Az MSZP-tábor teljes körű ellenzéki összefogást szeretne, nem lehet népszavazást tartani Polt Péterről – ez történt csütörtökön

Tanárhiány: Van olyan középiskola, ahol idén még nem volt matematika óra

Egy Nógrád megyei iskola pedig hat hét alatt négy informatikatanárt fogyasztott el, akik közalkalmazottként még a pedagógusi bérnél is kevesebbet kaptak. (Atv.hu)

Nem lehet népszavazást tartani Polt Péterről

Hét kérdést kaszált el a választási bizottság, amelynek elnöke egyebek mellett a jóhiszeműséget emlegette. (24.hu)

Rengeteg pénzt hagy Vajnánál a kormány

Hatalmas adóoptimalizációs tranzakciót hajtott végre Vajna András filmügyi kormánybiztos és kaszinómágnás Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter engedélyével. Az ügylet nyomán milliárdokkal kevesebb adót fizethet. (Magyar Nemzet)

Felmondott az Origó Film rovata

Az Origó Filmklub csapata Twitteren jelentette be, hogy otthagyják az újságot, miután szerdán egy számukra vállalhatatlan cikk került be a rovatba a tudtuk nélkül. Azt írják, hogy 2003 óta nem került ki hozzájuk olyan cikk, amit ne vállalnának egészen a „Kóla, popcorn és migránspropaganda” című anyag megjelenésééig, aminek a szellemisége tőlük a lehető legtávolabb áll. Szerintük ebben a helyzetben az egyetlen lehetőség egy emberként felállni, ezért ezt is teszi Huszár András, Onozó Róbert, Papp Eszter, Soós Tamás és Varga Ferenc. (444)

Civiltörvény: a Fidesz Soros-bérenceket listázna, de önmagába botlik

Már 53 szervezet szerepel a külföldről támogatott civil „ügynökök” listáján. Ezek többségének semmi köze Soros Györgyhöz, sőt: közülük 20 kormány- vagy Fidesz-kompatibilisnek tekinthető. (Válasz.hu)

Behajtják a menza-tartozást a csongrádi szülőkön

Van olyan iskola Csongrádon, ahol 700 ezer forintnál is többel tartoznak a szülők az étkezésért. A város nem tud tovább hitelezni. Aki nem fizet, attól jogi úton hajtják be a pénzt. Sok olyan szülő van, aki nehéz helyzetbe került és nem tud, de sokan vannak, akik egyszerűen csak nem akarnak fizetni. (Délmagyarország)

Medián: Az MSZP-tábor teljes körű ellenzéki összefogást szeretne

A Medián még Botka László visszalépése előtt, szeptember második felében készített közvélemény-kutatást arról, mennyire szeretnék az ellenzéki szavazók, hogy a pártjaik összefogjanak a Fidesz ellen. A külön indulásnak a Jobbik-szavazók körében van a legtöbb híve, a teljes körű ellenzéki összefogásnak pedig az MSZP-táborban. A kisebb ellenzéki pártok szavazói túl kevesen vannak az 1200 fős mintában ahhoz, hogy statisztikailag érvényes megállapításokat tehessünk róluk, de jelzésértékű, hogy a DK-sok több mint fele teljes (tehát a Jobbikot is magában foglaló) összefogást szeretne, viszont az LMP-sek között csak alig vannak többen a külön indulás, mint az összefogás hívei. (Atv.hu, 444)

„A helyzet sz.r, de nem reménytelen” – észt osztott a Kétfarkúnak Ceglédi Zoltán és Vágó Gábor – csütörtöki hírösszefoglalónk.

A Magyar Kétfarkú Kutyapártot naggyá tehető életvezetési tanácsokat osztott meg a mintegy harmincfős közönséggel szerda este egy budapesti, erősen MKKP-közeli kocsmahivatalban Ceglédi Zoltán sztárpolitológus és Vágó Gábor, az LMP volt országgyűlési képviselője, a Korrupcióellenes Szövetség titkára. Míg Ceglédi konkrét dolgokat mondott, Vágó kissé elvontabban, filozofikusabban közelítette meg a kérdéseket. Mellékszálként az is kiderült, hogy Karácsony Gergely társelnök és miniszterelnök-jelölt szerint a Párbeszédnek nincsenek szavazói. (Budapest Beacon)

