Röszkei terroristaper: elölről kezdődik az egész, új eljárást rendelt el a másodfokú bíróság

[Hátulról, fehér ingben Ahmed Hamed. Fotó: The Budapest Beacon, Bayer Lili]

Csütörtöki határozatában új eljárást rendelt el a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla a novemberben terrorizmusért elsőfokon tíz évre ítélt ciprusi – tehát európai uniós – állandó tartózkodási engedéllyel bíró szír állampolgár, Ahmed Hamed büntetőperében. Határozatában a bíróság a nem megfelelő bizonyítékokra hivatkozva hozta meg döntését. Hamed előzetesben marad.

Ahmed Hamedet 2015 szeptemberében tartóztatták le, miután a röszkei határátkelőnél – mint arról a Budapest Beacon részletesen beszámolt – 2015. szeptember 16-án összecsaptak a menedékkérők a magyar rendőrökkel. Mint arról a Budapest Beacon ugyancsak beszámolt, 2016. november 30-án első fokon bűnösnek találták terrorcselekményben való részvételért, és nem jogerősen tíz év börtönre ítélték. A magyar és a nemzetközi jogvédő szervezetek tiltakoztak a döntés ellen, sokan kirakatperként értékelték Hamed perét.

Az ügyészség a másodfokú eljárásban ugyanazokat az érveket hozta fel, mint az elsőfokú perben. A vád szerint Hamed kővel dobálta a rendőröket, hangosbeszélőn szónokolt a menekültekhez, ultimátumot adott a rendőröknek, és azzal fenyegetőzött, hogy a menekültek átjönnek a határon.

A fellebbezés után másodfokon új ügyvéd, a Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere, Bárándy Péter képviselte védte Hamedet. Bárándy szerint lényeges bizonyítékok maradtak figyelmen kívül az elsőfokú eljárásban.

„Az én szemszögemből hiányoznak a tények” – mondta az ügyvéd. Hangsúlyozta: több ellentmondás is van a rendőrök tanúvallomásai és a helyszínen készített video-, és hangfölvételek, illetve az egyik rendőr által készített filmfölvétel között. Bárándy ellentmondásokat vélt fölfedezni az események időrendje körül, és a tekintetben is, hogy mit szónokolt Hamed a többi menekültnek.

Bárándy azzal is érvelt, hogy nem a megfelelő törvényeket alkalmazták a vádlottal szemben, aki ciprusi – tehát európai uniós – állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és csak szír családjának segített az Európai Unióba történő eljutásban.

„A vádlott jogszerűen beléphetett Magyarországra, csak épp nem itt” – mondta Bárándy.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy nézete szerint nincs bizonyíték arra, hogy az események – beleértve a kődobálást és a határátlépési kísérletet – terrorcselekménynek minősülnek.

A védelem élesen bírálta azt is, hogy az elsőfokú eljárás során a bíróság figyelembe vette a vádlott vallását is.

„Hogy milyen viszonya van a vádlottnak a Koránnal […], és milyen képek vannak a telefonján […], az nem tartozik ide” – mondta Bárándy.

A megbilincselt Hamedet három maszkos rendőr kísérte az újságírókkal és emberi jogi aktivistákkal zsúfolt tárgyalóterembe.

Vallomásában a vádlott végig ragaszkodott ahhoz, hogy soha nem állt szándékában sérülést okozni a rendőröknek.

„Eredetileg azt terveztem, hogy segítek a családomnak távol kerülni a háborútól” – mondta. „Nem tudtuk, hogy a határ le van-e zárva, vagy sem” – mondta Hamed, aki a röszkei incidens után Horvátországba távozott, majd később érkezett Magyarországra. Hangsúlyozta: Magyarországra jövetele is az ártatlanságát bizonyítja. „Ha úgy éreztem volna, hogy bárkinek sérülést okoztam, vagy bűncselekményt követtem volna el, akkor nem jöttem volna Magyarországra” – mondta. Közölte: sokak szemében már attól bűnössé vált, hogy mohamedán.

„Azt vettem észre, hogy ha bárkinek megmondom, hogy a nevem, azt gondolják, hogy terrorista vagyok” – jegyezte meg „Én tisztelem az összes többi vallást. […] Bármi is történjék velem ebben az ügyben Magyarországon, nincs semmi bajom a magyar emberekkel vagy Magyarországgal” – mondta a vádlott.

A bíróság az ítéletében különös figyelmet szentelt a védelem érvének, miszerint egyes bizonyítékok ellentmondásosaknak tűnnek, míg másokat nem is vettek figyelembe.

„Az első fokon eljáró bíróságnak jogi felelőssége van abban, hogy minden bizonyítékot figyelembe vegyen” – mondta a háromfős bírói testület elnöke, aki Hamed röszkei beszédéből részleteket olvasott föl. Szerinte a vádlott nyugalomra intő szavait nem vette figyelembe az elsőfokú bíróság. „Nem vették figyelembe a helyzetet” – mondta a bíró a rendőri tanúvallomásokkal kapcsolatban, hozzátéve, hogy a helyszínen nagy volt a kavarodás és a zaj.

„A tényeket […] tisztázni kell” – mondta a bíró és új eljárás lefolytatása mellett döntött. Az ítélet szerint az új eljárást máshol kell lefolytatni, mint ahol az elsőfokú ítélet született.

A tárgyaláson megjelent polgárjogi aktivisták üdvözölték az ítéletet. „Pozitív, hogy a bíró számos, az ügyvéd által kifogásolt említett kérdésben megkérdőjelezte az elsőfokú ítélet”, mondta a The Budapest Beacon helyszíni tudósítójának a vezetékneve elhallgatását kérő Judit, a Free the Röszke eleven Facebook-csoport aktivistája.

Több aktivista is tetszésének adott hangot az ítélet miatt, az ugyanakkor aggodalommal töltötte el őket, hogy Ahmed Hamedet továbbra is fogva tartják. „Az ítélet jó, de most ismét hónapok fognak eltelni, amíg börtönben kell maradnia” – mondta lapunk angol nyelvű változatának Hegedűs Barbara, a Migszol Csoport aktivistája.

