4,3 milliárdba kerül a vizes vb nyitó- és záróünnepsége, cáfolja a csődről szóló híreket az Országos Roma Önkormányzat, Matolcsy fia megvette az Origót – ez történt szerdán

Ötvenezer embernek érvénytelen a tb-je, közel húszmilliót fizethet a Földalapkezelő Kishantosnak, a Kutyapárt szerint inkább a Don-kanyarban vagy Auschwitzban kellene Horthy-szobrot állítani, javítanának a Duna hajózhatóságán, Trócsányi ügyvédi irodája védi az Erstét a devizaadósok elleni perekben, a következő három évben ötmilliárdot kap az államtól a ciszterci rend, cáfolja a csődről szóló híreket az Országos Roma Önkormányzat, a kerekesszékes atlétát is elijeszti a felújított szentendrei aluljáró, 4,3 milliárdba kerül a vizes vb nyitó- és záróünnepsége, Gyurcsány megegyezett az Orbánt buktató bizonyítékok áráról, Matolcsy fia megvette az Origót, azonnali hatállyal bezáratta Józsefváros az Aurórát, magyarázatot vár Izrael, miért nevezte Orbán Horthyt kivételes államférfinak – szerdai hírösszefoglalónk.

Közel húszmilliót fizethet a Földalapkezelő Kishantosnak

A másodfokú, jogerős ítélet szerint a Nemzeti Földalapkezelőnek ki kell fizetnie a kishantosi ökogazdaság által elvégzett munkát. Az általa 21 évig művelt földekről kigolyózott gazdálkodó egy másik ügyben az Európai Bírósághoz fordul, de hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem lehet tudni. (Budapest Beacon)

Kimondható: Matolcsy ellopta a közpénzt

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) közleményben tudatta, hogy a bíróság szerint Bárándy Gergely képviselő jogosan mondhatta, miszerint „Matolcsy ellopta a közpénzt”. A szocialisták országgyűlési képviselőjét a Fővárosi Ítélőtábla előtt Schiffer András ügyvéd képviselte. (24.hu)

Matolcsy fia megvette az Origót

Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám cége, a Magyar Stratégiai Zrt. megvette az Origo.hu híroldalt eddigi tulajdonosától, a Száraz István tulajdonában álló New Wave Media Kft-től. Száraz megtartja vezérigazgatói tisztségét, később „stratégiai tanácsadó” lesz. (444, MTI)

Cáfolja a csődről szóló híreket az Országos Roma Önkormányzat

Közel egymilliárd forintos adóssága miatt azonnali csődöt jelent az Országos Roma Önkormányzat – tájékoztatta több képviselő is szerdán a RomNet-et. A tetemes pénzügyi adósság annak ellenére áll fenn az önkormányzatnál, hogy a Híd a munka világába nevű botrányprogram 1,6 milliárd forintos adósságából a kormány 1,3 milliárd forintot tavaly karácsonykor elengedett, a maradék 300 millió forintra pedig egy havi 7 millió forintos törlesztőrészlettel részletfizetési megállapodást kötöttek. A portál szerint könyvvizsgálat volt a szervezetnél, ami a 2016-os évre olyan szabálytalanságokat állapított meg, amitől az ORÖ működésképtelenné vált. A szervezetnek korábban Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselő, romaügyi biztos volt a vezetője. Öt napja derült ki, hogy Farkas új országos roma szervezetet alapított. Orbán Viktor miniszterelnök utoljára június 6-án állt ki Farkas Flórián mellett, a Fidesz május végén kötött együttműködési megállapodást a Lungo Drom elnökével. Az Országos Roma Önkormányzat szerda délután kiadott közleményében visszautasította azokat a híreket, amelyek szerint csődöt jelentettek volna. „Eddig is rendezte a fennálló adósságait, és ezután is határidőre és rendszeresen eleget tesz tartozásai rendezésének” az ORÖ – közölték. (RomNet, 444, MTI)

A Market Zrt. építi a rózsadombi SZOT-üdülőt

1971 óta rondít bele a Margit-hídról Budára nyíló panorámába a Rózsadombra épített, hatalmas a betonszörny, a félbehagyott SZOT-üdülő. Az ingatlant 2015-ben szerezte meg a fuvarozócégéből nagyot szakító Wáberer György, most pedig elárulta, hogy luxuslakásokat építenek majd a szálló romjaiból: „A Budapest egyik legszebb részén fekvő területen olyan társasházat építünk, amelyben a legigényesebb, legszínvonalasabb lakások kapnak helyet. Az igényektől függ a kialakítandó lakások száma, de terveink szerint hetven-nyolcvan, főleg 150 négyzetméteres luxuslakást akarunk építeni.” A beruházást 20 milliárdosra tervezik, már megvannak a tervpályázat nyertesei, a kivitelező pedig Orbán barátja, Garancsi István tulajdonában álló Market Zrt. lesz. A tervek szerint két év múlva, 2019 júniusában adják át a lakásokat. (444)

Orbán rendkívüli ígéretet tett: ha nem tetszik neki, akkor nem tartja be az EU bíróságának az ítéletét

