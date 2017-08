Indulása óta veszteséges a felcsúti kisvasút – ez történt hétfőn

Az államtitkár szerint a hazafias testnevelés életérzés, nem pedig a gyerekek militarizálása, sztrájkra készülnek az állami fogorvosok, a létminimumra készülnek a magyar egyetemisták, másképp bujkál a nemzeti tőkésosztály, indulása óta veszteséges a felcsúti kisvasút, hűtőszekrényeket oszt az állam ötvenezer embernek, elítélte a szombathelyi bíróság a Kétfarkú Kutyapárt járdafestőit, a magyar turizmus második embere retteg a külföldi turistáktól, veszélyesnek érzi őket, az LMP 16 évre csökkentené a választási korhatárt, Baji Balázs bronzérmes 110 gáton Londonban – hétfői hírösszefoglalónk.

Sztrájkra készülnek az állami fogorvosok

Magyarországon az egészségbiztosító évente fejenként 2800 forintot költ fogászati ellátásra. Ez a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata szerint a fele a szükséges minimumnak. A tb-betegeket ellátó fogorvosok egy éve sürgetik a finanszírozás rendezését, ám miután nem történt előrelépés, szeptember elején három napon át tiltakozásul várhatóan csak sürgősségi eseteket látnak majd el. (Magyar Idők)

Baji Balázs bronzérmes 110 gáton Londonban

Hatalmasat futott a békéscsabai atléta, ez minden idők legjobb magyar eredménye világbajnokságon futószámban. (444)

A Balatonban az a jó, hogy nem kell benne félni

A szomáli Ismail utoljára menekülés közben látott vizet, de akkor félnie kellett, a Balatonhoz szervezett kiránduláson viszont boldogan mártózott meg a vízben, folyamatosan a tóval fényképezkedett. A Menedék Egyesület 44 menekültnek szervezett egynapos kirándulást Tihanyba. Az idősebb férfiak nem akartak a bikinis lányokkal fürödni, így ők a parton maradtak, a nők azonban nem voltak ilyen szégyenlősek: burkinit húztak és csobbantak. (Budapest Beacon, Abcúg)

Hűtőszekrényeket oszt az állam ötvenezer embernek

Hatszázmillió forintos kerettel folytatódik a program, először észak-alföldiek pályázhatnak. (444)

Ismerjék meg a szegény ember Habony Árpádját!

Üzletének teljes felületét Orbán Viktornak szenteli, autójára kormányzati reklámot matricáztat, az általa vezetett klubban migrációs előadást szerveznek, a cége egy fideszes képviselőt agyonreklámozó lapot ad ki, Orbán születésnapi köszöntőt küld neki. Zachár Attila bármihez nyúl, abból hirtelen Fidesz-reklám lesz. Érthetetlen, miért nem dolgozik még Rogán minisztériumában. (Index)

Az államtitkár szerint a hazafias testnevelés életérzés, nem pedig a gyerekek militarizálása

Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár szerint az Orbán Viktor által megálmodott hazafias testnevelés nem jelenti új tantárgy bevezetését, „tartalomról, életérzésről” van szó, ami már ma is megjelenik a történelemben, a földrajzban, de megjelenhet a zenében és a testnevelésórán is. A július végén megjelent kormányhatározat szerint év végéig ki kell dolgozni egy tanulmányt arról, hogyan lehet a hazafias és honvédelmi nevelést testnevelésórán megvalósítani, miként kell ehhez a kerettantervet módosítani. A határozatból nem derül ki, hogy ezt pontosan mikortól és hányadik évfolyamon vezetnék be. Az elképzelést ért kritikákra reagálva azt mondta az államtitkár, hogy nincs szükség a diákok militarizálására, mert Magyarország a NATO tagja és professzionális haderővel rendelkezik. Ugyanakkor hozzátette: ettől függetlenül minden demokratikus társadalom oktatási rendszerében elengedhetetlen, hogy a lakosság felelőssége megjelenjen, amikor az ország védelmi képességéről van szó. Arról a védelmi képességről beszélek, amelyet meghatároz, hogy mennyire elkötelezett az adott ország lakossága a hazája irányában, mennyire kész azt megvédeni, ha szükséges. Fontos, hogy az iskolai évek alatt szó essen az ezzel szorosan összefüggő hazaszeretetről. Ebben nincs semmi ördögtől való, amitől bárkinek rettegnie kellene. Mint elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Honvédelmi Minisztérium (HM) már javában egyeztet, hogyan lehetne bővíteni a kerettanterveket a honvédelem szempontjából fontos tartalmakkal. (Magyar Idők, Hvg.hu)

