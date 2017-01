Index: Orbán sajátjaként használja a felcsúti sportakadémiát

A kert végében ott a felcsúti Pancho Aréna. Fotó: MTI, Illyés Tibor

Apró ügy, de azért mégiscsak ügy: az Index szerint a miniszterelnök sajátjaként használja a felcsúti sportakadémiát, csakhogy ezt a törvény értelmében nem tehetné meg.

Az Index egy „helyi forrásra” hivatkozva azt írja: Orbán évek óta gyakran megfordul a Puskás Akadémián, ott elég sok mindenbe beleüti az orrát, ha lemegy, egy-egy ráérő szakember amolyan rögtönzött személyi edzést tart neki, használja a konditermet, elfocizgat ezzel-azzal, és néha kocog is kicsit. Nem is olyan rég a kormányközeli 888-nak adott interjújában a miniszterelnök ráadásul maga ismerte el, hogy ha szerencséje van, lemegy este egyet edzeni Felcsútra, de általában nincs szerencséje.

Ezzel csak egy a bökkenő: a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (PFLA) nem egy kereskedelmi wellnessközpont – így az Index. A létesítményt csak igazolt sportolók és/vagy az akadémia növendékei használhatják.

A portál újságírója kíváncsi volt, milyen jogcímen veszi igénybe a miniszterelnök az akadémia szolgáltatásait, és mennyit fizet mindezért. A választ idézzük:

“Orbán Viktor a Puskás Akadémia alapító elnökeként veszi igénybe a létesítményeket.

Csakhogy, a megfogalmazás pontatlan, ugyanis Orbán Viktor nem elnöke a fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak (FUNA), hanem az alapítója. A kuratóriumi elnök Mészáros Lőrinc, felcsúti polgármester. A miniszterelnök 2007-ben ugyan elvállalta a Felcsút SE elnöki posztját, de ma már a sportegyesületnek is Mészáros az elnöke.

Orbán tehát alapító, ám ebben a minőségében nem húzhat hasznot az alapítvány működéséből – legalábbis a törvény szerint. A Polgári Törvényköny (Ptk.) idevonatkozó passzusa szó szerint szerepel a FUNA alapító okiratának 9/d pontjában: az alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében.

Orbán 12 évvel ezelőtt 150 ezer forintból alapította az alapítványt, és a hozzáférhető éves beszámolók szerint ehhez azóta sem tett hozzá, „márpedig ha fizetnie kéne érte, konditerem-használatra és személyi edzőre 150 ezerből egy évig se futná” – írja a portál.

Apró ügy, de azért mégiscsak ügy.

A miniszterelnök kertjének végébe épített komplexum, illetve úgy általában a felcsúti foci legutóbb a társasági adó-felajánlások (tao) kapcsán került be a hírekbe. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, öt év alatt 11 milliárd forintnyi közpénz vándorolt így a FUNA-hoz, de majdnem ugyanennyi adomány is Felcsúton landolt.

Nem csoda, hogy a fejlesztéseknek jóformán csak a fantázia szab határt. Sportcsarnok, tó, parkosítás, konferencia-központ – felsorolni is nehéz, mi mindenre futja a miniszterelnök tágabb értelemben vett szőlőfalujában működő fociakadémiának.

