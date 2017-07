Az elmúlt hét legjobb cikkei a Budapest Beacon tollából (2017/28)

Itt egy helyen megtalálják az elmúlt héten a Budapest Beacon oldalán megjelent, általunk legérdekesebbnek tartott cikkeket.

„1944 után ismét valami rondaság történt” – sorosozó plakátokat tépkedett le az Együtt Pomázon és Szentendrén

Az Együtt szentendre-pomázi választókerületi szervezete jegyezte azt a péntek délutáni akciót, melynek keretében a részvevők – mintegy tizenöt fő, köztük egy szentendrei és egy pomázi önkormányzati képviselő – Pomázon és Szentendrén két-két sorosozó óriásplakátot tüntettek el. Az aktivisták Budakalászon is próbálkoztak, ott azonban nem jártak sikerrel. Az egyik résztvevő a Budapest Beaconnek azt mondta: „egy zsidó arcot tesznek közszemlére, és ez rossz időket idéz föl”. Bővebben…

Egy CEU-s hallgató szerint Netanjahu elárulta a magyar zsidókat

Nyílt levelet írt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek Fabriczki Eszter, a CEU hallgatója, aki szerint Izrael Állam felelőssége, hogy védelmet nyújtson minden zsidó számára, ám a magyar zsidóságot szerinte Netanjahu nemcsak hogy nem védte meg, de még ütőkártyát is adott az Orbán-kormány kezébe, ellenük. Bővebben…

„Az ima mindig jó, még akkor is, ha Orbán Viktor mondja” – müncheni interjú Stephan Pilsingerrel, a CSU képviselőjelöltjével

A Budapest Beaconnek nyilatkozó Stephan Pilsinger, a CSU müncheni Bundestag-képviselőjelöltje nem kívánt állást foglalni arról, hogy a Fideszt ki kell-e zárni az Európai Néppártból. Az egyetemi tanulmányait tíz éve Pécsett megkezdett, eredeti hivatását tekintve orvos politikus az azonos neműek házasságának kérdésében sem nyilatkozott egyértelműen, de hangsúlyozta: az embereket vallásuk, nemük, nemi identitásuk, származásuk alapján nem szabad megkülönböztetni egymástól. Bővebben…

„Én is ember vagyok, te is ember vagy, én is mosolygok, te is mosolyogsz, én is tudok szeretni valakit, te is tudsz szeretni valakit, és nincsen igazából közöttünk ennél nagyobb különbség”

A volt ENSZ-főtitkár reméli, hogy Magyarország rá fog lelni a jelenlegi elszigeteltségéből kivezető útra

Kofi Annan felszólította Orbán Viktort és a magyar kormányt, hogy vessen véget Soros György képmásával díszített gyűlöletkeltő kampánynak, továbbá folytasson nyílt párbeszédet az idegengyűlöletről, az antiszemitizmusról, valamint a független civil társadalom nélkülözhetetlen szerepéről. Bővebben…

A kormány kampánya „Európa legsötétebb óráit” idézi

Hosszú levelet küldött szét ismerőseinek és munkatársainak a magyarországi fejleményekről és a legújabb gyűlöletkampányról Soros György. A „Leszálló Sötétség” című írás feladója maga Soros, ám az a Michael Vachon írta alá, aki hivatalosan a Soros Fund Management tanácsadója, és akit sokan a magyar születésű milliárdos jobbkezének tartanak. A levélben van egy képpár (címlapképünkön is ez látható), amely a Fidesz előző plakátkampányát állítja párhuzamba az 1930-as évek egyik antiszemita karikatúrájával. A levelet – angolról magyarra fordítva – minimális szerkesztéssel, teljes egészében közöltük. Bővebben…

„Két, egymással szoros kapcsolatot és közeli barátságot ápoló miniszterelnök” – villáminterjú Josszi Amrani budapesti izraeli nagykövettel

Josszi Amrani, Izrael Állam budapesti nagykövete biztos abban, hogy az izraeli és a magyar miniszterelnök jövő heti budapesti találkozója kiváló lesz, és a Magas Felek még az esetleges nézetkülönbségeket is megoldják. Azzal kapcsolatban, hogy szerinte Benjamin Netanjahunak le kellene-e mondania budapesti útját, Amrani nem kívánt személyes véleményt megfogalmazni. Bővebben…

Magabiztos fideszes vereség az orgoványi polgármester-választáson

A független Gál Szilvia az érvényes szavazatok 41,11 százalékával nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Bács-Kiskun megyei Orgoványban. A Fidesz, a KDNP és a Lezsák Sándor parlamenti alelnök elnökölte Nemzeti Fórum jelöltjeként induló Lóczi Boglárka az érvényes szavazatok 21,03 százalékával öt jelöltből harmadik lett. Bővebben…

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):