Hihetetlen: indulása óta veszteséges a felcsúti kisvasút

Néha több volt a jegybevétel, mint az üzemeltetési költség, de összességében így is csak nyeli a pénzt a kisvasút. Lázár János szerint megtérülő beruházás, a számok alapján viszont úgy tűnik, hogy soha nem fog megtérülni. (Átlátszó)

Az LMP 16 évre csökkentené a választási korhatárt

Arra reagálva, hogy a Jobbik alapfokú iskolai végzettséghez kötné a szavazati jogot, a Lehet Más a Politika (LMP) ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő hétfőn bejelentette, hogy inkább bővítené a választásra jogosultak körét és már 16 éves kortól szavazati jogot adna minden magyar állampolgárnak, és fejlesztené az állampolgári ismeretek terjesztését. Az LMP ifjúsági szervezete első lépésben az önkormányzati és az EP választáson, valamint a helyi népszavazásokon adna lehetőséget a részvételre. Pár éve Ausztriában csökkentették 16 évre az aktív választójog korhatárát, és vannak olyan német tartományok, ahol bizonyos választásoknál 16 éves kortól is lehet szavazni. (444)

Másképp bujkál a nemzeti tőkésosztály

Már semmi szükség Magyarországon offshore cégekre, a magyar jog lehetőséget ad arra, hogy a gazdaság fontos szereplői, komoly cégek, szállodák, bankok vezető tulajdonosai elrejtőzzenek. A transzparencia hiánya sok szempontból káros, ám a NER haszonélvezői valamiért nagyon beleszerettek ebbe a formába. Vagyis a magántőkealapokba. (Index)

A magyar turizmus második embere retteg a külföldi turistáktól, veszélyesnek érzi őket, amiről egy nyilvános videóban beszél

Bánhegyi Zsófia azért szeret a Volt fesztiválra járni, mert ott aránylag kevesebb a külföldi. (444)

A létminimumra készülnek a magyar egyetemisták

A leendő egyetemistáknak fogalmunk sincs arról, hogy miért is érdemes magyar felsőoktatási intézménybe jelentkezni, arra viszont mindenki gondolt, hogy esetleg külföldön kellene szerencsét próbálni. Itthon még a Corvinusra vagy az ELTE-re készülő diák sem reménykedik 200 ezer forintnál több fizetésben. A salgótarjáni fiatalokat a felvételi ponthatárok kihirdetésekor faggatta testvérlapunk, az Abcúg. (Budapest Beacon, Abcúg)

Elítélte a szombathelyi bíróság a Kétfarkú Kutyapárt járdafestőit

Még áprilisban jelentették fel a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szombathelyi járdafestő passzivistáit a Közterület-felügyelők, ami alapján a Vas Megyei Kormányhivatal köztisztasági szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette a dekorálókat. A járdafestők fellebbeztek, az ügyet hétfőn tárgyalta a Szombathelyi Járásbíróság. A meghallgatáson elhangzott, hogy a Kutyapárt szimpatizánsai korábban közmeghallgatáson panaszolták el a város vezetőinek, hogy Szombathelyen több helyen is lekoptak az útburkolati jelek és baleset veszélyesek járdák, nem történt semmi. Ezután gondolták úgy, hogy a festéssel felhívják erre a közvélemény figyelmét is. A bíróság a meghallgatás után helyben hagyta a Kormányhivatal döntését, így jogerősen is köztisztasági szabálysértést követtek el a festők. A Nyugat.hu szerint a határozat értelmében írásbeli figyelmeztetést kapnak, valamint két évre bekerülnek a szabálysértési nyilvántartásba. (Nyugat.hu, 444)

Feljelentést tesz a rendőri igazoltatás közben meghalt Á. István családja

Nem csak panaszt tesz, hanem tovább megy, és feljelentéssel folytatja az ügyet a rendőri igazoltatás közben meghalt 57 éves mérnök, Á. István családja. Korábban a Központi Nyomozó Ügyészség arról számolt be, hogy szerintük az esetben semmi nem veti fel bűncselekmény gyanúját, ezért nem nyomoznak. Állítólag durva hangnemű vita előzte meg a rendőri fellépést, a rendőrök pedig még akkor is gúnyolódtak Á. Istvánon, amikor már elvesztette az eszméletét. (444, Hvg.hu, Index, Budapest Beacon)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):