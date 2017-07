Az úszóarénában semmittevésért fizetik a diákmunkásokat, fű alatt szorítanák vissza a gimnáziumokat – ez történt a hétvégén

Teljes a bizonytalanság az étel- és italautomaták online adóhivatali bekötésével kapcsolatban, az úszóarénában semmittevésért fizetik a diákmunkásokat, Mészáros Lőrinc tévéjében azt kérdezik a momentumostól, van-e olyan programjuk, ami visszaállítja a melegeket heteroszexuálisokká, a török napilapok szerint Budapest Ankara oldalán áll a Törökországot bíráló EU-tagállamokkal szemben, a Jobbik új plakátkampányt indít, de a plakáttörvény miatt két hét múlva le kell fújnia, fű alatt szorítanák vissza a gimnáziumokat, Rétvári szerint a kormány a devizahiteleket és a gyermekéhezést is felszámolta, Rogánék római luxushotelben ebédeltek, gyermekkereskedelem ellen küzdő magyar szociológust tüntetett ki az amerikai kormány – hétvégi hírösszefoglalónk.

Újabb 5,7 milliárd kormánypropagandára

Bár alig hét hónap alatt 11 milliárd forintot égetett el a nemzeti konzultációval összefüggő kommunikációs feladatokra a Miniszterelnöki Kabinetiroda, úgy tűnik, nem sikerült minden fontos üzenetet átadniuk. Valószínűleg ez lehet a magyarázata annak, hogy a következő hónapokban újabb milliárdokat költenek kormánypropagandára. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal még vélhetően májusban hirdetett meg egy közbeszerzést „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására”. Ez szám szerint már a negyedik tender volt ebben a témában: tavaly novemberben 1,1, két hónappal később 1,9, februárban pedig 7,9 milliárdos értékben kötöttek szerződést ügynökségekkel a kék plakátokkal fémjelzett kampányokra. Most ezt sikerült megfejelni egy újabb 5,6 milliárd forintos kerettel. A pénzből a szokásos csatornákon fognak kommunikálni: lesznek hirdetések megyei és országos lapokban, rádiókban, tévékben, online felületeken és természetesen köztéren is, azaz lényegében mindenhol. A megbízást az előző két pályázaton is győztes Balásy Gyula ügynökségei nyerték el. A tavaly együttesen is csak 2,3 milliárdos (2015-ben pedig 500 milliós) árbevételt elérő New Land Media és Lounge Design Kft.-k így az idei első fél évben csak az MK-tól 15,5 milliárdnyi megrendelést kaptak. Balásy sikereihez minden bizonnyal kellett Csetényi Csaba bukása is. A kormányzat korábbi kedvenc médiaügynöke az első ilyen kampányt még behúzta, azóta azonban – amint erről lapunk beszámolt – úgy tűnik, egyre kevésbé találják meg az állami megrendelések. Budapestet egyébként szépen lassan elkezdték ellepni az új propagandaplakátok, melyekről Soros György vigyorog kajánul a magyarokra. (Magyar Nemzet, 444)

Rétvári: A kormány a devizahiteleket és a gyermekéhezést is felszámolta

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára egyetért Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadóval. (444)

Az úszóarénában semmittevésért fizetik a diákmunkásokat

Unatkoznak, beszélgetnek és telefont nyomogatnak ezer forintos órabérért a nemrég avatott Duna Arénába rendelt diákmunkások. Volt, akinek nyolc óra alatt annyi teendőt adott a főnöke, hogy fedezze fel a létesítményt, mert ha esetleg az úszó vb-n is dolgozik, akkor már tudni fogja, mi hol van. (Hvg.hu)

Mészáros Lőrinc tévéjében azt kérdezik a momentumostól, van-e olyan programjuk, ami visszaállítja a melegeket heteroszexuálisokká

A felcsúti polgármester tévéjében a Budapest Prideról kérdezték a Momentum egyik elnökségi tagját, Pottyondy Edinát, az egyik kérdésre azonban senki nem számított: a riporter konkrétan arról érdeklődött, hogy a Momentumnak van-e olyan pont a programjában, amivel visszavezetnék a melegeket a heteroszexualitásba. Pottyondy hirtelen nem is tud mit válaszolni, úgyhogy a kérdező el is kezdi fejtegetni, hogy „ha heteroszexuálisból lehet homoszexuális”, akkor bizonyára lehet ezt fordítva is, csak útmutatást kellene adni a melegeknek. (Echo TV, 444)

A Jobbik új plakátkampányt indít, de a plakáttörvény miatt két hét múlva le kell fújnia

