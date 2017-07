A hajánál fogva vittek földre egy, Orbán Viktort kisípoló fiatal nőt Tusnádfürdőn; a többség szerint a Soros-plakátok fölösleges pénzkidobások, viszont nőtt a Soros-ellenesség – ez történt a hétvégén

Harmadik a magyar férfi 4×100-as gyorsváltó a világbajnokságon; közel húsz százalékot kapott a Thürmer-párti jelölt a polgármester-választáson; Orbán Viktor szerint Európában a kereszténydemokrata pártok „elkereszténytelenedtek”, a liberális média és értelmiség elvárásait teljesítik, a baloldali politika is elvesztette talaját; a hajánál fogva vittek földre egy, Orbán Viktort kisípoló fiatal nőt Tusnádfürdőn, majd a karját hátracsavarva dobták ki; a Financial Times szerint Orbán Viktor tovább mélyíti Nyugat- és Kelet-Európa megosztottságát; Garancsi István cége építi a Vasas új, 1,2 milliárdos sportcsarnokát; a nemzeti fejlesztési miniszter szerint a világbajnokság tervezett és végleges költsége közt nincs nagy eltérés; a többség szerint a Soros-plakátok fölösleges pénzkidobások, viszont nőtt a Soros-ellenesség – hétvégi hírösszefoglalónk.

Harmadik a magyar férfi 4×100-as gyorsváltó a világbajnokságon

Az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII. budapest-balatonfüredi világbajnokságának vasárnapi versenynapján a Bohus Richárd, Holoda Péter, Kozma Dominik, Németh Nándor összetételű magyar férfi 4×100-as gyorsváltó a harmadik helyet szerezte meg. Ugyancsak vasárnap a női 400 méteres gyorsúszásban Kapás Boglárka ötödik, Késely Ajna hatodik lett. (Budapest Beacon)

Közel húsz százalékot kapott a Thürmer-párti jelölt a polgármester-választáson

A független jelölt Kovácsné Kelemen Gertrúd Margitot, Répceszentgyörgy korábbi alpolgármesterét választották vasárnap a Vas megyei község polgármesterévé. Urbán Istvánné, a Magyar Munkáspárt jelöltje 19,15 százalékkal második lett. (Budapest Beacon, MTI)

Orbán Viktor szerint Európában a kereszténydemokrata pártok „elkereszténytelenedtek”, a liberális média és értelmiség elvárásait teljesítik, a baloldali politika is elvesztette talaját

Az Egyesült Államok januárban beiktatott elnöke, Donald Trump színrelépésével a globálisnak nevezett nemezetek feletti elit és a hazafias nemzeti vezetők közötti küzdelem vált érzékelhetővé, amelyben Magyarország a jó oldalon, a hazafiak oldalán áll – hangsúlyozta Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn, a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján tartott előadásában. Azt mondta: egy erős ország esetében nem lehet beszélni demográfiai hanyatlásról, mert csak azok az országok maradnak fenn, amelyek biológiailag képesek magukat fenntartani. Ahhoz, hogy Magyarország ilyen országgá váljon, családonként átlagosan 2,1 gyerekre lenne szükség. Orbán Viktor az erős állam feltételei között említette a közbiztonságot, amely magába foglalja a határvédelmet és a terrorkísérletek elhárítását. Fontosnak nevezte, a kulturális identitás megtartását, a jövő magyarságának egy közösségbe való szervezését. Magyarország csak akkor lehet erős, hogy „ha a világ bármely sarkában rálépnek egy magyar lábára, azért mert magyar, akkor Budapesten egy vörös lámpának ki kell gyulladnia” – szemléltette Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a következő évtizedek vezérkérdése az, hogy az Európaiaké marad-e Európa, ezen belül Magyarország a magyarok országa lesz-e. Azt mondta: létezik egy Soros-terv, ami négy pontból áll, eszerint évente be kell hozni egymillió migránst az EU-ba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a bevándorlókat szét kell osztani az EU országai között és föl kell állítani egy európai bevándorlási ügynökséget, amely elvenné a döntési jogokat a migránsokat érintő ügyekben a nemzetállamoktól. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa élni tudjon, és az európaiaké maradjon, vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben és ezután meg kell reformálni az uniót. Orbán Viktor úgy vélekedett: Európában a kereszténydemokrata pártok „elkereszténytelenedtek”, a liberális média és értelmiség elvárásait teljesítik, a baloldali politika is elvesztette talaját. „Most készítik Európát elő arra, hogy átadja a területét egy új, kevert muszlimizált Európának” – vélte a miniszterelnök. Ahhoz, hogy a terület „átadható” legyen, jelenleg Európa kereszténytelenítése folytatódik, a nemzeti identitások helyett a csoportidentitásoknak adnak elsőbbséget és a politikai kormányzást a bürokrácia uralmára akarják lecserélni – részletezte. Ezért lehet különleges a jövő évi magyarországi választás is, hiszen Magyarország volt az, amely a V4-ek segítségével megállította az Európába özönlő migráns-inváziót – folytatta. Orbán azzal zárta beszédét, hogy amíg ő Magyarország miniszterelnöke, addig a kerítés a helyén marad és határokat meg fogja védeni, ugyanakkor hangsúlyozta: az ellenzék nyíltan hirdeti, hogy hatalomra kerülése esetén a kerítést lebontja, egyetért a migránsok beengedésével és kötelező szétosztásával, és készen áll arra, hogy Európát átadja egy új, kevert összetételű jövő számára. (MTI)

