Demeter Márta belépett az LMP-frakcióba, az EU nem fizeti ki a magyar kerítés felét – ez történt pénteken

Kibővítik a lombikprogramot; kormányközeli pódiumbeszélgetésen jártunk; megint drágult a vizes vb; két cég jelentkezett az új paksi turbinák gyártására; hivatali visszaéléssel és nagy kárt okozó csalással vádolják Hegedűs Zsuzsa korábbi titkárát; megbukott Gyárfás Tamás utóda az úszószövetségben; semmi sem utal arra, hogy bűncselekmény történt volna, így nem nyomoznak az igazoltatás közben meghalt 57 éves mérnök ügyében; Demeter Márta belépett az LMP-frakcióba; kegyelemkettessel jutalmaz a magyar pedagógus; másfél éve kész, mégsem lehet úszni a hárommilliárdos Tüskecsarnokban; a hatvani tankerület utasította az iskolákat, hogy hívják meg az évnyitókra a fideszes képviselőt, de az exfideszes polgármesternek ne adjanak szót; az EU nem fizeti a magyar kerítés felét; megnyílt az Agóra – pénteki hírösszefoglalónk.

Kibővítik a lombikprogramot

Október 1-től hatályos az a kormányrendelet, ami az állami finanszírozásban elvégezhető lombikprogram kibővítéséről szól – derült ki a Magyar Közlönyből. A közzétett – a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló – rendelet módosítása szerint ha öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozásból legalább egy gyerek élve születik, úgy a következő gyereknél/gyerekeknél is 4-4 teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére. A beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig lehet megkezdeni. Az államilag támogatott lombikeljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerek tb-támogatása az eddigi 70 százalékról 90 százalékra nő, a magánellátóknál igénybe vett beavatkozásnál az orvosok egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhatnak fel gyógyszert. (MTI, 444)

Egyetlen párt nem tudja legyőzni ezt a hatalmat

Nem mindenki hisz abban, hogy az Orbán-kormány alatt meg lehet változtatni a választási rendszert, de ettől függetlenül szinte az összes ellenzéki párt képviselteti magát a Közös Ország Mozgalom egyeztetésén egy igazságosabb választási rendszer kidolgozásán. Az Agóra megnyitóján nyolc ellenzéki párt képviseltette magát pártelnöki szinten, bár láthatóan nem szerveztek rá az eseményre, mert alig voltak. Akik összefogáspártiak, arról beszéltek, akik nem, azok nem arról beszéltek. (Index)

Az EU nem fizeti a magyar kerítés felét

„Támogatunk határvédelmi intézkedéseket az EU külső határain. Ez lehet a megfigyelő rendszer fejlesztése, lehet a határellenőrző rendszer fejlesztése. … de kerítéseket nem finanszírozunk” – jelentette ki pénteken Alexander Winterstein, az Európai Bizottság (EB) helyettes szóvivője. Orbán Viktor csütörtökön fordult levélben Jean-Claude Junckerhez, amelyben az európai szolidaritásra hivatkozva azt kérte, hogy az EU a határkerítés költségeinek felét fizesse ki. „A szolidaritás kétirányú utca, és minden tagállamnak részt kell vállalnia a terhekből is. Ez nem olyan, mint egy a la carte menü, hogy azt kérünk, amit akarunk” – magyarázta Winterstein. Az Euobserver megjegyzi, hogy az EU 93 millió euróval támogatta Magyarországot a menekültválság kezeléséért; mind a migrációs alapból (AMIF), mind a belső biztonsági alapból (ISF) részesült az ország, és 6 millió eurós plusztámogatást kapott Magyaroszág a vésztartalékból. Ezzel szemben Magyarország 2015-ben visszautasította az EU tervét, miszerint a befogadottakat a tagállamok arányosan osszák el egymást között, majd elkezdett építeni egy 175 kilométer hosszú kerítést a határra. (444)

Demeter Márta belépett az LMP-frakcióba

Demeter Márta, aki korábban az MSZP elnökségi tagja is volt, az év elején lépett ki a szocialista frakcióból és a pártból is. Az elmúlt időszakban többször szólalt fel LMP-sekkel, az Indexnek most bejelentette: csatlakozik az LMP-frakcióhoz. A pártba egyelőre nem lép be, azt pedig még nem tudni, szerepel-e majd a párt 2018-as választási listáján. Az MSZP azért lett számára vállalhatatlan, mert szerinte egykori párttársai akár egyéni, akár üzleti érdekek mentén bármikor készek együttműködni a Fidesszel, és ezzel segíteni a rezsim hatalmának fenntartását. (Index)

Megint drágult a vizes vb

Ezúttal csak szűk tízmillióval. Több mint 106 milliárdnál járunk nettóban. (Budapest Beacon)

