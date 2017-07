Brüsszeli pénzen hízik Tiborcz birtoka, lemondta a vizes vb-t a megnyitó legnagyobb sztárja – ez történt pénteken

Kübekháza polgármestere szerint a kormány nem tehetne meg mindent, ha az egyház a sarkára állna, lemondta a vizes vb-t a megnyitó legnagyobb sztárja, kivégeztek egy félig magyar férfit Amerikában, Matolcsy fiának bútorgyára belefutott egy 351 milliós közbeszerzési sikerbe, Kósa a Fidesz-frakcióvezetés helyett kormánybiztos lehet, Brüsszeli pénzen hízik Tiborcz birtoka, pont a zsidóktól inkább egy kis segítségre számított volna Orbán, Vekerdy arról írt posztot, hogy kit zavar a másság, se CT, se MR nincs az Országos Kardiológiai Intézetben – pénteki hírösszefoglalónk.

A kormány nem tehetne meg mindent, ha az egyház a sarkára állna – interjú Kübekháza polgármesterével

Amikor a világi hatalom lábbal tiporja a jogrendet, és az annak alapját jelentő felsőbb erkölcsi törvényeket, akkor a keresztényeknek fel kell emelniük a szavukat – mondja Molnár Róbert. Kübekháza polgármestere szerint az egyháznak ma azon kellene igyekeznie, hogy a társadalmi igazságosságra és az erkölcsösségre hívja fel a hatalom és társadalom figyelmét, még akkor is, ha emiatt akár összeütközésbe kerül az állammal. Rendkívül fájó számára, hogy a gyűlöletpropaganda nemcsak mérgezi a társadalmat, de még családtagokat is egymás ellen fordít. (Budapest Beacon)

Hatvanezer forintért vették a plakátokon látható Soros-fotót az MTI-től

Meghökkentően olcsón lehet óriásplakát-alapanyagot venni az MTI-től: mindössze hatvanezer forintot fizetett a Lounge Design Szolgáltató Kft. azért az archív sajtófotóért, ami az antiszemita hangulatú, gyűlöletkeltő kormányzati Soros György-plakát alapjául szolgál. Az Együtt szerint a magyar származású amerikai milliárdos filantróp hozzájárulása nélkül fotóját nem használhatnák plakátokhoz. A párt az elmúlt években többször próbált fotót vásárolni az MTVA-tól kormánypárti politikusról, de a közmédia a szerződési feltételekben rendre kikötötte, hogy csak a fotón szereplő(k) hozzájárulásával lehet a birtokában lévő fotókat reklám- vagy kampánycélokra felhasználni. A 49-es villamoson egyébként már taposhatnak is a kedvesen mosolygó Soros Györgyön. (24.hu, 444, 444)

Se CT, se MR nincs az Országos Kardiológiai Intézetben

Se CT, se MR nincs az Országos Kardiológiai Intézetben, ahol a legbonyolultabb szívműtéteket végzik. Ezt az Intézet főigazgatója mondta az RTL Híradónak azután, hogy a Klubrádió egyik hallgatója arról számolt be, súlyos állapotú unokáját nyitott mellkassal kellett átvinni egy másik kórházba, mert CT vizsgálatra volt szükség. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt írta, hogy 2010 óta sokkal több a CT és az MR készülék országszerte, és idén is 40 milliárd forintot fordítanak erre. (RTL Klub)

Gondok a gigaközbeszerzésnél

Az Európai Bizottság (EB) ellenőrei Magyarországon jártak, a 420 milliárd forintos víziközműépítési projektnél vizsgálódtak, és állítólag több, súlyosnak ítélt problémára is bukkantak: akkora szabálytalanságokat követhetett el a magyar fél, hogy akár 40 milliárd körüli büntetés is lehet a vizsgálat vége. A beszerzésről ebben a cikkünkben részletesen is beszámoltunk. (24.hu, Budapest Beacon)

Pont a zsidóktól inkább egy kis segítségre számított volna Orbán

„Az illegális migráció ellen folytatott küzdelmünkért sem köszönetet, sem elismerést nem várok, de az Önök közösségétől egy kis segítség azért jól jönne” – többek közt ezt válaszolta Orbán Viktor Heisler Andrásnak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökének. Heisler korábban levélben kérte Orbán Viktortól a sorosozó kampány leállítását, mert az szerinte alkalmas a kontrollálatlan, akár antiszemita indulatok keltésére is. Hogy egyes zsidó csoportok miért elnézőek az antiszemitizmussal szemben, vagy, hogy miért zsidózás a sorosozás itthon, és miért nem az Izraelben, arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben. (444, Budapest Beacon)

Lemondta a vizes vb-t a megnyitó legnagyobb sztárja

Bár korábban úgy volt, hogy a vizes vb-t nem kisebb sztár, mint a Rolling Stones nyitja meg, később kiderült, ők mégsem jönnek el, és most az is, hogy a helyettük felkért Emeli Sandé sem lép fel. A brit énekesnő egészségi problémákkal küzd, ezért egész turnéját, köztük a budapesti fellépést is lemondja. A FINA megerősítette, hogy Sandé nem lesz, a további fellépőkről később ígértek tájékoztatást. (Index)

Kivégeztek egy félig magyar férfit Amerikában

William Morvát injekcióval végezték ki Virginiában, miután a kormányzó nem adott kegyelmet neki. A magyar állampolgársággal is rendelkező férfi édesapja egy 1956-os emigráns, édesanyja amerikai. Azért ítélték el, mert megszökött egy börtönből, és eközben két embert megölt. Több ezer magánszemély, jogvédők, a magyar külügy és végül az ENSZ is szerette volna elérni, hogy ne végezzék ki a férfit, aki álláspontjuk szerint ugyanis súlyos elmezavar miatt ölt. (Hvg.hu)

