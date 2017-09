Elvesztette a kvótapert Magyarország, 17 milliárdból negyven lőteret épít a kormány – ez történt szerdán

Milliárdokért, titokban készül az új alaptanterv; megkezdődtek a viták az Agórában; 17 milliárdból negyven lőteret épít a kormány; Palkovics szerint lassultak a CEU-ról szóló tárgyalások; az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint Ron Werber miatt nem változik a párt politikája; nem küldte el a követelését a Teréz körúti robbantó; Orbán korábbi tanácsadói is beálltak Pukliék kezdeményezése mögé; a fideszes Csizi Péter szerint Pécs 7,5 milliárdos hiánya annak köszönhető, hogy a szocialisták 2009-ben eladták a buszokat; 1,7 milliárddal többet költ a kormány idén hit-és erkölcstan oktatásra; elvesztette a kvótapert Magyarország; Azerbajdzsán magyaros választ adott arra, hogy a diktatúra politikai elitje egy 3 milliárd dolláros titkos alapot tartott fent európai politikusok és újságírók lefizetésére; jeruzsálemi zarándokházat szerezne meg a magyar kormány; soha nem volt még ilyen könnyű menekültként munkát találni; a kormány nagyon nem akarja, hogy egy EU-s bizottság megnézze a felcsúti kisvasutat; a Fidesz szerint keresztényüldözés zajlik Romániában; megérkeztek a milliárdok Mészáros Lőrinc alapítványához; a Putyin kitüntetése miatt professor emeritusi címéről lemondó Vajda Mihály még választ se kapott a Debreceni Egyetemtől – szerdai hírösszefoglalónk.

A Putyin kitüntetése miatt professor emeritusi címéről lemondó Vajda Mihály még választ se kapott a Debreceni Egyetemtől

Tizenöt éven át tanított az intézményben, amit szerinte ma már a szervilizmus irányít. (444)

A kormány nagyon nem akarja, hogy egy EU-s bizottság megnézze a felcsúti kisvasutat

Lázár János és Deutsch Tamás szerint politikai támadásról van szó. (24.hu)

Megérkeztek a milliárdok Mészáros Lőrinc alapítványához

Bár voltak aggasztó jelek, a Magyar Nemzet szerint végül sikerült összeszednie a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak (FUNA) a tavaly decemberben számukra jóváhagyott tao-támogatást. Így újabb 2,93 milliárdnyi adóforint került a Mészáros Lőrinc által vezetett szervezethez, amely ezzel hat év alatt összesen vagy 14 milliárd forinthoz jutott ilyen forrásból. (Magyar Nemzet)

Elvesztette a kvótapert Magyarország

Az Európai Unió bírósága szerda délelőtt kimondta, hogy jogszerű az egyetlen kvótadöntés, ami Magyarországra is vonatkozik. Ezek szerint 2015. szeptemberében az európai belügyminiszterek szabályosan kötelezték Magyarországot 1294 menekült befogadására. Szlovákia hasonló keresetet adott be az Európai Tanács ellen az ügyben, mint Magyarország, a pert ők is elvesztették. Szijjártó Péter szerint a döntés felháborító és felelőtlen. „A politika megerőszakolta az európai jogot és az európai értékeket” – reagált a döntésre a külügyminiszter. Szerinte a döntés nyíltan legitimálja az Európai Bizottság joghatóságát az európai nemzetek felett. (Ez azért hazugság, mert az EU tanácsának belügyi formációja, és nem a bizottság fogadta el a kvótadöntést. A magyar kormány is a tanácsot perelte, nem a bizottságot.) Magyarország kormánya továbbra is megvédi a magyar embereket – mondta még Szijjártó. Trócsányi László igazságügyi miniszter is sajnálkozott a bíróság döntésén, és további jogi küzdelmet ígért. Kósa Lajos a 444 kérdésére nem zárta ki, hogy ha a kötelezettségszegési eljárásban is elmeszelnek minket, akkor befogadjuk az 1294 menedékkérőt. A szlovák kormány egyébként tudomásul veszi és tiszteletben tartja az ítéletet (444, 444, 444)

