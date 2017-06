35 milliós büntetést szabtak ki a vadászházas polgármesterre, a Fidesznek nincs oka újragondolni az együttműködést Farkas Flóriánnal – ez történt hétfőn

Semjén szerint Magyarország egészségügyi teljesítménye nemzetközi téren is figyelemreméltó, csak két nagykövetség szólalt meg a civiltörvény kapcsán, az Igazságügyi Minisztérium nem érti, mi baja a Velencei Bizottságnak a magyar kormánnyal, 45 ezer forintos óradíj a KLIK-től, azonnal le kellett jelentkezniük a fideszeseknek a rendkívüli péntekre, 35 milliós büntetést szabtak ki a vadászházas polgármesterre, a Fidesznek nincs oka újragondolni az együttműködést Farkas Flóriánnal – hétfői hírösszefoglalónk.

Csak két nagykövetség szólalt meg a civiltörvény kapcsán

Nem voltak különösebben közlékenyek a külképviseletek, amikor azt próbáltuk megtudni, mit szólnak a civiltörvény módosításához. Egyedül az amerikai és a norvég nagykövetség küldött érdemi választ, ők viszont kifejezetten kendőzetlenül, a kormány számára aligha kedvező módon reagáltak. (Budapest Beacon)

35 milliós büntetést szabtak ki a vadászházas polgármesterre

Mondok József izsáki polgármesternek vissza kell fizetnie 35 millió forintot, amit vadászház építésére kapott – közölte a Miniszterelnökség. Izsák fideszes polgármestere két, papíron vendégházat épített európai uniós pénzből, de az egyikbe ő költözött be, és a másikból sem jelentettek le egyetlen vendéget sem. A számára kellemetlen hírek megjelenése után a polgármester közölte, hogy lejáratókampány folyik ellene, nem történt szabálytalanság, a pénzt úgy használta fel, ahogy kell. (Index)

Azonnal le kellett jelentkezniük a fideszeseknek a rendkívüli péntekre

A kormányoldal a lehető leggyorsabban akarja eltüntetni a közterekről a Fidesz és Orbán Viktor tekintélyét aláásó ellenzéki politikai plakátokat. A 24.hu információja szerint azonnal visszarendelték a nyári szabadságról az összes fideszes és kereszténydemokrata képviselőt, amint kiderült, hogy Áder János visszaküldte az Országgyűlésnek az ellenzék által leszavazott plakáttörvény maradékát. Kövér László házelnök szinkronban Áder János köztársasági elnök döntésének nyilvánosságra hozatalával, egy csütörtöki rádióműsorban már bejelentette, hogy a Fidesz mindenképp rendkívüli ülést tart az Országgyűlésben, hogy még egyszer nekifuthassanak a kétharmados részei nélkül értelmetlenné vált jogszabály szavazásának. A Fideszt láthatóan alaposan felhúzta, hogy az ellenzéknek is joga van kampányolni. (Inforádió, 24.hu)

Semjén: Magyarország egészségügyi teljesítménye nemzetközi téren is figyelemreméltó

Mivel Magyarországon külön egészségügyi miniszter nincs, hétfőn a kelet-közép-európai országok és Kína egészségügyi minisztereinek budapesti szakmai konferenciáján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélt arról, hogy Magyarország elkötelezett a Kínával folytatott együttműködés ügyében, és motorja kíván lenni a Kína és a kelet-közép-európai térség egészségügyi együttműködésének. Semjén szerint a konferencia visszajelzés arról, hogy Magyarország egészségügyi teljesítménye nemzetközi téren is figyelemreméltó, és más országoknak is hasznos példát nyújthat. A kincstári optimizmus Kövér Lászlótól ragadhatott át a KDNP elnökére, mert vasárnap a házelnök is világszínvonalú magyar egészségügyről beszélt ugyanezen a konferencián. (MTI, 444, Budapest Beacon)

