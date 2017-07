Kevés valóságos elemet tartalmazott a Magyar Vívószövetség főtitkárának a Lipcsében élő menekültekkel kapcsolatos kijelentése – ez történt csütörtökön

Döntős a férfi vízilabda-válogatott, Hosszú Katinka harmadik 200 méter pillangón; Fidesz-közeli ejtőernyős iskolaigazgató a hardcore ellenzéki kerületben; kevés valóságos elemet tartalmazott a Magyar Vívószövetség főtitkárának a Lipcsében élő menekültekkel kapcsolatos kijelentése; Kovács Zoltán kormányszóvivő két helyen adta le ugyanazt a disszertációt két doktorihoz; a Magyarországi Európa Társaság is tiltakozik a civiltörvény ellen; a TV2 hírigazgatónője szerint nem volt problémás a Soros megölte volna anyját című adásuk; az OTP elismerte romániai bankvásárlását; nem kap több megbízást a külügytől a Ladó Andreát Tusványoson a hajánál fogva földre rántó fotós; Tarlós István nem kívánja fölmenteni a BKK vezérigazgatóját; ugyanő olyan választ adott arra, hogy miért nem akadálymentesítik a 3-as metrót, amibe Bécs, München vagy Aberdeen polgármestereként valószínűleg azonnal belebukna; úgy tűnik, hogy Vajna András megveszi a Kisalföldet, a Délmagyarországot és a Borsot; az Orbán-kormány újraválasztása érdekében buzdít regisztrációra az RMDSZ háromszéki elnöke – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Döntős a férfi vízilabda-válogatott, Hosszú Katinka harmadik 200 méter pillangón

Az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII., budapest-balatonfüredi világbajnokságának csütörtöki versenynapján a magyar férfi vízilabda-válogatott az elődöntőben 7:5-re legyőzte Görögországot, így bejutott a szombati döntőbe, ahol Horvátország ellen játszik. 200 méteres női pillangóúszásban Hosszú Katinka harmadik, Szilágyi Liliána hetedik lett. Hatodik helyen végzett a Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka a 4×200 méteres női gyorsváltóban. (Budapest Beacon)

Fidesz-közeli ejtőernyős iskolaigazgató a hardcore ellenzéki kerületben

Putnoki Zsolt személyében a Dózsa György úti XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola élére új igazgatót nevezett ki az Emberminisztérium. Putnoki korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz fideszes polgármestere volt. Az új igazgató kinevezését mind a tantestület, mind a szülői munkaközösség, mind a szocialista többségű képviselő-testület ellenzi. (Hvg.hu)

Kevés valóságos elemet tartalmazott a Magyar Vívószövetség főtitkárának a Lipcsében élő menekültekkel kapcsolatos kijelentése

Boczkó Gábor, a Magyar Vívószövetség megbízott főtitkára a héten a válogatott sportvezetőjeként a lipcsei világbajnokságon járt. Kedd este Boczkó az úgynevezett „köztelevízióban” arról beszélt, hogy a Lipcsében élő menekültek miatt a magyar csapat nem tudott a versenyre koncentrálni. „Boczkó […] drámai hangon számolt be bozótvágóval hadonászó emberekről és csecsemőrabló színes bőrűekről. Elmondta azt is, hogy a rossz közbiztonság miatt a magyar vívók csak csoportosan mertek közlekedni a városban.” Matthias Hasberg, a városi önkormányzat szóvivője reagált a magyar sportvezető szavaira: teljes mértékben visszautasította azokat. „Lipcse egy biztonságos város, ahol az emberek nappal és éjszaka is szabadon mozoghatnak. Semmiképpen sincs szükség arra, hogy kizárólag és csak csoportosan kellejen átmenniük a városon, még a magyar sportolóknak sem. A magyar vívócsapatot egy olyan hotelben szállásoltuk el, ahol a többi csapat is lakott a világbajnokság alatt. A magyar csapaton kívül senkitől sem érkezett panasz rendzavarásról. […] Túlzott hangoskodásról vagy rendbontásról sem nekünk, sem a rendőrségnek nincs tudomásunk” – közölte Hasberg. (444)

Kovács Zoltán kormányszóvivő két helyen adta le ugyanazt a disszertációt két doktorihoz

A kétezres évek elején Kovács Zoltán mostani kormányszóvivő leadott egy történészdoktori disszertációt a Közép-európai Egyetemen (CEU), és majdnem ugyanazt a dolgozatot a Debreceni Egyetemen is. A két szöveg szinte teljesen egyforma – a két tartalomjegyzék szó szerint ugyanaz. A két anyagban ugyanazok a karikatúrák szerepelnek. A CEU mostani, 2011-től érvényes szabályzata ezt az eljárást expressis verbis tiltja: „a disszertációval együtt le kell adni egy nyilatkozatot, ami szerint a disszertáció nem tartalmaz olyan anyagot, amit más intézményre is leadtak fokozatszerzéshez”. (Index)

„Mindannyian külföldiek vagyunk” – a Magyarországi Európa Társaság is tiltakozik a civiltörvény ellen

