Áder aláírta a civiltörvényt, a kormány tényleg lerövidítené a nyári szünetet – ez történt pénteken

Lesz pénz határzárra, Kaposvárra is az Ikarus szállít buszokat, bárki nyer 2018-ban, szinte biztos, hogy marad a kerítés, Áder aláírta a civiltörvényt, Orbán Mohácshoz hasonlította az andorrai vereséget, ami a Szerencsejáték Zrt. szerint nem volt megbundázva, a magyarok csak azt szeretik az EU-ban, hogy ömlik a pénz, Kövér László szerint ’56 azt üzeni, hogy küzdeni kell a háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítése ellen, Gulyás Márton beperelte a propagandalapokat, Tombor András tévés hirdetésszervező cége több pénzt keresett tavaly, mint a TV2, amit Berlinben 1,3 milliárd forintból kihoztak, az nálunk 30 milliárdos költségvetéssel indul, a kormány tényleg lerövidítené a nyári szünetet, amikor Orbán kordont bontott, még arról a polgári engedetlenségről beszélt, ami most szerinte a magyar jogrendszerben nincs, a Velencei Bizottság szerint a civiltörvény továbbra is aggályos, nagy sörgyárat vettek Matolcsy rokonai – pénteki hírösszefoglalónk.

Orbán: Mohács után vagyunk, de a király nem fulladt meg

Az andorrai fiaskót Orbán nagy sóhajtások közepette értékelte a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában: „Mohács után vagyunk, Moháccsal ér fel a legutóbbi szereplés”. Szerinte az egyetlen különbség, hogy a király nem fulladt bele a Csele-patakba, és ezzel egyébként Csányi Sándor MLSZ-elnökre célzott, akinek „vissza kell szerezni, amit elvesztettünk”. Orbán interjújának nagyobb részét azonban nem a foci, hanem a migránsozás tette ki. A miniszterelnök beszélt a kvóta elutasítása miatti kötelezettségszegési eljárásról: „Egy kormányt nyakon lehet ragadni, szoktak is fenyegetni, de egy néppel nem lehet ezt csinálni” – mondta Orbán, aki nem fog engedni, küzdeni fog. Az Európai Bizottság „azt teszi, amit felelősségi körében meg kell tennie” – mondta a Magyarország elleni kötelezettségszegési-eljárásról, ami azért indult, mert nem veszünk át 1294 menedékkérőt. Angela Merkel német kancellár is egyetért a brüsszeli eljárással, Martin Schulz pedig az EU-támogatások megvonásával fenyegetőzött. Orbán erre azt mondta: „mi soha nem akartuk megmondani, hogy a németek mit és hogyan gondoljanak, a németeknek megadtuk a tiszteletet, elvárjuk, adják meg nekünk”. Nem érthető az amerikaiak tiltakozása, hiszen az Egyesült Államokban sokkal szigorúbb szabály van – így a miniszterelnök a civiltörvényről –, az USA ugyanakkor pár napja közleményt adott ki, hogy nem ugyanaz a két szabályozás. A TASZ és a Helsinki Bizottság polgári engedetlenségi tervéről azt mondta Orbán, hogy „a magyar jogrendszerben ilyen nincsen”. A törvényeket a civileknek is be kell tartani, arra pedig, ha mégsem tartanák be, Orbán azt mondta, hogy a „jogkikényszerítés” nem a kormány dolga, hanem a hatóságoké, „pontosan ismert, leírt rendje van, senkit nem fog meglepetés érni”. (Index)

Amikor Orbán kordont bontott, még polgári engedetlenségről beszélt

A magyar jogrendszerben nincs olyan, hogy polgári engedetlenség – mondta Orbán Viktor, csakhogy a miniszterelnök 2007-ben még maga nevezte polgári engedetlenségi akciónak, amikor ellenzékben a Fidesz-frakció tagjai elbontották a kordont a Kossuth téren.

(RTLKlub)

Áder Jánosnak nincs aggálya, aláírta a civiltörvényt

Az államfő nem lát semmilyen közjogi vagy alkotmányos aggályt, amely akadálya lehetne a civiltörvény kihirdetésének, így pénteken aláírta a törvényt. Két civil szervezet már jelezte: polgári engedetlenségbe kezd. (Index, Budapest Beacon)