A Fidesz szerint keresztényüldözés zajlik Romániában

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügye háborította fel Németh Zsoltot. A Külügyminisztérium a botrány miatt bekérette a román nagykövetet, majd közölték vele, hogy Magyarország határozatlan ideig felfüggeszti Románia OECD-tagságának támogatását. A múlt héten biztossá vált, hogy a román hatóságok a marosvásárhelyi katolikus gimnázium megszüntetését készítik elő. (444, 444, 444, 444)

Milliárdokért, titokban készül az új alaptanterv

Már írják az új NAT-ot: az uniós forrásból fedezett, 2,4 milliárdos projekten a nyilvánosság kizárásával száz ismeretlen szakértő dolgozik. (Népszava)

Ezt írta Juncker Orbánnak – a teljes levél magyarul

A Politico által megszerzett levelet – melyben az Európai Bizottság elnöke egyebek mellett arra emlékezteti Orbánt, mennyi pénztől esett el Magyarország a migrációs válság kezelése során – lefordítottuk, és az alábbiakban teljes egészében közöljük. (Budapest Beacon)

Ha mi ilyen konstruktívan tudunk együttműködni, akkor nem tudom, hogy mi akadályoz minket abban, hogy 2018-ban leváltsuk ezt a kormányt szélsőségek nélkül” – megkezdődtek a viták az Agórában

Péntek este elrajtolt az Agóra, hétfőn pedig meg is indultak az egyeztetések a résztvevő pártok képviselői között egy igazságosabb választási rendszerről. Kedden a médiaszabályozás volt napirenden. Az egyeztetések csütörtökön folytatódnak, akkor a kampányfinanszírozás lesz a fókuszban. (Budapest Beacon)

17 milliárdból negyven lőteret épít a kormány

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg a kormány lőtérprogramjának első konkrét intézkedése: 2017-18-ban negyven lőteret építenek fel, összesen 17 milliárdból. A programot kezelő Nemzeti Sportközpontok-Honvédelmi Sportszövetség kettős összesen száz pályával kalkulál: a kormány a további 67 előkészítésére 1,2 milliárdot biztosít. A lőtereket a kormányhatározat szerint állami tulajdonú telkekre, ingatlanokra kell építeni. (444)

Palkovics szerint lassultak a CEU-ról szóló tárgyalások

Két kérdés maradt a CEU működése kapcsán, ha ezeket sikerül tisztázni, létrejöhet a megállapodás a kormány és New York állam között – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Palkovics László oktatási államtitkár. Lassultak a CEU-ról szóló tárgyalások, most New York állam válaszára várunk – tette hozzá. (Magyar Hírlap)

„Ron Werber azt csinálhatja, amit mi kérünk”

A Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje szerint Ron Werber miatt nem változik a párt politikája. Szél Bernadett a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt is mondta, hogy az újonnan hozzájuk érkező Demeter Mártának ugyanúgy meg kell küzdenie a befutó listás helyért, mint bárki másnak. (Magyar Nemzet)

Nem küldte el a követelését a Teréz körúti robbantó

Megtalálták a Teréz körúti robbantó laptopján a Belügyminisztériumnak szánt, egymillió euróról szóló zsarolóüzenetet, ám ezt az e-mailt végül nem küldte el. Ugyanakkor P. László a merénylet másnapján egy elektronikus levelet írt a minisztériumnak arról, hogy pontosan milyen pokolgépet robbantott – közölte a férfi ügyvédje. (Magyar Idők)

Orbán korábbi tanácsadói is beálltak Pukliék kezdeményezése mögé

Korábbi jobb- és baloldali kormányok tagjai és egykori vezető tisztségviselői is támogatják a Pukli István nevével fémjelzett Polgári Világ népszavazási kezdeményezését az euró bevezetéséről. A Választási Bizottság hamarosan dönt az ügyben, de a voksolást már csak a választás után lehet megtartani. (Atv.hu)

