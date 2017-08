Balog Zoltán szerint isteni segítséggel működik a minisztériuma, visszautasította a rendőrség a Németh Szilárd birkózóalapítványa miatti feljelentést – ez történt a hétvégén

Három büntetőeljárás folyik a BKK elleni hekkertámadás ügyében, visszautasította a rendőrség a Németh Szilárd birkózóalapítványa miatti feljelentést, újabb négy szerződés a kormánykedvenc ügynökségnek, Németh Zsolt a Benes-dekrétumokhoz hasonlította az EU migrációs politikáját, ha hallgatnak a mentőkre, nem kellett volna meghalnia a hőségben futtatott magyar bírónak, Fabiny Tamás szerint aki bajban van, azt fogadnunk kell, legyen az keresztény vagy nem keresztény, a magyarok három százalékának jut eszébe Soros György, ha civil szervezetekről van szó, Balog Zoltán szerint isteni segítséggel működik a minisztériuma, a Momentum újabb elnökségi tagja mondott le – hétvégi hírösszefoglalónk.

Újabb négy szerződés a kormánykedvenc ügynökségnek

Újabb komoly szerződéseket kötött júniusban a kormány egyik kedvenc ügynöksége, a Fidesz volt kabinettitkárának, Kuna Tibornak a tulajdonában lévő Young & Partners a Szerencsejáték Zrt.-vel. Az állami lottótársaság négy kontraktust is aláírt a céggel összesen 327 millió forint értékben. Ezek közül a legnagyobb, 140,9 millió forintos megállapodás „fesztiválkitelepülésekhez kapcsolódó kiegészítő aktivitások megszervezése és lebonyolítása” néven fut, de hasonló tárgykörben kötöttek egy 139,3 millió forintos szerződést is. A budapesti Duna Arénában rendezett férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntőjének rendezvényszervezési feladatait is Kuna vállalkozása látta el 13,4 millió forintért, valamint az augusztus 12-i Total Dance fesztiválon is ilyen munkát végeznek majd 34 millió forintért. (Magyar Nemzet)

A magyarok három százalékának jut eszébe Soros György, ha civil szervezetekről van szó

Az emberek 48 százaléka hallott már a civiltörvényről, de csak 4 százalék tudja, hogy kikre vonatkozik. (444)

Rendőri igazoltatás közben halt meg – panaszt tesz a család

Panaszt tesz az ügyészségen annak a férfinak a családja, aki rendőri igazoltatás közben halt meg Újpesten. A szemtanú, aki végig mellette volt, az RTL Híradónak azt mondta: indokolatlanul megrúgták a barátját, aki ettől elesett, beverte a fejét, elájult, majd meghalt. Az áldozat fia pedig arról beszélt: látta, amint a járőrök tanakodnak: hogyan élesszék újra a férfit. Az ügyészség nem nyomoz, mert szerintük nem merült fel bűncselekmény gyanúja. (RTL Híradó)

A Momentum újabb elnökségi tagja mondott le

Lemondott a Momentumban betöltött elnökségi tagságáról Kádár Barnabás, a Nolimpia-kampány koordinátora, aki másfél éve tagként kezdte a munkáját, majd igazgató lett – tudta meg a 24.hu. Kádár a párt mostani küldöttgyűlésén jelentette be lemondását, és már a második a héten, aki távozik a párttá alakult mozgalom márciusban megválasztott, öttagú vezetőségéből. Szerdán Pottyondy Edina mondott le személyes okok miatt. Hozzá hasonlóan Kádár is a Momentum tagja marad. A Momentum küldöttgyűlése arról is határozatot hozott, hogy nem vesz részt semmilyen választási összefogásban és tárgyalásokat sem folytat róla. (24.hu)

Három büntetőeljárás folyik a BKK elleni hekkertámadás ügyében

Három büntetőeljárás indult eddig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) e-jegyrendszerével kapcsolatban.

Információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt folyik nyomozás az ellen a 18 éves fiatalember ellen, aki az értékesítési rendszer egy hibáját kihasználva 50 forintra módosította a havi e-bérlet árát, amit jóvá is hagyott a program, majd ezt jelezte is a BKK-nak.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt is indult nyomozás, mivel az e-jegyrendszer fejlesztési hibái miatt kár érte a BKK-t. A rendőrök azt vizsgálják, hogy ki a felelős a biztonsági hiányosságok elhárításának elmaradásáért.

