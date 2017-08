Forró ősz jöhet a Tescónál – ez történt kedden

200 millióval lett drágább a vizes vb megnyitója; forró ősz jöhet a Tescónál; Révész Máriusz kormánybiztos női fenékkel próbálja vonzóvá tenni a kerékpáros találkozót; megpróbálják kiszorítani a hajléktalanokat a Rákóczi téri metrólejárat közeléből; a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egy politikus nem engedheti meg magának, hogy kiszemeljen egy csoportot, és azokat megsértse; Palkovics szerint vitathatatlan, hogy helyes az irány, amit az oktatásnak kijelöltek; korláttal zárták le a mozgáskorlátozottak feljáróját az egyik szombathelyi vasútállomáson; Csányi Sándor alapítványa és a Bátor Tábor is rákerült a kormány civil ügynöklistájára – keddi hírösszefoglalónk

Forró ősz jöhet a Tescónál

Közösen nyújtotta be kedden bér- és létszámemelési követeléseit a Tesco dolgozóit képviselő két szakszervezet. A kiskereskedelmi lánc vezetőinek egy hetük lesz arra, hogy kidolgozzák javaslatait és választ adjanak. Ha nem sikerül megegyezni az érdekképviseleti szervezetekkel, akkor elvileg az országos hálózat 200 Tesco egységénél és a központban mintegy 16.500 munkavállaló szünetheti be a munkát. A Népszava információi szerint a legvalószínűbb, hogy szeptember elején valamelyik hétvégén találnának zárt ajtókat a vásárlók. (Népszava)

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „egy politikus nem engedheti meg magának, hogy kiszemeljen egy csoportot, és azokat megsértse”

Az M1 kedd reggeli műsorfolyamában indokolta meg a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy miért is indít tájékoztató kampányt a kormány a nyugdíjasok informálására Vona Gábor, a Jobbik elnökének szavairól. Hidvéghi Balázs szerint „egy politikus nem engedheti meg magának, hogy kiszemeljen egy csoportot, és azokat megsértse”. Ha pedig „egy politikus mégis megsért egy csoportot, akkor bocsánatot kell kérnie”. Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint a telefonos és e-mailes tájékoztató akció várhatóan a következő egy hétben – tíz napban zajlik majd. Sajnos az nem derült ki, hogy Semjén Zsolt bocsánatot fog-e kérni bárkitől hétvégi kijelentése miatt, miszerint „PC módon tudnék olyan népcsoportot, pontosabban olyan csoportokat mondani Magyarországon, akik életükben egy fillér adót nem fizettek, mégis abszurd lenne azt mondani, hogy ne legyen szavazati joguk”. (444)

200 millióval lett drágább a vizes vb megnyitója

Az eredeti tervek szerint a Várkert Bazár előtt épült volna meg a vizes világbajnokság nyitóünnepségének színpada, aztán kiderült, hogy ott zavarná a nemzetközi hajóforgalmat. A 200 millióban a CeeLo Green utolsó pillanatban való felkérése miatt jelentkező többletköltség is benne van. (Budapest Beacon)

Révész Máriusz kormánybiztos női fenékkel próbálja vonzóvá tenni a kerékpáros találkozót

Szabó Tímea a Facebookon fakadt ki a szexista plakát ellen. (Magyar Narancs)

Történt bűncselekmény a VIII. kerületi rendelő felújításánál, de a rendőrség nem tudja megtalálni a tettest

Az Auróra utcai rendelő felújítását hamis információkkal nyerte el egy konzorcium 2014-ben. A rendőrség szerint is, de most felfüggesztették a nyomozást. (444)

Megpróbálják kiszorítani a hajléktalanokat a Rákóczi téri metrólejárat közeléből

Ingyenes nyilvános vécét nem építettek, a csarnok mellett használhatatlan a kerékpártartó, a koszos játszótér sem zavar még annyira senkit, hogy nekiálljon rendbe tenni, de korlátokkal távol tartják a helyi harmónia legfőbb ellenségét, a fedél nélkül élő embert.



(8kerblog/Facebook)

Előzetesbe akkor kell zárni valakit, ha szabadon veszélyeztetné az igazság kiderítését

A jelenlegi ismereteink és a hatóságok megalapozott gyanúja szerint májusban érvényes jogosítvány nélkül, sportkocsijával a sebességhatárt jóval túllépve két ember halálával, két másik súlyos, további két másik könnyű sérülésével végződő balesetet okozott M. Richárd, ráadásul bekokainozva. Lett is nagy a felháborodás amiatt, hogy a bíróság nem csukta le máris M. Richárdot. Ez valóban szokatlan, a magyar bíróságok nagyon szívesen rendelik el bárki letartóztatását, ha az ügyészség kéri. Pedig ezt elvben csak különös körülmények fennállása esetén tehetnék. (444)

Korláttal zárták le a mozgáskorlátozottak feljáróját az egyik szombathelyi vasúti megállóhelyen

Korláttal zárták le a mozgáskorlátozottak feljáróját az egyik szombathelyi vasúti megállóhelyen. A kerekesszékesek ugyan szabadon elindulhatnak felfelé a rámpán, de fent a korlát állja útjukat. A GySEV szerint ez csak ideiglenes. Azt közölték, ha elkészül az állomás melletti parkoló, leszerelik a korlátot. (RTL Híradó)

Palkovics: Vitathatatlan, hogy helyes az irány, amit az oktatásnak kijelöltek

Igazgatói kinevezéseket adott át kedden az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) az oktatásért felelős államtitkár és a Klebelsberg Központ elnöke. Palkovics László ünnepi beszédében kijelentette, hogy „az oktatási rendszer lassan változik, de mára vitathatatlanná vált, hogy az az út, amelyet néhány éve kijelöltek, helyes irány volt”. Szerinte az igazgatók feladata, hogy még jobbá tegyék az általuk vezetett intézményeket, hogy élmény legyen ott tanítani és tanulni. A végbement változtatások eredményeként hatékonyabb rendszer és egyértelműbb viszonyok alakultak ki, „mindenki tisztán lát”, pontosan tudja, mi a feladata, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, mondta az államtitkár. A cél, hogy az oktatási rendszer és a diákok a világ élvonalába kerülhessenek. Solti Péter hozzátette, hogy „a működés fenntartása, stabilitása kialakult, minden adott a kiszámítható, értékteremtő munkához a most induló tanévben”. (444)

Csányi Sándor alapítványa és a Bátor Tábor is rákerült a kormány civil ügynöklistájára

A Fidesz törvényt hozott idén, miszerint azoknak a civil szervezetek, amelyek elfogadnak legalább 7,2 millió forintot külföldről évente, meg kell bélyegezniük magukat, mint „külföldről támogatott civil szervezet”. Most már elindult a törvény által előírt nyilvántartás is, ahol az állampolgár megnézheti, kik is ezek a külföldről támogatott gonosztevők. Eddig 32 szervezet tüntette fel magát a kormány megbélyegző falán, köztük

a Magyar Vöröskereszt,

a Magyar Ökumenikus segélyszervezet,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

a Rex Kutyaotthon,

a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület,

a Bátor Tábor Alapítvány,

a WWF,

az Igazgyöngy Alapítvány,

az SOS Gyermekfalu,

a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány,

a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány.

Felkerült a listára a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány is. Több szervezet viszont bojkottot hirdetett a törvénnyel szemben, ezért a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Autonómia Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Jogriporter Alapítvány és az Ökotárs Alapítvány elvből nincs rajta a listán. (444)

