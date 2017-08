Interjút közöltünk Setét Jenővel, megvan a Kétfarkú felcsúti űrállomás-avatójának részletes programja – ez történt szerdán

A Budapest Beaconnek nyilatkozó Setét Jenő szerint „nincs ma olyan komolyan vehető politikai párt, amely ne operálna legalábbis a szalonrasszizmus repertoárjával”; megvan a Magyar Kétfarkú Kutyapárt felcsúti űrállomás-avatójának részletes programja; a Magyar Liberális Párt a cannabis legalizálása érdekében nyújtott be népszavazási kérdéseket; Vadai Ágnes nyílt levelet írt Botka Lászlónak; kivágták a biztonságiak a Momentum fesztiváljáról Ungár Pétert, az LMP elnökségi tagját; etikai vizsgálatot kezdeményezett maga ellen Ungár Péter; mégsem kell a kormánynak az Egyesült Államok, megelégszik New York állammal is, hogy megállapodjék a CEU-ról; Kerényi Imre intézkedett: Bayer Zsolt művei bekerülnek a Nemzeti Könyvtárba; huszonhárom balatonboglári utcából kitiltották a kocsikat terrorfenyegetettségre hivatkozva; napi száztízezerért bérelnek villát a zánkai gyerektábor főnökének; luxusjachttal hasít az Adrián Mészáros Lőrinc lánya és veje; az MVM szerint jól tették, hogy háromszázmilliót eltapsoltak önreklámra a kormányközeli „médiában”; az ellenőrzések hetven százalékában találtak valami szabálytalanságot a taxisoknál; fölfüggesztették a többek közt frizsider- és mélyhűtőcserében utazó Otthon Melege Programot a dél-alföldi régióban – szerdai hírösszefoglalónk.

„Nincs ma olyan komolyan vehető politikai párt, amely ne operálna legalábbis a szalonrasszizmus repertoárjával” – interjú Setét Jenővel

A cigányozás és a cigányellenes retorika rendszeresen része a kormányzati kommunikációnak – hangsúlyozza Setét Jenő cigánypolgárjogi aktivista, aki azonban a lapunknak adott interjújában az ellenzéket is ledózerolta. Szerinte ugyanis a teljes magyar politikai elit – legújabban a Momentum, de korábban mások is – képtelen úgy kommunikálni, hogy beszédéből teljesen száműzze a rasszizmust. Setét úgy látja: a cigány embereknek ideje állampolgári öntudatra ébredniük, kiállni a saját érdekeikért, a saját jogaikért, és tudatos állampolgárrá válniuk. (Budapest Beacon)

Megvan a Kétfarkú felcsúti űrállomás-avatójának részletes programja

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt nyilvánosságra hozta a felcsúti Kétfarkas Bertalan űrállomás augusztus 19-20-i átadásának részleteit. Föllép Pataki Attila és a B.zi kisfiúk, lesz háromkapus focimeccs, és chemtrail, laposföld-hívő, dinoszauruszcsillagászati, űrgenetikai és rekolonizációs összeesküvéselmélet-kutató konferencia. (Ketfarkukutya.com)

A Magyar Liberális Párt a cannabis legalizálása érdekében nyújtott be népszavazási kérdéseket

A Magyar Liberális Párt a következő két kérdést nyújtotta be a párt közleménye által Országos Választási Bizottságnak becézett Nemzeti Választási Bizottságnak: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz ne minősüljön kábítószernek, és a kannabisz (marihuána) fogyasztásának, megszerzésének, tartásának és termesztésének ne legyen büntetőjogi következménye?” és „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a kezelőorvos által meghatározott esetekben gyógyászati célból lehetőség legyen kannabiszt fogyasztani, megszerezni, tartani és termeszteni?” (Liberalisok.hu)

Vadai Ágnes: a DK nem eladó

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke nyílt levelet írt Botka Lászlónak, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) miniszterelnök-jelöltjének. „Laci, a DK nem eladó. Se elnököstül, se nélküle. Ez a helyzet. Nekünk nincs semmilyen előfeltételünk, hogy együttműködjünk más demokratikus párttal, de mástól se fogadunk el ilyet. Egyszerű a politikánk. Aki bennünket elfogad, azzal együttműködünk, aki nem, azzal pedig nem” – fogalmaz az ellenzéki politikus. „A mai parlamenti mandátumok 2018 tavaszáig szólnak. Utána szabad a verseny. És mi – mindenki máséval egyenlő joggal és felelősséggel – elindulnunk ebben a versenyben” – írja Vadai. „Ha nem változtatsz eddigi magatartásodon, akkor nehéz helyzetbe kerülünk” – áll a volt honvédelmi államtitkár nyílt levelében. (Facebook)

Kivágták a biztonságiak a Momentum fesztiváljáról Ungár Pétert, az LMP elnökségi tagját

Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője szerint Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja „minősíthetetlenül viselkedett” a Momentum által jegyzett júliusi bodajki Nyitás Fesztiválon, így a biztonságiak távozásra szólították föl. Azt az ellenzéki politikus is elismerte, hogy nem volt józan. „Az Azonnali buliján részegebb voltam, mint a Nyitás Fesztiválon, és mégis, annak szép vége lett” – fogalmazott. (Budapest Beacon, Azonnali.hu)

