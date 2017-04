Juncker szerint a nemzeti konzultáció szerzője saját magát minősíti, az EP előtt a CEU ügye – ez történt csütörtökön

Jönnek a fideszes válaszplakátok a Jobbik tolvajozására, a fideszes EP-képviselők megírták az Európai Néppártnak, hogy a CEU mellett kiállók Orwell Állatfarmjában élnek, Orbán pedig megírta a Néppárt frakcióvezetőjének, miszerint nem igaz, hogy a kormány egyetemet zárat be, „nagyon nagy” összegű ajánlattal kereste meg a TV2 Sebestyén Balázst, polgármestereket fenyeget a Fidesz-iroda, hogy fizessenek elő a Magyar Időkre, Semjén Zsolt Teheránba utazott, hogy aláírjon egy egyezményt, miszerint Irán és Magyarország közösen épít atomreaktorokat, amiket majd afrikai országoknak sózunk el, a CEU rektora végigturnézta fél Amerikát, vasárnap tüntetés lesz, hogy Áder János ne írja alá a Lex CEU-t – csütörtöki hírösszefoglalónk.

„A konzervativizmus és az LMBTQI-emberek jogegyenlősége nem zárja ki egymást” – interjú két LMBTQI-szakemberrel

Nem biztos, hogy egy alapítványi iskola feltétlenül toleráns, egy keresztyén egyházi pedig feltétlenül intoleráns az LMBTQI-emberekkel – derül ki a két szakemberrel, Sándor Beátával és Dombos Tamással készített páros interjúnkból. Dombos szerint a kérdés kezelésében a különböző minisztériumok nem egységesek: míg az Igazságügyi Minisztérium aránylag nyitott az LMBTQI-emberek problémáira, az Emberi Erőforrások Minisztériumával elég jelentős kihívás dűlőre jutni. A Háttér Társaság ügyvivője már-már megdicsérte Répássy Róbertet. A másfél évvel ezelőttig volt államtitkár szakmailag igen együttműködő volt, ám közölte, hogy a politika fölül fogja írni a szakmai racionalitást. (Budapest Beacon)

Jönnek a fideszes válaszplakátok a Jobbik tolvajozására

Hamarosan országszerte megjelennek a Jobbik plakátkampányára válasznak szánt plakátok – nyilatkozta a Magyar Időknek Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. A plakátkampányban bábjátékban ábrázolják majd Simicska Lajost és Vona Gábort, a Jobbik elnökét. (Magyar Idők)

Itt egy remek példa arra, hogyan térítenek el több százmillió forintot a programból, amire olyan büszke Orbán Viktor

Bár vízparti település, Balatonfüreden még sincs komoly hagyománya a vízilabdának: ha voltak is rajongók, profi csapata és igazolt játékosai nem voltak a városnak. Az önkormányzat 2011 júniusában mégis úgy döntött, hogy létrehozza a Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítványt, de neve ellenére az alapítvány legfontosabb feladata nem a vízilabda sport fellendítése volt. Az alapítványon keresztül a város olyan állami pénzeket szerzett a helyi uszoda építéséhez, amelyekhez az önkormányzat nem férhetett hozzá. (Direkt36)

„Nagyon nagy” összegű ajánlattal kereste meg a TV2 Sebestyén Balázst

De a műsorvezető nem fogadta el, mert a csatornának vannak „vállalhatatlan részei”. (Bors, Story)

A fideszes EP-képviselők megírták az Európai Néppártnak: A CEU mellett kiállók Orwell Állatfarmjában élnek

A CEU-törvény kritikusait súlyosan félrevezette Soros propagandája, ezek a kritikusok egy virtuális valósággal harcolnak – írják néppárti frakciótársaikhoz címzett levelükben a Fidesz EP-képviselői. A Politico szerint a levélben még George Orwell is előkerült hivatkozásként, nem is akárhogyan. Mivel a fideszesek szerint a törvény valójában csak az egyetem „előjogait” akarja megszüntetni, valójában arról van szó, hogy akárcsak George Orwell Állatfarm című regényében, itt is vannak „egyenlőek és még egyenlőbbek”. Aki pedig ez ellen tiltakozik, azt megtévesztette a propaganda, a hazugság, az álhírek. Itt pedig már nem is sült el olyan jól. A Politico cikke szerint a levél feldühítette a népppárti képviselőket. Volt olyan luxemburgi képviselő, Frank Engel, aki úgy válaszolt: „Hagyjuk már ezt, pontosan tudjuk, miről szól az egész. Miért nem lépnek ki maguktól a Néppártból és az egész EU-ból? Gyakorlatilag úgyis kifelé tartanak már. Szóval menjenek!” Szerda este már Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője is követelte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg törvényt. Erről írt Joseph Daul, a Néppárt elnöke is. (444)

Áder János lánya is OLYAN egyetemre jár

Nemcsak Orbán Ráhel, hanem Áder János lánya, Áder Orsolya is egy olyan egyetemre jár, ami európai országban működik, de az Egyesült Államokban akkreditált diplomát ad. (444)