A magyar kormány migrációs ügyben arra készül, amire az Európai Unióban (EU) még soha senki: fittyet hányni az közös bíróság ítéletére. Azt viszont támogatnák, hogy az EU katonái Afrikába menjenek. (444)

A Kutyapárt szerint inkább a Don-kanyarban vagy Auschwitzban kellene Horthy-szobrot állítani

Az ellenzéki párt kedden Facebook-bejegyzésben szólt hozzá a volt kormányzó és a róla elnevezett korszak körüli vitához. (Budapest Beacon)

Javítanának a Duna hajózhatóságán

Egyre nehezebben hajózható a Duna – mára 250 alá csökkent a hajózható napok száma, amivel évente nagyjából 300 milliárd forintos kár éri a gazdaságot –, rendbetételére azonban mindeddig csak tervek születtek. Most egy újabb elkészítésére írt ki pályázatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – európai uniós pénzből. A pályázóknak a Duna Szob és a déli országhatár közötti szakaszára kell tenderterveket készíteniük. A felmérések szerint 31 helyszínen, 52 kilométeren kell a hajózhatóság javítása érdekében beavatkozni a vízgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem követelményeit is kielégítő módon. (Világgazdaság, 444)

Trócsányi ügyvédi irodája védi az Erstét a devizaadósok elleni perekben

Több devizahiteles-perben is a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda képviseli az Erste Bank Hungary Zrt-t az adósokkal szemben. Bár az igazságügyi miniszter jelenleg szünetelteti ügyvédi praxisát, a nevét viselő iroda a résztulajdonában áll, és az irodában dolgoznak olyanok, akik a miniszter mellett politikai rendezvényeken, akár kormányüléseken is feltűnnek, tehát nehéz elképzelni, hogy az iroda olyan messze állna a kormányzati döntéshozataltól. A devizahitelesekre vonatkozó új szabályokat tartalmazó törvénycsomagot ráadásul éppen Trócsányi nyújtotta be a parlament elé, ami aztán azt el is fogadta azt. Most ezek alapján zajlanak a perek. A Fidesz akkoriban az említett törvényeket az adósokat segítő jogszabályoknak nevezte, de ha valaki tudja, hogyan lehet őket a bankok szempontjából jövedelmezően értelmezni, az bizonyára Trócsányi és közeli munkatársai. Bogdán Tibor például Trócsányi főtanácsadója, és kormányüléseken is feltűnik, közben pedig dolgozik az ügyvédi irodában is. (Magyar Nemzet, 444)

A kerekesszékes atlétát is elijeszti a felújított szentendrei aluljáró

A biciklisek és a kerekesszékesek meg sem próbálják, de babakocsival is kész tortúra átkelni a szentendrei HÉV-aluljárón. Hiába újították fel tavaly több tízmillió forintból, a meredek rámpa megmaradt, sőt még egy korlát és a széles lépcső is nehezíti a közlekedést. Pedig sokan használnák, hisz ott a piac és az állomás is, az önkormányzat azonban nem akart költeni az akadálymentesítésre. (Abcúg)

Ötvenezer embernek érvénytelen a tb-je, mert nincs bejelentett lakcímük

Mintegy ötvenezer magyar állampolgárnak érvénytelen a biztosítási jogviszonya, mert nincs bejelentett lakcíme. A hatályos törvény szerint így nem számít belföldinek, ezért hátrányba kerülhet az egészségügyi ellátás során. Székely László jogszabály-módosítást szorgalmaz a témában. Az ombudsman szerint aggályos, hogy a valóságban lakhellyel bíró, de azt rajtuk kívül álló körülmények miatt bejelenteni nem tudó állampolgárok a jogszabályok alapján csak térítés ellenében vehetnének igénybe egészségügyi szolgáltatást. A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőtől a biztos azt a tájékoztatást kapta, hogy egy belső, államtitkári utasítás alapján valamennyi érintett „eltérített piros lámpát” kap a tajkártya ellenőrzésekor. Ilyen esetben a beteget ellátják, de figyelmeztetik, hogy rendezetlen a jogviszonya. Székely László szerint elsősorban a jogszabályok nem megfelelő ismerete és a régóta berögzült félelmek miatt nincs sokaknak bejelentett lakcíme, az érintettek közül ugyanis sokan nem tudják, hogy 2013 márciusa óta nem kell a lakás bérbeadójának hozzájárulása a bejelentkezéshez. Az ombudsman a jogsértés orvoslására felkérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, fontolja meg a belföldiség fogalmának módosítását. (MTI, Magyar Nemzet, 444)

