Alkotmánybíróság elé kerül a civiltörvény, elhunyt Makk Károly – ez történt szerdán

Félmilliárdos magyar kormánytámogatást kap a vajdasági Magyar Szó; interjút készítettünk Gyetvai Viktorral, a Diákparlament és a DiákFeszt szervezőjével; felmondott Brüsszelben Orbán Viktor új veje; többen dolgoznak, mint tavaly; a kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” Magyarországon; kivizsgáltatja a főváros, miért hirdethetett Garancsi cége ingyen két évig; Matolcsyék havi 2,5 millióért bérelnek irodát New Yorkban; kivágják az összes kanadai nyárfát Budapest közterein; a debreceni alkotmányjogi tanszék szerint nem kellene autokratákat magasztalnia az egyetemnek; ha a magyar államon múlik, karácsonyig sem tudják hazahozni a gyereküket a külföldön dolgozó magyarok; elhunyt Makk Károly, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke; Mészáros Lőrinc még a multiknál is okosabb; bírósági ítélet ellenére sem hajlandó elárulni a felcsúti akadémia, mire költi a támogatásként kapott több milliárdnyi közpénzt; a létező legveszélyesebb azbesztet találták a Városligetben – szerdai hírösszefoglalónk.

A debreceni alkotmányjogi tanszék szerint nem kellene autokratákat magasztalnia az egyetemnek

„Az autokraták magasztalása elfogadhatatlan számunkra, mindennel ellenkezik, amit az egyetemi szakmai munkánk során képviselünk” – többek között ezt írja a közleményében a Debreceni Egyetem alkotmányjogi tanszéke, ahol nem értenek egyet azzal, hogy az egyetem és a város díszpolgári címet adományoz Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Pedig ez a kitüntetés nem kis dolog, úgy néz ki, hogy Putyin jövőre, még a választások előtt Magyarországra jön, hogy átvehesse. (444)

Mészáros Lőrinc még a multiknál is okosabb

A sajátjairól sem feledkezik meg a kormány, ha a nagyvállalatok állami támogatásáról van szó – derül ki az egyedi kormánydöntések során adott állami támogatások céges listájáról. Ez az az adatbázis, amely alapján a Magyar Nemzet kiszámolta, hogy az Orbán-kormány közel másfélszer annyi állami támogatást adott a multinacionális cégeknek és a hazai nagyvállalatoknak, mint a szocialista kabinetek. Az idei adatok szerint augusztus elejéig 22 vállalat kapott összesen 36,3 milliárd forintnyi állami dotációt. Ebből hét magyar vállalkozás: az abszolút győztes a Visonta Projekt Kft., amely egyedül jutott 6,2 milliárd forinthoz a magyar államtól keményítőgyártásra. A cégről annyit kell tudni, hogy 2015-ben alapították, a tulajdonosa pedig Orbán Viktor jó barátja, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester, a Mészáros és Mészáros Kft.-n keresztül. A másik tulajdonos a Szíjj László érdekeltségébe tartozó, az állami közbeszerzések legújabb üdvöskéjének tartott Duna Aszfalt Kft. A Visonta sem az alapítás évében, sem tavaly egy fillér bevételre sem tett szert, mindkét évben mínuszos beszámolót adott le. Ennek ellenére a cégnek egyáltalán nem megy rosszul, miután az idén kapott 6 milliárd forintos állami dotáció mellett az Eximbank és az MKB Bank is nyújtott neki hitelt. Ezt onnan lehet tudni, hogy mindkét pénzintézet jelzálogjogot jegyzett be a vállalkozásra. (Magyar Nemzet)

Elhunyt Makk Károly, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke

Életének 92. évében, szerdán elhunyt Makk Károly, a magyar és az egyetemes filmművészet korszakos és felejthetetlen egyénisége. (MTA)

A létező legveszélyesebb azbesztet találták a Városligetben

Bár az Ingatlanfejlesztő korábban azt állította, megtörtént az azbesztmentesítést, most maguk is elismerték, hogy lehet még azbeszt a törmelékek között. Egyelőre a mérgező anyag szabadon van, a rendőrség kihívta ugyan a Katasztrófavédelmet, majd mindkét szervezet tanácstalanul levonult a helyszínről. (444)

Matolcsyék havi 2,5 millióért bérelnek irodát New Yorkban

Közel félmilliárd forint ment el eddig a jegybank külföldi terjeszkedésére, és messze még a vége. (Hvg.hu)

„Amíg az emberek közömbösek, addig tényleg bármit meg lehet csinálni” – interjú Gyetvai Viktorral, a Diákparlament és a DiákFeszt szervezőjével

A 2014-ben alakult Független Diákparlament idén első alkalommal szervezi meg a DiákFeszt elnevezésű rendezvényét szeptember elseje és harmadika között a Városligetben, melynek mottója – ahogyan a szervezők fogalmaznak – nagyjából annyi, hogy „bulizzunk zseniális hangulatban, s közben kóstoljunk bele közösen a társadalmi felelősségvállalásba”. Az eseményről Gyetvai Viktor szervezőt kérdeztem, de hosszúra nyúlt beszélgetésünk során a Lex CEU-tól kezdve a fiatalok elvándorlásán keresztül egészen a választásra jogosultak körének szűkítéséig számos ügy szóba került. A tavaly érettségizett aktivista szerint hiába sugallják a plakátok, nekünk valójában nincs ellenségünk, ha pedig mégis van, azok mi magunk vagyunk; a bennünk lévő rossz szokásokat és a közönyt kell igazából leküzdenünk. (Budapest Beacon)

