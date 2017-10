Döntött a Kúria, közpénz a tao – ez történt szerdán

Újra indul a lemondott őcsényi polgármester; a Los Angeles-i örmények Orbán ellen tüntettek; az előítéletek ellen mutatott be kampányfilmet a Hősök Tere Kezdeményezés; döntött a Kúria, közpénz a tao; kitiltották a parlamentből Mészáros Lőrinc tévéjét; most Balatonfüred miatt drágult a vizes vb közel 28 millió forinttal; a Jobbik örülne a meleg szavazatoknak is; kizárta Andy Vajna cégét a Médiatanács, a helyiek tovább rádiózhatnak; most már van hova fordulniuk azoknak a művészeknek, akiket zaklatnak a munkájuk közben; Macron ünnepel, Magyarországot leszavazták; még nem jutott elég pénz a magyar sportkluboknak, új kedvezményeket kaphatnak; Tarlósék két részre osztották a Csillaghegyi-öblözetre tervezett gát megépítését – szerdai hírösszefoglalónk.

Döntött a Kúria, közpénz a tao

A Kúria jogerősen is kimondta, hogy nyilvánosak azok a pénzek, amelyekkel a vállalkozások támogatják a sportegyesületeket, elsősorban az Orbán Viktor számára kedves labdarúgást. (Hvg.hu)

Még nem jutott elég pénz a magyar sportkluboknak, új kedvezményeket kaphatnak

Tiba István fideszes országgyűlési képviselő, az NB I-es Balmazújvárosi FC elnöke kedden benyújtott egy törvényjavaslatot a parlamentnek, amely lényegében eltörölné a focicsapatok és más sportvállalkozások iparűzésiadó-fizetési kötelezettségét, valamint visszamenőlegesen idén szeptembertől megszüntetné a hivatásos sportolók foglalkoztatása után fizetendő terhet. (G7)

Kizárta Andy Vajna cégét a Médiatanács, a helyiek tovább rádiózhatnak

Mazán Tamás, a végül mégis győztesnek nyilvánított békéscsabai rádió, az Interax vezetője felemás érzésekkel fogadta a döntést. (24.hu)

A Los Angeles-i örmények Orbán ellen tüntettek – képes beszámoló a nemzeti ünnepről

Az eredetileg tervezett október 23-i rendezvények egy részét a kifejezetten kellemetlen időjárás miatt a szervezők bár lemondták, azok többségén, amelyeket mégis megtartottak, ott voltunk. Az 1956-os forradalom 61. évfordulója képekben. (Budapest Beacon)

Most már van hova fordulniuk azoknak a művészeknek, akiket zaklatnak a munkájuk közben

A Marton-ügy kipattanása után elindult valami a színházi életben. Az egyik kezdeményezés anyagilag és szakmailag is segíti az áldozatokat. (444)

Újra indul a lemondott őcsényi polgármester

Biztossá vált, hogy elindul a Tolna megyei Őcsényben az időközi polgármester-választáson Fülöp János, aki szeptember végén mondott le a település vezetéséről, miután egy falugyűlésen heves indulatokat váltott ki néhány befogadott menekült pár napos üdültetésének terve. (Magyar Nemzet)

Semjén: Navracsics kijelentését késként forgatta a kormány hátában az ellenzék

Navracsics Tibort nem nevezte hazaárulónak, de ő is a Soros György zsebében levő brüsszeli testület tagja. Erről beszélt a Hír TV-nek a zalaegerszegi konzultációs fórumon Semjén Zsolt. (Hír TV)

Az előítéletek ellen mutatott be kampányfilmet a Hősök Tere Kezdeményezés

A felmérések szerint Magyarország Európa egyik legelőítéletesebb országa. Külső jegyek, különbözőnek tartott csoportokhoz való vélt vagy valós tartozás alapján bélyegzünk meg és maradunk tisztes távolságban gyakran, szinte mindannyian. Ezen a helyzeten igyekszik javítani a Hősök Tere Kezdeményezés, amely a három héttel ezelőtti HeroiKon konferencia után most kampányfilmet indít útjára az előítéletességről.



(444)

Dúró Dóra: A Jobbik örülne a meleg szavazatoknak is

Lassan már tényleg csak Orosz Mihály Zoltán és Semjén Zsolt védik a magyar családokat. (444)

Strand a Sorsok Háza mögött?

Régi vágyam, hogy legyen a VIII. kerületnek egy strandja, amit másfél milliárd forintból, két-három éven belül meg is építenénk – mondta Kocsis Máté fideszes polgármester a józsefvárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén Erőss Gábor, a Párbeszéd önkormányzati képviselőjének kérdésére. Az ellenzéki politikus a négy éve bezárt Négy Tigris nevű egykori kínai piac hasznosításáról, illetve annak megfenekléséről érdeklődött. (Magyar Nemzet)

Macron ünnepel, Magyarországot leszavazták

Tizenkét órás vitában szedték szét a V4-es szövetséget az EU tanácsában. A magyar kormány keményen küzdött, hogy a magyar sofőrök kevesebbet kereshessenek. A téma nem igazán fontos, de jól mutatja, hogyan romlik a magyar és a lengyel érdekek képviseletének színvonala. (444)

Most Balatonfüred miatt drágult a vizes vb közel 28 millió forinttal

Rájöttek, hogy klíma kell a létesítményekbe, amiben emberek lesznek a versenyek idején. (Átlátszó)

Kitiltották a parlamentből Mészáros Lőrinc tévéjét

Az Echo TV stábja többször és szándékosan figyelmen kívül hagyta a sajtótudósítás rendjére vonatkozó házelnöki rendelkezés előírásait azzal, hogy az Országgyűlés Irodaházának folyosóin és éttermében a sajtónak nem engedélyezett területen forgatott, “zavarva az országgyűlési frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját”. Ezzel a szöveggel indokolta a kitiltást az Országgyűlés sajtóirodája. A tiltás az őszi ülésszak végéig érvényes. Szinte felesleges megírni újra, de azért mégiscsak érdemes: minden ilyen tiltás mondvacsinált, a sajtó munkájának antidemokratikus akadályozása, függetlenül attól, hogy a 444-et vagy az Echo TV-t sújtja. (444)

Tarlósék két részre osztották a Csillaghegyi-öblözetre tervezett gát megépítését

Miután egy hete Tarlós István megakadályozta, hogy népszavazást lehessen tartani a Római parti mobilgátról a Fővárosi Közgyűlés szerdán újabb döntést hozott a gát ügyében. A testület első határozatával két részre osztotta a csillaghegyi öblözet árvízi védekezést, így az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak védelme a part menti védműtől független projektben valósulhat meg.

A közgyűlés ezen felül több ügyben is döntést hozott: