225 ezer euróért vett bútort a jegybank, 1,2 milliárd forint uniós pénzzel tömték ki az alapítványt, amelyben ott van Lázár János felesége – ez történt csütörtökön

225 ezer euróért vett bútort a jegybank; az atomminiszter szerint nem a magyar kormányon, hanem az oroszokon múlik majd, hogy oligarchák építik-e a paksi erőművet; Beer Miklós azt mondja, segítsünk a menekülteknek, hagyjuk a papi nőtlenséget, ne nyüzsögjenek annyit nők, a lombikbaba pedig nem jó irány; szabálytalanságról írt egy tűzoltó a katasztrófavédelem vezetőinek, titkos nyomozás indult ellene; egy nőt elítélt a bíróság, mert beszólt a Facebookon Mezőtúr önkormányzatának; Orbán Viktor szerint szó sincs arról, hogy a magyar gazdaság csak az uniós támogatások miatt fejlődik; 1,2 milliárd forint uniós pénzzel tömték ki az alapítványt, amelyben ott van Lázár János felesége; újabb két debreceni egyetemi tanszék állt ki Putyin díszpolgári címe ellen; Kósa Lajos tárca nélküli miniszter lesz; Lázár vizsgáltatja ki, rendben van-e, hogy milliárdos EU-s támogatást kapott az alapítvány, amiben kuratóriumi tag a felesége; Orbán „megdöbbenéssel és értetlenül” olvasta, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó pénzt adni a kerítésre – csütörtöki hírösszefoglalónk.

225 ezer euróért vett bútort a jegybank

Elsőként a Budapest Beacon bukkant rá az uniós közbeszerzési értesítőben arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megszerezte a Tornai Gyula festő- és iparművész által tervezett Art Deco szalon hatdarabos bútoregyüttesét. Az eladó a verdeni székhelyű Sabatier Galerie & Kunsthandel GmbH & Co. KG, a németországi galéria 225 ezer eurót, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 67 millió forintot kap a garnitúráért. Az eredeti ár egyébként 325 ezer euró volt – ezt szállította le az eladó 225 ezerre. (Budapest Beacon)

Elegük lett, hogy nem úszhatnak

Hiába úsznának, nem lehet használni a 3,2 milliárd forintos fővárosi uszodát. Emiatt hónapok óta záporoznak a dühös kommentek a Tüskecsarnok közösségi oldalára. A tavaly átadott uszodában január óta nem sportolhatnak a helyiek. Az RTL Híradónak nyilatkozók szerint hiába keresték az uszodát, érdemi választ sosem kaptak. Az üzemeltető az orgánumnak sem írt nyitási időpontot, de megkeresésük után néhány órával az uszoda oldalán közölték, hogy jövő héttől lehet újra használni az uszodát. (RTL Híradó)

Orbán „megdöbbenéssel és értetlenül” olvasta, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó pénzt adni a kerítésre

A miniszterelnök újabb levelet írt „Brüsszelnek”. (444)

1,2 milliárd forint uniós pénzzel tömték ki az alapítványt, amelyben ott van Lázár János felesége

Ebből a pénzből elvileg koraszülöttek és családjaik számára alakítanak ki mentorházakat és mentorhálózatot a dél-alföldi régióban. Hadházy Ákos azt állítja: a gigaprojektben nagyon sok a túlárazott tétel. (Magyar Narancs)

Újabb két debreceni egyetemi tanszék állt ki Putyin díszpolgári címe ellen

Egyre dagad a tiltakozás a Debreceni Egyetem szenátusának döntése ellen, amivel egyetemi díszpolgári címet adományoztak az orosz elnök-diktátornak. Az elképesztő lépés ellen először a Debreceni Egyetem ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tiltakozott nyilvánosan. Korábban a szervetlen és analitikai kémiai tanszék csatlakozott hozzájuk, most azonban két másik tanszék is nyilvánosságra hozta, hogy kiállnak a diktátor felmagasztalása ellen. Ezek az analízis és a fizikai kémiai tanszékek. (444)

Szabálytalanságról írt egy tűzoltó a katasztrófavédelem vezetőinek, titkos nyomozás indult ellene

