Eddig 450 milliárdot csatornáztak a sportba a TAO-val, megalázták a legnagyobb úszóbajnokokat a vizes vb megnyitójával – ez történt kedden

Rekordszámú uniós eljárás zajlik Magyarországgal szemben

Legutóbb öt éve folyt ennyi uniós kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben – jelenleg szám szerint 57 –, mint most. A legtöbbjük régóta húzódó ügy, sok közöttük az egy résztvevős közbeszerzés. Az eredmény amúgy nem kirívóan magas, az uniós középmezőnyben, 28 tagállam közül a 13. helyen állunk. (Index)

Civiltörvény: mutatott egy kiskaput az Emmi és az IM

Máshogy értelmezi az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az Igazságügyi Minisztérium (IM) a június végén hatályba lépett civiltörvény egyes rendelkezéseit, mint ahogyan azt eddig mindenki hitte. A két szaktárca némi konzultáció után arra jutott, hogy csak azokat a 7,2 millió forintot meghaladó, külföldről érkezett támogatásokat kell bejelentenie a civil szervezeteknek, amelyet idén június 27-e után kaptak. Ha ez valóban így van, akkor az azt jelenti, hogy ezúttal nem lenne visszamenőleges hatálya a törvénynek, illetve hogy a törvény hatálybalépése előtti tárgyévben kapott összegeket mégsem kellene figyelembe venni annak ellenére, hogy eddig minden civil szervezet ezt hitte. A végső jogalkalmazó ugyanakkor a bíróság, amely még mindig dönthet ettől eltérően is. A civil szervezeteknek a törvény hatálybalépése után tizenöt napon belül kellene bejelentést tennie a bíróságokon arról, ha külföldi támogatást kapnak – ennek határideje szerdán jár le. (Hvg.hu)

Megint visszadobta a paksi bővítésről szóló népszavazási kérdéseket az NVB

Újabb, a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdések hitelesítését tagadta meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A három kérdést Szél Bernadett illetve Hadházy Ákos, a Lehet Más a Politika (LMP) két társelnöke nyújtotta be, magánszemélyként. A döntések nem jogerősek, ellenük tizenöt napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához. Ferenczi István, az ellenzéki párt országos elnökségi tagja a testület döntéseit kommentálva sajnálatosnak nevezte, hogy továbbra sem lehet népszavazást tartani a paksi bővítésről, „hiába akarja azt az emberek többsége”. A kormány az emberek többségének akarata ellenére kormányoz, és figyelmen kívül hagyja a környezeti biztonsági kockázatokat, valamint a gazdasági racionalitást is – jegyezte meg. (444)

A CEU és a civiltörvény ügyében is lép Brüsszel

A civiltörvény ügyében elindítja a kötelezettségszegési eljárást, a felsőoktatási törvény módosítása miatt kezdeményezett procedúrát pedig a második szakaszba lépteti csütörtökön az Európai Bizottság (EB). (Bruxinfo)

Négy szőnyeget vettek 23 millió forintért

Több mint 23 millió forintot fizet négy kézi csomózású gyapjúszőnyegért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alapítványa. A kivitelező kiválasztása vélhetően nem volt nehéz, mivel mindössze egyetlen cég adott be ajánlatot: a békésszentandrási Art-Kelim Kft., amelytől már korábban is több tíz millió forintért vásárolt a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA). A most megrendelt száz négyzetméternyi szőnyeg a kiírás szerint az alapítványnak azt a budai Várban található, épp felújítás alatt álló ingatlanját díszítheti, ahol a doktori iskolájuk működik. A gyártónak két éve van leszállítani a gyapjúfonal felhasználásával kézzel készülő, négyzetméterenként százezer csomós szőnyegeket. (Magyar Nemzet)

Megalázták a legnagyobb úszóbajnokokat a vizes vb megnyitójával

Egykori olimpiai és világbajnok úszókat kértek fel szereplésre az utolsó pillanatban, majd egy napra rá közölték velük, hogy még sincs rájuk szükség a megnyitóünnepségen. Seszták Miklós fejlesztési minisztert, a világbajnokság szervezőbizottságának elnökét felháborították a történtek, ezért több különböző lépés is történt a megsértett sportolók kiengesztelésére. Felajánlották például, hogy egy teljesen új rendezvényt szerveznek nekik a Duna Arénában, ám ezt a felkérést elutasítás fogadta. A világbajnokság szervezői, illetve a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vezetői a rendelkezésre álló, másfél ezernél is több VIP-napijegyből összesen 20-25 darabot különítettek el úszósportunk egykori nagyjainak. (Index)

