Adunk egy templomot a Moszkvai Patriarchátusnak, milliós bírságot kapott az LMBTQ sportegyesületet elutasító uszoda – ez történt kedden

Németország nem küld vissza több menedékkérőt Magyarországra, mert túl rosszak az elhelyezési körülmények

Németország egyelőre nem küld vissza Magyarországra menedékkérőket, mert nem tarják megfelelő körülmények között az itt élő menedékkérőket – közölte a német belügyminisztérium az egyik ellenzéki képviselő kérdésére. (444)

Szigorúbb lombikszabályozást ígér Balog Zoltán

Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az embriókra, amelyeket nem ültetnek be – jelentette ki Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője, aki szerint emiatt szükséges a lombikbébi-szabályozás szigorítása. A miniszter véleményét Veres András múlt heti nyilatkozatával kapcsolatban kérdezték, a győri megyés püspök ugyanis azt állította: a lombikbébiprogram hátterében tudatlanság áll, és ennek a tudatlanságnak a mértékétől függ, hogy mekkora a bűn. Balog Zoltán miközben a szigorítás mellett érvelt, arról is beszélt, hogy a kormány támogatja a lombikprogramot, sőt, a jövőben bővítik a lehetőségeket. (Magyar Nemzet)

A kormány az oroszokéhoz hasonló abortusz-megelőzési konzultációs központokat tervez

Balog Zoltán emberminiszter és Veronika Szkvorcova, az Oroszországi Föderáció egészségügyi minisztere kétoldalú tárgyalást folytatott tegnap Budapesten – közölte az Emmi. A közlemény szerint a találkozón a felek megállapították, hogy mindkét ország népegészségügyi programja nagy hangsúlyt fektet a szűrésekre és a megelőző intézkedésekre. Az orosz miniszter elmondta, hogy Oroszországban 2013 óta onkológiai, szív- és érrendszeri szűréseket végeznek, amikben 23 millió felnőtt és az összes gyerek részt vesz, Balog Zoltán pedig a Magyarországon működő szűrőbuszok, a mindennapos testnevelés és az egészséges közétkeztetés tapasztalatairól tájékoztatta az orosz kollégáját. Veronika Szkvorcova ismertette annak az 1500 konzultációs központnak a működését, amik az abortuszokkal kapcsolatban megelőzési tanácsadást folytatnak, Balog pedig azt mondta, hasonló központok alapítását tervezik Magyarországon is. (MTI, 444)

A Rómaira mobil gátat tervező cég három éve kudarcot vallott a hasonló visegrádi védmű tervezésével

Három évvel ezelőtt a visegrádi mobil gátat kivitelező konzorcium a tervezés súlyos hibái miatt szerződést bontott a terveket készítő Tér-Team Kft-vel. A Tér-Team által tervezett földművet ugyanis néhány hét alatt elmosta a Duna, ráadásul egy tervezői mulasztás miatt kis híján súlyos baleset történt. Az új tervező a gátat a parti nyomvonal helyett a Dunától a lehetséges legtávolabbi pontra helyezte, amivel mindenki jobban járt. A kivitelező konzorcium egyik vezetője, Nemes Zoltán vízépítő mérnök azt is elmondja, milyen további tanulságokkal szolgálhat a visegrádi védmű építése a Rómaira tervezett mobilgát szempontjából. (Átlátszó)

Újabb 5 milliárdot kap a Hungaroring

A Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat, ami a központi költségvetésből újabb 5 milliárdot biztosít a Hungaroringnek. (444)

Adunk egy templomot a Moszkvai Patriarchátusnak

Aznap, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök idén másodjára is Magyarországra látogatott, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával megjelent a Magyar Közlönyben egy kormányhatározat arról, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert és Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter 313,8 millió forintért vásárolja meg a tokaji Szent Miklós Templomot, és adja oda az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének (a Moszkvai Patriarchátusnak). (444)

