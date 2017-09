Az ügyészség szemet huny afölött, hogy a fideszes képviselő másfél milliárdot kihagyott a vagyonbevallásából; önkritikát gyakorolt a Semjén-közeli lap; a Fidesz új frakcióvezetője nincs különösebben berezelve Simicskától; az ukrán külügy kiakadt Szijjártó stílusán és visszaszólt neki; nem tudnak a szervezők mit csinálni a júliusi világbajnokságról a nyakukon maradt úszómedencével; Orbán Viktor szerint ellenzéki győzelem esetén „Magyarország is kevert nemzetiségű állammá” válna; úgy tűnik, egy százmilliós ingatlanvételnél nagyon jól járt Farkas Flórián volt sofőrje; miután a Ripost és az Origó az ítélet ellenére nem igazított helyre, Gulyás Mártonék kidekorálták a két „szerkesztőség” környékét; fődíjat nyert az 1945 egy holland filmfesztiválon; indul az aláírásgyűjtés az antikorrupciós népszavazásért; a sajtófőnök szerint a külügyminisztérium „soha nem viselkedhet utazási irodaként” – hétvégi hírösszefoglalónk.

Az ügyészség szemet huny afölött, hogy a fideszes képviselő másfél milliárdot kihagyott a vagyonbevallásából

Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő a vagyonnyilatkozatában egy két és fél milliárd forintos mezőgazdasági támogatásból csak 925,5 milliót tüntetett föl, mire tényi István – aki ilyen és ehhez hasonló ügyekben már többször jelentett föl politikusokat – följelentést tett ellene. Az ügyészség szerint azonban Farkas Sándor nem követett el bűncselekményt. (Hvg.hu)

Önkritikát gyakorolt a Semjén-közeli lap

Mint arról a Budapest Beacon szombaton beszámolt, a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által elnökölt Országos Magyar Vadászati Védegylet lapjában, a Nimródban egy olyan szöveg jelent meg, melyet nem túl jelentős kihívás állatkínzásra való fölbujtásnak értelmezni. Szabó Rebeka, a Párbeszéd Magyarországért (PM) politikusa, Zugló alpolgármestere is így értelmezte a Nimródban megjelenteket, s ennek megfelelően följelentést tett. Most azonban Zoltán Attila, a lap főszerkesztője a következő számban önkritikát gyakorolt, bár az önkritika gyakorlása közben némi hárítástól sem riadt vissza. „A cikk szerzője a régi, német gyakorlatot ismertette, nem tanácsként, ez azonban sajnálatos módon nem eléggé domborodott ki az írásban. Ma már hazánkban ezeket a módszereket nem alkalmazzák” – írta többek közt. (Budapest Beacon, Nepszava.hu)

A Fidesz új frakcióvezetője nincs különösebben berezelve Simicskától

Gulyás Gergely, a Fidesz és az Országgyűlés alelnöke, a Fidesz október 2-án hivatalba lépő frakcióvezetője egy interjúban ugyanúgy szélsőséges pártnak minősítette a Demokratikus Koalíciót (DK), mint a Jobbikot. Azzal kapcsolatban, hogy a választási kampányban Simicska ledobja-e az atombombát Orbán Viktorra, közölte: „Nem tudom elképzelni, hogy Simicska bármilyen formában befolyásolni tudná a magyar politikát, túl azon, amit már elért. Ez pedig nem kevés. A Jobbik az ő politikai bosszúhadjáratának eszközévé vált, ami nem kis teljesítmény, hiszen a pillanatnyi állás szerint az ország második legnagyobb pártját sikerült megszereznie. Ezt a pártot nyilván saját céljai érdekében fogja harcba indítani, de nem hiszem, hogy ennél nagyobb, meglepetésszerű befolyást tudna gyakorolni a választásokra.” (444)

Az ukrán külügy kiakadt Szijjártó stílusán és visszaszólt neki

Ukrajna reméli, hogy az oktatási törvény részleteinek megismerése után Magyarország megváltoztatja Kijevvel szembeni hangnemét. Az eddigi Szijjártó-megszólalások –Vagyim Prisztajko külügyminiszter-helyettes szerint – ugyanis nem voltak megfelelőek. Kijev azt reméli, hogy a magyar külügyminiszter változtat a hangnemén. (Hvg.hu)

Nem tudnak a szervezők mit csinálni a júliusi világbajnokságról a nyakukon maradt úszómedencével

Orbán Viktor szerint ellenzéki győzelem esetén „Magyarország is kevert nemzetiségű állammá” válna”