Személyes adattal való visszaélés miatt szintén nyomozás indult, miután a 24.hu átadott egy több ezer felhasználó adatát tartalmazó, egy hekker által a portálhoz eljuttatott listát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ebben a nyomozásban az e-jegyrendszert feltörő és az adatokat eltulajdonító ismeretlen hekker a célpont. (444, MTI)

Visszautasította a rendőrség a Németh Szilárd birkózóalapítványa miatti feljelentést

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési képviselője, és a csepeli MSZP vezetője, Szenteczky János tett feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt a Németh Szilárd által létrehozott, és kezdetben Németh csepeli címére bejegyzett birkózóalapítvány ügyében, miután az alapítvány kétmilliárd forint költségvetési támogatást kapott egy birkózóakadémia létesítésére Csepelen a Kis-Duna partján. Ezt a feljelentést a rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította. Németh Szilárd korábban még egy sajtótájékoztatót is összehívott Csepelre, az akadémia leendő helyére, hogy megmagyarázza, miért van a saját címén az alapítvány, és miért nem fog belőle egy forintot sem kivenni. Akkor lényegében azzal védekezett, hogy „kivilágított úton nem lehet lopni”, és hogy az alapítvány nem is az övé, csak ő hozta létre. (444)

Németh Zsolt a Benes-dekrétumokhoz hasonlította az EU migrációs politikáját

Kézzel foghatóan javultak a magyar-szlovák kapcsolatok a rendszerváltás óta eltelt 27 évben, de a teljes megbékélésre még várni kell – mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szombaton a Békés megyei Tótkomlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A fideszes Németh Zsolt kifejtette, hogy a kitelepítettek magyarországi kárpótlása „még lóg a levegőben”, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok még a tennivaló. A politikus az Európai Bizottságra utalva beszélt arról is, hogy napjainkban is vannak, akik „a problémák megoldását a ki-, be- és összetelepítésekben látják”, ezzel gyakorlatilag párhuzamot vonva az Európai Bizottság migrációs politikája és a Benes-dekrétumok között. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított a betelepítési kvóta elutasítása miatt Magyarország és Szlovákia ellen. (444)

Ha hallgatnak a mentőkre, nem kellett volna meghalnia a hőségben futtatott magyar bírónak

Pénteken elhunyt egy 54 éves Borsod megyei játékvezető, akinek társaival együtt a kánikulában délben kellett lefutnia a fizikai tesztet, de a szervezete nem bírta a terhelést. A rangado.hu-n megszólalt egy borsodi játékvezető, aki maga is részt vett a teszten. Azt mondta, hogy dühösek voltak amiatt, hogy a hőségben kell futniuk, már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat, a fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott. Ott voltak a megyei vezetők is, akik csak annyit hajtogattak, hogy „a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz”. Ehhez képest egyébként az NBI-ben több meccset is későbbre csúsztattak, hogy este kelljen pályára lépniük a csapatoknak. A bíró úgy tudja, hogy reggel, a felmérés előtt a mentők nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét, hogy extrém meleg várható és nem ajánlják, hogy délelőtt tíz óra után fizikai terhelést végezzenek, ezt azonban ők semmibe vették. Két mentő is ott volt, akik szintén játékvezetők, és defibrillátor is rendelkezésre állt, de az 54 éves férfi életét nem tudták megmenteni. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vizsgálatot indított az ügyben. (rangado.hu, 444)

Fabiny Tamás: Aki bajban van, azt fogadnunk kell, legyen az keresztény vagy nem keresztény