Milliós bírságot kapott az LMBTQ sportegyesületet elutasító uszoda

Az ügy kirobbanásakor lapunknak a cég ügyvezető igazgatója egyebek mellett a vizes világbajnokság miatt megnövekedett vendégigényekre hivatkozott, ugyanakkor azt is megjegyezte, miszerint a munkatársak semmilyen megkülönböztetést nem tehetnek. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság úgy látja: tettek. (Budapest Beacon, Budapest Beacon)

Megkezdi a politikai szezont a Magyar Kétfarkú Kutyapárt: a kormány oktatáspolitikája mellett tüntetnek pénteken

Kedd este a Chicagóban megnyílik a Magyar Kétfarkú Kutyapárt irodával egybekötött kocsmája, pénteken pedig a II. kerületben a kormány oktatáspolitikája mellett tüntet az ellenzéki párt – teszi ez utóbbit annak apropóján, hogy az egyik legnagyobb fővárosi két tannyelvű iskola igazgatójául a szülők és a nevelőtestület tiltakozása ellenére a ferencvárosi alpolgármester tanácsadóját nevezte ki az emberminisztérium. Mindezeken túl a párt már most megpályáztatja a 2018-as parlamenti választásra esedékes kampánypénzeit. A Budapest Beacon e három közelgő eseményről kérdezte Kovács Gergely pártelnököt. (Budapest Beacon)

Az ellenzék már előre kitalálja Soros György gondolatait

Nyáron az ellenzék összehívott egy rendkívüli parlamenti ülést, amire a Fidesz és a KDNP képviselői nem mentek el, mert Soros. A Magyar Hírlap most rákérdezett Németh Szilárdnál, hogy a gyakorlatban mégis hogyan néz ki az, amikor Soros összehív egy parlamenti ülést, mire az alelnök új dimenzióba helyezte a Fidesz kommunikációját. Azt mondta, biztos benne, hogy egyeztetnek egymással, vagy ami ennél is rosszabb, ha az ellenzék már kitalálja Soros György gondolatait, és úgy működik, mint a „kis Soros Györgyök”. (Magyar Hírlap, 444)

Létszámleépítésék miatt sztrájkol egy vasutas szakszervezet

A szerdai, egész napos tiltakozás a nemzetközi vonatokat érintheti. (444)

Tovább szolgálhat a rendőr, aki bántalmazott egy menedékkérőt Kiskunhalason

A Legfőbb Ügyészség múlt héten hozta nyilvánosságra, hány eljárás indult Magyarországon migránsokat bántalmazó rendőrök, katonák és más hatósági személyek ellen. A Human Rights Watch (HRW) nevű nemzetközi civil szervezet 2016 őszén adott ki egy jelentést arról, hogy a magyar határon verik a külföldieket, ám akkor a Belügyminisztérium cáfolta, hogy ilyesmi történne. Az ügyészség tájékoztatás szerint 2015. szeptembere és 2017. augusztus 20. között 56 feljelentés érkezett rendőrségi katonai túlkapások miatt. Az ügyészség most két jogerősen lezárt eljárás eredményét ismertette: egy rendőrt 130 ezer forint, egy katonát 300 ezer forint pénzbüntetésre ítéltek hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt. A beszámoló szerint a katona térdévével rúgott arcon egy földön ülő külföldit, őt ezért a honvédség jelentette fel, és a Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa ítélte el. A Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatása szerint a szakaszvezető már nem tartozik a honvédség állományába. Az elítélt rendőr gázspay-vel fújt le egy külföldit, akitől egy kerítés választotta el a kiskunhalasi menekülttábornál. A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa szerint szakszerűtlenül és aránytalanul járt el, mikor az őt szidalmazó embert a kerítésen át közvetlen közelről arcon fújta. Őt is hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazásért ítélték el, viszont a rendőrségen a 444 kérdésére azt mondták, hogy továbbra is aktív állományú tag, azaz tovább szolgálhat. (444, Budapest Beacon)

Belső vizsgálatot rendeltek el az ápolónőre pottyant patkány miatt a Merényi Gusztáv kórházban

Az intézmény vezetése elismerte, hogy egy patkány betévedt az épületbe, de tagadta, invázió lenne. (444, Budapest Beacon)

