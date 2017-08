Kálomista-, és Habony-közeli cégek milliárdokért gyártanak műsorokat a közmédiának, Németh Szilárd elismerte, hogy nem bontotta ki az igazság minden szeletét civilügyben – ez történt szerdán

Kálomista-, és Habony-közeli cégek milliárdokért gyártanak műsorokat a közmédiának, a Mol-Bubi felhasználók adataihoz is hozzáférhettek, a Nézőpont Intézet megállapította, hogy a jelenlegi az „egyik legsikeresebb kormányzati ciklus”, egy héttel azután, hogy Mészáros Lőrinc felesége rádiót vásárolt, újra kiírhatják a pályázatot a Class FM országos frekvenciájára, egymilliárd forinttal drágult a vizes vb két nappal a vége után, a magyar kormányhoz közel álló befektetőé lett a Bihari Napló és az erdon.ro, valami furcsa okból Szijjártó Péter és Simicskó István nem hajlandó közösen meglátogatni az Észtországban állomásozó magyar katonákat, szó sem lehet nyomozásról a Soros-plakátok kihelyezése miatt, jobban bízunk az unióban, mint a kormányban, a NAIH-nak Németh Szilárd elismerte, hogy nem bontotta ki az igazság minden szeletét civilügyben – szerdai hírösszefoglalónk.

Egymilliárd forinttal drágult a vizes vb két nappal a vége után

783 millióért építette ki az informatikai rendszert az állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt., és 293 millióért takarított a B+N Referencia Zrt. (Átlátszó)

Döntött a Kúria: a Fidesz egymillió forintot kell, hogy fizessen a Helsinki Bizottságnak az alig kódolt zsidózással föltuningolt közleményéért

Június 14-i keltezésű, ám csak most hétfőn iktatott ítéletében a Kúria helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék 2015-ös határozatát, melyben utóbbi egymillió forintos sérelemdíjat állapított meg a Fidesz rovására és Helsinki Bizottság javára. A per tárgya a Fidesz 2015. május 22-i közleménye volt, amelyben az akkor még viszonylag újszerűen ható sorosozás mellett a zsidózás ennél klasszikusabb formáját is alkalmazta a kormánypárt, úgy, mint „nemzetközi spekuláns pénztőke”. (Budapest Beacon)

A NAIH-nak Németh Szilárd elismerte, hogy nem bontotta ki az igazság minden szeletét civilügyben

Nem utasította a titkosszolgálatokat a civilek megfigyelésére Németh Szilárd, így nem mondott igazat a Pesti Srácoknak adott interjújában, amelyben azt állította, hogy felkérte erre a szakszolgálatokat. (Hvg.hu)

Egy héttel azután, hogy Mészáros Lőrinc felesége rádiót vásárolt, újra kiírhatják a pályázatot a Class FM országos frekvenciájára

Amire így már jó eséllyel pályázhat a Mészáros család. (444)

Regisztrált a BKK közbringarendszerében? Hozzáférhettek az adataihoz!

Újabb súlyos sérülékenységet fedeztek fel a BKK által működtetett felhasználói oldalakon, ezúttal a Mol-Bubi közbringarendszerben regisztráltak minden személyes adata szivárgott ki. A több mint ötezer azonosítót, telefonszámot, email-címet tartalmazó listát a 24.hu-nak küldte el egy informátor. Állítása szerint az adatbázishoz a BKK oldalainak sérülékenysége miatt tudott hozzáférni. Azt mondja, a T-Systems Magyarország által fejlesztett e-jegyrendszer hiányosságainak napvilágra kerülése után kezdte el vizsgálni a BKK más termékeit. Mint írta, a hibákról már tavaly óta tud, de akkor még nem húzott le adatokat a rendszerből. Az e-jegyes botrány után azonban újra vizsgálódni kezdett, és több, „kritikus minősítésű” hibát is talált, így férhetett hozzá a felhasználók adataihoz is. (24.hu, 444)

