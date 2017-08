Hivatalos: Semjén Zsolt fölszólította saját magát, hogy a kormány félmilliárdért tájékoztatási kampányt indítson a Vajdaságban – ez történt pénteken

Az egész országot sújtja a háziorvoshiány; a választási rendszer átalakítására tett javaslatot a Momentum; öt hét börtön után ki fog szabadulni az öt évet kapott Kulcsár Attila; „Mészáros Lőrinc” betonszarkofággal tuningolja föl a Szalajka-völgyet; a sorosozó Semjén Zsolt számára Izrael a példa; egy magyar sérültje van a barcelonai terrortámadásnak – az államtitkár migránsozott is egy jót; lebontják a tíz éve épült székesfehérvári stadion főépületét, és újat építenek helyette; az erősen kormányközeli MKB hitelez Vajna Andrásnak, hogy utóbbi megvehesse a Borsot kiadó Lapcomot; Gulyás Gergely közvetve elismerte, hogy a Mészáros-Tiborcz-érdekkör százmilliárd forint fölött nyer el EU-s közbeszerzéseket; Kövér László szerint a Fidesz még nem nyerte meg a 2018-as választást, de meg fogja; Semjén Zsolt fölszólította saját magát, hogy a kormány félmilliárdért tájékoztatási kampányt indítson a Vajdaságban – pénteki hírösszefoglalónk.

Az egész országot sújtja a háziorvoshiány

Egy, az interneten közzétett Magyarország-térkép kék jellem ábrázolja azokat a településeket, ahol az Állami Egészségügyi Ellátóközpont szerint háziorvoshiány van. Az ország egész területe meg van szórva Méhtelektől Táborfalván és Mátyásdombon át Őriszentpéterig, mégpedig viszonylag egyenletesen. „Egy idén májusi statisztika szerint 352 háziorvosi és 284 fogorvosi praxis volt tartósan betöltetlen.” (Oali.hu, Hvg.hu)

A választási rendszer átalakítására tett javaslatot a Momentum

Az ellenzéki párt jelentősen átalakítaná a választási rendszert. Továbbra is 199 lenne a képviselők száma, de közülük „129 képviselőt arányos listán”, míg hetvenet „kétfordulós egyéni szavazással választanak meg”. Többek közt a győzteskompenzáció eltörlésével arányosabbá tennék a választási rendszert. Szavazhatnának a határon túli választópolgárok az egyéni jelöltekre is, a külföldön élő, magyar lakcímmel bíró választópolgárok pedig szavazhatnának levélben. A párt átláthatóvá tenné a kampányfinanszírozást, kiküszöbölné a vasimrézést, megtiltaná „a kormány közpénzen folytatott önpropagandáját”, kétfordulós, közvetlen köztársaságielnök-választást vezetne be, és kissé bővítené az államfő jogkörét. (Momentum.hu, Hvg.hu)

Öt hét börtön után ki fog szabadulni az öt évet kapott Kulcsár Attila

Napokon belül letölti büntetését és szabadul a börtönből Kulcsár Attila, a 2003-ban kipattant, brókerbotrányként elhíresült büntetőügy főszereplője. Kulcsár márciusban jogerősen öt évet kapott, ám az előzetes letartóztatásban, házi őrizetben és lakhelyelhagyási tilalom alatt töltött időt a bíróság beszámította a büntetésébe, így a július közepén börtönbe vonult Kulcsár napokon belül kiszabadul. (Magyar Idők)

„Mészáros Lőrinc” betonszarkofággal tuningolja föl a Szalajka-völgyet

Lovas stadion épül Szilvásváradon. „Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésének költségeit eredetileg 4,6 milliárdra becsülték, de a vállalat végül 6,2 milliárd forintért szerződött Mészáros Lőrinc cégével, a Mészáros és Mészáros Kft-vel, illetve az Euro Campus Kft-vel a feladat elvégzésére.” Az építkezés részeként „egy háromfalú betonteknő épül a Szalajka-völgy bejáratánál”, és épül hozzá egy parkoló is, „azaz egy jó nagy területen kiirtották a fákat és egyéb növényzetet, és az egészet lebetonozták”. (Index)