Kivágják az összes kanadai nyárfát Budapest közterein

A fővárosi önkormányzat által felügyelt közterületeken 2025-ig kivágják az összes kanadai (vattázó) nyárfát – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A jobbikos Tokody Marcell által jegyzett előterjesztést 19 igennel 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A kivágott kanadai nyárfák helyére – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – új fákat telepítenek majd. (Index)

Wake up! – üvöltötték a bulizók az éjszaka közepén

Füldugóval, háromrétegű ablakkal és vízibombákkal készülnek esténként az elalvásra azok az erzsébetvárosiak, akik a bulinegyed kellős közepén laknak. Mariann itt született, most alig tud végigaludni egy éjszakát, a kutyáját pedig egy másik kerületbe viszi sétálni. Klára hiába szereltetett fel új ablakot, azt hallja éjszaka az utcáról, hogy wake up, wake up. Belső-erzsébetvárosiak egy csoportja július végén tüntetést is szervezett, amelyen több mint száz elégedetlen lakó vett részt. Ők mind arra panaszkodtak, hogy a pár év alatt bulinegyeddé alakult városrész élhetetlenné vált számukra. Szerdára újabb tüntetést szerveznek, miközben a kerület polgármestere a héten megígérte, őszre javaslatcsomagot állítanak össze a probléma megoldása érdekében.



(Abcúg)

Alkotmánybíróság elé kerül a civiltörvény

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Helsinki Bizottság jogászai közösen készítették az alkotmányjogi panaszt, amelyet most 23 civilszervezet közösen nyújt be az Alkotmánybíróságra (Ab) a civiltörvény ellen. A Helsinki oldalán kisokosban magyarázzák el, miért fordulnak az Ab-hoz a törvény miatt. A Helsinki, a TASZ és több más szervezet egyébként korábban jelezte, hogy nem tesz eleget a regisztrációs kötelezettségnek. A törvény megszegése miatt valószínűleg jövő májusban, tehát a választások után indulhatnak az első eljárások. (444)

Kivizsgáltatja a főváros, miért hirdethetett Garancsi cége ingyen két évig

Furcsa távolságtartással figyelték a közgyűlés szerdai ülésén Budapest fideszes vezetői, hogy az általuk vezetett önkormányzat két évig ingyen hagyta hirdetni Orbán Viktor barátjának cégét Budapesten. Ellenzéki felvetésre most kivizsgálják az ügyet. (Hvg.hu)

Ha a magyar államon múlik, karácsonyig sem tudják hazahozni a gyereküket a külföldön dolgozó magyarok

Hiába próbált igazítani a rendszeren a kormány, még mindig 9 hónapot kell várni, hogy kiadják a külföldön született gyerekek útlevelét. (444)

A kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” Magyarországon

Ha nem hosszabbították volna meg, veszélybe kerülne a magyar emberek biztonsága – Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint. (444)

Lombikbébiprogram: Semjén Zsolt beszólt a Kaáli Intézetnek

Várja a kormány a katolikus egyház álláspontját a lombikbébiprogram szabályozására. Erről a miniszterelnök-helyettes nyilatkozott a Hír TV-nek. Semjén Zsolt egyébként keményen nekiment a Kaáli Intézetnek, azt sejtetve, hogy a lombikbébiprogram mintegy 70 százalékát végző magánintézmény törvénytelenül működne. Az intézet alapítója azonban arra emlékeztetett, olyan eset több mint 10 évvel ezelőtt éppen egy állami intézményben fordult elő, hogy pénz hiányában nem tudtak hűtőt venni, és ezért fagyasztás helyett kidobták az embriókat. (Magyar Nemzet)

Felmondott Brüsszelben Orbán Viktor új veje

Szokira Tamás Navracsics Tibor kabinetjében dolgozott mostanáig. (444)

Félmilliárdos magyar kormánytámogatást kap a vajdasági Magyar Szó

„Biztosítjuk a magyar közösség legfontosabb fórumának fennmaradását” – ígérte a budapesti segítséggel kapcsolatban az újvidéki kiadóigazgató. A lap a pénzt nyomdaberuházásra fordítja majd. Akit érdekel mi történik a Vajdaságban, annak egyébként a Szabad Magyar Szót érdemes olvasnia, ők nem kapnak százmilliókat a magyar államtól. (Hvg.hu, 444)

Többen dolgoznak, mint tavaly

A KSH legfrissebb adatai szerint idén május és július között 4,434 millió embernek volt munkája Magyarországon, ami 14 ezerrel több, mint az előző három hónapban volt, és 107 ezerrel több a tavaly nyári létszámnál. Közben tavalyhoz képest 16,9 százalékkal csökkent a közmunkások létszáma, vagyis a változás igazi állásoknak köszönhető. A 25-54 évesek 83,9 százaléka foglalkoztatott, ami 1,3 százalékpontos növekedés tavaly óta. (MTI, 444)

Bírósági ítélet ellenére sem hajlandó elárulni a felcsúti akadémia, mire költi a támogatásként kapott több milliárdnyi közpénzt

A Demokratikus Koalíció (DK) harmadszor is pert nyert az Orbán szomszédjában focizó klub ellen. (444)