Communism is back – egy angol újságíró találkozása az új Felcsúttal

A falutól kilométerekre ellátszik Felcsút új büszkesége, a 6 milliárdos sportcsarnok – a helyi projekteken szorgoskodók viszont leginkább megijednek, ha idegen kérdezi őket. A New Statesman újságírója fél nap alatt megértette Felcsúton, hogyan változott meg a világ Magyarországon az elmúlt hét évben. (Átlátszó)

Kálomista-, és Habony-közeli cégek milliárdokért gyártanak műsorokat a közmédiának

Az igazán nagy játékosok éves szinten több százmilliónyi megbízást is kapnak az MTVA-tól. A közmédiában továbbra is nagyon jó helyzetben van Kálomista Gábor producer, de a vele közeli üzleti kapcsolatban álló Németh Gyula cége is szintet ugrott. A másik nagy nyertes a Habony Árpád „miniszterelnöki tanácsadó” érdekköréhez sorolható Apropó Média, amely most már hosszú évek óta meghatározó a gyártási portfólióban. Ehhez a körhöz kapcsolható HD TV Hírstúdió Kft. is, ami Kiss Ferenc és Kiss János tulajdonában van. Róluk még tavaly írta meg a Népszabadság, hogy „jó kapcsolatot ápolnak Halkó Gabriellával, aki jelenleg a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója”. A HD TV idén is jól fekszik a rendszerben, öt fontos megbízatást kaptak, összesen közel egymilliárdért. Szerepel a listán a Popular Média is. A cég Koller István tulajdona, aki a lehallgatási botrányban gyanúsítottként meghallgatott Vas Imrének volt üzleti partnere. Vas felfüggesztéséig az MTVA üzemeltetési igazgatója volt. (444)

A magyar kormányhoz közel álló befektetőé a Bihari Napló és az erdon.ro

Erdélyi magyar vonatkozása is van annak a hírnek, miszerint július végén a Heinrich Pecinához köthető Media Development Management Kft. megvásárolta a Russmedia Kft. kelet-magyarországi megyei napilapjait, a Hajdú-bihari Naplót, az Észak-Magyarországot és a Kelet-Magyarországot. A Russmedia ugyanis egy füst alatt az egyik romániai érdekeltségét, a Russmedia Newspaper SRL-t is eladta. Az, hogy az eladott lapok között romániai médiaorgánum is található, a cég által kiadott, tipikus corporate halandzsa-nyelven megírt sajtóközleményből is kiderül. A Russmedia Newspaper SRL eladásának tényét Fodor István, a Russmedia Kft. ügyvezető igazgatója erősítette meg az Átlátszó Erdély kérdésére. „Ez a cég adja ki adja ki valamennyi romániai nyomtatott lapunkat és üzemelteti az ezekhez kapcsolódó hírportálokat” – tájékoztatott Fodor. A Russmedia Newspaper SRL portfóliójának részét képezi többek között a Bihari Napló, valamint a napilapnak az on-line verziója, az erdon.ro hírportál, valamint egy sor román nyelvű médiatermék, mint például a Jurnal Bihorean, bihon.ro, a Jurnal Aradean vagy a Caras Online. (Átlátszó)

A Nézőpont Intézet megállapította, hogy a jelenlegi az „egyik legsikeresebb kormányzati ciklus”

A részletekért kattintson! (444)

A Médiatanács rábólintott, Vajna megveheti a Bors, a Kisalföld és a Délmagyarország kiadóját