Etikai vizsgálatot kezdeményezett maga ellen Ungár Péter

A fönt leírtak miatt etikai vizsgálatot kezdeményezett az LMP-ben saját maga ellen Ungár Péter. „Sajnálom a rendezvényen történteket, és kész vagyok mindenkitől személyesen bocsánatot kérni, aki a viselkedésemet vagy a kommunikációmat nem kívánatosnak vagy zavarónak találta” – írta egyebek közt az ellenzéki ökopolitikus. (Facebook)

CEU-megállapodás: nem kell a kormánynak az Egyesült Államok, megelégszik New York állammal is

Bár a kérdés az Egyesült Államokban nem szövetségi, hanem állami hatáskör, a magyar kormány korábban az Egyesült Államokkal akart megállapodni a CEU további sorsáról. Mostanra azonban Budapest föladta ezt az elképzelését, és hajlandó New York állammal tárgyalni. (Hvg.hu)

Kerényi Imre intézkedett: Bayer Zsolt művei bekerülnek a Nemzeti Könyvtárba

Kerényi Imre, az Orbán Viktor miniszterelnök fölkérésére megszületett Nemzeti Könyvtár létrehozója Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza és Kosztolányi Dezső társaságában szerepelteti a Fidesz V. számú párttagkönyvének tulajdonosát. „Nagy lesz a felháborodás, mert a Nemzeti Könyvtárban meg fogom jelentetni Bayer Zsoltot” – fogalmazott Kerényi. (Blikk.hu)

Huszonhárom utcából kitiltották a kocsikat terrorfenyegetettségre hivatkozva

Közbiztonsági és terror elleni védelmi okokra hivatkozva egészen drasztikus intézkedéseket hozott a rendőrség Balatonbogláron. Augusztus 16-a és 21-e között a Somogy megyei város belterületén huszonhárom utcából szinte teljesen kitiltották a gépjárműveket: „még az ingatlantulajdonosok is csak külön az alkalomra igényelt behajtási engedéllyel hajthatnak be”. Mindezen túl a fönt említett öt napban az autósoknak „igazolniuk kell személyazonosságukat és lakcímkártyával azt, hogy ténylegesen van ingatlanjuk a lezárt területen”. (444)

Napi száztízezerért bérelnek villát a zánkai gyerektábor főnökének

Az állam az egykori zánkai úttörőtábort a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak (EKGYA) ajándékozta. Az alapítvány főtitkára, Hornyák Tibor számára a szomszédos Monoszlón bérelnek egy villát napi száztízezer forintért. Mielőtt az Erzsébet-táborok irányítója lett, Hornyák a kancellária munkatársa volt. Neve már a volt miniszterelnökségi államtitkárhoz, L. Simon Lászlóhoz kötődő első botrányokban is előkerült. (24.hu)

Luxusjachttal hasít az Adrián Mészáros Lőrinc lánya és veje

Az Artemy nevű fehér luxusjachton múlatta az időt az Adriai-tengeren, Cres szigetén Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Lőrinc felcsúti fideszes polgármester lánya és előbbi férje, Homlok Zsolt. „A most már az egész család szolgálatában álló Artemy egy több mint 35 méter hosszú luxusjacht, amelyet 2008-ban építettek. A fedélzeten 12 vendég és egy maximum hatfős legénység fér el kényelmesen. A hajó középső szintjén 12 személyes étkező található, az ott elhelyezett öt kabin mindegyikének külön fürdőszobája van. A középső szinten még egy fitneszteremben is rágyúrhat a következő kivitelezésre Mészáros Lőrinc, a felső, napozószinten pedig barbecue, bárpult, egy másik étkező és egy jakuzzi is gondoskodik a milliárdosoknak kijáró kényelemről.” (Magyarnarancs.hu)

Az MVM szerint jól tették, hogy háromszázmilliót eltapsoltak önreklámra a kormányközeli „médiában”

A Magyar Villamos Művek (MVM) szerint helyes döntés volt 2016-ban önnön reklámozására háromszázmillió forintot elkölteni a médiának eufemizált Fidesz-közeli propagandában. Mivel az MVM monopolhelyzetben van, nem pedig egy szabad verseny piaci szereplője, teljesen mindegy, hogy hányan ismerik, illetve akik ismerik, azoknak mi a véleménye róla. (Index)

Az ellenőrzések hetven százalékában találtak valami szabálytalanságot a taxisoknál

Tavaly közel 3300-szor ellenőrizték a taxisokat a BKK-ellenőrök, és az esetek több mint hetven százalékában, 2400 esetben találtak is valamit. Volt példa többek közt a hatósági árnál magasabb tarifa alkalmazására, kikapcsolt taxaméter mellett egy-egy útra fix tarifa alkalmazásra és a taxaméter befolyásolására. (Index)

Fölfüggesztették a többek közt frizsider- és mélyhűtőcserében utazó Otthon Melege Programot a dél-alföldi régióban

Felfüggesztik a háztartási gépek cseréjére vonatkozó dél-alföldi pályázatot – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). Az Otthon Melege Program háztartási nagygépcsere alprogramjára a dél-alföldi régióból szerda reggeltől lehetett pályázni vissza nem térítendő támogatásra hűtőszekrények, fagyasztószekrények, fagyasztóládák és mosógépek energia megtakarítást eredményező cseréjére. A pályázati portálon beérkezett igénylések száma súrolta a tízezret – közölte az NFM. Hétfőn ugyanez történt az észak-alföldi régióban, ahol már ötezer jelentkezés után fölfüggesztették a programot. (MTI)