Augusztusban írta meg a Lánglovagok.hu, hogy valaki még márciusban levelet küldött „katasztrófavédelmis tűzoltó” aláírással a belügyminiszternek. Az írás egy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több vezetőjének összefonódásáról, vezetői hibákról, az összeférhetetlenségi szabályok kijátszásával maszekolásról, házastársak megcsalásáról, haverok és szeretők felfelé ívelő karrierjéről szólt. A levél írója információit a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) is megküldte. Ezt követően az OKF az egyik megyei katasztrófavédelmi igazgatóság három vezető beosztású munkatársát poligráfos vizsgálatra rendelte fel a levélíró felkutatásának érdekében. A műszeres vizsgálaton egy ember nem kívánt részt venni, amit a levélírás beismeréseként értékeltek, és felmentéssel megszüntették a hivatásos szolgálati jogviszonyát. A Hvg.hu közben kiszúrta, hogy az üggyel kapcsolatban Harangozó Tamás szocialista képviselő írásbeli kérdést tett fel. Egyebek mellett arra volt kíváncsi, helytállóak-e a portál információi, valóban végeztek-e poligráfos vizsgálatot, ezt milyen bűncselekmény gyanúja indokolta, és milyen megállapításokat tettek ennek eredményeként. Pintér Sándor válaszában azt írta: a kérdésében említett névtelen levél olyan információkat tartalmazott, amelyek alkalmasak a katasztrófavédelem hivatásos állományú, név szerint is beazonosítható vezetői becsületének csorbítására és szolgálati tekintélyük megsértésére. Ezért felmerült a szolgálati tekintély megsértése vétség gyanúja, és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) „az elkövető kilétének megállapítása céljából felderítő tevékenységet folytatott”. Hozzátette, miszerint ennek során – írásbeli hozzájárulásával – egy személy esetében került sor poligráf alkalmazására. „A poligráf alkalmazása tehát nem munkajogi kérdéssel összefüggésben és nem a katasztrófavédelem megkeresésére történt. Az NVSZ a szolgálati tekintély megsértésére utaló adatok miatt elrendelt titkos információgyűjtés keretében törvényesen és szakszerűen járt el. Az eset kapcsán sem büntető-, sem munkajogi intézkedésre nem került sor” – fogalmazott Pintér Sándor. (Magyar Nemzet)

Az atomminiszter szerint nem a magyar kormányon, hanem az oroszokon múlik majd, hogy oligarchák építik-e a paksi erőművet

Süli Jánosnak, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek a Figyelő kockáztatott meg egy kérdést, hogy akkor oligarchák, csókosok, kormányközeli vállalkozók építik-e majd Paks II.-t. A miniszter szerint „a kormánynak nem lesz beleszólása abban, hogy milyen vállalatok építik majd Paks II.-t”, ez majd az orosz állami cég, a Roszatom dolga és felelőssége lesz. Hozzátette, hogy az oroszok „nagy fokú transzparenciát ígérnek”. Egyébként is: európai uniós közbeszerzésekről van szó. Süli beszélt arról is, hogy a magyar állam kulcsrakész erőművet vesz meg, és szerinte a 12,5 milliárd eurós beruházási érték a fix áras szerződés miatt nem kúszhat felfelé. A politikus egyébként úgy gondolja, hogy Paks II. akkor is megépül, ha a 2018-as választásokon az ellenzék nyer. (444, Figyelő)

Beer Miklós: Segítsünk a menekülteknek, hagyjuk a papi nőtlenséget, ne nyüzsögjenek annyit nők, a lombikbaba nem jó irány

A váci megyés püspök katolikus világértelmező-elhelyező interjút adott a Magyar Narancsnak. (444, Magyar Narancs)

Elítélte a bíróság, mert beszólt a Facebookon Mezőtúr önkormányzatának

Próbára bocsátottak egy nőt Facebook-hozzászólásáért. A kommentelőt azért állították bíróság elé, mert 2014. december 5-én egy közszereplő oldalán, egy nyilvános bejegyzéshez – ahogy a Szolnoki Törvényszék fogalmaz – Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testületére utalva valótlanul azt írta, hogy amennyit ellopnak a sintértelep üzemeltetésének címén, abból mi befejezhetnénk a menhelyet! Csak ugye akkor nem lenne mit ellopni! A nőt nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében találták bűnösnek, és egy évre próbára bocsátották. (24.hu)

Orbán Viktor szerint szó sincs arról, hogy a magyar gazdaság csak az uniós támogatások miatt fejlődik