Sokan aggódnak amiatt, hogy a kormány közelében mozgó milliárdosok állami pénzek segítségével teljesen leuralják a magyar médiapiacot, és minden újságból (tévéből, rádióból) olyan hazug propagandafegyvert csinálnak, mint mondjuk az Origo vagy TV2. Ezek persze teljesen alaptalan félelmek, mert Magyarországon működik egy Médiahatóság nevű állami intézmény, aminek egyebek mellett az is a feladata, hogy az állampolgárok sokszínű tájékoztatása felett őrködjön. Lehet, hogy Karas Mónika, médiahatósági elnök a nyilvánosság előtt nem szeret beszélni erről a nehéz, és politikailag igen kényes munkáról, de ez nem azt jelenti, hogy nem végzik el a rájuk bízott fontos közfeladatot. Így például a Médiatanács megvizsgálta, hogy sértheti-e a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését, ha az AVALUE Befektetési Kft. megvásárolná a Lapcom Kiadó Zrt.-t. Kevésbé szaknyelven a kérdés úgy hangzik, hogy Andy Vajna megvásárolhatja-e a Bors, a Kisalföld és a Délmagyarország kiadóját. Vajnáé ugye a TV2, és a rádiós piacon is szépen terjeszkedik, így a kérdés nagyon is releváns: jót tesz-e a sokszínű médiapiacnak Vajna újabb tulajdonszerzése? A Méditanács szerint jót tesz a dolog, jóvá is hagyták az összefonódást. Ez a döntés a Gazdasági Versenyhivatalt is köti, ők bólintanak majd rá utolsóként a Bors és a vidéki lapok befalására. A Médiatanács egyébként nem mindig ilyen jószívű. Idén év elején például nem engedték meg az RTL tulajdonosának, hogy bevásároljon a 24.hu-t kiadó cégbe, akkor úgy érezték, hogy a tranzakcióval sérülne a sokszínű tájékoztatás. De persze ott teljesen más is volt a helyzet. (444)

Szó sem lehet nyomozásról a Soros-plakátok kihelyezése miatt

Elutasította a Fővárosi Főügyészség Hadházy Ákos LMP-s társelnök feljelentését, amelyet a Soros-plakátok kihelyezése miatt tett. Hadházy hűtlen kezelés elkövetése miatt tett feljelentést, mert szerinte feleslegesen költött el a kormány 5,6 milliárd forintot a „Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén” plakátokra. Hadházy szerint a közpénzt olyan célra kellene elkölteni, amely a kormány feladatainak ellátásához szükséges, ezeknek a plakátoknak a kihelyezése pedig szerinte nem ilyen. Olyan kampányokra, amelyek nem a végrehajtó hatalom döntéseivel kapcsolatosak, álláspontom szerint a kormányzati kommunikátorok nem költhetnének, mert azzal hűtlen kezelést valósítanak meg – állt az LMP-s politikus feljelentésében. Az ilyen magas összegre elkövetett hűtlen kezelésért akár 10 év börtönbüntetés is járhatna, ám bíróság elé sem kerülhet az ügy, hiszen az ügyészség már el is utasította Hadházy feljelentését. Az ügyészség ezt azzal indokolta. hogy szerintük társadalmi célja van a plakátnak, ugyanis Soros hatalmas arcképén kívül szerepel rajta a nemzeti konzultáció eredménye is, azaz a „99% elutasítja az illegális bevándorlást” szöveg. Az eredmény kommunikálása pedig azért szükséges, hogy ellássa információval az állampolgárokat. Vagyis az ügyészség szerint a plakátokon „a kormányzati döntéshez kapcsolódás kimutatható”. Az ügyészség az indoklásban hozzátette, hogy a plakátkampány morális megítélése, és az azzal összefüggő társadalmi-politikai nézetkülönbség a büntetőjog körén kívül esik. (Index)

Valami furcsa okból Szijjártó Péter és Simicskó István nem hajlandó közösen meglátogatni az Észtországban állomásozó magyar katonákat

Az észt állami hírügynökség szerint nézeteltérés miatt érkezik külön időpontban a két miniszter. (444)

Jobban bízunk az EU-ban, mint a kormányban

Szerdán jelent meg az Európai Unió (EU) szokásos féléves közvélemény-kutatása. Az Eurobarometer alapján a Fidesz uniós pártcsaládját is kiborító brüsszelezés ellenére a magyarok bizalma nőtt az EU-ban, és magasabb, mint akár a magyar kormányban, akár a magyar parlamentben. Ugyanakkor még mindig többen vannak, akik nem bíznak benne. Nemzeti szinten az egészségügy sokkal jobban aggaszt minket a bevándorlásnál. (Index)