Az EP plenáris ülése előtt a CEU

Az Európai Parlament (EP) elnöke és frakcióvezetői csütörtök reggel tartottak egy szokásos értekezletet, és a következő plenáris ülésre, április 26-ára kitűztek egy vitát Magyarországról és a Közép-európai Egyetemről. A téma „a magyar helyzet” lesz, és az EU ellenőrző testületének, az Európai Bizottságnak a nyilatkozata indítja majd a vitát. Közös állásfoglalásról nem szavaz a Parlament, csak megvitatják az ügyeket. Az EP politikai vezetése egyhangúlag döntött róla, hogy legyen magyar napirendi pont, tehát a Fidesz pártcsoportjának frakcióvezetője, a német Manfred Weber is támogatta, hogy a plénum elé vigyék az ügyet. (Index)

A CEU rektora végigturnézta fél Amerikát

A Közép-európai Egyetem közleményben tudatta, hogy az elnök-rektora, Michael Ignatieff a Fehér Ház, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának és Kongresszusának alábbi magas rangú tisztviselőivel és újágírókkal találkozott az Egyesült Államokban:

Fiona Hill, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának tagja, európai és orosz ügyekért felelős elnöki tanácsadó

Thomas A. Shannon, politikai ügyekért felelős helyettes külügyi államtitkár

Hoyt Yee, eurázsiai és európai ügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettes, a közép- és délkelet-európai kapcsolatok felelőse

A Képviselőház és a Szenátus demokrata és republikánus tagjai, beleértve a Szenátus és a Képviselőház Külügyi Bizottságainak magas rangú tagjait

Karen Donfried, a német Marshall Alapítvány elnöke

A közlemény szerint Ignatieff „örömmel tapasztalta, hogy milyen mértékben támogatja a CEU tanszabadságának védelmét az Egyesült Államok Kormányzata és Kongresszusa”, amelynek „számos tagja fejezte ki felé aggodalmát az új magyar felsőoktatási törvény magyar-amerikai kapcsolatokra gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban”. Mint azt közölték, Ignatieff hétfőn Berlinbe utazik, hogy ismertesse a CEU helyzetét a német politikusokkal, egyetemi vezetőkkel, alapítványokkal és a médiával, és ha visszatér, tájékoztatja az egyetem közösségét és a sajtót utazása eredményeiről. (444)

Az osztrák kancellár is bejelentkezett a CEU-ért

Bécsbe költöztetné a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetemet (CEU) az osztrák kancellár – jelentette az APA, majd az osztrák kancellári hivatal az osztrák hírügynökségnek megerősítette, hogy Christian Kern kancellár ebből a célból kapcsolatra lépett, és tárgyalásokat kezdett Soros Györggyel. A kancellári hivatal csütörtök késő este kiadott közleményében arról számolt be, hogy Kern a nap folyamán Soros Györggyel folytatott megbeszélést, amin szót ejtettek a CEU-ról és az egyetem jövőjéről is. A közlemény szerint az osztrák kancellár felajánlotta támogatását Soros Györgynek, az egyetem átköltöztetésére vonatkozóan konkrét ajánlat azonban nem hangzott el. „Amennyiben a CEU gondolkodik a székhelyváltáson, Ausztria és Bécs természetesen kész az erről folytatandó további megbeszélésekre” – közölte a hivatal. (444)

Juncker: a kérdőív írója saját magát minősíti

Az Európai Bizottság elnöke, a luxemburgi Jean-Claude Juncker egy csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt Magyarországról. A CEU-törvényről és az „állítsuk meg Brüsszelt” konzultációról kérdezték, és azt válaszolta: „Ami az egyetem bezárását illeti, azt a [biztosi] kollégium szerdán tárgyalja majd. Nem tetszik ez a döntés.” „A kérdőívben, amit Orbán úr minden háztartásba eljuttatott, nincs szó az Európai Unió elhagyásáról. Arról van benne szó, hogy állítsuk meg Brüsszelt. Miután elolvastam a kérdőívet, szeretnék tájékozódni, hogy jobban megértsem Orbán úr szándékait. Mindenesetre, ha valaki így beszél Brüsszelről azután, hogy aláírta a római nyilatkozatot, az többet mond el a kérdőív írójáról, mint az Európai Unió állapotáról. (Index)

Orbán megírta a Néppárt frakcióvezetőjének: nem igaz, hogy a kormány egyetemet zárat be, és egyébként is Soros