A sorosozó Semjén Zsolt számára Izrael a példa

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Magyarországnak, Izrael példája alapján, meg kell védenie minden magyart, bárhol él a világban. A politikus erről a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán beszélt a Parlamentben. „Ugyanazt kell csinálnunk, mint Izraelnek, ha Izraelnek szabad, nekünk is szabad. Izrael állam lényege az, hogy minden zsidó, bárhol él a világban, biztos lehet abban, hogy van egy ország, van egy hazája, és ha valahol üldözik, akkor oda haza tud menni, és az az ország minden körülmények között, minden befolyásával, látható és nem látható befolyásával meg fogja védeni” – fogalmazott Semjén Zsolt. Szerinte Magyarországnak ugyanez a feladata: minden magyart meg kell védenie, bárhol él a világban. A miniszterelnök-helyettes szerint Soros György támadást intézett Magyarországgal szemben, és nemzetközi színtéren, az Egyesült Államokban és Brüsszelben is Magyarország-ellenes propagandát folytat, és a magyar nép „életérdekeivel” ellentétes célokat finanszíroz. (MTI)

Egy magyar sérültje van a barcelonai terrortámadásnak – az államtitkár migránsozott egy jót

Van egy magyar sérültje a csütörtöki barcelonai támadásnak: egy nő megsérült, de már el is hagyhatta a kórházat – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára sajtótájékoztatóján. Közölte: a halálos áldozatok között nincs magyar. A sérült nő kartörést szenvedett, a barcelonai főkonzulátus munkatársai személyesen is felvették vele a kapcsolatot, de konzuli segítséget nem kért – közölte. Magyar szerint egyértelmű az összefüggés az illegális migráció és az európai terrorveszély között, a támadások és aközött, hogy Európába ellenőrizetlenül áramolhattak be ismeretlen hátterű emberek – magyarázta. (MTI)

Lebontják a tíz éve épült székesfehérvári stadion főépületét, és újat építenek helyette

Cser-Palkovics András fideszes székesfehérvári polgármester szerint az alig több mint tíz éve épített Sóstói Stadion „használhatatlan műszaki és statikai állapotban van”, így teljesen le kell bontani. A jelenlegi tervek szerint a stadiont 2018. június 30-án adják át. A beruházás összköltsége a jelen állapot szerint 15,6 milliárd forint lesz. (Fmc.hu, 444)

Az erősen kormányközeli MKB hitelez Vajna Andrásnak, hogy utóbbi megvehesse a Borsot kiadó Lapcomot

További részletek itt. (Hvg.hu)

Gulyás Gergely közvetve elismerte, hogy a Mészáros-Tiborcz-érdekkör százmilliárd forint fölött nyer el EU-s közbeszerzéseket

Gulyás Gergely az Országgyűlés és a Fidesz alelnöke egy interjúban a Mészáros-Tiborcz-érdekkör látványos gyarapodásával kapcsolatban közölte: az európai uniós (EU) közbeszerzéseken öt százalék alatt van azon nyertesek aránya, akiket a miniszterelnökhöz szokás kötni. Öt százalék egy hétéves EU-s ciklus alatt bőven több mint százmilliárd forint. (444, Valasz.hu)

Kövér László szerint a Fidesz még nem nyerte meg a 2018-as választást, de meg fogja

Soros György a legnagyobb ellenfél, de Simicska Lajost sem szabad lebecsülni – közölte Kövér László házelnök, a Fidesz választmányi elnöke egy interjúban. „Kövér László úgy véli, az európai demokratikus elitek jelentős része annak a globális háttérhatalomnak az ügynöke, amelynek a most zajló folyamat az érdeke” és Soros is ebbe a körbe tartozik. (Magyaridok.hu)

Semjén Zsolt fölszólította saját magát, hogy a kormány félmilliárdért tájékoztatási kampányt indítson a Vajdaságban

Egy, a pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat fölszólítja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, „hogy a Bethlen Gábor Alap közreműködésével nyújtson félmilliárdos támogatást a Magyar Szó Lapkiadó Kft-nek a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatására”. Hogy miről kell őket tájékoztatni, az a kormányhatározatból – melyet Semjén Zsolt írt alá – nem derül ki. (444)

