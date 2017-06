A Fidesz azt javasolja, hogy kampányidőszakon kívül ne lehessen politikai plakátot kihelyezni – ez történt szerdán

Iványiék focival mutatták be, hogyan működik ma Magyarország, családi lak épült uniós forrásból, ha őszre nincs új választási rendszer, jön a polgári engedetlenség, a vártnál is jobban nőtt a magyar GDP, a Fidesz azt javasolja, hogy kampányidőszakon kívül ne lehessen politikai plakátot kihelyezni, Andy Vajna beszáll az IKO Csoportba, Juhász Péter immár jogerősen is bűnözőnek nevezheti Rogán Antalt, tényleg kétszázezer forintra büntetnék a Józsefvárosban hintázó középiskolásokat – szerdai hírösszefoglalónk.

Iványiék focival mutatták be, hogyan működik ma Magyarország

„NER Play vs FAIR Play” címmel rendhagyó demonstrációt tartott az Oltalom Sportegyesület szerda délután a Kossuth téren. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének „sztárokkal” teletűzdelt válogatottja csúnyán bedarálta a civilek alkotta csapatot. Az más kérdés persze, milyen eszközökkel. Iványi Gábor szerint jobb a fair play-oldalon maradni – még akkor is, ha erősen lejt a pálya –, minthogy mi is a NER-play játékának részesei legyünk mások rovására érvényesítve az önző szempontjaink alapján átírt szabályokat. (Budapest Beacon)

Jogerős: Juhász Péter bűnözőnek nevezheti Rogán Antalt

„Jogerősen is bűnöző Rogán Antal. Bűnözőkkel üzletelt és ő maga is bűnöző. Most született meg a másodfokú ítélet, tehát jogerősen is elbukta a saját maga által indított pert ez a bűnöző” – közölte Juhász Péter, az Együtt elnöke a Facebookon. A politikus januárban nyert első fokon. Akkor a bíróság kimondta, hogy Juhász kijelentései nem voltak öncélúak, nem a személyiség lejáratására irányultak, hanem a Rogán vezette V. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát bírálta, megengedhető, nem jogsértő módon. (Juhász Péter/Facebook, Budapest Beacon)

Tényleg kétszázezer forintra büntetnék a Józsefvárosban hintázó középiskolásokat

A jövőben a főváros VIII. kerületében akár kétszázezer forintra is büntethetik azokat a középiskolásokat, akik játszanak egy játszótéren. Kocsis Máté szerdán sajtótájékoztatón erősítette meg az új szabályról szóló híresztelést – „életszerűnek” nevezve a rendeletet már csak azért is, mert szerinte a játszótéri játékokat nem 70-80 kilós emberekre szabványosították, másrészt pedig szerinte gyakori, hogy a játékokat középiskolások foglalják el a kisgyerekek elől. Kocsis szerint tehát a játszási tilalom a gyerekek és szüleik érdekeit szolgálja. (444)

Családi lak uniós forrásból

Uniós forrásból épített házat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényhez tartozó szőlőhegyen a település polgármesterének, Molnár Oszkárnak a felesége. Az épületre fordított összeget a pályázat szerint szörpház megépítésére nyerte el 2013-ban. A 25,7 millió forintot a Darányi Ignác-terv keretében használták fel. Molnárné Kristóf Adrienn vállalta, hogy egyéni vállalkozóként öt éven át fenntarthatóan üzemelteti a szörpfőzdét, ám termékeikkel sehol nem lehet találkozni, az épületet hétvégi, illetve családi házként használják. (Magyar Nemzet)

Ha őszre nincs új választási rendszer, jön a polgári engedetlenség

Egy Youtube-csatornából nőtt ki a mozgalom, ami új választási rendszert akar elérni Magyarországon. Gulyás Márton menetrendje szerint október 23-ig kellene új törvénynek születnie. Ha ez nem történik meg, erőszakmentes polgári engedetlenségi akciók kezdődnek. (444)

