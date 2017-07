A biciklisek nem használhatják a vizes vébére elkészült biciklishidat, de a Szivek Norberthez köthető lakóparkot pofátlanul népszerűsíthetik rajta – ez történt kedden

Őrült pénzosztás Matolcsy eldugott birodalmában, Frans Timmermans szerint röhejes Orbán sorosozó-migránsozó állítása, Kocsis Máté nem tárgyal az amerikai nagykövetséggel az Auróráról, több száz milliót kellene költeni a Duna Arénára, hogy fűthető legyen, megrovást kapott az orvos, aki a kamara pénzügyeiről és az elnök fizetéséről mert érdeklődni, új neve lesz Csongrád megyének, a kormány 1,7 milliárd forinttal tolja meg a csődközelbe jutott Pécset, kibertámadások érték a BKK-t, de marad az e-jegy, Vitézy szerint azonban ami nem megy, azt nem kellene erőltetni, a biciklisek nem használhatják a vizes vébére elkészült biciklishidat, de a Szivek Norberthez köthető lakóparkot pofátlanul népszerűsíthetik rajta, Hollikék családi alapítványát is támogatta Soros, titok, hogy a budapesti olimpiára kapott pénzeket mire költik a sportszövetségek – keddi hírösszefoglalónk.

Új neve lesz Csongrád megyének

Még nem tudják mennyibe fog kerülni, de Lázár János kedvéért Csongrád-Csanádra váltanak. (444)

A beteg csak egy zavaró körülmény a kórházakban

A recepción sötétség, az ápolók ingerültek, a főorvos nem is köszön, a beteg pedig azt sem tudja, mit kellene tennie. A magyar kórházak egyáltalán nem betegbarátak, és bár vannak jó példák, ahol még éjszaka is meglátogathatja az ember a gyermekét, sok helyen csak rosszkedvű orvosokkal és ápolókkal találkozni. Egy szervezetfejlesztő alapítvány, a PAF Hungary azonban elhatározta, hogy társadalmi munkában tesznek azért, hogy az orvosok és a nővérek jobban működjenek együtt, büszkék legyenek a munkájukra, és a beteggel is figyelmesebbek legyenek. Például magyarázzák el, miért kell valakinek 5 órát várnia egy kificamodott bokával az orvosra. Miért tud Magyarországnál sokkal szegényebb országokban is jól teljesíteni az egészségügy, és mi hiányzik sok magyar kórházból? Interjú a PAF Hungary két szervezetfejlesztőjével, Mezei Andreával és Bodor Mártonnal. (Abcúg)

Republikon: Budapest nem fideszes

A Fidesz egyedül a legalacsonyabban iskolázottak körében népszerűbb a baloldali, liberális pártoknál a fővárosban. (444)

Európai Bizottság: röhejes Orbán sorosozó-migránsozó állítása

Berágott az Európai Bizottság (EB) kettes számú embere azon, ahogy a magyar kormány összekapcsolta a sorosozást, a migránsozást és a brüsszelezést. „Olyan vádak hangzottak el Magyarországon különböző csatornákon keresztül, sajnos kormányzati körökből is, hogy az Európai Bizottság érintett lenne tervek végrehajtásában, amelyekkel a feltételezések szerint évente egymillió migránst hoznának Európába” – írta Frans Timmermans. Orbán Viktor július elején beszélt arról, hogy Soros György bevándorlási tervét hajtják végre Brüsszelben, amivel egymillió bevándorlót hoznának be. Szerinte olyan európai menekültügyi hatóságot is terveznek, amely elvenné a hatáskört a tagállami hatóságoktól, hogy eldönthessék, „kit fogadunk be”. „Ez az állítás olyan röhejes, hogy szinte zavarba ejtő, hogy reagálni kell rá” – nyilatkozta az uniós intézmény első alelnöke. Ennek ellenére szerinte nincs más választásuk, mint helyére tenni a feltételezést, mert annyira elterjedt Magyarországon. (Index/Eurológus)

A kormány 1,7 milliárd forinttal tolja meg a csődközelbe jutott Pécset

A kormány idén 1,77 milliárd forinttal száll be a pécsi kulturális intézmények működtetésének biztosításába – jelentette be kedden az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), miután Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár aláírta az erről szóló támogatói szerződést. A közlemény szerint az előirányzat elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ koncertterem és a Pannon Filharmonikusok zenekar működésének támogatására szolgál. Páva Zsolt polgármester a múlt héten a Szabad Pécsnek elismerte, hogy a város 5 milliárdos hiánnyal küszködik, de a városi cégekét számítva ez még a 9 milliárdot is meghaladja. (Szabad Pécs, 444)

Hogyan reagáljon az amerikai kormány Magyarország önkényuralom felé történő sodródására?

