Továbbra is a Lex CEU tematizálja a közbeszédet – ez történt hétfőn

Áder aláírta a Lex CEU-t, amivel elég jelentős spontán tüntetést generált; Kósa Lajos szerint semmilyen egyetemet sem zárnak be; Kunhalmi Ágnes szerint színtiszta politikai döntéssel a hatalom be akarja zárni a CEU-t; a konzervatív értelmiségiek nem mennek be az Alindába elmondani a Lex CEU-val kapcsolatos véleményüket; hatalmas érdeklődés mellett mondták el az ELTE jogi karán az előadók, hogy mi a baj a Lex CEU-val; Donald Trump (még) nem gratulált Áder Jánosnak újraválasztása alkalmából; Németh Szilárdék határozatképtelenné tették a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését az orosz kódról szóló vita kezdetekor; a Sláger FM megszerzésén fáradozik Habony Árpád köre; új stadion Zalaegerszegen, rekord nézőszámmal; valamennyire önkritikát gyakorolt a KDNP-ből kilépett Lukácsi Katalin; az EU jelentős túlárazásokat talált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik projektjében; tárca nélküli miniszter fogja Paks II-t felügyelni; az ENSZ azt kéri az EU-tagoktól, hogy ne küldjenek vissza Magyarországra menekülteket – hétfői hírösszefoglalónk.

Áder aláírta a Lex CEU-t, amivel elég jelentős spontán tüntetést generált

Áder János államfő hétfőn aláírta a Lex CEU-t. Iványi Gábor többé-kevésbé lemondásra szólította föl Ádert, akinek hivatalánál hétfő este – válaszul arra, hogy aláírta a törvényt – tüntetés kezdődött. Gulyás Mártont a rendőrség kiemelte a tömegből. A tömeg lement a Clark Ádám térre, majd a Lánchídon vonult Pestre, ahol jelentős kerülővel eljutott a Magyar Rádióhoz, melynek homlokzatára keddre virradó éjjel kitűzték az Európai Unió zászlaját. (Budapest Beacon)

Kósa Lajos szerint semmilyen egyetemet sem zárnak be

Kósa Lajos szerint a hétvégén a Soros György-párti szervezetek jelentős megmozdulást szerveztek a fővárosban egy abszurd ügyben. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: semmilyen egyetemet nem zárnak be, semmi sem fenyegeti a tan-, az oktatási és a kutatási szabadságot. Véleménye szerint más volt a megmozdulás oka, az, hogy ha a migrációs ügyben a magyar kormány törekvései érvényesülnek, akkor „lőttek” a migrációs biznisznek. A migrációs bizniszre példaként a bangladesi fiatalok ügyében hozott ítéletet hozta fel: a Soros György által támogatott szervezet fordult a bírósághoz, egy Soros György által finanszírozott szervezet volt a szakértő a tárgyaláson és a bíró egy Soros György által finanszírozott szervezet tiszteletbeli elnöke volt, akinek a Soros-féle egyetemen van állása. (MTI)

Kunhalmi Ágnes szerint színtiszta politikai döntéssel a hatalom be akarja zárni a CEU-t

„A Fidesz-kormány rárontott saját népére” – fogalmazott napirend előtti parlamenti fölszólalásában a Magyar Szocialista Párt (MSZP) oktatáspolitikusa. Szerinte „aki az egyetemet támadja, az a tudást támadja, a magyar gyermekeket és a tanárokat támadja, elárulja saját hazáját”. Válaszában Rétvári Bence emberminisztériumi államtitkár 2006-ozott egy jót. (444)

A konzervatív értelmiségiek nem mennek be az Alindába elmondani a Lex CEU-val kapcsolatos véleményüket

Veiszer Alinda, a Hír TV Alinda című műsorának szerkesztő-műsorvezetője a következőt írta: „[…] Nagyon szerettünk volna a napokban foglalkozni a CEU ügyével. Nem úgy, ahogy a hírműsorok, mert azt megteszik a hírműsorok előttünk. Szerettünk volna konzervatív értelmiségieket becsábítani a stúdióba. Szerettünk volna beszélni az oktatás és a kutatás szabadságáról. Szerettük volna, ha elmesélik, őket milyen munka- és egyéb kapcsolatok kötik a CEU-hoz. Volt minisztereket, véleményformálókat, gondolkodókat kerestünk. Ma, 2017. április 10-én egyetlen olyan embert sem találtunk közöttük, aki meg merte és akarta volna osztani a véleményét velem, veletek. Nagyon szomorú vagyok emiatt. Régen voltam ennyire szomorú, ami azt illeti. (És persze lehet, hogy mi voltunk ügyetlenek, de ennyire nem lehetünk.)” (Facebook)

Hatalmas érdeklődés mellett mondták el az ELTE jogi karán az előadók, hogy mi a baj a Lex CEU-val

Több száz ember – értelemszerűen főleg fiatalok – gyűltek össze az ELTE egyik előadótermében. A Facebookon is meghirdetett eseményen az előadók több szemszögből magyarázták a Lex CEU-t. „A felsőoktatási törvény kedden elfogadott módosítása nemcsak a CEU-ra, hanem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, sőt, az ország összes egyetemén végzett oktatói és tudományos munkára is jelentős hatással lehet. Az ELTE ÁJK-n indult kezdeményezéshez csatlakozó oktatók bíznak abban, hogy a hallgatókkal együtt képesek kiállni a saját közösségükért, és ezzel változást elérni” – állt a meghívóban. (Facebook, 444)

