervezi. „Ez abból áll majd, hogy lesz családbarát státusz, amihez a kormány minimumkövetelményeket határoz meg. Azok a fesztiválok, éttermek, munkahelyek és más intézmények, amik ezeket a követelményeket teljesítik, megkapják a családbarát minősítést.” (444)

Fidesz-közeli céget vett Mészáros Lőrinc

A Fidesz szekszárdi szervezetéhez közeli cég, a Status Capital Zrt 75,33 százalékát megveszi Mészáros Lőrinc, a maradék 24,67 százalékot pedig a fideszes felcsúti polgármester és gázszerelő érdekeltségébe tartozó Optimus. (444)

Romániai bankot vesz az OTP

Az OTP megveszi a Görögország Nemzeti Bankja nevű görög kereskedelmi banktól annak romániai érdekeltségét, a Banca Românească pénzintézetet. Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője az M1 aktuális csatornán azt mondta: a hírek szerint a vételre viszonylag olcsón, könyv szerinti érték alatt került sor. (Budapest Beacon, Reuters, 444, MTI)

Három éve úgy törték föl orosz hackerek a HM levelezését, hogy létrehoztak egy hm.qov.hu kamuoldalt, amit sokan összekevertek a hm.gov.hu-val

Részletek itt. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):