A Human Rights First munkatársa szerint az Egyesült Államoknak most kell lépnie a magyar demokratikus intézmények támogatásában. (Budapest Beacon)

Több száz milliót kellene költeni a Duna Arénára, hogy fűthető legyen

„A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség és a FINA ajánlásának megfelelően a Duna Arénát úgy építették meg, hogy a vizes vb idején 15 ezer fő befogadására legyen alkalmas. Mivel a vb júliusban van, ezért a lelátó ideiglenes részének nem kellett a fűtéséről gondoskodni, és a Duna Aréna mai állapotában nem fűthető, persze műszakilag meg lehetne oldani, de az több száz millió forintos felesleges kiadás lenne” – mondta Fürjes Balázs kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos az InfoRádiónak. Ez abból a szempontból elég érdekes, hogy Budapest megkapta a 2024-es rövid pályás úszó-világbajnokság megrendezését. Márpedig ezeket a versenyeket 2010 óta mindig decemberben tartották. (444, InfóRádió)

Megrovást kapott az orvos, aki a kamara pénzügyeiről és az elnök fizetéséről mert érdeklődni

Kunetz Zsombort a sajtóban tett nyilatkozataiért fegyelmezte meg a kamara. (444)

Őrült pénzosztás Matolcsy eldugott birodalmában

Csak úgy hemzsegnek Matolcsy György jegybankjának dolgozói, illetve az MNB-s alapítványokhoz köthető emberek abban a doktori iskolában, amelyben szép summára tehetnek szert a képzésben részt vevők – épp a jegybanki alapítványoknak köszönhetően. Akadnak olyan doktorandusz hallgatók is, akik az egy éve privatizált, és Matolcsy közelébe került MKB Bankban dolgoznak. Még tavaly ősszel tudódott ki, hogy Matolcsy barátnője, Vajda Zita a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, a napokban pedig azért irányult figyelem az intézményre, mert a Magyar Nemzet kiderítette, hogy a Fidesz kommunikációs vezetője, Hidvéghi Balázs (aki volt a Matolcsy-féle nemzeti bankban elnöki tanácsadó, szóvivő is) és a felesége is oda jár, és részesül a fejenkénti havi 300 ezer forintos ösztöndíjban. Az apanázs a félévek időszakára jár, így egy évben tízszer 300 ezer forintot zsebel be Hidvéghi és a felesége is. (24.hu)

Kocsis Máté nem tárgyal az amerikai nagykövetséggel az Auróráról

A polgármester megkapta a hivatalos megkeresést, de azonnal lepattintotta a diplomatát. (444)

Kibertámadások érték a BKK-t, de marad az e-jegy, Vitézy szerint ami nem megy, azt nem kellene erőltetni

A BKK múlt héten bevezetett digitális bérletével, annak biztonsági hibáival kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a BKK, amin kiderült: az új online értékesítési rendszer az elmúlt napokban kibertámadásoknak volt kitéve, de biztonságosnak tekinthető, leállításnak nincsen oka. Semmi olyan jel nincs, hogy bárkinek a jelszava személyes adata kompromittálódott volna. Ez nem diákcsíny, sokkal szervezettebb támadássorozat volt, 600 támadást regisztráltak néhány nap alatt. Folyamatosan recseg-ropog a tűzfal, és próbálkoznak vele – közölte Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója. A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy nincs összefüggésben a vizes vb és a bevezetés időpontja között, a rendszert azért nyár közepén indították, hogy a szeptemberi nagy bérletvásárlási hullámra felkészülhessenek. Beruházási költséggel nem járt a rendszer felállítása, szolgáltatásként veszik igénybe, havi 22-25 millió forintos havidíjért. Egy feljelentést tettek, méghozzá az ellen a fiatalember ellen, aki a 10000 forintos bérletet 50 forintért akarta megvenni. Az RTL Klub Híradójának az említett fiatalember azt mondta: a hibára fel is hívta a figyelmet, ráadásul a bérlettel sosem utazott, mégis feljelentést tettek ellene. Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója nem érti, miért erőltetik, ami nem megy. (Index, RTL Klub)

Gyanúsított lett Szentesi Kálmánból, aki visszakérte a NAV-tól az adóját, mert szerinte az állam nem arra fordítja, amire kellene

A közpénzek eltüntetése miatt tiltakozó Szentesit költségvetési csalással és magánokirat-hamisítással gyanúsították meg. (444)

Orbán a holokausztról: Magyarország kormánya hibát, sőt bűnt követett el

A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett mindenféle antiszemitizmus ellen, az antiszemitizmus erősödését Európában meg kell fékezni – közölte Orbán Viktor a Magyarországra látogató izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahuval közös sajtótájékoztatóján, ami aligha nevezhető sajtótájékoztatónak, ugyanis nem lehetett kérdezni. A további részletekért kattintsanak! (444)

Hollikék családi alapítványát is támogatta Soros

Ha van kíméletlen ostorozója Soros György szellemiségének, szervezeteinek és nemzetközi tevékenységének, akkor az Hollik István. Ehhez képest meglepő, hogy a külföldi milliárdos Hollikék családi alapítványát is támogatta. (Magyar Nemzet)

A biciklisek nem használhatják a vizes vébére elkészült biciklishidat, de a Szivek Norberthez köthető lakóparkot pofátlanul népszerűsíthetik rajta

Legalább egyértelmű, hogy ki járt jól a feleslegesnek tűnő 400 milliós beruházással. Nem az adófizetők. (444)

Titok, hogy a budapesti olimpiára kapott pénzeket mire költik a sportszövetségek

De az sem világos, hogy mire kapott az államtól 700 milliót tavaly karácsonykor a Fradi focicsapata. A részeltekért kattintsanak! (444)

