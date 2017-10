Erdő Péter nem tudott mit mondani az őcsényi eseményekről, Beer Miklós igen – ez történt a hétvégén

Angela Merkel müncheni kifütyülésén jártunk; külön listát indít a DK; Gulyás Gergely szerint a Fidesz kommunikációja visszafogott; Orbán meghirdette a nemzeti büszkeség korát; a vécébe zárta az őt kereső riportert a karcagi polgármester; Erdő Péter nem tudott mit mondani az őcsényi eseményekről, Beer Miklós viszont igen; az Együtt országos akciót hirdet a Soros-plakátok letépésére; senki nem tudja, ki kötött szerződést Hosszú Katinka klubjával; 1328 magyar iPhone-használóról kért ki adatokat és üzeneteket a kormány; egy magyar diplomata megzavarta Magyar Bálint előadását a kaliforniai Berkeley egyetemen, a külügy szerint jól tette; ki kell adnia az MVM-nek, mire adott félmilliárd forint közpénzt a CÖF-CÖKA-nak; enyhe fideszes győzelem az időközi polgármester-választáson, második a Jobbik – hétvégi hírösszefoglalónk.

Erdő Péter nem tudott mit mondani az őcsényi eseményekről, Beer Miklós igen

Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek egy budapesti konferencián a természetvédelem fontosságát hangsúlyozva arról beszélt, hogy az ember nem önkényura, hanem gondozója a világnak, amikor azonban külön interjúban a Hír TV riportere az őcsényi eset kapcsán arról kérdezte, hogy nem tartja-e szükségesnek az egyházi figyelemfelhívást a menekültek ügyében is, az egyházi vezető nem válaszolt, elment a kamera elől. Beer Miklós váci püspök szerint a történtek „egy szonda a mai magyar társadalmunk állapotáról, a közhangulatról. Nagyon szomorú vagyok”. „Szívből sajnálom a polgármester urat. Ugyanakkor nagy tisztelettel is gondolok rá. Éppen azért, mert talán mégsincs akkora baj, ha valaki inkább félreáll, mint statisztálna ehhez az őrülethez” – tette hozzá a püspök. „Sajnos én magam is ezt tapasztalom, hogy az emberek jelentős része ennyire vakon elutasító. Pedig ezek az emberek az állami hivataltól oltalmazotti státuszt kaptak. Ez már nyilván nem is jutott el a helybeli lakosok tudatáig” – magyarázta Beer Mikós, megjegyezve, miszerint a kialakult helyzet ellen úgy lehet tenni, ha a saját lehetőségeikhez mérten az emberek befogadnak oltalmazottakat. (Hír TV, 444)

1328 magyar iPhone-használóról kért ki adatokat és üzeneteket a kormány

Minden eddiginél több emberrel kapcsolatban kíváncsiskodott a magyar állam az Apple-nél, ez derül ki a vállalat által közölt átláthatósági jelentésből. (Hvg.hu)

Orbán meghirdette a nemzeti büszkeség korát

A miniszterelnök nem aggódik a következő 500 év miatt. (444)

„Mindenkit megillet a gondolkodás-, a lelkiismeret- és vallásszabadság” – Angela Merkel müncheni kifütyülésén jártunk

A Budapest Beacon müncheni tudósítója jelen volt Orbán Viktor 2016. október 23-i budapesti, valamint Angela Merkel 2017. szeptember 22-i müncheni kifütyülésén, és összehasonlította a kettőt. (Budapest Beacon)

Az Origo nagyot álmodott: egy nyugdíjas sem tett bejelentést a rendőrségen

Volt bármi alapja annak, hogy Magyarországon jobbikos fiatalok nyugdíjasokat támadnak meg? Egy dolog kiderült: semmi olyan nem történt, ami a rendőrség látókörébe került volna. (Hvg.hu)

Külön listát indít a DK

Gyurcsányék szerint elfogyott az idő, ezért nem egyezkednek tovább az MSZP-vel. Ugyanakkor a koordinált indulásról még hajlandóak tárgyalni. Az MSZP továbbra is közös listát akar. (444)

Senki nem tudja, ki kötött szerződést Hosszú Katinka klubjával

Sem a magyar kormány, sem az építtető, sem az üzemeltetési pályázatot kiíró nemzeti vagyonkezelő nem tudja, hogyan kerül az Iron Aquatics a Duna Arénába. (24.hu)

Gulyás Gergely: A mi kommunikációnk, Németh Szilárdét is beleértve, visszafogott, már-már puha és bársonyos

A Fidesz új frakcióvezetőjét a Magyar Hírlap kérdezte meg arról, egyetért-e Németh Szilárddal abban, hogy az ellenzék miatt ilyen a közbeszéd állapota. Gulyás Gergely szerint a kormánytöbbségnek, mindig nagyobb szerepe van a közélet alakításában, mint az ellenzéknek. Ugyanakkor szerinte ez nem változtat azon, hogy „ma a kisszámú magyar ellenzék durvaságban felülmúlhatatlan”. (Magyar Hírlap, 444)

A vécébe zárta az őt kereső riportert a karcagi polgármester

A szerdai testületi ülés előtt a Hír TV-s Báthory Róbert arról kérdezte volna Dobos Lászlót, Karcag fideszes polgármesterét, hogyan üzemeltetik majd a milánói sámándob-épületet és hogy áll a Tilalmas nevű városrész vízellátása, de nem jött össze, mert a polgármester bezárta a vécébe. (444)

Ki kell adnia az MVM-nek, mire adott félmilliárd forint közpénzt a CÖF-CÖKA-nak

Két héten belül ki kell adnia az állami Magyar Villamos Műveknek, hogy mire adtak a békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórumnak több mint félmilliárd forintot. Ezt az Adatvédelmi Hatóság elnöke mondta ki a Jobbik kérdésére. Péterfalvi Attila szerint a támogatás közpénz és az MVM törvényt sértett azzal, hogy nem adta ki az adatokat. A Jobbik szerint végre kiderülhet, hogy ez a pénz tiltott pártfinanszírozás-e. A CÖF és az MVM nem reagált. (RTL)

Az Együtt országos akciót hirdet a Soros-plakátok letépésére

A párt közleményben jelentette be, hogy „a kormány újabb gyűlöletkeltő, Soros György-ellenes plakátjait is eltávolítja az utcákról.” Mint írták, be is jelentik a rendőrségnek az akciót, amit demonstrációként kezelnek, és országos mozgalmat is hirdetnek hozzá. (444)

Enyhe fideszes győzelem az időközi polgármester-választáson, második a Jobbik

Az érvényes szavazatok 40,91 százalékával a fideszes Tóth Zsuzsanna nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csokvaományban. Sztrakay István Norbert, a Jobbik jelöltje 34,71 százalékkal lett második. A demokrata oldal nem indított jelöltet. (Budapest Beacon)

Egy magyar diplomata megzavarta Magyar Bálint előadását a kaliforniai Berkeley egyetemen, a külügy szerint jól tette

Sőt, ez Szijjártó Péter külügyminiszter egyik leghatározottabb elvárása. (444)