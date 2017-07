22 milliárdot szán a kormány öt egyházi iskolára, 2 milliárdból egy fillért sem kaptak a vörösiszap-károsultak – ez történt szerdán

A kormány 90 milliót von el a szociális- és gyermekvédelmi támogatásokból, hogy a versenysportokra költse, a jeruzsálemi ellenzék magyarországi származású vezetője arra szólította föl Netanjahut, hogy mondja le budapesti útját, jogerősen részben letöltendő, részben fölfüggesztett szabadságvesztést kapott a homofób és cigányellenes szövegek kíséretében a Pride három résztvevőjét elverő öt tettes, olcsón bérel lakásokat Garancsiék cége a Várnegyedben, több ligetvédőt is előállítottak a keddi kordonbontás miatt, visszaköveteli az állam az uniós pénzt a kisteleki fantomszálló építőjétől, szexuális visszaéléssel és erőszakkal gyanúsítják a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját, 2 milliárdból egy fillért sem kaptak a vörösiszap-károsultak, a kormány elveszi a NAV-tól a szerencsejátékok felügyeletét, a BRFK kordonok közé zárná a Pride-ot, a szervezők lebontanák, Kövér szerint Soros György hamarosan nyíltan kísérletet tesz a demokratikus intézményrendszer megdöntésére – szerdai hírösszefoglalónk

A kormány 90 milliót von el a szociális- és gyermekvédelmi támogatásokból, hogy a versenysportokra költse

A keddi Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amiben Orbán Viktor elrendeli, hogy a tavalyi költségvetési maradványokból 90 315 000 forintot csoportosítsanak át a szociális támogatásokból a sporttámogatásokra. A kormányhatározathoz csatolt táblázat szerint a szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlékból, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatásoktól vonják el a pénzt a sporttevékenységek támogatására. Ebből 90 millió a versenysportokra megy működési célú támogatásként, a maradék 315 ezer forintot pedig kincstári díjra és tranzakciós illetékre költik. Az átcsoportosítást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek azonnal végre kell hajtania. (444)

2 milliárdból egy fillért sem kaptak a vörösiszap-károsultak

Hiába fogott össze az ország, és gyűjtött össze rengeteg pénz a vörösiszap-katasztrófa után, egy jogszabály miatt nem juthattak hozzá a károsultak. (Atv.hu)

22 milliárdot szán a kormány öt egyházi iskolára

Bruttó 22 milliárd forintot adna a kormány a Piarista Rend Magyar Tartományának öt iskola felújítására – derül ki egy kormánynak szóló előterjesztéséből. (Index)

Több ligetvédőt is előállítottak a keddi kordonbontás miatt

Több ligetvédőt is előállított a rendőrség, miután az aktivisták megpróbálták megakadályozni, hogy a Városligetben zajló építkezés miatt kiássák az ott álló öreg platánfák gyökereit. Szerintük ugyanis az ilyen öreg fáknál az átültetés valószínűleg a fák vesztét jelentené. A ligetvédők megpróbálták lebontani a a fák köré vont kordont, az egyik aktivista pedig az egyik markolóhoz láncolta magát. Bár a nő keze megsérült, a rendőrség először a fogdára vitte, és csak később szállították át a balesetire, ahol órákat kellett várnia, így csak késő estére látták el. Matlák Gábor, az aktivista ügyvédje azt mondta, hogy ettől függetlenül a rendőrség még éjfélkor is ki akarta hallgatni a kimerült nőt, de ő kérte, hogy ezt halasszák másnapra. Matlák szerint a konfliktusban megsérült kordonok miatt több ligetvédőt is előállítottak, a rendőrség pedig pont 50 ezer forint felett állapította meg a kárértéket, ami már túllépi a szabálysértési értékhatárt, ezért bűncselekménnyel gyanúsítják őket. Az ügyvéd szerint a beszerzési ár alapján számlázhattak, aminél a kordonok valós értéke jóval alacsonyabb lehetett. (444)