A 2018-as parlamenti választáson nem szabad a kormányzás lehetőségét megadni a belső kerítésbontóknak, mert azok ismét liberálissá tennék Magyarországot, ez pedig egyenlő lenne a szellemi öngyilkossággal, mert Magyarország is kevert nemzetiségű állammá válna – hangsúlyozta Orbán Viktor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) XI. kongresszusán mondott beszédében a Parlamentben. A terrorakciókkal, romló közbiztonsággal fenyegető kormányfő liberálisozott, sorosozott, s közölte: a kereszténység bukása esetén Magyarországon csorbát szenvedne a férfiak és a nők egyenlősége. (Hvg.hu)

Úgy tűnik, egy százmilliós ingatlanvételnél nagyon jól járt Farkas Flórián volt sofőrje

Farkas Flórián egykori sofőrje több száz millió forintért vásárolt meg egy budai ingatlant egy állami árverésen. Cégét a licit előtt két héttel alapította. Szakemberek szerint kiskaput jelent, hogy az állami árveréseket nem szabályozza az uniós jog. A XII. kerületi Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályának épülete kikiáltási áron, 509 millió forintért kelt el, amivel feltehetően nagyot bukott az állam. (Hír Tv)

Miután a Ripost és az Origó az ítélet ellenére nem igazított helyre, Gulyás Mártonék kidekorálták a két „szerkesztőség” környékét

Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, Gulyás Márton polgárjogi aktivista, a Közös Ország Mozgalom (KOM) spiritusz rektora pert nyert a Ripost és az Origó ellen, amiért a két kormánypárti „lap” túlságosan vájkált a magánéletében. A péntekről szombatra virradó éjjel a KOM több aktivistája – köztük maga Gulyás – fölkereste a két „szerkesztőség” épületét és több idevonatkozó szöveggel kidekorálták azokat. „Ripostos propagandisták, döntött a bíróság: jogsértést követtetek el. Merjétek ezt is megírni, ne csak mocskolódjatok” – olvasható az egyik falragaszon. „2017. szeptember 15-én a bíróság első fokon elítélte a Ripost és az Origó szerkesztőségét azok súlyosan jogsértő magatartása miatt. A hírrel a magyar média vezető helyen foglalkozott, az érintettek azonban hallgattak. A lejáratásban élen jártak, az őket elmarasztaló ítélet közlésétől tartózkodtak. Akciónkkal ezt orvosoltuk” – írja a KOM. (Budapest Beacon, Facebook)

Fődíjat nyert az 1945 egy holland filmfesztiválon

Megnyerte a hollandiai Film by the Sea nemzetközi filmfesztivál fődíját Török Ferenc 1945 című filmje. A hollandiai Vlissingenben szeptember 8. és 17. között megrendezett XIX. filmfesztivál filmmustra díjátadóján a rendező Török Ferenc és Szántó T. Gábor, a film alapjául szolgáló novella írója és a forgatókönyv társszerzője személyesen vette át az elismerést. A film és irodalom kapcsolatát a középpontba állító Film by the Sea fesztiválon idén 120 alkotást láthatott a közönség. A nemzetközi filmes rendezvényen korábban is szerepeltek magyar alkotások, de először díjaztak magyar filmet. Török Ferenc filmje 1945. augusztusa 12-én, egy nap alatt játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. A fontosabb szerepeket Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakította. A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül. (MTI)

Indul az aláírásgyűjtés az antikorrupciós népszavazásért

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” – szól az a népszavazási kérdés, melyet Vágó Gábor, a Korrupcióellenes Szövetség (Kellesz) titkára, a Lehet Más a Politika (LMP) volt országgyűlési képviselője nyújtott be, és amelyet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hitelesített is. Az aláírásgyűjtést támogatja a Párbeszéd, az Együtt, az LMP, a Magyar Szocialista párt (MSZP) és a Momentum Mozgalom (Momo). (Hvg.hu)

A sajtófőnök szerint a külügyminisztérium „soha nem viselkedhet utazási irodaként”

Minden lehetséges módon segítik a hurrikán miatt a Szent Márton-szigetről kimentett magyarok hazajutását, nem igaz, hogy magukra hagyták őket, valamint az sem, hogy nem ajánlottak fel segítséget költségeik finanszírozásához – tudatta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke. Úgy fogalmazott: „a sajtóban megjelent valótlan hírekkel és nyilatkozatokkal kapcsolatban” szeretné világossá tenni, hogy egy evakuációnál mi a magyar állam feladata és mi nem, illetve, hogy pontosan mi is történt a Szent Márton-szigetről kimentett magyarokkal. Hangsúlyozta: a Külügyminisztérium „soha nem viselkedhet utazási irodaként”, és a törvények sem teszik lehetővé, hogy biztonságos helyen lévő magyarok szállását és utazását véglegesen kifizesse. (MTI)