„A 2017. június 13-án elfogadott, a civil szervezetek »átláthatóságáról« szóló, valójában azokat megbélyegző törvényt a Magyarországi Európa Társaság elfogadhatatlannak, a teljes civil társadalom és a liberális demokrácia értékei elleni nyílt támadásnak tekinti. […] A Magyarországi Európa Társaság szolidaritását fejezi ki a tiltakozás bármely formáját választó civilszervezetekkel. Azokkal, amelyek polgári engedetlenséget hirdettek és a nyílt konfrontációt is vállalják a független civil társadalomért és alapjogaink védelméért, illetve azokkal is, amelyek annak érdekében, hogy fontos magyarországi tevékenységüket és gyakran az állam helyett elvégzett munkájukat folytatni tudják, kényszerűen regisztrálnak” – írja Mindannyian külföldiek vagyunk című közleményében a Magyarországi Európa Társaság (MET). A MET elnöke Hegedűs István szociológus, aki 1990 és 1994 között az akkor még szabadelvű Fidesz országgyűlési képviselője volt. (Budapest Beacon, Europesociety.hu)

A TV2 hírigazgatónője szerint nem volt problémás a Soros megölte volna anyját című adásuk

Ismét megcsinálnák a Soros megölte volna az anyját című anyagot – közölte egy, a Figyelő által készített interjúban Kökény-Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatónője. „Természetesen” – válaszolta az idevonatkozó kérdésre Kökény-Szalai, aki szerint kettős mércét alkalmaznak a TV2-vel szemben. (444)

Az OTP elismerte romániai bankvásárlását

Az OTP Bank Románia (OBR) és a Görögország Nemzeti Bankja nevű görög kereskedelmi bank képviselői aláírták a román pénzintézet, a Banca Românească eladását. Az üzletről a múlt héten már beszámolt a sajtó – beleértve Budapest Beacont is. Az OTP közölte: az akvizíció eredményeképpen az OBR piaci részesedése mintegy négy százalékra emelkedik, ezzel a román bankpiac nyolcadik legnagyobb szereplővé válik. A Banca Românească jelenleg 1148 munkavállalót foglalkoztat, 109 fiókot és 118 ATM-et működtet. A pénzintézet 0,72 százaléka kisbefektetők tulajdonában van – közölte az OTP. (Budapest Beacon, MTI)

Nem kap több megbízást a külügytől a Ladó Andreát Tusványoson a hajánál fogva földre rántó fotós

„Nem fogjuk a továbbiakban foglalkoztatni, ez teljesen egyértelmű. Amit az említett személy tett, az az én számomra teljes mértékben elfogadhatatlan, úgyhogy a konzulátus természetesen a jövőben nem fogja alkalmazni semmilyen munkára” – közölte sajtótájékoztatóján egy újságírói kérdésre válaszolva Borbáth Áronnal, az Orbán Viktor miniszterelnököt kifütyülő lövétei származású, Budapesten élő Ladó Andreát Tusnádfürdőn a hajánál fogva földre rántó fotóssal kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. (Hír TV)

Tarlós István nem kívánja fölmenteni a BKK vezérigazgatóját

Büntetőeljárás indult a fakocka-ügyben – közölte budapesti sajtótájékoztatóján Tarlós István főpolgármester. Hozzátette: nem kezdeményezi a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának, Dabóczi Kálmánnak a fölmentését. „Nem fogom bizonyos körök nyomásának hatására meneszteni őt, az a gyengeség jele lenne részemről” – fogalmazott a főpolgármester. (24.hu)

Olyan választ adott Tarlós István arra, hogy miért nem akadálymentesítik a 3-as metrót, amibe Bécs, München vagy Aberdeen polgármestereként valószínűleg azonnal belebukna

Nem volt rá elég pénz, de alapból is alig használják mozgássérültek a metrót – reagált budapesti sajtótájékoztatóján Tarlós István főpolgármester arra az újságírói kérdésre, hogy miért nem akadálymentesítik a 3-as metró összes állomását. A 3-es metró utasainak alig egy ezreléke mozgássérült – mondta Tarlós „azzal kapcsolatban, hogy korábbi elképzeléshez képest kevesebbet, kilenc állomást tervez akadálymentesíteni a Budapesti Közlekedési Központ a 3-as metró felújítása során”. (Napi.hu)

Úgy tűnik, hogy Vajna András megveszi a Kisalföldet, a Délmagyarországot és a Borsot

A Vajna András filmügyi kormánybiztos és kormányközeli kaszinó- valamint médiaügyi nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Avalue Befektetési Kft. szeretné megvásárolni a Lapcom Kiadó Zrt-t – derül ki a Médiatanács július 25-i ülésének napirendjéből. A Lapcom adja ki a Bors című napilapot, valamint két megyei lapot: a Kisalföldet és a Délmagyarországot. (Mno.hu)

Az Orbán-kormány újraválasztása érdekében buzdít regisztrációra az RMDSZ háromszéki elnöke

Az Orbán-kormány újraválasztása érdekében buzdítja regisztrációra és választási részvételre a romániai magyarokat Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki szervezetének elnöke, a szövetség állandó tanácsának tagja, a Kovászna megyei tanács elnöke. A politikus felhívása a háromszéki RMDSZ-szervezet csütörtöki közleményében jelent meg, amely egyebek mellett arról számol be, hogy a szervezet telefonos tájékoztatást indított Kovászna megye lakói számára a jövő évi magyarországi parlamenti választással kapcsolatos tudnivalókról. (MTI)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):