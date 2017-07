EU-s kötelezettségszegési eljárás a cigány gyerekek oktatási elkülönítése miatt; a kormányközeli „sajtó” ősztől aprítani fogja a NER-nek nem tetsző újságírókat – ez történt kedden

Világbajnoki elődöntős férfi pólóválogatott; sokkot kapott a Magyarországon keresztül menekült szíriai úszónő, amikor megtudta, hogy Budapesten lesz a világbajnokság; EU-s kötelezettségszegési eljárás a cigány gyerekek oktatási elkülönítése miatt; a kormányközeli „sajtó” ősztől aprítani fogja a NER-nek nem tetsző újságírókat; Németh Szilárd máris elkezdte aprítani a média ellenzéki részét, de többszöri kérdésre sem volt hajlandó elárulni semmi konkrétumot; az LMP-vel szimpatizál és erősen Moszkva-ellenes Ladó Andrea; az RMDSZ nőszervezetének alelnöke bírálta a Ladó Andrea elleni eljárást; drágul a liszt augusztustól, viszont a minősége is jobb lesz; közel négyszáz fős létszámhiány a MÁV-nál; „A világ legjobban hasító részvényei” – Mészáros Lőrincről ír a Bloomberg Businessweek; férjhez ment Mészáros Lőrinc lánya; az NVB elkaszálta annak lehetőségét, hogy vesszen Trianon – keddi hírösszefoglalónk.

Világbajnoki elődöntős férfi pólóválogatott

Az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII., budapest-balatonfüredi világbajnokságának keddi versenynapján a magyar férfi vízilabda-válogatott a negyeddöntőben 14:5-re legyőzte Oroszországot. Az elődöntőben a magyar csapat Görögország ellen játszik szombaton. Az 1500 méteres női gyorsúszásban Kapás Boglárka negyedik, Késely Ajna nyolcadik, a 200 méteres férfi gyorsúszásban Kozma Dominik országos csúccsal hatodik lett. (Budapest Beacon)

Sokkot kapott a Magyarországon keresztül menekült szíriai úszónő, amikor megtudta, hogy Budapesten lesz a világbajnokság

A Berlinben élő tizenkilenc éves, szíriai származású úszónő, a budapest-balatonfüredi világbajnokságon úgynevezett független sportolóként indult Juszra Mardini attól félt, hogy nem engedik vissza Németországba, ha beteszi Magyarországra a lábát. Mardininek – aki 2015 nyarán testvérével úszva ért Leszbosznál az Európai Unió területére, majd Magyarországon is keresztülutazott – borzalmas emlékei vannak két évvel ezelőtti magyarországi tartózkodásával kapcsolatban. Mardini tavaly a menekültcsapat tagjaként részt vett a riói olimpián, azonban – mint arról akkor a Budapest Beacon beszámolt – a speaker, ifjabb Knézy Jenő egyszer sem volt képes „a közvetítés során kimondania sem a menekültcsapat, sem a […] versenyző nevét”. (Budapest Beacon, Index)

EU-s kötelezettségszegési eljárás a cigány gyerekek oktatási elkülönítése miatt

Szita Károly fideszes kaposvári polgármester szembement a hatályos magyar jogszabályokkal és egy jogerős bírósági ítélettel, csak azért, hogy húsz cigány kisgyereket ne kelljen befogadniuk a város többi iskolájába. (168 Óra)

A kormányközeli „sajtó” ősztől aprítani fogja a NER-nek nem tetsző újságírókat

„Soros maffiahálózatával és a brüsszeli bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk működtetett médiával kell megküzdeni a következő kilenc hónapban” – közölte szombaton Tusnádfürdőn Orbán Viktor miniszterelnök. A kérdésre rálátó források szerint ősztől nemcsak a média ellenzéki részének tulajdonosai, hanem vélhetően maguk az újságírók is a kormányközeli propaganda célkeresztjébe kerülnek: „megpróbálják aláásni a Fidesz belső viszonyait firtató, a gazdasági hátország üzleteit feltáró újságírók tekintélyét”. (Magyar Nemzet)

Németh Szilárd máris elkezdte aprítani a média ellenzéki részét, de többszöri kérdésre sem volt hajlandó elárulni semmi konkrétumot

„Könnyű bujkálni, hogy én a sajtó vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ön a sajtótól van, hanem, hogy kapott egy megbízást, amit teljesít” – közölte budapesti sajtótájékoztatóján Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. S ez még nem minden. (Index)

Az LMP-vel szimpatizál és erősen Moszkva-ellenes Ladó Andrea

Hosszú interjút adott az Udvarhelyi Hírportálnak Ladó Andrea, a szombati tusványosi Orbán-beszéd helyszínén és idején a hajánál fogva a földre rángatott, majd a hely biztonságiak által erőszakkal kivezetett nő, Ladó Andrea. A lövétei, de hét éve Magyarországon élő szoftverfejlesztő szakember saját állítása szerint nagy rajongója volt Orbán Viktornak, míg a miniszterelnök Moszkva felé nem fordult. „Az interjú végén Ladó arról beszél, hogy szeretne belépni az LMP-be, mert ők képviselik azt az értékrendet, amivel azonosulni tud, küzdenek a paksi szerződés nyilvánosságáért és a megbélyegzés ellen.” (444, Udvarhelyi Hírportál)