A Jobbik bemutatta azt az új plakátkampányát, ami a megválasztásuk esetére vonatkozó kormányzás alappilléreit mutatja be. A plakátokon az lesz látható, hogy „magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel” kormányoznának. Jakab Péter pártszóvivő az MTI-vel közölte: a Jobbik minden magyar embert képviselne, szemben a Fidesszel, amely lemondott a társadalom döntő többségéről, és csak saját táborára koncentrál. A Jobbik egy „nemzeti alapokon nyugvó, független, szabad és biztonságos országot” alakítana ki, amiben az „Orbán-kormány álproblémái” helyett a valódi gondokra, például a megélhetési nehézségek csökkentésére koncentrálnának – mondta Jakab Péter, aki megismételte, hogy pártja a „korrupció írmagját is kiirtaná” az antikorrupciós ügyészség felállításával, a politikusok büntetési tételeinek megduplázásával, valamint vagyonelkobzásokkal. A Jobbik 2050-2065 óriásplakátot és további több száz kisebb hirdetést helyez ki országszerte a szabadon maradó helyeken, amik összköltsége a végső plakáthelyszínek után derül ki. A pártfinanszírozási törvény módosítása miatt a mostani plakátjaik csak két hétig, július 15-ig maradhatnak kint – mondta Jakab. A Fidesz – ami a Jobbik plakátkampánya ellen törvényt alkotott, és ami Áder János véleményével szemben minden jel szerint alkotmánysértő –, törvénytelennek nevezi a Jobbik plakátolását, holott a 24.hu szerint annak idején – ugyanúgy Simicska Lajos cégétől – a kormánypárt sokkal olcsóbban vásárolta a plakáthelyeket. (MTI, 444)

Online bekötés: kaotikusan indul az újabb kör is

Semmivel sem megy olajozottabban az étel- és italautomaták online adóhivatali bekötése, mint ahogy korábban a vendéglátóhelyeknél, a taxisoknál vagy éppen a szintén folyamatos információátadásra kötelezett masszőröknél. Az érintettek csak azt tudják, hogy meg kell vásárolniuk egy eszközt, amely alkalmas a kapcsolattartásra, de fogalmuk sincs arról, hogy mely cégtől és mennyiért. A Magyar Ital- és Áruautomata-szövetség elnöke, Szöllősi Balázs jelezte, miszerint többször is kezdeményeztek már találkozót a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az adóhivatal munkatársaival, hogy egyeztessenek a részletekről, ám eddig ezek a kísérletek nem sok sikerrel jártak. (Magyar Nemzet)

Kósa Lajos szerint minden a legnagyobb rendben van az országban, csak az a fránya ellenzék meg Soros csinálják a balhét

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője interjút adott Mészáros Lőrinc egyik lapjának, a Magyar Hírlapnak, és felmondta a fideszes leckét, amit mostanában a kormánypárt minden vezető politikusának fel kell mondania, ha a kormányzati propagandabirodalom valamelyik részének adnak interjút.

A lecke elemei:

Ez volt minden idők nemzeti konzultációja.

Kósa szerint ez nagy erőt ad a kormánynak Brüsszelben.

Aki nem küldte vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet, azok nem akartak állást foglalni, hanem ezt átengedték azoknak, akik inkább visszaküldték.

Nagyon helyes, hogy a parlament elfogadta a plakáttörvényt és a civiltörvényt.

Az ellenzéket senki sem szereti, ezért csak provokációval tudják felhívni magukra a figyelmet.

Az ellenzék hozta be az alpári kocsmapolitizálást, de a Fidesz ebben nem partner.

Kósa kemény kampányra számít. (Magyar Hírlap, 444)

„Itt állok harmincnégy évesen egy olyan országban, aminek nincsen se esze, se szíve”

Elindult Budapesten a Pride hete. A rendezvénysorozat nyitóbeszédét Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője tartotta. A művész saját identitásáról beszélt, arról, hogy hivatalosan eddig soha nem comingoutolt, de életének összes szerelme nő volt, és arról is szót ejtett, hogy milyen most a kisebbségek helyzete a magyar társadalomban. Székely szerint az utóbbi 17 évben nem igazán tudtuk megoldani a problémáinkat, és ma is egy egymásnak ugrasztott társadalomban élünk, a politikusok pedig nem figyelnek az emberek dolgaira. (444)

A török napilapok szerint Budapest Ankara oldalán áll a Törökországot bíráló EU-tagállamokkal szemben