Olcsón bérel lakásokat Garancsiék cége a Várnegyedben

Még a kerület saját átlagos árszabásához képest is a töredékéért bérel lakásokat az I. kerületi önkormányzattól a Hernádi Zsolt Mol-vezető, Csányi Sándor OTP-vezér és Orbán Viktor miniszterelnök barátjának számító Garancsi István üzletember tulajdonában álló CD Hungary Zrt. A budai Várnegyed frekventált részén található Úri utcában a cég egy 45 négyzetméteres lakásért havonta csak 13 800 forintot, egy 340 négyzetméteres lakásért pedig 220 ezret fizet Budavár önkormányzatának – derült ki a kerület független (korábban DK-s) képviselője, Veres Dávid közérdekűadat-igényléséből. Nem ez az első eset a kerületben, hogy egyesek sokkal kedvezőbb körülmények között bérelnek ingatlanokat, mint az átlagemberek. Korábban a Magyar Nemzet derítette ki, hogy az I. kerületben, a főváros egyik legelőkelőbb részén, a Várnegyedben jutott hozzá egy 71 négyzetméteres önkormányzati lakáshoz Nagy Gábor Tamás, a városrész polgármestere. (Magyar Nemzet)

Egy törvény megsértése esetén a személy tettei és döntései mögötti erkölcsi megfontolásokat is figyelembe kell venni

A polgári engedetlenségről beszélgettek nagy egyetértésben kedden este azon civil szervezetek vezetői, melyek úgy döntöttek: az ellenállásnak ezt a formáját választják a megbélyegző civiltörvénnyel szemben. (Budapest Beacon)

Visszaköveteli az állam az uniós pénzt a kisteleki fantomszálló építőjétől

A Kistelekre tervezett gyógyszállónak eredetileg 2014 végéig kellett volna elkészülnie. Minderre 822,4 millió forint uniós támogatást adott a kormány. A projektre szinte a teljes támogatási összeget le tudta hívni vállalkozó, miközben az önrészük hiányzott. Mivel a projekt elakadt, az építtető Royal Casa folyamatosan haladékot kért az NGM-től, hátha sikerül valahonnan pénzt szerezni a szállóra. Most a minisztérium szerződést bontott a szegedi alapítású céggel, így a vállalkozónak vissza kell fizetnie a 822 millió forint uniós és állami támogatást. (444)

A jeruzsálemi ellenzék magyarországi származású vezetője arra szólította föl Netanjahut, hogy mondja le budapesti útját

Ha Orbán Viktor miniszterelnök nem kér bocsánatot a Horthy Miklósról tett kijelentése miatt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek le kellene mondania július közepére tervezett budapesti útját – véli Jair Lapid, a szekuláris, piacpárti, ellenzéki Van Jövő elnöke. (Budapest Beacon)

Nem követett el kényszerítést a csecsen Magomed

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Komáromy Gergővel szemben elkövetett kényszerítés gyanújában indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a Magyar Nemzet a birtokába kerülő dokumentumokból. A Tényi István által ismeretlen tettes ellen benyújtott feljelentés értelemszerűen Magomed Daszajevre irányult. Daszajev azzal szerzett ismertséget, hogy egy furcsa hangulatú videóban vette rá bocsánatkérésre Komáromy Gergely aktivistát, amiért festékkel dobta meg a budapesti Szabadság téren álló szovjet hősi emlékművet. Mint kiderült, Daszajevnek korábban konkrétabb tervei is voltak a rongálás megtorlására, erőszakkal akart elégtételt venni, de végül megelégedett a bocsánatkéréssel. Komáromy később azt mondta, maga a beszélgetés nem volt kifejezetten fenyegető, de Daszajev olyanokat mondott, hogy ő ismer egy csomó embert, aki teljesen fel van dúlva, ezért Komáromy és a családja veszélyben van. Ezzel párhuzamosan a csecsen származású – jelenleg állampolgárság nélküli, hontalan – férfi a magyar titkosszolgálati szervek megfigyelése alatt is áll kapcsolatrendszere miatt, valamint továbbra is zajlik tartózkodási kártyájának engedélyeztetése, miután az csaknem három éve lejárt. (Magyar Nemzet)