Az RMDSZ nőszervezetének alelnöke bírálta a Ladó Andrea elleni eljárást

„Amennyiben a lány provokált, az nem jelenti azt, hogy agresszíven lépünk fel ellene, és hajától cibálva letiporjuk a földre és ezt megengedjük magunknak. Függetlenül attól, hogy valaki férfi vagy nő, úgy gondolom, hogy az agresszív viselkedésnek nincs helye, még akkor sem, ha indulatok alakulnak ki valakiben” – fogalmazott Csép Andrea, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nőszervezetnek ügyvezető alelnöke. A romániai magyar parlamenti képviselőnő kifogásolta, hogy a Ladót földre rántó fotóst nem távolították el, s azt is, hogy a nőt senki sem védte meg. (Transindex)

Drágul a liszt augusztustól, viszont a minősége is jobb lesz

A búza aratásával végző termelők elégedettek a termés mennyiségével és minőségével is, és az árak további emelkedését várják. A malmok pedig arra készülnek, hogy az új termésből készülő liszt árát öt-tíz százalékkal megemelik. A learatott búza minősége pedig lényegesen jobb, mint tavaly: ötven-hatvan százalék közötti lesz az étkezési búza aránya, szemben a 2016-os kevesebb mint negyven százalékkal – közölte Vancsura József, a Gabonatermelők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. (Vg.hu)

Közel négyszáz fős létszámhiány a MÁV-nál

Közel négyszáz dolgozót azonnal fel tudna venni a MÁV. A 38 ezer embert foglalkoztató óriásvállalatnál hiány van váltókezelőből, tolatásvezetőből, pénztárosból, jegyvizsgálóból, járműszerelőből, biztosítóberendezési és távközlési műszerészből, forgalmi szolgálattevőből és mérnökből. „A mozdonyvezetők – az első öt hónap alapján számolt – átlagfizetése bruttó ötszázezer forint, a jegyvizsgálóké 277 ezer forint, míg a mérnököké csaknem bruttó ötszázezer forint. A felsőfokú állami végzettségű munkavállalók esetében diplomás minimálbért alkalmaznak, amelynek összege főiskolai végzettség esetén bruttó 270 ezer forint, egyetemi végzettségnél pedig bruttó háromszázezer forint.” (Magyar Nemzet)

„A világ legjobban hasító részvényei” – Mészáros Lőrincről ír a Bloomberg Businessweek

A Bloomberg „alaposan végigveszi Mészáros Lőrinc élettörténetét, egészen onnan kezdve, hogy Orbán Viktor gyerekkori pajtása volt”, most pedig annak a Felcsútnak a polgármestere, ahol a miniszterelnök gyerekkorának egy részét töltötte, továbbá az Orbán által alapított felcsúti futballakadémia elnöke. A lap közli: 2014 óta a tizenötszörösére nőtt Mészáros vagyona, és „borászattól építőipari vállalkozásig mindene van”. A Budapest Beacon áprilisban foglalkozott „Mészáros Lőrinc” páratlan vagyonosodásával. (Budapest Beacon, Bloomberg, 444)

Férjhez ment Mészáros Lőrinc lánya

Mészáros Ágnest az a Homlok Zsolt vette el nőül, aki korábban a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatója volt, amikor a cég részt vett a felcsúti kisvasút építésében. A házasság óta Mészáros Ágnes Homlok-Mészáros Ágnes néven jelenik meg a nyilvánosság előtt. (24.hu)

Az NVB elkaszálta annak lehetőségét, hogy vesszen Trianon

Három népszavazási kérdés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését tagadta meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kérdések a párizsi békeszerződés semmissé nyilvánítására, a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény hatályon kívül helyezésére, illetve a kiskereskedelmi tevékenység végzésének korlátaira vonatkoztak. Váradi Barna magánszemély kérdése arra vonatkozott: Magyarország kérje a hágai Nemzetközi Bíróságon az 1947-es párizsi békeszerződés semmissé nyilvánítását arra hivatkozva, hogy az sérti a magyar, a székely és a ruszin nép önrendelkezési jogát. Az NVB ennek hitelesítését egyhangú döntéssel arra hivatkozva tagadta meg, hogy nemzetközi szerződést érint, arról azonban nem lehet országos népszavazást tartani. Emellett – mivel békeszerződésről van szó, amelyet a világháború lezárása érdekében kötöttek – egy semmissé nyilvánítás eredményezheti azt is, hogy az ország újra hadban áll a részes államokkal, az alaptörvény szerint azonban a hadiállapotról sem lehet népszavazást tartani. A kérdés emellett az NVB szerint nem felel meg a népszavazási kérdésekkel kapcsolatos egyértelműségi követelményeknek sem, részben a többszörös összetétele miatt, részben pedig azért, mert a kérdésből nem derül ki, az érvényes és eredményes népszavazásnak folyománya lehet, hogy az ország hadiállapotba kerül. Kádár Barnabásnak, a Momentum elnökségi tagjának magánszemélyként benyújtott kérdése az volt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Az NVB szerint a kérdés ugyan az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, és nem ütközik tiltott tárgykörbe, de nem felel meg az egyértelműség követelményének. Nehéz-Posony Márton magánszemély kérdése arra irányult, hogy a kiskereskedelmi tevékenység végzését – a nemzeti ünnepeken kívül – csak a foglalkoztatottak bejelentésére, az igazolt eredetű áruk forgalmazására, a számla- vagy nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó szabályok megsértése, illetve a testi épséget vagy egészséget közvetlenül fenyegető veszély fennállása esetén korlátozza a törvény. Az NVB egyhangú döntéssel ennek hitelesítését is megtagadta, mert álláspontja szerint a kérdés nem egyértelmű, a választópolgárok nem látják át a döntés következményeit, emellett több külön feltétel van felsorolva, amelyek önállóan is megválaszolhatóak. Az NVB határozatai nem jogerősek, azok ellen tizenöt napon belül lehet jogorvoslattal élni a Kúriánál. (MTI)