„Ami igazán furcsa, hogy az egyházban sem értik – és ezt újra és újra el kell magyaráznom –, hogy nem a nyakló nélküli bevándorlást akarjuk” – mondja Fabiny Tamás, az Északkeleti Egyházmegye evangélikus püspöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. De egyes embereken segíteni kell koordinációval, ujjlenyomattal, regisztrációval. „De az nagyon szomorú, hogy ezt követően azokat sem tudjuk fogadni, akik bizonyíthatóan éhínség, terror, nyomor, klímaváltozás elől jönnek” – teszi hozzá. Szerinte mára általános lett az elutasítás, pedig „aki bajban van, azt fogadnunk kell, legyen az keresztény vagy nem keresztény”. A püspök elmesélte egy németországi élményét, ami egy egyházi fenntartású integrációs házban történt. A kétemeletes épületben mindenféle nációjú ember élt, afganisztáni, csecsen, szíriai, iraki. Ottjártakor éppen az önkormányzat emberei tartottak nekik foglalkozást, mert a menekültek nem ismerték a szelektív hulladékgyűjtést. Fabiny szerint meglepő és örvendetes az volt, hogy a lakók egyöntetűen azt mondták, hogy ezután figyelnek a szelektálásra. „Vagyis a befogadó közösség igényelheti, hogy megtartsák a szabályait, a befogadott pedig kifejezheti, hogy át akarja venni ezeket a normákat, és akkor nem küldik haza, nem ültetik fel egy repülőgépre. Sok ilyen integrációs házra lenne szükség”. Szerinte sok a jó szándékú ember ma Magyarországon, ha hallják a pozitív példát, sokan követni fogják. De ha „a kérdést a mai politikai propaganda szavaival tesszük fel, talán kisebbségben vagyunk” – mondta. „Nekünk keresztényként nem olyan igazgatási-technikai kérdésekre kell megfelelnünk, mint hogy például a kerítés vagy a sűrűbb zöldhatár-járőrözés-e a hatékonyabb megoldás, hanem arra, hogy a gyűlölet vagy az irgalmasság hangja válik-e normává”. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a Soros-plakátokról, Fabiny úgy válaszolt, hogy „nem szorulhatunk rá olyan eszközökre, mint a félelemmel vagy az ellenségképpel való riogatás”. Szerinte a világban tényleg súlyos veszélyek fenyegetnek bennünket, ha az ember ezeket látja, „még inkább arra van szükség, hogy megtérjek, és rendezzem kapcsolatomat Istennel”. „Ha ma ezt látnám az emberekben, nem pedig csak a sopánkodást, hogy mi lesz a keresztény Európával, és ha nem csak ellenségkeresésben látnák a kiutat, hanem azt mondanák, mindez arra figyelmeztet engem, hogy az Istennel való kapcsolatomat rendezzem, akkor azt mondhatnánk, hogy a jelenlegi kataklizmának lehet értelme, célja, és az átélt nyomorúságok Istenhez közeledésünkhöz vezetnek” – jegyezte meg Fabiny. (444, Magyar Nemzet)

Migration Aid: „A kormánypárti urak egyeztessék már le egymás között és jussanak dűlőre, mit is szeretnének: ha az erre jogosult hivatal státuszt adott egy külföldi állampolgárnak, fontos-e az adott személyek integrációja a magyar társadalomba vagy nem?”

Honlapján jelentette be a Migration Aid, hogy menekült családokat nyaraltatnak a közeljövőben a Balatonnál.

Manninger Jenő fideszes képviselő erre kijelentette, hogy „szerinte ez a Soros terv része. Az ügy azért is kiemelt figyelmet érdemel, mivel nem zárható ki, hogy ez a szervezett táboroztatás a késöbbi betelepítések előszobája lehet”.

A hergelésre rákapott a kormánypárti sajtó, a szóba került települések pedig tüntetések szervezését helyezték kilátásba.

Az elmúlt két évben összesen 18 magyarországi településről kaptak ingatlanfelajánlásokat, reagált a kialakult helyzetre honlapján a Migration Aid. Keszthely eddig nem volt a listán, de miután kirobbant a botrány, onnan is kaptak ingatlan- és nyaralási jog felajánlásokat. A segélyszervezet szerint Manninger képviselő kérjen a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól eligazítást, „mert ha komolyan gondolják, amit nyilatkoznak, komoly szakmai hiányosságaik vannak ezen a téren. Kezdjük azzal, hogy azok a személyek, akik a magyar államtól menekült, oltalmazott vagy befogadott státuszt kapnak, nem migránsok”. Valamennyien egy hosszú procedúrán átesett, a magyar titkosszolgálatok által ellenőrzött személyek. „A kormánypárti urak egyeztessék már le egymás között és jussanak dűlőre, mit is szeretnének: ha az erre jogosult hivatal státuszt adott egy külföldi állampolgárnak, fontos-e az adott személyek integrációja a magyar társadalomba vagy nem” – teszi fel a kérdést a Migration Aid. Mert ha igen, „akkor legyenek boldogok, hogy vannak a környezetükben magyar állampolgárok, akik ebben szívesen segítenek és ezzel az integráció állami költségeit is jelentősen csökkentik”. A Migration Aid emlékeztet: Magyarországon mindig is éltek menekültek, most is élnek. Részt vesznek a mindennapjainkban, dolgoznak, adót fizetnek, próbálnak kapcsolódni a többségi társadalomhoz. Szerintük „valamennyiünk érdeke, hogy ez így maradjon és ne alakuljanak ki országunkban párhuzamos társadalmak”. (444)

Balog Zoltán szerint isteni segítséggel működik a minisztériuma

Tudja, hogy nem csinálnak mindent jól, „sőt, sok mindent nem jól csinálunk, de akik imádkoznak, arra kérik a mindenható Istent, a megváltót, hogy igazítsa ki, adjon jó tanácsokat, hogy jó irányba menjenek a dolgok”. Balog Zoltán szerint ez a prófétai imádság, a kritikus szolidaritás, amivel azt akarják, hogy a nemzet ügye jó irányba menjen. (444, MTI)

