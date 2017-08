„Az iskolák után államosítsák a diákokat is!” – a kormány oktatáspolitikája mellett tüntet a Kétfarkú – ez történt csütörtökön

Újabb kormánypárti tüntetésre készül a Magyar Kétfarkú Kutyapárt; vitatja az oktatási államtitkár keddi szavait a Civil Közoktatási Platform és a PDSZ; egy felmérés alapján eléggé szekulárisnak tűnik a magyar; Handó Tünde azt szeretné, hogy öt nap alatt öt bugyit hordjanak a bírósági dolgozók; szép címet kap Vlagyimir Putyin a Debreceni Egyetemtől; a győri megyéspüspök szerint a lombikbébiprogram minden formája bűn; nem volt meg Orbán Viktor, de most már megvan; Szijjártót kiakasztotta, amit a távozó budapesti holland nagykövet a NER-ről nyilatkozott; a Rogán-féle propagandaminisztérium sorvezetőt küldött az NFM-nek, az meg élt is vele; Hajós András döntött: nem lesz zsüritag a TV2 Sztárban Sztár című vetélkedőjében; a propagandaminisztérium csak pénzért hajlandó elárulni, mennyibe került a Nemzeti Konzultáció; Garancsi István cége építi a Pannon Parkot – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Újabb kormánypárti tüntetésre készül a Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Felvonulás a szocialista oktatásért címmel szeptember 1-én délután hatkor a II. kerületi Nagy Lajos téren tart tüntetést a kormány oktatáspolitikája mellett a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP). „Eljött az idő, hogy kiálljunk kormányunk oktatáspolitikája mellett. Követeljük, hogy az iskolaigazgatók kinevezésekor csak a párthűség számítson! Újra kötelező oroszoktatást! A rajzórákon is legyen hazafias katonai képzés! Az iskolák után államosítsák a diákokat is! Jó az irány, de még mindig mesze van Oroszország. A tüntetést a Szabó Lőrinc iskolánál tartjuk, ami jó példával járhat elől bármely elmaradott iskolának, hiszen itt épp most neveznek ki egy vezetői tapasztalat nélküli, orosz szakos, idősügyi szakértőt egy angol-magyar kéttannyelvű iskola élére. Várunk mindenkit, aki tenni szeretne a kommunista oktatási rendszerért!” – fogalmaz a Facebookon közzétett meghívójában az ellenzéki párt. Mint arról a Budapest Beacon akkor beszámolt, az MKKP április 22-én hatalmas békemenetben állt ki a kormány mellett. (Budapest Beacon, Facebook)

Vitatja az oktatási államtitkár keddi szavait a Civil Közoktatási Platform

Csak kinyilatkoztatásokat lehet hallani, ők azonban az érvekre is kíváncsiak lennének, de azok nincsenek – fogalmazott Szekszárdi Júlia, a Civil Közoktatási Platform képviselője, aki Palkovics László oktatási államtitkár keddi azon kijelentését vitatta, miszerint jó irányba mennek a dolgok, ami az oktatási rendszert illeti. „Nem mennek rendben a dolgok az oktatásban” – fogalmazott az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének elnöke. A szakember szerint „tűrhetetlen dolog”, hogy ezekről a kérdésekről nem folyik „értelmes szakmai diskurzus”. (Klubrádió)

A PDSZ-nek sem tetszenek Palkovics szavai

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is ellenvéleményt fogalmazott meg az oktatási államtitkár keddi szavaival kapcsolatban. „Az államtitkári nyilatkozat célközönsége nem látja – talán nem is kíváncsi arra –, hogy mi történik valójában Magyarország közoktatásában. Nekik nem számítanak a PISA-mérés katasztrofális eredményei, nem érdekli őket az OECD-rangsor szégyenteljes helyezése. Nem jut el hozzájuk a szakemberek kétségbeesett segélykiáltása sem. Ők hinni akarják azt, amit az államtitkár állít. S a hittel nem lehet vitatkozni” – fogalmaz a szakszervezet közleménye. (Pdsz.hu)

Egy felmérés alapján eléggé szekulárisnak tűnik a magyar

A megkérdezettek döntő többsége szerint minden településen szükség van világi oktatásra. Egyetértés mutatkozik abban is, hogy ugyanannyi fejpénz jusson az állami és az egyházi iskolákban tanulókra. A többség szerint a diákokkal és a szülőkkel való egyeztetés nélkül ne adhasson az állam egyházi kezelésbe oktatási intézményt. A vallásos válaszadók közül is sokan támogatják a világi oktatást. (Republikon.hu)

Handó Tünde azt szeretné, hogy öt nap alatt öt bugyit hordjanak a bírósági dolgozók

Nyolcmillió forintért vett bugyutaságokkal teli arculati kézikönyvet a Handó Tüne által elnökölt Országos Bírósági Hivatal (OBH), amiből kiderül például, hogy egy hétre öt darab fehérnemű kell egy dolgozónak. „A test illatainak általános frissessége figyelmet érdemlő szempont, azonban az erős és túlzott parfümhasználat kerülendő” – olvasható többek közt a kézikönyvben. (Hvg.hu)