Kaposvárra is az Ikarus szállít buszokat

A Volánbusz Zrt. februári, 180 darab alacsonypadlós buszra kiírt, több mint tizenötmilliárd forintos összértékű tendere után újabb megbízást nyert el az Ikarus Egyedi Kft. A megbízás ezúttal két darab alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező autóbusz beszerzéséről, valamint az azokhoz szükséges töltőoszlopok szállításáról és üzembe helyezéséről szól. A szerződés értéke nettó 318 millió forint. Az Ikarus Egyedi Kft. nem összekeverendő a Széles Gábor féle Ikarusszal. Az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. a NABI Gyártó, majd MABI-BUS Kft-ből jött létre. A friss cégadatok szerint az Ikarusban két magyar és egy külföldi bejegyzésű vállalatnak van érdekeltsége. Utóbbi a brnói Lugreda a.s., amely mások mellett Szemerey Tamáshoz, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvéréhez köthető, legalábbis erről írt korábban a Világgazdaság, a lap értesülését pedig azóta sem cáfolta senki. (Budapest Beacon)

Bárki nyer 2018-ban, szinte biztos, hogy marad a kerítés

A 444 végigkérdezte az ellenzéki pártokat, mit tennének a déli határon álló kerítéssel, ha kormányra kerülnének? A válaszok alapján szinte biztos, hogy a 2018-as választás után is lesz kerítés a déli határon. Annak lebontásáról csak egyetlen, jelentős győzelmi eséllyel nem rendelkező párt beszélt egyértelműen, a többiek között pedig olyanok voltak, akik egy esetlegesen megszülető közös uniós megoldástól függően bontanák le a határzárat. (444)

„Nem szokás senkit felbuzizni” – Gulyás Márton beperelte a propagandalapokat

15 millió forintra perelte be még áprilisban Gulyás Márton aktivista a Ripostot és az Origót, vagy, ahogy a Tumblren írta, „ezt a két szennyes, ócska, primitív és hazug alvállalkozását a Fidesz sajtóosztályának”. Ha nyer, az összeget a Közös Ország Mozgalomnak ajánlja fel. Gulyás azután került a fenti kiadványok célkeresztjébe, hogy közérdekű munkára ítélték, mert festékes flakont hajított a Sándor-palota felé. A két lap szerint Gulyás, miután kiengedték a 72 órás őrizetből, egyből a Planet Romeo nevű meleg társkereső oldalra vetette magát, tehát annyira nem viselhette meg az elzárás, mint állította. Az aktivista szerint a cikkek emberi méltóságában sértették, sérült a magánélethez és a képmáshoz való joga is. Gulyás Márton pénteken a bíróságon azt mondta, a fotó ugyan igazi, de legalább egy évvel korábban készült. Szavai szerint a per valójában arról szól, hogy szabad-e egy közszereplőt meghurcolni identitása, nem közszereplés körében tett vélt vagy valós cselekedetei alapján. Az Origo ügyvédet sem küldött a tárgyalásra, csak egy meghatalmazást, amelyben az állt, hogy a cikk nem utal a felperes nemi identitására, és az ilyesmit egy közszereplőnek egyébként is el kell tűrnie. A Ripost ügyvédje – aki nem járult hozzá a neve közléséhez –, azt mondta, a cikk célja az volt, hogy megmutassák Gulyás hiteltelenségét, hiszen nem életszerű, hogy az állítása szerint emberpróbáló őrizet után csetelgetni kezd. Nem szokás senkit felbuzizni ebben az országban, szégyentelen gyakorlathoz vezet, ha ezt hagyjuk – mondta Gulyás a hazai homofób hangulatra utalva. A cikkek megjelenése után az aktivista olyan kommenteket és üzeneteket kapott, amelyek vélt vagy valós nemi irányultságára utaltak, és családtagjaival szembeni erőszakos cselekményekre buzdítottak. Azt mondta: a nagy összegű pénzbüntetéssel azt akarják elérni, hogy gátat szabjanak annak az újságírásnak, amely politikai véleményeket karaktergyilkossággal próbál hitelteleníteni. A bíró a tárgyalást szeptember 12-re halasztotta. (Hvg.hu)

Lesz pénz határzárra

Varga Mihály szerint az illegális migráció elleni védekezés nem rendelhető alá pénzügyi szempontoknak, ezért idén és jövőre is minden szükséges intézkedéshez meglesz a kellő összeg, „ha kell, újabb szakaszokon épülhet határzár, ha pedig az eddigiek megerősítése válik szükségessé, akkor arra is lesz fedezet.” (444, Magyar Idők)

A magyarok csak azt szeretik az EU-ban, hogy ömlik a pénz?

