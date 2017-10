Az eső legyőzte Orbán ellenzékét – ez történt a hosszú hétvégén

Túl sok az üres lakás, közben Románia után nálunk a legmagasabb a megfelelő lakhatástól megfosztottak aránya az EU-ban; Jeszenszky szégyenteljesnek tartja, hogy ennyire lenézik a magyar választók intelligenciáját; az eső legyőzte Orbán ellenzékét; az MSZP-s Gurmai Zitával egy diplomata erőszakoskodott egy 2003-as NATO-szemináriumon; saját pártja is elhatárolódik ellenforradalmi posztja miatt Szanyi Tibortól; trágár gyűlöletösvénnyé változott a gyerekvasúttól a Hűvösvölgyi Nagyrétre vezető út; elindult a Kettős Mérce hírportálja; a kormány kitrükközte, hogy csak a választás után írják át az államadósságot; a relatív többség nem hisz a Soros-tervben – hírösszefoglaló.

Elindult a Kettős Mérce hírportálja

Közösségi finanszírozásból indult el vasárnap a merce.hu, a pártfüggetlen baloldali vélerményblog, a Kettős Mérce hírportálja. (Merce.hu)

Trágár gyűlöletösvénnyé változott a gyerekvasúttól a Hűvösvölgyi nagyrétre vezető út

Végig a kisvasúttól a Nagyrétig vezető úton, az összes pad és tábla ki van dekorálva mások mellett olyan feliratokkal, mint, hogy „lőjj egy sz.r migránst”. Az MSZP később lefestette a feliratokat. (444)

Az eső legyőzte Orbán ellenzékét

Az utóbbi évek legpocsékabb időjárása volt az idei október 23-án, pedig a mostani ünnepnek már politikai szempontból is kiemelt jelentősége van. Ez már a seregszámlálás időszaka a jövő évi választások előtt. Nagyon nem mindegy, mit mondanak, és mennyi embert tudnak mozgósítani a politikai erők. Az összefogást amúgy is nehezen összekovácsoló ellenzék ezen a téren most nem teljesített jól: a DK, az MSZP, a Szolidaritás és a Párbeszéd részvételével tervezett Közös Ország Mozgalom a rossz időre való tekintettel már vasárnap lemondta a Kossuth térre tervezett demonstrációját. Az ellenzéken belüli ellentéteket mutatja, hogy az összefogástól távol maradó Momentum ezeknek a szervezeteknek is címezte kritikáját, amikor hétfőn azt írta: őket nem akadályozza meg az eső abban, hogy tüntessenek. „Ha az eső elriasztana minket attól, hogy küzdjünk a változásért, jobb lenne, ha mi is inkább a kanapén ülve maradnánk örökre.”

Az ellenzéki összefogás vezetői végül néhány ismerős és újságíró előtt koszorúztak Nagy Imre házánál és a Vértanúk terén.

Az Együtt és a PM aktivistái körülbelül ötvenen egy kávézóban gyűltek össze.

Gyurcsány Ferenc a DK elnöke egy budapesti hotel fűtött konferenciatermében 250-300 ember előtt beszélt.

A Liberálisok nevében Fodor Gábor tartott megemlékezést a 301-es parcellában – arról nem érkezett hír, hány ember előtt.

Vona Gábor Jobbik-elnök pár száz résztvevőnek mondott beszédet a Corvin közben.

A Momentum demonstrációján is pár százan lehettek az eső elől a fák alá bújva.

Az LMP Debrecenben tartotta a megemlékezését este.

A hivatalos állami ünnepségre több ezren mentek el meghallgatni Orbán Viktort. A miniszterelnök a Csillagok Háborújából, egy titkosszolgálati úton felpörgetett szkinhed számból és egy leleplezett hamisításból gyúrta össze ünnepi beszédét. Üzeni: enyém a nyelv, a valóság nem számít. Az Oktogonnál kisebb dulakodás is volt. (Index, 444)

A kormány kitrükközte, hogy csak a választás után írják át az államadósságot

Jeszenszky a nemzeti konzultációról: „Nem küldöm vissza, mert szégyenteljesnek tartom, hogy ennyire lenézik a magyar választók intelligenciáját”

A volt külügyminiszter abban is ellentmondást lát, hogy menekülteket nem fogadunk be, de közben letelepedési kötvényt vásárló gyanús figurákat igen. Jeszenszky Géza a politikai elbutulás állapotában van, hasonlóan Bod Péter Ákos és Mellár Tamás közgazdászokhoz – jelentette ki szombaton Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője. (Magyar Nemzet, 444)

Túl sok az üres lakás, közben Románia után nálunk a legmagasabb a megfelelő lakhatástól megfosztottak aránya az EU-ban

Kiadta éves jelentését az EU-s lakásüzemeltetők európai szakmai szervezete, Magyarországon is bőven akad probléma. (444)

Saját pártja is elhatárolódik ellenforradalmi posztja miatt Szanyi Tibortól

Botrányt váltott ki Szanyi Tibor MSZP-s politikus 1956-ra emlékező posztja. Szanyi a Facebook-oldalán osztott meg egy verset, amelynek az illusztrációja egy a forradalom idején a Köztársaság téren meglincselt ÁVH-s katona és a körülötte állók fotója, a kép mellett pedig Márai Sándor 1956 karácsonyán írt költeménye olvasható, azzal a kommentárral: ‘Ünnephez’ közeledvén. Szanyiba beleszállt a Fidesz, sőt, még a saját pártja is elhatárolódott tőle. (Hvg.hu)

Iránytű: A többség szerint nem létezik Soros-terv

Megosztott a társadalom azzal kapcsolatban, hogy létezik-e a kormányzati kommunikáció fő üzenetévé emelt „Soros-terv”, de a relatív többség nem hisz benne – ez derül ki az Iránytű Intézet kutatásából. (Magyar Nemzet)

Az MSZP-s Gurmai Zitával egy diplomata erőszakoskodott egy 2003-as NATO-szemináriumon

Gurmai Zita az MSZP tagja a párt oldalán osztott meg egy videót arról, hogyan erőszakoskodott vele egy meg nem nevezett diplomata 2003-ban egy NATO-szemináriumon. Mint a párt országgyűlési-, majd EP-képviselője meséli, a szállodai szobájában rontott rá a meg nem nevezett férfi. A politikus az esetről több részletet nem mond, viszont a videó második felében arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők elleni és családon belüli erőszak elleni nemzetközi egyezményt Magyarország továbbra sem ratifikálta. (444)

Címlapkép: MTI