Újraéledhet a letelepedési kötvény

Rossz példaként szerepelt a magyar letelepedésikötvény-program az üzletág legjelentősebb szereplőit felvonultató genfi konferencián. Az Investment Migration Forum rendezvényén a világ szinte minden országából képviseltették magukat mindazok, akik az üzleti migráció, vagyis a tartózkodásra jogosító befektetések terén tevékenykednek. A magyar kezdeményezés azért kapott kiemelt figyelmet, mert a szervezők és az iparági szereplők is egyetértettek abban, hogy úgy nem szabad letelepedési programot működtetni, ahogyan az hazánkban történik. A konferencián több, a letelepedési programokban érdekelt ügynökség vezetője beszélt egymástól függetlenül arról, hogy a magyar letelepedési program jövőre újra fog indulni. „Húsz éve vagyok a vízumüzletágban. Teljesen bevett szokás, hogy egy országban, ahol kritikát kap az adott állam letelepedési programja, szüneteltetik, majd az országgyűlési választások után újraindítják” – mondta egy neve elhallgatását kérő ciprusi ügynök. (Magyar Nemzet)

A vártnál jobban nőtt a magyar GDP

2017 első negyedévében a GDP még a korábban becsült 4,1 százaléknál is kicsivel jobban, 4,2 százalékkal nőtt a KSH második becslése alapján. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 3,8, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3 százalékkal nőtt. Az első becslésből még nem derült ki, hogy mely iparágak konkrétan milyen mértékben járultak hozzá a növekedéshez, csak annyit lehetett tudni, hogy az ipar és a szolgáltatások húzták a magyar GDP-t. A most megjelent részletes adatokból kiderült, hogy a 4,2 százalékos növekedéshez az ipar 1,6, a szolgáltatások 1,7, az építőipar pedig 0,4 százalékponttal járult hozzá. A mezőgazdaság az előzetes várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal húzta vissza a növekedést. (KSH, Index)

A Fidesz azt javasolja, hogy kampányidőszakon kívül ne lehessen politikai plakátot kihelyezni

A Fidesz azt javasolja, hogy választási kampányidőszakon kívül ne helyezhessenek ki plakátot se a pártok, se a kormány – közölte egy budapesti sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Gulyás most azt mondta, a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról szóló, kétharmados támogatást igénylő, Halász János frakciószóvivő által – a Fidesz egyetlen ideológiájához szépen illeszkedően – „Lex csicskának” nevezett javaslat kizárja azt a korrupciós veszélyt, amit most a Jobbik plakátkampányával kapcsolatban látni, így aki megszavazza az előterjesztést, az a korrupció ellen foglal állást. Magyarul, eszerint a korrupció ellen foglal állást az, aki segít a minimum 4 éve permanens kampányt folytató kormánynak elintézni, hogy senki más ne kampányolhasson kampányidőszakon kívül. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a fideszes plakáttörvény-javaslathoz érkezett LMP-s módosító indítványok szinte mindegyikét támogatják tartalmilag, azokat a törvényalkotási bizottság foglalja majd egységes javaslatba. Gulyás a kormánypártok önkorlátozásának minősítette, hogy a kabinetnek is megtiltanák a választási kampányidőszakon kívüli plakátolást. Ez alapján úgy tűnhet, mintha Gulyás páros lábbal beleszállt volna a Rogán-féle propagandaminisztériumba, de a nemzeti konzultáció, a köszönőkampány vagy a menekültellenes uszítás a NER-ben nyilvánvalóan nem számít politikai kampánynak. (444)

Andy Vajna beszáll az IKO Csoportba

A filmügyi kormánybiztos, a TV2 és a Rádió 1 tulajdonosa társtulajdonos lesz a Rákosi Tamás féle, műsorgyártással és disztribúcióval is foglalkozó, a TV2 műsorbeszállítójaként ismert IKO Csoportban. (24.hu)