Érezhetően javult az állampolgárok véleménye az Európai Unióról az elmúlt egy évben, vagyis a jelek szerint a Brexit nem bizonytalanította el a többi tagállamot – derül ki a Pew Research felméréséből. A magyarok mindössze 13 százaléka gondolja úgy, hogy ki kellene lépnünk az EU-ból, viszont 44 százalék örülne, ha népszavazást tartanánk a kérdésről. A magyarok szerint a kereskedelmi megállapodásokat is a kormánynak kellene megkötnie. A megkérdezettek 55 százaléka legalábbis így gondolja, és csak 28 százalék adná Brüsszel kezébe a kereskedelempolitikát. Akkor viszont jogosan vetődik fel a kérdés: valójában mit is támogatunk mi ennyire az EU-ban, ha a közösség egyik alappillérét is elutasítjuk? Elképzelhető, hogy a magyarok csak addig ilyen pozitívak az EU-tagsággal kapcsolatban, amíg mi vagyunk a pénzosztás nettó haszonélvezői. Nálunk nagyobb arányban csak a görögök és a lengyelek utasítják el a közös európai kereskedelempolitikát. (Portfolio)

A közmédia nagyon készült, hogy másodfokon is elítélik terrorizmusért a röszkei zavargót, de nem az előre kitalált forgatókönyv szerint alakultak a dolgok

A részletekért kattintsanak, érdemes. (444)

Nem bundázás miatt kapott ki a válogatott Andorrában

Az Andorra–Magyarország mérkőzéssel kapcsolatban nem tapasztaltunk visszaélésre utaló jeleket – közölte a Szerencsejáték Zrt., miután a FortunaWeb mérlegelte, bunda volt-e a meccs. A Tippmix- és a Tippmix­pro-fogadások alapján megállapítható: a magyar csapat vereségének sportszakmai okai voltak, a mérkőzés eredményének tisztességtelen befolyásolása teljesen kizárható. (Világgazdaság)

Kövér László szerint ’56 azt üzeni, hogy küzdeni kell a háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítése ellen

Az 1956-os emlékévet lezáró pénteki budapesti konferencián mondott beszédében emelte ki az Országgyűlés elnöke, hogy „amikor Magyarország önrendelkezésre képes, azaz szuverén, cselekvőképes és nemzeti célokat követő állam volt, akkor a magyar nemzet mindig emelkedett, amikor viszont a magyar államiság hiányzott vagy az állam elveszítette szuverén, cselekvőképes és nemzeti jellegének bármelyik elemét, akkor a magyarságra mindig nehéz idők és történelmi zuhanások vártak”. Kövér szerint „a forradalom és szabadságharc tanulsága napjainkban arra figyelmeztet, hogy a saját önazonosságának, önrendelkezésének és önbecsülésének fenntartása nélkül egész Európa, az egész Európai Unió tragikus vesztese lehet az Európán kívüli nagyhatalmi erők és az államok fölötti, demokratikus felhatalmazás és ellenőrzés nélkül működő háttérhatalmak gátlástalan érdekérvényesítésének”. (444)

Tombor András tévés hirdetésszervező cége több pénzt keresett tavaly, mint a TV2

Igen izmos bevételről és nyereségről számolt be a tavaly év végén Tombor András Orbán- és Habony-közeli üzletember tulajdonába került Atmedia Kft., ami többek között a közmédia, a TV2 és a Sport1-2 hirdetési idejét értékesíti. Az Atmedia bevételei:

2015: 9,2 milliárd

2016: 27,8 milliárd

Összevetésként, a TV2 tavaly összesen 23 milliárd forint árbevételt ért el hétmilliárdos veszteség mellett. Ezzel az Atmedia nyerte a Fidesz-közeli média- és kommunikációs cégek árbevétel-versenyét tavaly. (444)

Egészen véletlenül épp oda épül a vizes vb októberre elkészülő kerékpáros hídja, ahova…

Októberre készülhet el a júliusi vizes vb 424 milliós kerékpáros hídja, ami véletlenül pont a tervezett Danubio Budapest lakópark majdani bejáratához visz. Az ingatlanfejlesztés a Zahara Park Kft. tulajdonában lévő területen valósul meg, a cég tulajdonosa a hírek szerint Bajor András Gyula, aki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t vezető Szivek Norbert állandó üzlettársa. (Index)

A kormány tényleg lerövidítené a nyári szünetet

Egy ötlet szerint tömeges táboroztatással váltanának ki pár hetet a nyári szünetből. (444)

Amit Berlinben 1,3 milliárd forintból kihoztak, az nálunk 30 milliárdos költségvetéssel indul

Budapest rendezheti a 2019-es zsidó olimpiát, aminek tavaly óta tizenötszörösére nőtt a tervezett költségvetése. (444)

A civiltörvény továbbra is aggályos a Velencei Bizottság szerint

A módosítások ellenére továbbra is aggályos a külföldi finanszírozású nem kormányzati szervezetekre vonatkozó magyar szabályozás – közölte az Európa Tanács (ET) alkotmányjogi szakértőkből álló testülete pénteken közzétett felülvizsgált véleményében. (Népszava)

Nagy sörgyárat vettek Matolcsy rokonai

Szemerey Zoltán és Szemerey Tamás – Matolcsy György elsőfokú unokatestvérei – befektetési cégeiken keresztül megszerezték a Pécsi Sörfőzde Zrt. 99 százalékos tulajdonrészét. (444)

