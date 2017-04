Újabb hatalmas tüntetés, ezúttal a civilszervezetekért – ez történt szerdán

Tízezrek tüntettek a civilszervezetekért Budapesten; vidéken is tüntettek; szombaton is fognak tüntetni; Sólyom László szerint egyértelműen alkotmányellenes a Lex CEU; a jobbikos képviselők is aláírják az LMP-nek a Lex CEU-ra vonatkozó alkotmánybírósági beadványát; lengyel professzorok tiltakoztak a Lex CEU ellen; lemondott a tiszteletbeli tallinni magyar konzul a Lex CEU miatt; az oktatási államtitkár szerint nem indokolt a Lex CEU fölfüggesztése; tiltakozásként Gulyás Márton és Varga Gergely fogva tartása ellen az Együtt vezetése tojással dobálta meg a Gyorskocsi utcai fogdát; az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Toroczkai-féle ásotthalomi rendeletet; Németország nem küldi vissza a menekülteket Magyarországra; Áder János a kétoldalú kapcsolatokról kezdett tárgyalásokat Zágrábban – szerdai hírösszefoglalónk.

„A szabadság a legjobb dolog a világon” – tízezrek tüntettek a civilszervezetekért

Szerdán kora este több tízezer ember gyűlt össze a Hősök terén, hogy egy hatalmas élőképpel azt üzenje a kormánynak: nem kér az új civiltörvényből. A civilszervezetek azt a munkát végzik, amit a kormány nem tud vagy nem akar elvégezni, de nem elég, hogy nem vesz tudomást a bajról, még el is akarja azokat lehetetleníteni, akik helyette végzik el a munkát – nagyjából így lehetne összefoglalni az esemény mondanivalóját. A kifejezetten békés demonstráció végeztével kisebb dulakodás alakult ki a Fidesz-székháznál, majd a tömeg egy része a belváros felé vette az irányt. (Budapest Beacon)

Vidéken is tüntettek

A szabad oktatás és a civilszféra védelmében több vidéki városban is rendeztek tüntetéseket. A sort Hódmezővásárhely nyitotta meg, majd tüntetés volt Békéscsabán, Szegeden, Miskolcon, Sopronban és Debrecenben is. (444)

Szombaton is fognak tüntetni

Már megvan a következő (?) tüntetés helyszíne és időpontja: Szabadság tér, szombat délután fél hat. „Nem maradunk csendben, mert a szabad sajtó felszámolása után most a szabad oktatáson és azokon szervezeteken a sor, amelyek nem félnek kiállni mások és saját jogaikért!” – írják a szervezők. (Facebook)

Sólyom László szerint egyértelműen alkotmányellenes a Lex CEU

Sólyom László számára teljesen egyértelmű a Lex CEU alkotmányellenes mivolta. A volt köztársasági elnök az Eötvös Csoport fórumán osztotta meg idevonatkozó gondolatait. A volt államfő – korábban, 1989 és 1998 között az alkotmánybíróság elnöke – úgy látja: „a tartalmi aggályok mellett a technikai feltételeknek sem felelt meg”. (Hvg.hu)

A jobbikos képviselők is aláírják az LMP-nek a Lex CEU-ra vonatkozó alkotmánybírósági beadványát

Az LMP-frakció kezdeményezésére majdnem az egész ellenzék aláírta a Lex CEU elleni alkotmánybírósági beadványt. Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján közölte: pártjának képviselői is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Jobbiknak huszonnégy, a Jobbik nélküli ellenzéknek pedig negyvennégy képviselője van. Mivel az Alkotmánybírósághoz való forduláshoz az összes képviselő legalább egynegyedének, azaz jelenleg legalább ötven képviselőnek az aláírása kell, a Jobbik nélküli ellenzék önmagában kevés ahhoz, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon. (Budapest Beacon)

Lengyel professzorok tiltakoztak a Lex CEU ellen

Több mint ötven lengyel professzor írta alá azt a nyílt levelet, melyben a Lex CEU ellen tiltakoznak. „Mi, a levelet aláíró lengyel történészek és társadalomtudósok mély szomorúsággal értesültünk a kormány által a magyar parlament elé terjesztett törvénytervezetről. […] Mint oktatási és tudományos intézmény a Közép-európai Egyetem a világ legjobb felsőoktatási intézményei egyikének számít” – írják egyebek közt a lengyel professzorok. (Mno.hu)