A hajánál fogva vittek földre egy, Orbán Viktort kisípoló fiatal nőt Tusnádfürdőn, majd a karját hátracsavarva dobták ki

Egy, a fönti Orbán-beszédet kisípoló lövétei származású, Budapesten élő fiatal nőt Borbáth Áron fotós, a csíkszeredai magyar konzul sajtósának a férje a hajánál fogva a földre rántott, majd egy biztonság ember a nő karját hátracsavarva kivitte őt a helyszínről. Az incidens közben a nőt a közönségből többen verbálisan gyalázták. A nő – mint a Facebook-jegyzetéből kiderül – előre készült az akcióra. (Facebook, Huppa, Index)

FT: Orbán Viktor tovább mélyíti Nyugat- és Kelet-Európa megosztottságát

A tekintélyes londoni pénzügyi-politikai napilap vasárnapi száma a magyar-lengyel szövetségről és Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről írt cikket. A lap szerint Orbán a magyar-lengyel szövetséggel azon ügyködik, „hogy tovább mélyítse Kelet- és Nyugat Európa-megosztottságát”. A lap idézi Orbán tusnádfürdői Brüsszel-ellenes mondatait. (Ft.com, 444)

Nem hiszünk a szemünknek: Garancsi István cége építi a Vasas új, 1,2 milliárdos sportcsarnokát

A Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market építő Zrt. összesen nettó 1,19 milliárd forintért építi meg a Vasas új kézilabdacsarnokát. A szerződés szerint a teljes beruházásnak tizenhárom hónap alatt kell elkészülnie. A csarnok kézilabda-, röplabda és teremfocimeccseknek ad majd otthont. (Menedzsment Fórum)

A nemzeti fejlesztési miniszter szerint a világbajnokság tervezett és végleges költsége közt nincs nagy eltérés

A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának nyilatkozó Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta: a volt szervezőbizottsági és fejlesztési költséget „nem szabad összekeverni”. Az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII., budapest-balatonfüredi világbajnokságának szervezőbizottsági elnöke szerint a 2013-ban tervezett, „bekerülési költségként megállapított összeget” összevetve a mostanival „nincs jelentős eltérés”, csak pár milliárd forint, amelynek egyik oka a biztonság, a másik a közvetítés minőségének javulása. (MTI)

A többség szerint a Soros-plakátok fölösleges pénzkidobások, viszont a Soros-ellenesség nőtt

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, júniusban, 1001 ember fő megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatást. „A megkérdezettek leginkább egy nagy nemzetközi kibertámadás, érkező járvány, és egy nagy létszámú menekültáradat bekövetkeztét látják valós veszélynek. Mindazonáltal többen gondolják úgy, hogy a magyarok külföldre vándorlása nagyobb probléma, mint a menekültek érkezése. Háromszor annyian gondolják azt, hogy Soros György tevékenysége az utóbbi években káros Magyarország számára, mint akik szerint hasznos. A rendszerváltás utáni időszakban végzett tevékenységének megítélése ennél sokkal kiegyensúlyozottabb. Tíz válaszadóból négy szerint Soros György veszélyt jelent Magyarországra, míg a megkérdezettek egyharmada szerint ez nincs így.” A válaszadók háromnegyede úgy látja: túl sok a Sorossal kapcsolatos hirdetés, és közel ennyien vélik úgy, hogy mindez fölösleges pénzkidobás. (Publicus.hu)