45 ezer forintos óradíj a KLIK-től

Kis magyar közoktatási innováció: egy vidéki szakiskolában kötelező továbbképzést tartanak a pedagógusoknak. Az előadó 1,6 millió forintot számláz a KLIK-nek a 35 órányi munkáért, a központ fizet, kreditpontok kipipálva, mindenki jól járt. A 45 ezer forintos óradíjon sem kell sopánkodni, az egészet Brüsszel fizeti egy 14 milliárdos keretösszegű TÁMOP-program keretében. Más kérdés, hogy lett-e kimutatható hatása a közoktatás fejlesztésére elköltött uniós százmilliárdoknak. Spoiler: nem lett. (Átlátszó)

Az érpataki modell tagjai hadat üzentek a liberalizmus mételyének

Az érpataki modell szélsőjobboldali követői az alábbi videóval hirdetik meg a liberalizmus-ellenes lázadást, ami július 7-én vagy 8-án indul Vecsésen, a pozsonyi csata emlékművénél:

Mint írják, ez várható: „Az érpataki modell tagjai hadat üzentek a liberalizmus mételyének, és arra biztatnak minden szimpatizánst, hogy Július 7-én legyenek ott Vecsésen a pozsonyi csata emlékművénél, ahol egy új erő fog születni ami kíméletlen harcot hirdet a nemzetpusztítás ellen a rend és az igazságosság nevében.” A videó szerint többek között az a problémájuk, hogy Pápai Joci képviselte Magyarországot az eurovíziós dalfesztiválon, miközben cigány, de a „buzipropagandából” is elegük van. (444)

Az Igazságügyi Minisztérium nem érti, mi baja a Velencei Bizottságnak a magyar kormánnyal

A magyar kormány fontosnak tartja az együttműködést a Velencei Bizottsággal, ezért az Igazságügyi Minisztérium értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy a testület – annak ellenére, hogy javaslatai többségét az Országgyűlés elfogadta – politikai feltételezéseken alapuló kritikákkal egészítette ki végső véleményét – írja a minisztérium frissen kiadott közleményében. Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint – aki maga is hosszú éveken át a Velencei Bizottság tagja volt – az ilyen eljárás nem könnyíti meg a kormány együttműködését a Velencei Bizottsággal. A tárca emellett furcsának tartja, hogy a Velencei Bizottság honlapján a jelen törvénnyel kapcsolatos sajtóközlemény végén már egy másik, közelgő véleményére hívja fel a figyelmet. E szerint még ebben a hónapban delegációt küldenek Magyarországra, amely találkozni kíván a Central European University, nem-kormányzati szervezetek (NGO), valamint a kormányzat képviselőivel. A tervek szerint a küldöttség a megbeszéléseket követően véleményt készít arról a törvényről „amely lehetővé teheti a Soros György által alapított egyetem októberi bezárását”. Az Igazságügyi Minisztérium ehhez a „minden jogi alaposságot nélkülöző tájékoztatáshoz” nem kíván kommentárt fűzni, azt ugyanakkor megjegyzi, hogy a közlemény ezen megállapítását prejudikációnak tekinti – közölte a minisztérium. A Velencei Bizottság pénteken tette közzé végleges véleményét a civil szervezeteket érintő, a múlt hét elején elfogadott magyar törvénnyel kapcsolatban: ebben megállapítják, hogy a módosítások ellenére továbbra is aggályos a külföldi finanszírozású nem kormányzati szervezetekre vonatkozó magyar szabályozás, amely csak részben felel meg a bizottság korábban megfogalmazott, előzetes véleményében rögzített fő ajánlásoknak. (MTI, 444)

Romániában is ünnep lehet március 15.