Brüsszeli pénzen hízik Tiborcz birtoka

Úgy tűnik, bár Orbán Viktor miniszterelnök mindent megtett azért, hogy megállítsa Brüsszelt, azt még ő sem tudta megakadályozni, hogy veje, Tiborcz István és családja ölébe hulljon csaknem 150 millió forint uniós pályázati forrás. A pénzt ráadásul nem az Európai Unió (EU) tukmálta Tiborcz Istvánra és nővérére, Tiborcz Eszterre, hanem pályázniuk kellett. A kormányzati pályázati portál adatai szerint mindketten az unió vidékfejlesztési programjának forrásaiból kapnak pénzt arra, hogy áttérjenek az ökológiai gazdálkodásra. A Fidesz környezetében nem Tiborczék az egyetlenek, akik a Brüsszel-ellenes légkörben sem tagadnak meg maguktól egy kis uniós pénzt. A nyertes pályázatok között feltűnik Bánki Eriknek, a parlament gazdasági bizottsága fideszes elnökének felesége is. Éppen két hete született döntés arról is, hogy a kormánypárti politikus hitvese csaknem 42 millió forint támogatásban részesül szintén az unió vidékfejlesztési programjából. (Magyar Nemzet)

Kósa a Fidesz-frakcióvezetés helyett kormánybiztos lesz?

Az Atv.hu információi szerint a kormányfő azt fontolgatja, hogy visszahívja Kósa Lajost a Fidesz-frakcióvezetői tisztségéből, mert a Modern Városok projekt kormánybiztosságát bízná rá. (Atv.hu)

Matolcsy fiának bútorgyára belefutott egy 351 milliós közbeszerzési sikerbe

Az Országos Bírói Hivatal által kiírt, antik bútorok restaurálásáról és új bútorok beszerzéséről szóló, 351 millió forintos közbeszerzést a Balaton Bútor, illetve egy nála kisebb cég, a G-Green Furniture Kft. nyerte. A közbeszerzés tárgya többek között 2263 darab bútor beszerzése, több kisebb-nagyobb tétel, és összesen mintegy százötven történeti vagy stílbútor restaurálása vagy utángyártása az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség részére. A Balaton Bútor az a bútorgyár, amit Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám vett meg 2015 végén a Fotextől, egy olyan hitelből, amit nagybátyja, Szemerey Tamás Növekedési Hital Bankja folyósított, a forrás pedig a Matolcsy György által indított kedvezményes vállalkozási hitelprogramból származott. Azóta megvette az Origót is, ismeretlen forrásból (nyilatkozataiból azóta kiderült, hogy a vételár egy részét később fizeti majd, és az ár egy jelentős része az Origót terhelő MKB-hitel átvállalása volt). (444)

Arton Capital: Nem mondunk semmit, de sok minden túlzás

A letelepedési kötvényben utazó, áprilisban kirabolt cég perekkel fenyegeti a sajtót. Elképesztően nagy nyomozásban van a rendőrség, de az Arton szerint a média hírei értéktelenek. (444)

Orbán: A Mol 25 százalékát úgy kellett visszavásárolnom

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában szokás szerint rengeteget migránsozott, sorosozott, NGO-zott. Ezekről az Indexen lehet bővebben olvasni, érdemes ugyanakkor kiemelni, miként válaszolt Orbán egy, az energiapolitikáról kapott kérdésre. „Ha az energiáról beszélünk, ugye Magyarország az elmúlt években jelentősen megerősítette az energiapozícióit és az energiafüggetlenségét” – mondta a kormányfő, majd hozzátette: „Nem emlékszünk már erre, vagy csak kevesen, mert régen volt, de ugye a Mol 25 százalékát úgy kellett visszavásárolnom, mondjuk úgy, hogy már félig az oroszok zsebéből, amiről sikerült megállapodnom végül is aztán a Putyin elnök úrral, tehát Magyarország megvédte a legnagyobb energiacégét. Ez egy nagy tett volt akkor.” (444, Index)

Vekerdy arról írt posztot, hogy kit zavar a másság

A legendás pszichológus, Vekerdy Tamás rövid bejegyzést publikált arról, hogy milyen típusú ember az, akinek örömet okoz, hogy vannak másféle emberek is, és milyen az, aki ezt nem képes elfogadni. Vekerdy szerint a másság léte annak okoz örömöt, aki „megvan”. Aki önmagában erősen áll. Aki magát – mindenestől – elfogadja. A pszichológus szerint a gyenge ember az, aki nem tudja elfogadni sem a másságot, nemhogy örülni neki. De miért ilyen elzárkózók a gyengék? Vekerdy úgy látja, hogy azért, mert. A gyenge diktátor. A gyenge terrorista. Az erő kultuszában – a folytonos „harc” kultuszában – él, mert ő gyenge. Nem engedheti meg magának, hogy elismerje a másikat. Nem élvezheti a másik másságát. Na de mire föl ez az elzárkózás? Miért gondolják az ilyen emberek, hogy mindenkinek egyformának kéne lennie? „Mindenki – és minden – legyen olyan, mint én vagyok! A többi fenyegető! A többi ellenség!” Csak akkor nyugszik meg, ha az egész világ körülötte: ő. Mert belül nincs meg. Ott – ahol lennie kellene – hiányzik az énmag – írja Vekerdy Tamás, akinek az Facebook-posztja itt olvasható el. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):