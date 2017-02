Egy lapra került Vajna és Gattyán, Lánczi lett a Figyelő főszerkesztője – ez történt kedden

Vajna engedélyt kapott Magyarország első online kaszinójára, beleállt az MSZP az olimpiai aláírásgyűjtésbe, a szlovákok is gazdagabbak nálunk, Lánczi Tamás lett a Figyelő főszerkesztője, újra a Telekom az állami intézmények mobilszolgáltatója, a fideszes Bánki Erik szerint azért nem csinál vagyonosodási vizsgálatokat a NAV, mert már nincsenek jelentős eltitkolt vagyonok – keddi hírösszefoglalónk

Beleállt az MSZP az olimpiai aláírásgyűjtésbe

Kedden a főváros húsz pontján a szocialisták is gyűjteni kezdték az aláírásokat az olimpiáról szóló népszavazási kezdeményezéshez. Január végén még több polgármesterük leszavazta azt a javaslatot, hogy Budapest vonja vissza a pályázatot. (Hvg.hu)

A szlovákok is gazdagabbak nálunk

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első, vagyonról szóló országos felmérése Magyarországon. Eszerint ötvenezer-nyolcszáz euró jut egy átlagháztartásra (keddi árfolyam mellett ez 15,7 millió forint), ami éppen a 22,7 százaléka az eurózóna átlagháztartásai nettó vagyonának. Vagyis: 440 százalékot kellene gyarapodnunk, hogy beérjük az európai átlagot, de például az osztrákok beéréséhez már meg kellene ötszörözni a vagyont. A szlovák átlagháztartások csak 30 százalékkal gazdagabbak a magyaroknál, a lengyelek viszont majdnem kétszer. Vagyoneloszlás tekintetében hazánk a középmezőnyben van: a háztartások tizede birtokolja a vagyon alig kevesebb, mint felét. (444)

Lánczi Tamás lett a Figyelő főszerkesztője

„A javaslatok kidolgozásáért felelős szerkesztőbizottság ajánlásokat tett a szerkesztőségnek az újság vizuális és strukturális átalakítására, amelyet a lap munkatársai megvitattak és módosított formában elfogadtak. A megújulás mind az online, mind a print változatot érinti. A szerkesztőbizottság ezzel a feladatát elvégezte és megbízatása lejárt. A mai naptól a lap főszerkesztői feladatait Lánczi Tamás látja el” – írja a Figyelő. A Századvég Alapítvány vezetőjét bő két hete nevezte ki a lapot december óta tulajdonló Schmidt Mária a szerkesztőbizottság élére. (Figyelő)

Újra a Telekom az állami intézmények mobilszolgáltatója

A Magyar Telekom nyerte a kormányzati hangalapú csomagok beszerzésére kiírt tendert a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság tájékoztatása szerint. Összesen ötmilliárd forintért 200 ezer előfizetést adnak a kormányzatnak. Magyarország kormánya 2015 decemberében felháborodottan mondta fel szerződését a Magyar Telekommal, mert a cég felmondta támogatói szerződését Kovács Ákos énekes-szövegíróval. (444)

Az Együtt szerint rendőrsorfal akadályozta az olimpiaellenes aláírásgyűjtést, a rendőrség szerint ez nem igaz

Az Együtt szerint illegális árusok elleni fellépés ürügyén lényegében sorfalat álltak a rendőrök aláírásgyűjtő pultjuk előtt. Másokhoz hasonlóan az Együtt is a Momentum Mozgalom olimpiaellenes népszavazási kezdeményezéséhez akar hozzájárulni. A rendőrség szerint ők nem az aláírásgyűjtést akadályozták, hanem körözött személlyel szemben intézkedtek. (Együtt/Facebook, 444)

OLAF-jelentés: Gyurcsány nem megy el a bizottsági meghallgatásra

Hétfőn a Fidesz frakciója kezdeményezte, hogy a parlament gazdasági bizottsága vizsgálja ki a 4-es metró beruházása körüli korrupciós ügyet. A testület ezzel foglalkozó ülésére több egykori baloldali vezetőt is meghívnak. Közülük Gyurcsány Ferenc és Gy. Németh Erzsébet kedden közölte, hogy nem mennek el a bizottsági meghallgatásra. Gréczy Zsolt, a DK szóvivője ezt azzal indokolta, hogy az OLAF-jelentés megállapításai szerint az érintett időszak kormányai nem felelősek az ügyben, a jelentés a fővárosi vezetés és a fővárosi önkormányzati cégek felelősségét állapította meg. (Index)

