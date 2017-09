Lekerült az Orbánék pénzügyeivel foglalkozó cikk, távozott a főszerkesztő; Fekete-Győr szerint aki lopott a magyar adófizetőktől, az nem úszhatja meg; úgy intéznék el a korrupciós népszavazást, mint a vasárnapi zárva tartást; titkolják a fertőzések adatait; egyre kevesebb menekült érkezik az EU határaihoz; ifjabb Orbán Győző kiszállt az új cégéből; Gulyás Mártonék mellett tüntettek; Tarlós azt mondja, hogy ő soha nem mondta, hogy lesz népszavazás a Római-part árvízvédelme ügyében – hétfői hírösszefoglalónk.

Tarlós: „Soha nem mondtam, hogy lesz népszavazás a Római-part árvízvédelme ügyében”

Tarlós István főpolgármester a múlt hétfőn nagy meglepetésre bejelentette, hogy javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé, hogy írjanak ki budapesti szintű ügydöntő népszavazást a római-parti mobilgátról. Csakhogy Tarlós most egy újabb 180 fokos fordulattal visszafordult az eredeti irányba, és a Magyar Nemzetnek azt mondta: „Soha nem mondtam, hogy lesz népszavazás a Római-part árvízvédelme ügyében, gyakorlatilag az egész magyar sajtó félreértelmezte a szavaimat”. (Magyar Nemzet, 444)

Momentum: „Aki lopott a magyar adófizetőktől, nem úszhatja meg”

Nagyságrendileg ugyanannyi pulttal gyűjtik majd a korrupcióellenes népszavazáshoz az aláírásokat, mint anno a NOlimpiánál, jelentette be hétfő reggel a Parlament előtt a Momentum Mozgalom vezetője, Fekete-Győr András. Ahogy akkor, most is gyűjtenek majd külföldön is. Fekete-Győr szerint aki lopott a magyar adófizetőktől, az nem úszhatja meg. Szerinte ma Magyarországon a politikai korrupció a magyar társadalom egyik legnagyobb problémája. (444)

Úgy intéznék el a korrupciós népszavazást, mint a vasárnapi zárva tartást és a NOlimpiát

Gyorsan lépett a Fidesz a körvonalazódó közös ellenzéki kampányra: pont úgy fojtanák el csírájában a népszavazási lendületet, ahogy már kétszer működött nekik. Vágó Gábor azt mondja, ettől még nem lassítanak. Gulyás Gergely nem sokkal később bejelentette, hogy akár már holnap megszavazhatja az Országgyűlés, mert ehhez nem kell népszavazás. (444)

Egyre kevesebb menekült érkezik az EU határaihoz

Az év első nyolc hónapjában az Európai Unió (EU) külső határait érintő négy fő migrációs útvonalon a regisztrált illegális határátlépések száma az előző év azonos időszakához képest közel kétharmadával, mintegy 143 ezerre csökkent – jelentette az unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex hétfőn. (24.hu)

Mozgások az Orbán-vállalkozásoknál: ifjabb Orbán Győző kiszállt az új cégéből, az apja pedig feltűnt két másikban

Az érintett cégek között van olyan is, amely feltűnt állami beruházásokban. (Direkt36)

Titkolják a fertőzések adatait

Nem tette közzé az országos tisztifőorvos a tavalyi kórházi fertőzésekről szóló adatokat. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint egy rendelet alapján a számokat már két hete nyilvánosságra kellett volna hozni. Pert indítanak, ha a tisztifőorvos nem adja ki az adatokat. Az RTL Híradójának sem mondták el a számokat, csak annyit írtak, a magyar jelentési rendszer az egyik legjobb az Unióban. (RTL Híradó)

Lekerült az Orbánék pénzügyeivel foglalkozó cikk, távozott a főszerkesztő

És ez csak egyetlen nap volt a Zoom.hu, a furcsa magyar médiapiac talán legfurcsább szereplőjének életében. (444)

Bokros az Orbán-beszédről: „lázálom, ideggörcs és téboly”

Orbán Viktor hétfői, parlamenti napirend előtti felszólalására – melyben a kormányfő a gazdaságpolitikai sikerek mellett természetesen a Soros-tervről is szót ejtett – Bokros Lajos a tőle megszokott módon, kendőzetlen stílusban reagált. (Budapest Beacon)

Százezer rendőrt is bevethetnek, a nyomor maradni fog

Rendőrök lepték el az utóbbi hetekben Budapest legrosszabb hírű nyomortelepét, a Hős utcát, hogy felszámolják a környéken tapasztalható drogbűnözést. Ezrével kezdték igazoltatni a helyieket, van, aki azóta már a köntösében is személyi igazolványt hord. Hiába azonban a sok rendőr, a folyamatos igazoltatás egyáltalán nem számít hatékony fegyvernek a bűn ellen, pedig Magyarország az élen jár ebben. Milyen eredménye lehet a Hős utcai akciónak, és miért halogatja az önkormányzat évek óta a telep felszámolását? (Abcúg)

„A hatalom célja, hogy mindent tűrjünk” – Gulyás Mártonék mellett tüntettek

Nagyjából kétszázan mentek el hétfő délután a Rendületlenül – Szolidaritási gyűlés Gulyás Márton, Schilling Árpád, Vágó Gábor és a szakszolgálatok védelméért elnevezésű tüntetésre. A tüntetésen ott volt Gulyás Márton, ő a Hvg.hu kérdésére azt mondta, nem tekinti magát nemzetbiztonsági kockázatnak, csak Németh Szilárd a megmondhatója, annak, miért az ő nevük került elő. (Hvg.hu)