„Munkásságával, erkölcsi vagy anyagi támogatásával…” – szép címet kap Vlagyimir Putyin a Debreceni Egyetemtől

Civis Honoris Causa, azaz díszpolgári címet ad a hétfőn Magyarországra látogató orosz elnöknek a Debreceni Egyetem. Az eredeti tervek szerint Vlagyimir Putyin az egyetemen vette volna át a kitüntetést, de lemondta a debreceni utat arra hivatkozva, hogy a budapesti cselgáncs-világbajnokságra akar koncentrálni. Putyin a Nemzetközi Cselgáncsszövetség tiszteletbeli elnöke. „A Civis Honoris Causa cím azon belföldi vagy külföldi személynek adományozható, aki kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenységet fejt ki, valamint munkásságával, erkölcsi vagy anyagi támogatásával segítette az egyetem vagy annak valamely szervezeti egysége jó hírnevének az erősítését.” (Nepszava.hu, Unideb.hu)

A győri megyéspüspök szerint a lombikbébiprogram minden formája bűn

Veres András győri megyéspüspök szerint tudatlanság áll a lombikbébiprogram hátterében, és a tudatlanság mértékétől függ, hogy az mekkora bűn. „A lombikbébiprogrammal az a probléma, hogy nem a férfi és a nő természetes kapcsolatában fogan meg az élet, ráadásul pluszmegfoganások is történnek mesterséges körülmények között. A többi embriót vagy lefagyasztják és félreteszik, vagy elpusztítják. A mesterséges megtermékenyítés nem elfogadható a katolikus egyház számára” – fogalmazott egy interjúban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. (Mno.hu)

Nem volt meg Orbán Viktor, de most már megvan

A kancellária előzetes tájékoztatása alapján az addig nyári szabadságát töltő Orbán Viktor miniszterelnöknek 21-án kellett volna ismét munkába állnia. Orbán azonban nincs sehol – illetve valahol nyilván van, csak a kérdés az, hogy hol –, és Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök az idevonatkozó kérdésre nem válaszol. Csütörtök este Orbán feltűnt Felcsúton a Videoton-Partizán Belgrád Európa Liga-selejtező meccsen, ahol a szerb csapat 4:0-ra győzött és ezzel továbbjutott a főtáblára, a Videoton pedig kiesett. (Budapest Beacon, 444)

Szijjártót kiakasztotta, amit a távozó budapesti holland nagykövet a NER-ről nyilatkozott

Fölháborítónak nevezte és a lehető leghatározottabban visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Gajus Scheltema távozó holland nagykövet nyilatkozatát. Hangsúlyozta: különösen határozottan utasítja vissza azt, amikor a nagykövet a terroristák és a magyar kormány közé egyenlőségjelet akar tenni a motivációban vagy a módszer tekintetében. Szijjártót egy, a holland nagykövettel készült interjú akasztotta ki.

Frissítés: Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy konzultációra hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet a holland nagykövet lapinterjúja miatt. Szijjártó úgy értékelte a lépést, hogy határozatlan időre megszakítottuk a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával, és hogy „ez a diplomáciában az egyik legradikálisabb lépés”. Az ügyvivői szintű kapcsolat marad. (168 Óra, MTI, Index)

A Rogán-féle propagandaminisztérium sorvezetőt küldött az NFM-nek, az meg élt is vele

Egy, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által küldött írásbeli válasz csatolmányából kiderült: a Rogán Antal vezette propagandaminisztérium az utolsó szóig meghatározná a tárcák közléseit. (Nepszava.hu)

Hajós András döntött: nem lesz zsüritag a TV2 Sztárban Sztár című vetélkedőjében

„Az igazsághoz hozzátartozik, hogy (hallomásom szerint) a csatorna felsőbb irányítói részéről fenntartások lehetnek a személyemet illetően, így az utóbbi időben már egy mindannyiunk számára méltatlan pávatáncba kezdtünk belecsúszni, hogy ki akarja jobban és ki tesz úgy, mintha ő akarná, ha a másik hajlandó úgy tenni, mintha jobban akarná… Köszönöm azoknak, akik házon belül harcoltak értem, de ennek így nincs értelme, ennél én büszkébb vagyok, kelljek a tehetségemért, nehogy már perzsáztatni* kelljen, úgyhogy akkor hagyjuk, legyen békesség, mindenki dolgozzon hite szerint.” (*Azt mesélik, a Kádár-rendszer nagyhatalmú kultúrispánja, Aczél György, a hatalmas perzsaszőnyeggel borított dolgozószobájába hívatta dorgálásra azokat a megtévelyedett művészeket, akik némi fejmosás és egy kis ideológiai rendszerfrissítés után újra munkát kaphattak. Ezt hívta a pesti művészzsargon perzsáztatásnak)” – írja Facebook-bejegyzésében a celebritás. (Facebook)

A propagandaminisztérium csak pénzért hajlandó elárulni, mennyibe került a Nemzeti Konzultáció

Részletek itt. (Vastagbőr)

Garancsi István cége építi a Pannon Parkot

A Fidesz-közeli nagyvállalkozó, Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. építi 32,6 milliárdért a Vidám Park egykori helyére a Pannon Parkot. Eredetileg 20,8 milliárdról volt szó. (444)