4,3 milliárdba kerül a vizes vb nyitó- és záróünnepsége

A nagyszabású nyitóünnepséghez a Dunán, a Lánchíd pesti hídfőjénél építenek színpadot – közölte a rendezvény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Szántó Éva, a Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A műsorban több mint 510 művész és 220 önkéntes vesz részt, a 3000 négyzetméteres színpadot négy 1600 tonnás uszály tartja, 2000 jelmez készül, 40 drón és további, a vízfüggönyt biztosító uszályok is szerepet kapnak. A záróünnepség sem lesz kispályás: 18 országból 200 előadóművész, köztük 80 artista és több mint 50 táncos érkezik, akik egy ősi legendát fognak életre kelteni a Papp László Sportarénában július 30-án. A budapesti és balatonfüredi nyitórendezvények, valamint a záróünnepség összköltségvetése 4,3 milliárd forint; ebből a legnagyobb tétel az óriási dunai színpad kialakítása. (Index)

A következő három évben ötmilliárdot kap az államtól a ciszterci rend

A kormány három év alatt csaknem ötmilliárd forinttal támogatja a ciszterci rend fejlesztési terveinek megvalósítását – olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában. A kormányhatározat szerint a kabinet üdvözli a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 2019-ben ünneplendő 900. évfordulóját, és támogatja az évfordulóhoz kapcsolódó fejlesztési terveinek megvalósítását. (MTI, 444)

Gyurcsány megegyezett az Orbánt buktató bizonyítékok áráról

A volt miniszterelnök a HírTV Egyenesen című műsorában mesélt arról még május közepén, hogy Orbán Viktor állítólagos svájci bankszámla-kivonatait árulja neki egy ismeretlen, ő pedig kész megvásárolni azokat. Mostanáig nem történt előrelépés az ügyben, most azonban megint találkozott az állítólagos eladóval a DK elnöke, és meg is állapodtak az árról az eladóval, akinek kilétét, és hátterét most sem sikerült felfedni. A számlák hitelesítéséről sem sikerült megállapodni – tette hozzá a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, aki tudja, hogy sokan azt gondolják, csak blöfföl. Gyurcsány homályosan beszélt arról, hogy szerinte a tárgyalópartnere nemcsak pénzügyi alkut akar vele kötni, hanem még kérni szeretne majd valamit, de hogy mi az a valami, nem árulta el a volt miniszterelnök. (ATV, 444)

Azonnali hatállyal bezáratja Józsefváros az Aurórát

Június elején razziázott a rendőrség az Aurórában, drogbirtoklás miatt 15 embert állították elő. Később kiderült: az átvizsgált 120 embernél csak csekély mennyiségű kábítószert találtak, és még az ipari kendert is lefoglalták a rendőrök. A VIII. kerületi önkormányzat most úgy döntött: azonnali hatállyal bezáratja az Auróra Kioszkot és az Auróra Kertet. A hírek szerint Józsefváros jegyzője az Auróra Kioszk bezárását drogterjesztés, a Kert bezárását pedig kereskedelmi tevékenység engedélyének hiánya miatt rendelte el. Az üzemeltető szerint jogszerűtlenül záratják be az Aurórát, ezért megfellebbezik a jegyző határozatát. A Kert és a Kioszk bezárását külön kell kezelni, mert külön indokkal is záratták be. A Kert rendelkezett a megfelelő engedélyekkel, nem igazak azok a sajtóhírek, amik ezzel ellenkezőt állítottak – közölte az üzemeltető. Nem igaz a PestiSrácok vádja sem, miszerint kábítószerterjesztés folyt volna az Aurórában. A razzia során talált mennyiség megfelel a statisztikai adatoknak, bármely budapesti szórakozóhelyen hasonló mértékben találnának kábítószert – tették hozzá. A bezárásról szóló önkormányzati értesítés egyébként érdekes módon hamarabb jelent meg a PestiSrácokon, mint ahogy azt megkapták volna az Auróra üzemeltetői. A döntés miatt több tüntetés is szerveződött szerda estére, illetve csütörtök reggelre az önkormányzat elé. (444, 444)

Nem kérnek a pszichológusok a kormány kamarájából és a nemzeti konzultációjából

Vitafórumot rendeztek a hazai pszichológus társadalom szereplői, mert szerintük egy jogsértő és értelmetlen kamarát akar a nyakukba erőltetni a kormány. A kamarának évek óta egy igazán elszánt támogatója van, és az sem lehet véletlen, hogy a törvénytervezet alapján a leendő elnök óriási hatalmat kapna a hazai pszichológus szakma fölött. Hamarosan nemzeti konzultáció is indul a kérdésről, ami a pszichológusok szerint teljes félreértéseken alapul. A vitafórumra elment az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes államtitkára is, de inkább úgy döntött, hogy csak megfigyelőként lesz jelen, és nem mond semmit. (444)

Yossi Amrani: Orbán sorosozása nem antiszemita megnyilvánulás

Nem tartja antiszemita megnyilvánulásnak Orbán Viktor sorosozását Yossi Amrani, Izrael magyarországi nagykövete. Aggályosnak nevezte viszont a magyar miniszterelnök Horthy Miklóssal kapcsolatos múlt heti megnyilvánulását, amelyben kivételes államférfiúnak nevezte a volt kormányzót. Izrael nagykövete elmondta: diplomáciai úton magyarázatot kértek Orbán Viktor kijelentései miatt. (HírTV)