Szexuális visszaéléssel és erőszakkal gyanúsítják a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját

A bicskei gyermekotthon volt igazgatója és egyik volt nevelője ellen kiskorú veszélyeztetése, szexuális visszaélés és erőszak miatt indult eljárást vádemelési javaslattal lezárták. A Székesfehérvári Járásbíróság nyomozási bírája tavaly októberben elrendelte a bicskei gyermekotthon vezetőjének előzetes letartóztatását. A bírói döntés indoklásban az állt, hogy a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy két, a cselekmény kezdetekor 14. életévét be nem töltött, a nevelése, felügyelete alatt álló kiskorúval több alkalommal – az egyik esetben mintegy 6 éven keresztül – hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végzett, egy további, 14. életévét be nem töltött kiskorút pedig megpróbált erre rábírni. További két esetben mint a gyermekotthon igazgatója az intézetben nevelt, 18. életévét be nem töltött sértettekkel – egy esetben mintegy 5 éven keresztül – szexuális cselekményt végzett, feladatából eredő kötelezettségét súlyosan megszegve, veszélyeztetve a kiskorú erkölcsi, érzelmi fejlődését. Az RTL Klub október eleji több műsorában beszélt a bicskei gyermekotthon két volt lakója névvel és arccal vállalt nyilatkozatában arról, hogy az intézet igazgatója éveken keresztül molesztált több rábízott gyereket, őket négy, illetve nyolc éven keresztül zaklatta. (MTI, 444)

Jogerősen részben letöltendő, részben fölfüggesztett szabadságvesztést kapott a homofób és cigányellenes szövegek kíséretében a Pride három résztvevőjét elverő öt tettes

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék jogerősen is bűnösnek találta közösség tagja elleni erőszak bűntettében azt az öt férfit, akik a 2013-as Pride után homofób és cigányellenes megjegyzések közepette bántalmaztak három férfit – derül ki a sértetteket a bíróságon képviselő LMBT-jogvédő szervezet, a Háttér Társaság szerdai közleményéből. A bíróság szerint nemcsak a bántalmazás, de a nagyobb csoport tagjaként homofób rigmusok skandálása sem jogszerű, mivel az riadalomkeltő – írja a civilszervezet. (Budapest Beacon)

Parragh: Zárják csak be a gimnáziumokat, a magyar iparnak szakemberek kellenek

„A magyarországi multik vezetői is mind szakmai képzésről indultak, onnan jutottak el a csúcsra. Ez a jövő” – mondta a kormánynál feltűnően jól érdekérvényesítő iparikamara-elnök. (444)

A BRFK kordonok közé zárná a Pride-ot, a szervezők lebontanák

A BRFK hermetikus lezárással szeretné biztosítani a Budapest Pride felvonulást – jelentették be a felvonulás szervezői. A rendőrség biztonsági szempontokra hivatkozik, annak ellenére, hogy csak egy kisebb ellentüntetést jelentettek be a felvonulás idejére. A szervezők előre közölték, előre be nem jelentett alternatív útvonalak segítéségével igyekeznek megvalósítani, hogy végre először ne teljesen elzárt útvonalon menjen a szombati felvonulás. A legvégső esetben kordonbontásra is sor kerülhet a rendezők részéről – helyezték kilátásba. A szervezők hangsúlyozzák, ha ők szabálysértést követnek el, a rendőrségnek akkor is kötelessége biztosítani a rendezvényt. (444)

Kövér szerint Soros György hamarosan nyíltan kísérletet tesz a demokratikus intézményrendszer megdöntésére

Mindent felülíró polgárháborús pszichózist, utcai zavargásokat lát közeledni a házelnök. (444)

A kormány elveszi a NAV-tól a szerencsejátékok felügyeletét

Kevés egy NAV-főosztály ahhoz, hogy eltüntessék az Andy Vajna zavartalan pénztermelését veszélyeztető elemeket. Külön hivatal lesz erre. (444)