A paksi projektcég szerint nem kell földrengéstől tartani a paksi atomerőműnél

Az új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálata transzparensen zajlott, a paksi telephely alkalmas a blokkok befogadására – reagált az Átlátszó.hu írására közleményében a Paks II. projekttársaság. Nem felel meg a Nemzetközi Atomenergia Hivatal hazánkban is törvénybe iktatott földrengésbiztonsági ajánlásainak a Paksi Atomerőmű, és a tervezett bővítés telephelye: egy tektonikai törésvonal gyakorlatilag a nukleáris létesítmények alatt halad át, egy geológus pedig tízezer évnél fiatalabb földrengések nyomaira bukkant a telephely közvetlen közelében a felszínen – írta hétfőn az oknyomozóportál. (Átlátszó, Magyar Nemzet)

A KDNP rendkívüli fővárosi közgyűlés összehívását akarja, hogy visszavonhassák Soros György díszpolgári címét

A törpepárt szerint Budapest nem lehet hálás Sorosnak, ezért minél előbb visszavonatnák a díszpolgárságát. (444)

Meghalt Schubert Éva

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala kedden sajtóközleményben tudatta, hogy meghalt Schubert Éva, színésznő. „A kiváló magyar színművésznő, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének tulajdonosa több évtizedes kiemelkedő színészi munkásságáért, a színpadon és filmvásznon nyújtott felejthetetlen alakításáért, a fővárosi színházakban folytatott több évtizedes színészi pályája elismeréséül kapta meg 2008-ban a Budapest díszpolgára elismerést. […] Schubert Évát a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekint” – írják a közleményben. Schubert Éva kényszerből lett színész, mivel nem vették fel az egyetemre, arra hivatkozva, hogy apácáknál nevelkedett. 1949-ben kitüntetéses érettségije ellenére nem tanulhatott tovább. Gyors- és gépírást tanult, majd gépírónőként helyezkedett el. Felvételizett esti tagozatra a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, ahol 1955-ben szerzett diplomát, 1958-tól 1978-ig a Vígszínház tagja volt. Később a Játékszínben és a soproni Petőfi Színháznál játszott. 2011-ben csontritkulása miatt kerekesszékbe kényszerült, több műtéten is átesett. Rengeteg játék és tévéfilmben játszott, szerepelt a Szomszédok című sorozatban is. Schubert Éva 86 éves volt. (Index)

Eddig 450 milliárdot csatornáztak a sportba a TAO-rendszeren keresztül

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Világgazdaságnak beszélt arról, hogy egységesen 9 százalékos adókulccsal is kiszámítható és tervezhető sportfinanszírozási csatorna marad a társaságiadó-kedvezmény rendszere (TAO), és nem lesz megtorpanás az eddig kétkulcsos, 10 és 19 százalékos társasági adó átalakítása miatt. Hozzátette: a rendszeren keresztül mostanáig mintegy 450 milliárd forint áramlott a magyar sportba. A rendszer egyik legnagyobb nyertese az Orbán Viktor által alapított és Mészáros Lőrinc által vezetett felcsúti csapat volt. Az utóbbi öt támogatási időszakban összesen 11 milliárd forint került a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiához, azt azonban titkolják, hogy mire költötték a pénzt. (444, 444)

Pincér és pultos a magyarok többsége Nagy-Britanniában

A Nagy-Britanniában dolgozó közép-európai országok polgárairól készített felmérést a brit statisztikai hivatal (ONS). A tanulmány az EU8-nak nevezett országcsoportot elemzi, amibe Magyarország mellett Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Szlovéniát és a balti országokat értik bele, tehát például Románia, Horvátország vagy Bulgária nincs benne. A brit statisztikusok egy nagy háztartási adatgyűjtésből szerzik az adatokat, így könnyen lehet, hogy sokakat nem észlelnek – így jöhetett ki, hogy „csak” 81,3 ezer magyar tartózkodik életvitelszerűen Nagy-Britanniában. A dolgozók aránya a magyaroknál a legmagasabb a csoportban: 84,3 százalék, míg a csehek és a szlovákok esetében például 73 százalék. A statisztika megerősíti azt a tézist, miszerint a magyarok megszállták a szigetországi vendéglátást: a Nagy-Britanniában dolgozó magyarok fele recepciós, pincér vagy pultos. (444)