Orbán Viktor a Kavosz csütörtöki ünnepségén tartott beszédében megjegyezte, hogy van egy olyan „színvonaltalan, de elterjedt” nézet, miszerint a magyar gazdaság csak azért fejlődik, mert európai uniós támogatások állnak rendelkezésre. A miniszterelnök azért tartja színvonaltalannak ezeket az érveket, mert magyar költségvetés 18 ezer milliárd forint, miközben az uniós támogatások évente csak 1000-1500 milliárd forintot tesznek ki nettóban. „A két nagyságrend jól mutatja, hogy nem szabad engednünk, hogy a mostani gazdaságpolitikai sikereket külső tényezőknek tulajdonítsa bárki, mert akkor elveszítünk egy fontos fölhajtó erőt, az elvégzett munkánk sikeréből fakadó fölhajtóerőt” – tette hozzá. Ezek szerint Orbán Viktor nem olvasta azt a tanulmányt, amit a kormány rendelt meg a KPMG-től és a GKI-től. Az elemzés egyik fő megállapítása éppen az volt, hogy ha nem lettek volna uniós források, akkor a magyar gazdaság 2006 és 2015 között 4,6 százalékos növekedés helyett 1,8 százalékos csökkenést produkált volna. A miniszterelnök által figyelmen kívül hagyott tanulmány megállapította azt is, hogy a magyar gazdaság kórosan függ az uniós támogatásoktól. A lakossági fogyasztás ebben az időszakban 5,3 százalékkal csökkent, de uniós források nélkül 11 százalékkal esett volna vissza. A legkomolyabb függés a beruházásoknál tapasztalható: a befektetések az uniós pénzeső ellenére is csak 2,8 százalékkal nőttek, enélkül viszont 31,3 százalékos lenne a visszaesés. A GKI és a KPMG arra jutott, hogy 2007 és 2013 közötti a foglalkoztatás 280 ezer fővel emelkedett, de uniós pénz nélkül ez csak 105 ezer fős bővülésre lett volna elég. (444)

Kósa Lajos elismerte, hogy tárca nélküli miniszter lesz

A frakcióvezető távozásáról a 24.hu írt csütörtökön, hozzákapcsolva az atv.hu korábbi információját, amely nyár elején arra hivatkozva írt egy esetleges frakcióvezető-váltásról, hogy Orbán Viktor inkább a Modern Városok program megvalósításának kormánybiztosaként számítana Kósára. A frakcióvezető a Hvg.hu-nak elismerte, hogy Orbán Viktor a Modern Városok Program megvalósításának felügyeletére kérte fel, de nem kormánybiztosként, hanem tárca nélküli miniszterként látja majd el a tisztséget. (Hvg.hu)

Lázár vizsgáltatja ki, rendben van-e, hogy milliárdos EU-s támogatást kapott az alapítvány, amiben kuratóriumi tag a felesége

A Kormányinfón Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezték arról is, hogy Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, „Lázár János felesége Farkas Flórián miniszterelnöki biztoshoz hasonlóan egy olyan szervezet vezetőjeként »herdálja« az uniós pénzeket, amely elesett, kiszolgáltatott emberek segítésére kapott támogatást”. (Augusztusban 1,2 milliárd forintnyi támogatást kapott a Széchenyi 2020 programban a Korábban Érkeztem Alapítvány pályázata, hogy az önrész nélküli EU-s támogatásból koraszülötteknek és családjaiknak alakítanak ki mentorházakat és mentorhálózatot Dél-Alföldön, és az alapítvány kuratóriumának egyik tagja Lázárné Megyeri Zita, Lázár felesége.) Lázár János a válaszában a fő kérdésnek azt nevezte: mi köze van mindennek Farkas Flóriánhoz? Szerinte ennek „cigányozás íze van”, és mindezt összefüggésbe hozta azzal, hogy Ron Werber kampánytanácsadó megjelent az LMP-nél. „Mondták már a családomra, hogy kulák, hogy zsidó, most éppen cigányoznak” – mondta Lázár. Hozzátette: az alapítvány az Emmi pályázatán jutott a forráshoz, amiből eddig csal 21 millió forintot költött el, emiatt hülyeségnek nevezte Hadházy Ákos állítását. Ennek ellenére azt is mondta, az alapítvány felajánlotta Hadházynak, hogy fogadják és személyesen válaszolnak a kérdéseire. Egyébként vitára alkalmasnak tartja, hogy a felesége tagja lehet-e egy társadalmi szervezetnek, viszont szerinte ennyi erővel Hódmezővásárhelyen senki se nyerhetne pályázaton, mert ő ott lakik. A támogatást egy szakmai programra kapták, amihez Lázár nem ért, de készséggel kivizsgáltatja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (Kehi) az ügyet, és ha szükséges a felesége lemondása, akkor lemond a szerepvállalásáról. Tehát Lázár vizsgáltatná ki, hogy minden rendben volt-e az ügyben, aminek a felesége is az érintettje. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):