A fideszes Bánki Erik szerint azért nem csinál vagyonosodási vizsgálatokat a NAV, mert már nincsenek jelentős eltitkolt vagyonok

„Az lehetett az oka, hogy egyáltalán leállították, hogy már nem voltak olyan szintű eltitkolt jövedelmek, amelyek nagyobb bevételt hoztak volna, mint egyébként az az apparátus, amit kifejezetten a vagyonosodási vizsgálatok miatt kellett fenntartani” – indokolta Bánki Erik, miért nem végez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már egy éve vagyonosodási vizsgálatokat. (444)

Újraindul a korrupciós per arról, miért volt „500 ezer forint a fagyi” a Belvárosban

Elölről kezdődik az a büntetőper, amelyben az V. kerület korábbi jegyzőjét és két helyi vállalkozót vádolt meg az ügyészség vesztegetéssel kapcsolatos bűncselekményekkel. Tavaly júniusban a Fővárosi Törvényszék még felmentette mindhármójukat, de a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla múlt csütörtökön hatályon kívül helyezte azt az ítéletet. A per így visszakerül a Fővárosi Törvényszékre, és ismét első fokon zajlik majd. (Direkt36)

Vajna engedélyt kapott Magyarország első online kaszinójára

Az első magyar online kaszinó a Vegas.hu domainen lesz elérhető – ezt az LVC Diamond anyacége, a Luxemburgban bejegyzett Las Vegas Casino S.a.r.l. tulajdonában levő Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Kft. jegyezte be. Bár a cégkivonatokban a luxemburgi főtulajdonos által rejtve marad, ezek mind Vajna András kaszinómágnás és filmügyi kormánybiztos nevéhez köthető vállalkozások. A Las Vegas Casino Csoport 2015 óta öt kaszinót üzemeltet Budapesten. (MTI, 444)

Óriási az orvoshiány a sürgősségi osztályokon

A sürgősségi ellátás körüli problémákra hívta fel Balog Zoltán miniszter figyelmét Éger István egy januárban küldött, aggódó levelében, egy friss felmérés szerint ugyanis súlyos az orvoshiány ezen a területen: az ország sürgősségi osztályain 600 szakképzett orvosra lenne szükség a minimumfeltételek teljesítéséhez, ehhez képest jelenleg csak 140 orvos dolgozik a területen. Az egészségügyi államtitkárság széttárja kezeit. (Index)

770 milliót gombolt le az unióról és a magyar államról azzal, hogy új gépeket vesz, pedig csak átfestette a régieket

A fővárosi Főügyészség közleménye szerint egy 770 millió forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat, egy az OLAF feljelentése nyomán indult bűnügyben. A főszereplő egy nyomdaipari cég, amely papír csomagolóeszköz gyártással foglalkozott. A cég vezetője 2005-2010. között összesen négy – technológiai korszerűsítésre kiírt – uniós pályázatra nyújtott be támogatási kérelmet papírzacskó gyártó gépek beszerzésére. És nyert is, összesen 770 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott (630 millió forintot az uniótól, csaknem 140 millió forintot a magyar költségvetésből). Az ügyvezetőnek esze ágában sem volt új gépsorokat beszerezni, hamis árajánlatot, vállalkozási szerződést, számlát, átadás-átvételi jegyzőkönyvet adott be az elszámoláskor. (Akitől kapta, az az ügy másodrendű vádlottja lett.) Amikor pedig ellenőrizni jöttek, az évek óta használt gépsoron a nagyon használtnak látszó alkatrészeket kicseréltette és a gépeket átfestette. Még hamis azonosítótáblákat is rakatott az eszközökre. (444)

A Pesti Srácok csúnyán benézett valamit

A Pesti Srácok szerint a „Soros-jugend provokációja után vandálok döntötték le a pécsi Gulág-installációt”, csakhogy a szintén kormányközeli Mediaworks Baranya megyei lapja, a Bama.hu időközben megírta, hogy a Gulág Emlékév részeként, a PestiSrácok.hu szerkesztősége által felállított installációt csak egy hétfő esti széllökés döntötte fel. (Bama.hu, Pesti Srácok, 444)

Egy lapra került Vajna és Gattyán

Elővásárlási joga van Vajna András filmügyi kormánybiztos cégének arra a kétezer négyzetméteres budai luxusvillára, amelyet a költségvetési csalással gyanúsított milliárdos vállalkozótól, Gattyán Györgytől bérel. Ez azért érdekes, mert ha a kaszinóüzletet is uraló Vajna meg akarja szerezni az ingatlant, kulcsfontosságú számára, hogy a pornókirályként is emlegetett Gattyán tisztázza magát a hatóságok előtt. (Magyar Nemzet)