Pont a vizes vb legfontosabb részét próbálták eltitkolni

Seszták Miklós, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke korábban elmondta, hogy a vizes vb összköltsége 130,6 milliárd forint, de igen valószínű, hogy a valóságban ez még nettónak is kevés, bruttóban pedig 170 milliárd forint felett jár a számla, ugyanis van egy igen jelentős tétel, ami eddig a számításból kimaradt. Nem is csoda, hiszen nincsenek róla nyilvános értesítők, és a szervezők részéről is legfeljebb csak elszólás szintjén esett róla szó. Hiába mondta épp Seszták, hogy „minden költés publikus”, úgy tűnik, ez a pár tízmilliárd mégis elfelejtődött valahogy. Nem nagyon találni például olyan beszerzést, amely a világbajnokság tévés közvetítéséhez szükséges technológiai feltételek – mint a világítás – megteremtésére vonatkozott volna, ahogy szintén semmi nyoma nincs az internetes kapcsolat kiépítéséhez szükséges beruházásoknak sem. Pedig közvetítés és internet is lesz a vébén rogyásig, és mindkettő hátterének kiépítése igen jelentős forrásokat igényelt. Mindez így összesen nagyjából 30 milliárdnyi szerződést érint (nettóban), aminek döntő többségét az állami Antenna Hungária (AH) kapta, vagy ahogy mondják, inkább ráosztották a feladatot, illetve kisebb részben – legalábbis Füreden – az MVM Net. A nyereség azonban nem ezeknél az állami cégeknél csapódik le, hanem magán alvállalkozóknál. (Index)

Soros jobbkeze levelet írt a magyar kormány antiszemita plakátkampányáról

Hosszú levelet küldött szét ismerőseinek és munkatársainak Soros György, amelyben a vele kapcsolatos magyarországi fejleményekről, különösen a magyar kormány új plakátkampányáról ír. A „Leszálló sötétség” című levél bár George Soros feladótól érkezett, az a Michael Vachon írta alá, aki hivatalosan a Soros Fund Management tanácsadója, de sokan a magyar születésű milliárdos jobbkezének tartják. A levélben van egy képpár is, amely a Fidesz előző plakátkampányát állítja párhuzamba az 1930-as évek egyik antiszemita karikatúrájával: A „kedves barátaim és kollégáim” megszólítású levél azzal kezdődik, hogy megkéri a címzetteket, segítsenek hírét vinni annak, ami „Magyarországon, az Európai Unió szívében” történik. Vachon és Soros szerint a Magyarországon elindított friss kormánykampány „Európa legsötétebb korszakait” idézi, és kitér arra is, hogy a kihelyezett plakátokon „büdös zsidó” és hasonló feliratok jelentek meg. A levél szerint a kampánynak egyértelműen antiszemita felhangja van, amin sok zsidó és nem zsidó magyar is felháborodott. A Fidesz visszautasítja ezt a vádat – írják – arra hivatkozva, hogy ők csak Soros „migrációs kampányát” akarják megállítani. Soros „a holokauszt túlélőjeként, aki a nácik elől bujkált Budapesten, később pedig maga is menekült volt, első kézből tudja, milyen halálos veszélyben lenni. Máig emlékszik arra, hogy a nemzetközi közösség elutasította a nácik elől menekülő zsidókat. Ezek a tapasztalatok miatt érez együtt a Szíriából és más háború sújtotta országokból menekülőkkel” – részletezi a levél, amely szerint Soros valójában azt mondja, hogy a nemzetközi közösségeknek azokon a fejlődő országokon kellene segíteniük, ahol a világ menekültjeinek 89 százaléka él, és azt szeretné, ha Európának közös menekültpolitikája lenne. Soros szerint ez ugyanaz, mint a mainstream európai álláspont, és a magyar kormány idegengyűlölete és a menekültek démonizálása áll szemben az európai értékekkel. (444)

4,4 milliárd forintért vette meg a dél-budai szuperkórházhoz a telket a kormány

Megvette az új dél-budai kórházi centrumnak otthont adó magáningatlanokat az MNV Zrt., az ehhez szükséges összeg 4,4 milliárd forint volt. (444)

A Fidesz-frakció szóvivője kivonult a saját sajtótájékoztatójáról

Halász János Vona Gábornak címzett kérdést, de nem tetszett neki, amikor a jobbikos N1TV riportere visszakérdezett. (444)

Nem lehet népszavazni arról, hogy Orbán és Gyurcsány többet ne lehessen miniszterelnök

A Momentum kezdeményezését, hogy valaki maximum kétszer lehessen kormányfő, az NVB után a Kúria is elutasította. (444)