Kegyelemkettessel jutalmaz a magyar pedagógus

Míg a magyar iskolákban jellemzően a tanár egyéni belátásán, jóindulatán múlik, hogyan bünteti meg a rossz diákot, addig Angliában ezt a legapróbb részletekig szabályozzák. Ha valaki megbontja a rendet, a tanárok egységesen reagálnak, nincs kegyelemkettes, meg koki a fejre. Neumann Eszter kutató hónapokat töltött angliai és magyar iskolákban, azt figyelve, hogyan kezelik a pedagógusok a magatartási problémákat. (Abcúg)

Megbukott Gyárfás Tamás utóda az úszószövetségben

Bienerth Gusztávot januárban még a kormány támogatása segítette az úszószövetség elnöki székéhez. A vizes vébé jelentette számára a teljes megsemmisülést. (444)

A Pesti Srácok főszerkesztő-helyettese: nincs olyan választási rendszer a világon, amelyben a jelenlegi helyzetben lévő impotens ellenzék győzne 2018-ban

Csütörtökön Budapesten két-két kormányközeli újságíró és politológus bemutatta az úgynevezett Factcheck.hu-t. A Médianéző Kft, a Nézőpont Csoport tagja által működtetett honlap annak munkatársai szerint a médiában megjelentő állításokat kívánja a tényekkel szembesíteni. A pódiumbeszélgetés után munkatársunk interjút készített a pódiumbeszélgetés egyik résztvevőjével, Szarvas Szilveszterrel, a Pesti Srácok főszerkesztő-helyettesével. (Budapest Beacon)

Hivatali visszaéléssel és nagy kárt okozó csalással vádolják Hegedűs Zsuzsa korábbi titkárát, aki miniszterelnökségi főtanácsadó is volt

A fideszes szociológus korábbi titkára az ügyészség szerint jogosulatlanul igényelt és kapott szolgálati autót meg diplomataútlevelet, és miniszterelnökségi dolgozóként szerzett meg adatokat, amiket később magáncélokra használt. (444)

Másfél éve kész, mégsem lehet úszni a hárommilliárdos Tüskecsarnokban

A környéken élők, dolgozók és tanulók sportolási lehetőséget ígérte bővíteni a XI. kerület vezetése a másfél éve átadott Tüskecsarnok uszodával. A 3,2 milliárdból épült létesítményt ennek ellenére a mai napig nem használhatják az ott lakók. Egy ideje már kifogás sincs rá, hogy miért. Az üzemeltető a fenntartóra, a fenntartó a tulajdonos minisztériumra mutogat. (Hvg.hu)

Semmi sem utal arra, hogy bűncselekmény történt volna, így nem nyomoznak az igazoltatás közben meghalt 57 éves mérnök ügyében

Polt Péter közölte: az ügyeletes ügyész bűncselekmény gyanújára utaló körülményt nem észlelt, ezért a törvényi feltételek hiányában hivatalból nem nyomoznak. (444)

Két cég jelentkezett az új paksi turbinák gyártására

A szentpétervári Szilovije Masini és a GE Hungary Kft. jelentkezett a paksi atomerőmű új turbina-berendezéseinek gyártására és szállítására kiírt tenderre a Paks II projekt keretében – közölte csütörtökön a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. A GE Hungary Kft. a GE Hungary és az Alstom Power Systems konzorciumának vezetőjeként pályázott. A paksi erőmű új, ötös és hatos blokkjának fő kivitelezője, a Roszatomhoz tartozó ASZE orosz cégcsoport korábban 770 millió euró értékben rendelte meg a turbinatermek fő és kiegészítő berendezéseinek gyártását és szállítását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a jövő év legelején, januárban megindul az építkezés Pakson. A kétoldalú kormányközi megállapodás alapján a 12 milliárd eurós beruházás 40 százalékát magyar vállalkozókkal kell kivitelezni. Magyarország megerősítette szándékát, hogy folytatja a paksi erőmű Oroszországgal közös bővítési projektjét – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken, a Projektorija elnevezésű tudományos-technikai diákfórumon. (444, 444)

A hatvani tankerület utasította az iskolákat, hogy hívják meg az évnyitókra a fideszes képviselőt, de az exfideszes polgármesternek ne adjanak szót

Amikor ez kiderült, leszidták az igazgatókat, amiért kiszivárogtatták az infót. (444)

Orbán: Európa a 24. órában van

A miniszterelnök a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóján rendezett ünnepségen beszédet mondott. Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy:

A „mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére, de mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük.

megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére, de mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. „Ha engedjük” , hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni.

, hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni. Ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, „ma még ismeretlen világban” fognak élni.

fognak élni. Európa a 24. órában van.

Megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni”.

szerint A magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és „a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben.

szemben. A kontinens jövőjét azon közép-európai országok jelentik, amik „nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni”. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):