Alig néhány óra alatt milliók jöttek össze az olimpia elleni kampányra, megszólalt a körúti robbantással gyanúsított férfi édesapja – ez történt csütörtökön

Matolcsy György exfelesége Matolcsy György strómanja volt

Matolcsy saját feleségét, László (majd Matolcsy) Gyöngyit használta strómanként egy olyan céghez, amiből egy csomó pénzt vett ki. (Magyar Narancs, 444)

A Nemzeti Választási Irodánál megjelent kopaszok mind büntetett előéletűek

A kopasz gate-ben – miután minden más vizsgálat leállt – Nyakó István pótmagánvádas indítványt adott be a bírósághoz. Ez a két megnevezett kopasz és ismeretlen személyazonosságú társai elleni indítvány került időközben bírói szakba, ezért a politikus és jogi képviselője, Czeglédy Csaba a Fővárosi Törvényszéken betekinthetett a nyomozati iratokba. A nyomozás során kiderítették az összes nagyon rövid hajú, nagyon erősnek tűnő úr személyazonosságát, feltérképezték kapcsolataikat, így fény derülhetett arra, hogy mindannyian büntetett előéletűek, sőt, volt köztük olyan is, akit korábban fegyveres rablásért ítéletek el. (24.hu)

Kormányinfó: haderő, NOlimpia, korrupció, Botka, metró, Trump, migráció, földgáz

Sok mindenről beszélt Lázár János a csütörtöki kormányinfón, de a legérdekesebb talán a korrupciót érintő megjegyzése: szerinte nincs olyan ország, ahol ne lenne korrupció. A volumen a lényeges, de „szerény tapasztalata szerint” ha intézményesített korrupció lenne, akkor nem lenne pénz az államkasszában. (Index)

Meghibásodás Pakson

Valami baj történt a paksi atomerőmű 1-es blokkjában, ezért meg kellett felezni a termelést. A termelés csökkentéséről (szakszóval leterhelésről) az erőmű honlapján jelent meg egy közlemény, azonban az okokról eddig semmi nem derült ki. Írásban csütörtök estére a 444 azt a választ kapta, hogy január 17-én este tízkor döntöttek a leterhelésről, mert félő volt, hogy egy transzformátor meghibásodhat. 18-án hajnali fél egykor le is kapcsolták az 1-es blokk mindkét trafóját, majd az egyiket hamarosan visszakapcsolták. A teljes újraindításon most is dolgoznak. (444)

Szijjártó szerint hazugság azt állítani, hogy a civilszervezetek a társadalmat képviselik

A külügyminiszter egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy soha nem volt még olyan szavazás, ahol a civilszervezetek közül választhattak volna, ezért hazugság azt állítani, hogy ezek képviselik a társadalmat. „Az embereket az emberek által megválasztott parlamenti képviselők, és az ennek alapján létrejött kormányok képviselik. És minden ezzel szembeni beállítás, az hazugság” – tudatta Szijjártó. (Hír TV)

Hatalmasra nőtt Rogán csapata

Apró kis kabinetirodaként indult, mára már 272 fő várja a Rogán-féle minisztériumban a miniszterelnök utasításait. Emellett működik még a kancellária feladatait ellátó Miniszterelnökség ahol tovább 1659 köztisztviselő dolgozik. (Napi.hu)

Középiskolásoknak indít katonai képzést a kormány

A Honvédelmi Minisztérium szerint fel kell készíteni a felnövő generációkat a haza védelmére, ezért szeptembertől egy budapesti és egy szekszárdi iskolában honvéd kadétképzés indul. A minisztérium közleménye szerint „a fiatalság honvédelmi nevelése olyan közös cél, melynek érdekében a tanároknak, a diákoknak és a katonáknak össze kell fogniuk”. (MTI, 444)

Luxusjachtja van az egykori MSZP-pénztárnok családjának

Luxusjachtja van az egykori MSZP-pénztárnok, Puch László családjának Horvátországban. (Direkt36)

Hatszázmilliós bírságot kapott a Telekom, mert azt mondták, hogy az övék a legnagyobb 4G hálózat

Jogsértőnek találta a Gazdasági Versenyhivatal a cég összehasonlító reklámjait, és 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra. (MTI, 444)

Kisiklott egy vonat Esztergomnál

Még szerda este kisiklott egy személyvonat az esztergomi állomáson. A balesetben senki nem sérült meg. „Minden idők legdrágább magyar vasútfelújítását hozta össze a Fidesz a Budapest és Esztergom közötti vonalon. A ma már 120 milliárd forintos beruházás eddig több problémát okozott, mint hasznot: rendszeresek a késések, a műszaki hibák és a fűtés nélküli vonatok. Tegnap már egy vonat is kisiklott a vonalon és csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült meg. A Budapest-Esztergom vasútvonal a fideszes EU-s közbeszerzések állatorvosi lova” – írja a Demokratikus Koalíció (DK). A párt vizsgálatot követel. (MTI, DK)

Megkezdődött a budapesti olimpia elleni népszavazás aláírásgyűjtése

Csütörtök reggel kezdte meg az aláírásgyűjtést a budapesti olimpia megakadályozásához szükséges népszavazás kiírásához a Momentum Mozgalom. Egy nap alatt összejött tízezer aláírás. Az MKKP plakátkampányra gyűjt, öt óra alatt hárommillió össze is jött. (444, NOlimpia/Facebook, MKKP/Facebook)

Német Szilárd és az ő sapkája

Németh Szilárd „Make America Great Again” feliratú sapkában örvendezett Trump győzelmének. (444)

VIP-kisvasút

Bár a felcsúti kisvasút március végéig sajnos csak hétvégenként közlekedik, de a hatszázmillió forintnyi uniós támogatásból megépült vonalon a VIP-vendégeknek bármikor indítanak különjáratokat. (444)

Megszólalt a körúti robbantással gyanúsított férfi édesapja

Szerinte „aki nem vak, annak látnia kell, hogy nem Laci van a fotókon”. (Index)

Luxushotel költözik a Balettintézetbe

A Marriott cégcsoport alá tartozó luxushotellánc, a W Hotels Worldwide bejelentette, hogy Budapesten is megnyitják a W szállodájukat, az Andrássy úton, a Balettintézet épületében. (444)