Lemondott a tiszteletbeli tallinni magyar konzul a Lex CEU miatt

Az ELTE-n végzett, magyarul kitűnően tudó Mall Hellam huszonhárom éve töltötte be a magas posztot. A CEU elleni kormányzati hadjárat miatt jutott erre a döntésre. „Az, hogy más szabadságjogok korlatozása mellett hozzányúltak az akadémiai szabadsághoz is, mutatja, hogy ország autokrata vezetés felé halad, s ez a demokrácia szempontjából nagyon rossz jel” – nyilatkozott a diplomata. (Népszava)

Palkovics: nem indokolt a Lex CEU fölfüggesztése

Palkovics László oktatási államtitkár szerint nem indokolt a Lex CEU fölfüggesztése „Tanácsokat szívesen fogadunk, felszólításokat nem annyira” – közölte a State Department azon álláspontjára, hogy a Lex CEU-t Magyarország függessze föl. Hozzátette: fognak tárgyalni az érintettekkel. (Atv.hu)

Tiltakozásként Gulyás Márton és Varga Gergely fogva tartása ellen az Együtt vezetése tojással dobálta meg a Gyorskocsi utcai fogdát

A Együtt elnökségének számos tagja – beleértve Juhász Péter pártelnököt – tojással dobálta meg a Gyorskocsi utcai fogdát, ahol Gulyás Mártont és Varga Gergelyt fogva tartják. Azért tojással, „mert a bíróság korábban felmentett már tojásdobálókat: az egyik Pride-on hajigálták meg a résztvevőket, s a bíróság felmentette az elkövetőket, mert az indoklás szerint ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába”. Egy rendőr igazoltatta az ellenzéki politikusokat, majd közölte velük, „hogy garázdaság vétsége miatt büntetőeljárást kezdeményeznek ellenük, de az előállításuktól ezúttal eltekintenek”. (Hvg.hu)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Toroczkai-féle ásotthalomi rendeletet

Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek találta és megsemmisítette a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló ásotthalomi önkormányzati rendeletnek azt a paragrafusát, amely szerint tilos közterületen a müezzin tevékenysége, a burka és a csador viselése, valamint az olyan propagandatevékenység, amely a házasságot nem egy férfi és egy nő életközösségeként mutatja be. Az Ab szerdán a honlapján hozta nyilvánosságra az ombudsman indítványára soron kívül meghozott döntését, amelynek lényege, hogy önkormányzatok nem hozhatnak közvetlenül alapjogot érintő, korlátozó szabályozást, ugyanis az alaptörvény kimondja, hogy alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat csak törvény állapíthat meg. A Toroczkai László ásotthalomi polgármester, a Jobbik alelnöke által vezetett önkormányzat rendelete a többi között a mecset építését is megtiltotta a településen. A rendelet miatt Székely László, az alapvető jogok biztosa tavaly decemberben fordult az Ab-hoz, kérve a rendelet megsemmisítését. (MTI)

Németország nem küldi vissza a menekülteket Magyarországra

Németország nem küld addig vissza Magyarországra menekülteket, amíg nem lesz biztos, hogy a visszaküldöttek „európai bánásmódban részesülnek”. Németország tavaly 294 menedékkérőt küldött vissza Magyarországra. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (angol rövidítéssel: UNHCR) hétfőn kérte az Európai Unió tagállamait, hogy ne toloncoljanak ki menedékkérőket Magyarországra, mert a menedékkérőkkel szembeni magyar eljárás „szörnyű fizikai és lelki hatással lesz mindazokra a nőkre, gyerekekre és férfiakra, akik már amúgy is sokat szenvedtek”. (444)

Áder János a kétoldalú kapcsolatokról kezdett tárgyalásokat Zágrábban

A kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködésről, az energiabiztonságról és uniós ügyekről kezdett tárgyalásokat Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő szerdán Zágrábban. A magyar köztársasági elnök horvát kolléganője meghívására érkezett kétnapos hivatalos látogatásra a horvát fővárosba. A nyugat-balkáni migránsútvonalat zárva kell tartani, és az Európai Unió külső határait meg kell védeni – hangsúlyozta Áder a Grabar-Kitarovićtyal közösen tartott sajtótájékoztatón. (MTI)

