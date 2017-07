Az elmúlt hét legjobb cikkei a Budapest Beacon tollából (2017/30)

Itt egy helyen megtalálják az elmúlt héten a Budapest Beacon oldalán megjelent, általunk legérdekesebbnek tartott cikkeket.

Lehet, hogy Orbán újabb, Səfərov kiadatásához hasonló alkut tervez

Ezúttal egy másik posztszovjet önkényuralommal, Kazahsztánnal van kibontakozóban egy, az öt évvel ezelőtti esethez részben hasonlító kiadatási egyezmény – értesült egy lengyel jogvédő civil szervezet, az ODF. Az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint a szóban forgó Jerzsán Kadeszov nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarországra nézve. 2004-ben az azerbajdzsánból érkezett katonatiszt, Ramil Sahib oğlu Səfərov Budapesten meggyilkolta az örmény hadsereg hadnagyát, Gurgen Margarjant. 2006-ban Magyarországon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Səfərovot. Az ítéletet egy évvel később a jogerősen ítélkező bíróság helybenhagyta. 2012-ben az Orbán-kormány lehetővé tette, hogy Səfərovot kiadják Azerbajdzsánnak. Hazaérkezése után azonnal elnöki kegyelmet kapott, nemzeti hősként ünnepelték és előléptették. Az Orbán-kormány akkori döntése óriási felháborodást váltott ki, nemcsak magyar, de külföldi szervezetek – utóbbiba kormányokat is beleértve – részéről is. Örményország fölfüggesztette diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal. Səfərov kiadatása – a bűncselekmény súlya és az örmény-azeri ellentét miatt – sokakban fölvetette, hogy mi lehetett a magyar kormány döntésének valódi oka. Meg nem erősített hírek szerint İlham Əliyev azeri elnök és Orbán Viktor miniszterelnök alkut kötött Səfərov kiadásáról. A magyar-azeri kapcsolatok azóta is kiválóak. Bővebben…

Washington az eddiginél hátrébb sorolta Magyarországot az éves emberkereskedelmi jelentésben

Az amerikai külügyminisztérium 2017-es, emberkereskedelemre vonatkozó jelentése szerint Magyarország rontott a korábbi besorolásán: a második szintről a második szint megfigyelés alatt tartandó országai – többek közt Libéria, Irak, Ruanda, Guatemala, Dzsibuti és Haiti – közé került. Rex Tillerson külügyminiszter az emberkereskedelem és a modern rabszolgaság elleni küzdelméért kitüntetett egy magyar szociológust, Sebhelyi Viktóriát. Bővebben…

„Közgazdasági írástudatlanság, vagy a nép tudatos félrevezetése” – rendesen kiosztotta a baloldali ellenzéket Bokros Lajos

„Mennyi legyen a minimálbér?” című közleményében felelőtlenséggel vádolta meg a baloldali pártokat Bokros Lajos, amiért azok a minimálbér emelését követelik. A Modern Magyarország Mozgalom elnöke egyúttal „önkényuralomnak” nevezte a regnáló magyar politikai rendszert. Bővebben…

Közel húsz százalékot kapott a Thürmer-párti jelölt a polgármester-választáson

A független jelölt Kovácsné Kelemen Gertrúd Margitot, Répceszentgyörgy korábbi alpolgármesterét választották vasárnap a Vas megyei község polgármesterévé. Urbán Istvánné, a Magyar Munkáspárt jelöltje 19,15 százalékot ért el. Bővebben…

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):