Nemcsak a fideszes EP-képviselők írtak levelet a néppártiaknak, hanem maga Orbán Viktor is megírta Manfred Weber frakcióvezetőnek: a minden tényalapot nélkülöző információk Soros Györgyhöz tartozó szervezetektől, illetve személyektől származnak. Az Origo által idézett levél szerint „a miniszterelnök felhívta a frakcióvezető figyelmét arra”, hogy a napokban több, egyébként „jó szándékú és Magyarországgal szimpatizáló” közéleti szereplő valótlan tényeken alapuló nyilatkozatokat tett. „A valótlanságok között szerepel, hogy Magyarországon a kormány egyetemet zárna be, és tanszabadságot sértően akarna beavatkozni bármely felsőoktatási intézmény működésébe.” Orbán azért írt a Fidesz európai parlamenti pártcsaládját vezető politikusnak, mert arról értesült, hogy Webert lobbisták keresték meg a magyarországi Soros-egyetem ügyében – írja szó szerint az Origo. A „lobbisták keresték meg” kifejezéssel Orbán egyébként azt akarta kifejezni, hogy maga Weber írta ki a Twitterre szerdán, hogy telefonon beszélt a CEU rektorával, majd azt írta, hogy az Európai Bizottságnak kell megvizsgálnia a CEU ellen hozott törvényt. (444)

Polgármestereket fenyeget a Fidesz-iroda: fizessenek elő a Magyar Időkre

Több mint húsz Nógrád megyei település polgármestere kapott nemrég levelet a balassagyarmati Fidesz-irodától. A párt megyei képviselője sarkos stílusban kéri számon, miért nem fizettek eddig elő a kormányszócső Magyar Idők napilapra. A feladó, Percsina Norbert, Balla Mihály országgyűlési képviselő bizalmasa szerint viszont éppen a településvezetők kérésének tett eleget, amikor úgymond segítséget nyújtott az előfizetés intézéséhez. Mi lehet az igazság? Döntsék el Önök. (Átlátszó)

Semjén Zsolt Teheránba utazott, hogy aláírjon egy egyezményt, miszerint Irán és Magyarország közösen épít atomreaktorokat, amiket majd afrikai országoknak sózunk el

Ennyi. (444)

Kormányinfó

Lázárt nem győzte meg a CEU arról, hogy miképp lehet, hogy két országban is elismert diplomát is kiadnak egy képzésre egyes esetekben. Azt nem magyarázta el, hogy ez miért baj, vagy miért hozná bármiféleképp versenyhátrányba bármelyik magyar egyetemet.

Soros hálózata szervezi az ellenállást.

A CEU-ügyével csak felhasználják a „szegény megtévesztett egyetemistákat”, mert minden kritika valójában csak a menekültkvótákról szól majd.

mert minden kritika valójában csak a menekültkvótákról szól majd. A Fidesz pártcsaládjából, az Európai Néppártból érkező kritikákra Lázár úgy reagált, hogy ha valaki megkérdőjelezi a Fidesz tagságát az Európai Néppártban, az butaságot követ el, a Fidesz kimondottan erősíti a néppártot, Donald Tusk elnök megválasztásában is jelentős szerepük volt. De Lázár János nem hiszi, hogy az Európai Néppárt ellen tud állni Soros György lobbijának.

Az oroszok nem szorulnak Magyarországra.

A Pető Intézetet nem akarják tönkretenni, technikai hiba történt, de majd a kormány mindent megtesz azért, hogy ne csökkenjen az ott dolgozók bére.

Nem csökkentik jövőre az szja-t.

„Azt akarjuk, hogy az ügyvédek ne lehessenek cégvezetők” – mondta Lázár egy másik újságírói kérdésre. Szerinte bár a Magyar Nemzet erről írt, valójában nincs is ilyenről szó az előterjesztésben.

– mondta Lázár egy másik újságírói kérdésre. Szerinte bár a Magyar Nemzet erről írt, valójában nincs is ilyenről szó az előterjesztésben. BKV-sztrájk: a kormány majd kész segíteni a kérdés rendezésében.

A hadsereg fejlesztéséről nincsen döntés még, csak a neve van meg: Zrínyi 2020 lesz a terv neve.

A reklámadóról sincs még döntés, „nyilvánvaló, hogy adóemelésben nem gondolkozunk” , de ezt majd megbeszélik egyes szakmai szervezetekkel.

, de ezt majd megbeszélik egyes szakmai szervezetekkel. Előkerült a miniszterelnök azon megjegyzése Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet leváltása kapcsán, hogy Orbán „nem foglakozik nőügyekkel”. Erre tréfásan azt mondta Orbán a kormányülés előtt Lázárnak, hogy „tévedett mert az ország fele nő, és a nőügyekkel foglalkozni kell”. Egyébként Orbánnak nem kell bocsánatot kérnie a lekezelő megjegyzés miatt a nőktől, hiszen „öt nővel él együtt, nem hinném, hogy nála nagyobb szakértő lenne nőügyekben”, viccelődött Lázár is. (Index)

Vasárnap tüntetés lesz, hogy Áder János ne írja alá a Lex CEU-t

A múlt vasárnapi és a keddi tüntetés után újabb demonstráció lesz a CEU mellett – ezúttal a Clark Ádám téren vasárnap délután 5-től.