Elfogadta a román szenátus közigazgatási szakbizottsága az RMDSZ törvénytervezetét, ami március 15-ét a romániai magyarság hivatalos ünneppé nyilvánítaná. Az RMDSZ március 15-én nyújtotta be a tervezetet, a Digi24.ro szerint ennek a döntésnek köze lehet a román kormányválság miatt zajló tárgyalásokhoz. Azt feltételezik, hogy a román szociálliberális koalíció ezzel a gesztussal próbálja elnyerni az RMDSZ támogatását a Sorin Grindeanu miniszterelnök megbuktatásához. (MTI, 444)

Orbán szerint az a magyar álláspont, hogy ne csináljunk olyan migrációs politikát, amitől többé nem leszünk azok, akik most vagyunk

Különböző kulturális alapokból különböző migrációs politikák származnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, a visegrádi országok (V4) és a Benelux-államok kormányfőinek csúcstalálkozója után. Orbán a hét miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján a migrációról azt mondta: a tanácskozáson – amin különböző kulturális hátterű és alapú államok vettek részt – voltak olyan országok, amik világossá tették, nem akarnak változtatni kulturális mintázatukon, „mások pedig már egy sokkal színesebb világban élnek, mint mi”. Ez a nagy távolság is jól mutatja, milyen heroikus dologra vállalkozott az Európai Unió, hogy egy közös migrációs politikát építsen fel – mondta Orbán, tiszteletreméltónak nevezve a kísérletet. Ezért „az EU-t továbbra is biztatjuk, hogy próbáljon kialakítani az egymástól távoli álláspontok ellenére valami közös koncepciót” – magyarázta. Szerinte a csúcstalálkozón egyetértés volt abban, hogy a határokat meg kell védeni, hogy jó lenne a menekülteket és a migránsokat minél korábban szétválasztani, ahogyan abban is, hogy megállapodást kell kötni minden származási és tranzitországgal, illetve fel kellene állítani a biztonságos harmadik és származási országok közös EU-s listáját. Bár a vélemények sokszínűek, mégis sikerült néhány kérdésben egyetérteni, ami megbecsülendő érték és eredmény – mondta végül Orbán, aki szerint az izgalmas találkozón közelebb kerültek a Benelux országok vezetőihez, mint azt korábban gondolta volna. Noha olyan álláspont kialakítható, aminek vannak egybeeső elemei, de egy egységes európai migrációs politika kialakítása felől kétségei vannak, és nem is nagyon látja az esélyét, viszont Magyarország nem zárkózik el a tárgyalásoktól, tiszteletben tartja az uniós tagállamok közötti, a történelmi okokból érthető kulturális különbségeket – jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint a magyar álláspont antropológiai alapja, hogy „ne csináljunk olyan migrációs politikát, amelynek eredményeképpen mi többé nem leszünk azok, akik most vagyunk”. A találkozó után Magyarország megkapta a V4-ek soros elnöki tisztségét, amit 2017. júliustól 2018 júniusáig tölt majd be. (MTI, 444)

A Fidesznek nincs oka újragondolni az együttműködést Farkas Flóriánnal

Miután a Fidesz roma érdekvédelmi szervezete, a Lungo Drom választási megállapodást kötöttek, felmerült a kérdés, Orbán Viktort nem zavarja-e, hogy a szövetségese után 1,6 milliárdos csalás miatt nyomoznak, mire a kormányfő azt mondta: egészen addig megbízik Farkas Flóriánban, amíg a Lungo Drom megválasztja őt elnöknek. Múlt hét végén Farkas Flóriánt ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 évre újraválasztották elnöknek a Lungo Drom kisújszállási tisztújító kongresszusán, de a zárt ülésre nem engedték be a sajtót. A Hír Tv felvétele szerint a helyszínre érkező roma politikusok pedig vagy nem tudták, vagy nem akarták elmondani, miért mentek oda, és mi fog ott történni. Az ellenzék szerint csak a Farkas Flóriánhoz lojális küldötteket hívták meg a kongresszusra. Az RTL Klub Híradójának kérdésére Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető azt mondta: „Én nem tudok olyan eredményről, ami megalapozná azt, hogy most vele szakítani kellene. Mihelyt Farkas Flóriánnal kapcsolatban megalapozódnak azok a vádak – amiket egyébként mindenki szokott mondani –, hogy ennyit meg annyit tett el, akkor természetesen újragondoljuk az együttműködést.” Az orgánum sehogy sem érte utol Farkas Flóriánt: elérhetőségein nem válaszolt, a munkahelyéül szolgáló irodaházba pedig nem engedték be a stábot. (RTL Klub, Hír Tv, 444)