A fideszes Csizi Péter szerint Pécs 7,5 milliárdos hiánya annak köszönhető, hogy a szocialisták 2009-ben eladták a buszokat

A nyár közepén derült ki: több milliárdos adósságban úszik Pécs városa. Augusztus utolsó napjaiban a Fidesz-KDNP hirtelen új frakcióvezetőt választott, Csizi Péter országgyűlési képviselőt, aki azonnal bejelentette: egy stratégiai irányító testületet hoznak létre, hogy segítség Páva Zsolt polgármester munkáját, de a várost továbbra is Páva irányítja majd. Korábban csak találgatások voltak arról, hogy mekkora város hiánya, de Csizi végre most elárulta: 7, 5 milliárd forint. Arra a kérdésre, hogy hogyan sikerült ezt összehozni a nyolc éve fideszes irányítás alatt, úgy válaszolt, hogy „a mostani hiány gyökere 2009 januárjában keresendő, amikor a szocialisták eladták a buszokat. Hogy konkrét legyek, a szocialista városvezetéstől örökölt problémák egy része a mai napig megvan. Nagyon sok esetben nemhogy rossz volt az alap, maga az alap is hiányzott.” (444)

1,7 milliárddal többet költ a kormány idén hit-és erkölcstan oktatásra

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat, ami 1,7 milliárddal megemeli a „Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás” idei évre tervezett összegét. Az eredeti összeg amúgy 4,9 milliárd volt, ami az emeléssel így 6,6 milliárdra nőtt. (444)

Azerbajdzsán magyaros választ adott arra, hogy a diktatúra politikai elitje egy 3 milliárd dolláros titkos alapot tartott fent európai politikusok és újságírók lefizetésére

Az azerbajdzsáni hírügynökség most közölte az azeri elnök sajtószolgálatának közleményét, amiben az áll, hogy sem az elnöknek, sem a családtagjainak nincs semmi köze a BBC és a Guardian cikkeiben tett vádakhoz. „Tudjuk, hogy Soros György és a szolgái – akik Azerbajdzsánnal és a vezetésével kapcsolatban csalók és hazudozók nemzetközi hírét élvezik – állnak a kampány mögött. Soros György piszkos akcióit komolyan ki kéne vizsgálni” – áll a közleményben, ami szerint a Soros Györggyel együttműködő örmény lobbi folytat lejáratókampányt Azerbajdzsán elnöke és a családja ellen. Az OCCRP korrupcióellenes szervezet a héten tárta fel az azerbajdzsáni pénzmosási botrányt, miután egy dán lap, a Berlingske kiszivárgott banki dokumentumokhoz jutott hozzá. Mint kiderült, az azeri diktatúra politikai elitje egy brit céghálón keresztül tartott fenn egy 2,9 milliárd dolláros titkos pénzügyi alapot, ezen keresztül fizettek ki befolyásos európai szereplőket, mostak pénzt, és vettek luxuscikkeket. A Guardian szerint 2012 és 2014 között több mint 16 ezer kifizetés történt ebből az alapból. Mindeközben az is kiderült, hogy akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost. (444, BBC, The Guradian, APA)

Soha nem volt még ilyen könnyű menekültként munkát találni

A hazai munkaerőpiacon különösen nagy hátránnyal indulnak a magyarul nem beszélő, a társadalomban még javában a helyüket kereső frissen befogadott menekültek, az óriási munkaerőhiány miatt viszont most éppen nagyon könnyű munkát találni még nekik is. A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület főleg építőipari és vendéglátóipari cégeknek közvetít menekült munkavállalókat, és azt mondják, aki most megkeresi őket, annak majdnem biztosan tudnak valami munkát ajánlani. (Abcúg)

Jeruzsálemi zarándokházat szerezne meg a magyar kormány

Az épület Ausztriáé, de Orbán Viktor már utasítást adott a megszerzésére. Legalábbis a zarándokház osztrák rektora szerint. (444)