Budapest Ankara oldalán áll a Törökországot bíráló EU-országokkal ellentétben – emelték ki a török lapok Orbán Viktor miniszterelnök ankarai látogatásának másnapján, szombaton. A török napilapok beszámoltak arról, hogy Orbán Viktort Binali Yildirim török kormányfő és Tayyip Erdogan török elnök is barátságos fogadtatásban részesítette. A jó kedélyű találkozók hangulatát az újságcikkek fényképfelvételekkel támasztották alá. A fő kormánypárti napilap, a Sabah hangsúlyozta, hogy Orbánék mindig azt mondogatják az EU-ban, hogy Törökország védte és védi meg a menekültáradattól Európát, amelynek ezért szüksége van Ankarára. Írtak arról is, hogy Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-ai török népszavazással elindult alkotmánymódosítás – ami végleg megszilárdítja az Erdogan által eddig építhetett diktatúrát – az elkövetkező időszakban sikerrel zárul, és ez még inkább megerősíti Törökországot Európa védelmében. A Sabah nyomatékosította: Yildirim köszönetet mondott a magyar miniszterelnöknek azért, hogy Magyarország a tavaly július 15-ei katonai puccskísérlet éjszakáján „igaz barátként” támogatásáról biztosította a török kormányt. (444)

Fű alatt szorítanák vissza a gimnáziumokat

„Megítélésünk szerint a szakképzésbe lépők számát növelhetné egy (…) kötelező jellegű felvételi rendszer, valamint a gimnáziumi keretszámok fokozatos korlátozásának bevezetése” – olvasható egy a Magyar Nemzet birtokába került, tavaly decemberi háttéranyagban, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium készített. A nem a nyilvánosságnak szánt dokumentum több ponton is a Parragh László által vezetett Magyar Kereskedelmi és Iparkamara álláspontját tükrözi. Az elnök sokak fölháborodását vívta ki, amikor arról beszélt: óriási hiba, hogy nem záratnak be gimnáziumokat. (Magyar Nemzet)

Orbán: Az európai politikában most a kioktatás, a lebecsülés és a sértegetés kultúrája erősebb, mint a keresztény derűnek és szeretetnek a kultúrája

A miniszterelnök Strasbourgban, Helmut Kohl német konzervatív politikus rendkívüli európai búcsúztatása alkalmából szidta az EU-t. (444)

Szijjártó: Horthy Miklós esküjével ellentétben nem védte meg a magyar nemzet részét képező magyar zsidóságot

A külügyminiszter szerint Horthy történelmi bűneit nem lehet relativizálni. Korábban a kormányszóvivő azt mondta, Horthy érdemeinek elsöprése a relativizálás. Orbán szerint Horthy kivételes államférfi volt. Nehéz ezt követni. (444)

Rogánék római luxushotelben ebédeltek

Rogán Antal szombaton az elegáns Hotel de Russie teraszán ebédelt üzletasszony feleségével és még két emberrel. Az ötcsillagos szálloda Róma belvárosában található, a nyári szezonban a legolcsóbb szobájuk két főnek egy pénteki éjszakára 230 ezer forinttól kezdődik, a határ pedig a csillagos ég: van olyan lakosztályuk, amely 8000 euró, azaz 2,5 millió forint egy éjszakára. A hotel étterme ehhez képest meglepően olcsónak tűnik: báránysültet zöldségkörettel 38 euróért, homárt cukkinivel pedig 42 euróért lehet enni. Az étterembe bárki beülhet, a fotókat készítő olvasónk szerint azonban a miniszter nemcsak ebédelni ugrott be a szállodába, hanem ott is szállt meg a feleségével. Ha Rogánék ezúttal nem barterezve utaztak Rómába, akkor éppen utolsó tartalékaikat élhetik fel ezzel a kiruccanással. Legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint a miniszternek 446 153 forint megtakarítása van takarékbetétben, emellett pedig tetemes tartozásai vannak: 27,7 millió forinttal tartozik egy banknak, és 18,2 millió forinttal egy magánszemélynek. (Index)

Gyermekkereskedelem ellen küzdő magyar szociológust tüntetett ki az amerikai kormány

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma minden évben kitüntet olyan személyeket, akik sokat tesznek az emberkereskedelem elleni küzdelem terén. Idén a díjazottak között volt Sebhelyi Viktória szociológus is. A kitüntetést Rex Tillerson amerikai külügyminiszter jelenlétében adták át Washingtonban még a hét közepén. (444)

A helyi sajtó szerint Izrael inkább elfogadta Orbán „gyenge magyarázatát” Horthy-ügyben, csak hogy ne zavarják meg Netanjahu közelgő látogatását

A részletekért kattintson! (444)