Donald Trump (még) nem gratulált Áder Jánosnak újraválasztása alkalmából

Március 13-i újraválasztása óta Áder Jánosnak inkább Keletről, mint Nyugatról érkeztek gratulációk. Bár Áder az amerikai elnökválasztás másnapján gratulált Donald Trump akkor még csak megválasztott amerikai elnöknek, az azóta a hivatalát elfoglaló Trump (még) nem gratulált Áder Jánosnak. (444)

Orosz kód: Németh Szilárdék határozatképtelenné tették a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának hétfői üléséről kivonultak a kormánypárti képviselők, s ezzel határozatképtelenné tették az ülést. Szél Bernadett, az LMP társaelnök-frakcióvezetője a bizottság tagjaként épp az Alkotmányvédelmi Hivatal (AVH) képviselőjét, Kiss Zoltánt kérdezte volna a Jandeksz-ügyről, amikor Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke kirohant. Őt követték kormánypárti képviselőtársai, ezzel határozatképtelenné tették az ülést. (Mno.hu)

Ezt nem fogja elhinni: a Sláger FM megszerzésén fáradozik Habony Árpád köre

Radu Morar, a Sláger FM jelenlegi tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy „a Sláger FM értékesítése nincsen napirenden, hozzátette azonban, hogy üzletemberként azt az elvet vallja, mindig van az a pénz, amiért bármi eladó, ilyen összeget azonban eddig senki nem kínált a csatornáért”. A Magyar Nemzet azonban úgy tudja: Habony szeretné megvenni a rádiót – csak eddig egyszerűen túl keveset ajánlott érte. (Magyar Nemzet)

Új stadion Zalaegerszegen, rekord nézőszámmal

Igaz, a rekord negatív: a 11 200 férőhelyes stadionban 685-en nézték meg az NB II-es csapat Soroksár elleni meccsét. „A klubot működötető Pharos ’95 részt vett a felcsúti akadémia és a stadion építésében is (ahogyan azóta számos stadionprojektben is), a tulajdonos, Végh Gábor ajándéka volt a Puskás-szobor is az akadémiának, amit Orbán Viktor avatott.” (444)

„Én is építettem a rendszert”: valamennyire önkritikát gyakorolt a KDNP-ből kilépett Lukácsi Katalin

„Én is építettem a rendszert” – fogalmazott egy interjúban a kisebbik kormánypárt alapítványának, a Barankovics István Alapítványnak az immár csak volt projektmenedzsere, aki pénteken lépett ki a pártból. Arra a kérdésre, hogy: „Személyesen a lelkiismeretével el kell számolnia az eddigi szerepvállalásért?”, úgy reagált: „Persze, különben teljesen hiteltelen lenne, amit mondok. Annak idején természetes döntés volt, hogy belépek a KDNP-be, és csináltam is olyan dolgokat itt, amire büszke vagyok, de utólag nézve nem kellett volna megkötnöm kompromisszumokat, nem kellett volna az álmaimról lemondani. Nekem azzal kell elszámolnom, hogy ebben eddig benne voltam.” (444)

Az EU jelentős túlárazásokat talált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik projektjében

„Rendkívüli nyíltsággal és keménységgel, súlyos aggodalmakat megfogalmazva adta tudtára nemrég az Európai Bizottság az érintett szervezeteknek, hogy durva túlárazásokra bukkant egy uniós pénzből finanszírozott magyar projektnél.” Az Európai Unió szakemberei decemberbe átnézték Nemzeti Közszolgálati Egyetem által elnyert 17,5 milliárd forintos projekt állását. Brüsszel idevonatkozó levele szerint „mind az előkészítésre betervezett költségek, mind a projekt megvalósításának személyi költségei erősen túlzónak tűnnek”, továbbá „a képzési költségeknél, az oktatási helyiségek bérlésére szánt összegeknél és a képzéseken részt vevők élelmezésének (catering) költségeinél is kilóg a lóláb”. A levél szerint vagy Magyarország farag a költségekből, vagy komoly büntetés érkezhet az Európai Uniótól. (24.hu)

Tárca nélküli miniszter fogja Paks II-t felügyelni

Tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-beruházás felügyeletére és irányítására a következő napokban a miniszterelnök. Ezt maga Orbán Viktor közölte egy, Szél Bernadett LMP-s társelnök-frakcióvezető által föltett parlamenti azonnali kérdésre adott válaszában. Hogy ki lesz ez a miniszter, azt Orbán nem árulta el. Sajtóértesülés szerint Süli János, Paks polgármestere lesz az. (MTI, Origó)

Az ENSZ azt kéri az EU-tagoktól, hogy ne küldjenek vissza Magyarországra menekülteket

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Menekültügyi Főbiztossága (angol rövidítéssel: UNHCR) arra kéri az Európai Unió (EU) tagállamait, hogy amíg a magyar hatóságok nem bánnak a menekültekkel úgy, ahogy az kompatibilis az EU- és általában a nemzetközi joggal, addig a többi tagállam ne küldjön vissza menekülteket Magyarországra. „Az új menedékkérőket, közöttük gyerekeket, magas pengés drótkerítéssel körülvett konténerekben tartják fogva, amíg nem folytatják le a teljes menedékügyi eljárást” – írja az UNHCR. (444)