Hiánycikk a tűzifa

Rendkívül zavaros tájékoztatást adott a Zalai Hírlapnak a Földművelésügyi Minisztérium a tűzifahelyzetről. Egyrészt elismerték, hogy az elmúlt időszakban hiánycikk lett a tűzifa, amit elsőre azzal indokoltak, hogy tavaly nagyon hideg volt a tél. Másodjára meg azzal, hogy az ellenőrzési rendszereknek hála sikerült visszaszorítani a tűzifaimportot. És még ez is semmi ahhoz a vélt ok-okozati összefüggéshez képest, hogy az átmeneti hiány miatt nőtt meg a kereslet, pedig az előbb még a megnövekedett kereslet miatt kialakult hiányról beszéltek. (444)

Akár 4-5 milliárdot is bukhatott a magyar állam a Feneketlen-tónál épülő lakópark területének privatizálásán

Messziről bűzlik az ügylet: az eladó és a két ajánlattevő is kapcsolatban állt egymással, a telket vivő strómancég pedig már eleve a nagybefektető pénzéből végzett minden műveletet. (444, Heti Válasz)

A magyar állam segítheti ki a Csíki Sör eladósodott gyártóját

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy súlyosan eladósodott és csődközeli állapotba került a székelyföldi Lixid Project SRL, a Csíki Sör gyártója. A hitelezők szorításában az előremenekülést választó cég taktikája nem jött be: a magyarországi piacon nem kelendő a portéka, így még nagyobb lett a baj. A lap információi szerint a vállalkozást vezető Lénárd András magyar bankokkal (köztük állami tulajdonban lévő pénzintézetekkel) tárgyal a hitelek átcsoportosításáról, így könnyen lehet, hogy a magyar adófizetők pénzéből segítik meg az alkoholos italt gyártó erdélyi vállalkozást. (Magyar Nemzet)

„Elmegyek Afrikába, és azt hallom, hogy miért őket oktatjuk, mikor a magyarországi helyzettel sem tudunk mit kezdeni”

Magyarországon járt Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára. Azt mondta, hogy Orbán elfogadja az erőszakot, az idegengyűlölő kampányok pedig sivár hellyé változtatják Magyarországot. (444)

Kövér László hivatala letiltatta az „Egy nap a városban” blog logóját, mert belerajzolták a Parlament sziluettjét

A Kossuth tér újjáépítésével párhuzamosan arról is döntés született, hogy az ország emblematikus épülete, az Országház ábrázolása csak szigorú keretek között valósulhasson meg. Az épület és mindenféle képi megjelenítése turisztikai, idegenforgalmi célból, továbbá hírszolgáltatási, oktatási, művészeti, kulturális és tudományos tevékenység során szabadon használható, de minden egyéb esetben előzetes hozzájárulás szükséges a használatához. Úgy tűnik, a hivatal ügyvédei most sorra megkeresnek mindenkit, akik a Parlamentet valamilyen módon logóban ábrázolják, és felszólítják őket, hogy ezt hagyják abba. Most az „Egy nap a városban” – ahogyan a szerzők írják: Budapest kifejezetten szerethető arcára elsőként fókuszáló – blogra is sor került. (Egy nap a városban)

A Kúriához fordul Budaörs az oktatástól elvett pénzek miatt

Felülvizsgálati kérelemmel megy a Kúriára Budaörs önkormányzata, miután a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon az állam javára döntött a település által indított perben. Budaörs azt kifogásolta, hogy az állam először elvette a település iskoláit, majd egy csomó pénzt arra hivatkozva, hogy sokba kerül fenntartani az oktatást, ezután pedig nem költöttek eleget a helyi iskolákra, és hagyták szétrohadni azokat. A bíróság első fokon Budaörsnek adott igazat, és 765 millió forint megfizetésére kötelezte az államot. Másodfokon az állam nyert. (444)

Az LMP nem megy el a közös október 23-ai tüntetésre

Az ukrán külügyminiszter Budapesten azt mondta, az új oktatási törvény célja, hogy mindenki érvényesülni tudjon Ukrajnában

Szijjártó Péter szerint teljesen másként ítéli meg Magyarország és Ukrajna az ukrán oktatási törvényt. (444)