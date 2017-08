A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította Orbán Viktort is tagjai között tudó református gyülekezetet – ez történt csütörtökön

A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította Orbán Viktort is tagjai között tudó református gyülekezetet; hatalmas kedvezményt szavazott meg magának a részben Schmidt Mária tulajdonában álló cég; ötmilliárdból épít sportcsarnokot a katolikus egyháznak a kormány; Vlagyimir Putyin visszajön Magyarországra; Putyin ellen fog tüntetni a Momentum; nem sokkal lett olcsóbb a júliusi világbajnokság egyperces reklámfilmje a tizennégy Oscart elnyert Titanicnál; még tízmillióval megdobódott a világbajnokság költségvetése; húszmilliót ajánlottak egy ügyvédnek, hogy vegye rá szökésre a védencét, hogy az Pintér Sándorról szóló dokumentumokat vihessen külföldre; Semjén Zsolt azt szeretné, hogy minden magyar legyen országépítő; hogy ne kelljen nyilvánosságra hozni, a külügy megváltoztatta a Gazprom-megállapodás típusát; tizenegy kétszintes motorvonatot vesz a Stadlertől a MÁV; elromlott a 3-as metró; Szent István vagy Soros – vélhetően ez lesz az augusztus 20-i kormánykommunikáció lényege; orvoshiány miatt lehet, hogy bezár az esztergomi kórház szülészete – csütörtöki hírösszefoglalónk.

A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította Orbán Viktort is tagjai között tudó református gyülekezetet

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította az Orbán Viktor miniszterelnököt is tagjai között tudó Svábhegyi Református Gyülekezet építkezését. A Felhő utca 6. és 8. szám alatti telken hoznának létre református központot. A két telek tulajdonosa jelenleg a XII. kerületi önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF). „A két ingatlant emiatt a tervek szerint megvásárolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, majd valamilyen módon az egyház kezelésébe adják.” (Magyar Nemzet)

Hatalmas kedvezményt szavazott meg magának a részben Schmidt Mária tulajdonában álló cég

A Budapesti Ingatlanhasznosítási és -fejlesztési (BIF) Nyrt. rendkívüli közgyűlésén szótöbbséggel úgy döntött, hogy kezdeményezik a cég szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (szit) való nyilvántartásba vételét. A szit hatálya alá tartozó cégek többfajta kedvezményre jogosultak, például nem kell társasági és helyi adót fizetniük. A BIF tulajdonosa többek közt Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatónője, és fia, Ungár Péter, a Lehet Más a Politika (LMP) elnökségi tagja. (Népszava)

Ötmilliárdból épít sportcsarnokot a katolikus egyháznak a kormány

Ötmilliárd forinttal támogatja a kormány egy csepeli sportcsarnoknak a 2020-as budapesti eucharisztikus kongresszusra tervezett fölépítését. Az építkezést a kormány hitéleti beruházásként tünteti föl, de a sportcsarnok az elképzelések szerint szerepet kapna a 2023-as atlétikai világbajnokságon is, melyre Budapest is pályázott. A kérdés az, hogy a katolikus egyház 2023 után mit kezd a sportcsarnokkal. (HVG)

Vlagyimir Putyin visszajön Magyarországra

Hivatalos lett, amiről a Budapest Beacon már másfél hónapja beszámolt: augusztus 28-án ismét Magyarországra érkezik Vlagyimir Putyin orosz elnök. A politikus a budapesti cselgáncs-világbajnokság vendége lesz, mint a Nemzetközi Cselgáncsszövetség tiszteletbeli elnöke – közölte Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke. Mint arról a Budapest Beacon akkor beszámolt, Putyin idén februárban már járt Magyarországon. (Budapest Beacon, ATV)

Putyin ellen fog tüntetni a Momentum

Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása alkalmából tüntetni fog ellene a Momentum. „Meghívása egy újabb lépés Moszkva és az orosz befolyás felé. Az irány rossz, hiszen már van hová tartozzunk, mi magyarok Európához tartozunk! Emlékeztessük erre az országot az első Európameneten!” – írja meghívójában az ellenzéki párt. „Orbán Viktor Brüsszelbe háborúzni jár – Moszkvába barátkozni. Nem a győztes Európához zárkózunk fel, hanem keleti diktátorokkal jópofizunk. A nemzetközileg sikeres magyar vállalkozások támogatása helyett oligarchákat hizlalunk” – áll még a dokumentumban. A tüntetés este hétkor kezdődik a Sánc utca-Hegyalja út sarkán, ahonnan a sokaság a Szabadság-szoborhoz vonul. (Facebook)

Nem sokkal lett olcsóbb a júliusi világbajnokság egyperces reklámfilmje a tizennégy Oscart elnyert Titanicnál

Egyperces reklámfilm készül 230 millió forintból az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás júliusi budapest-balatonfüredi világbajnokságáról. „A megbízást a három kormányközeli indulóból (az NKOH tenderein csak a korábban kiválasztott cégek vehetnek részt) az a konzorcium húzta be, amelynek a vizes vb-n eddig is milliárdokat kereső Kuna Tibor két cége, a Trinity International Communications Kft. és a Young and Partners Kft. is a tagja.” A reklámfilm augusztus 21-én kerül adásba a televízióban és online. A tizennégy Oscart elnyerő Titanic 1997-ben átszámítva 260 millió forintba került. (Magyar Nemzet)

Még tízmillióval megdobódott a világbajnokság költségvetése

Szerződésmódosítást közölt a Közbeszerzési Hatóság. Eszerint az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás júliusi budapest-balatonfüredi világbajnokságát lebonyolító Bp2017 Kft. és a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. eredeti megállapodását azért kellett módosítani, mert az elvégzendő feladatból kimaradt az elvégzendő munka kommunikációja. A felek a világbajnokság „közlekedésének megtervezéséről” állapodtak meg decemberben, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban. „A szerződés szerint a Főmtervnek a terveket nettó 76,6 millió forintért kellett elkészítenie.” Ez meg is történt, ám közben rájöttek, hogy a kitervelt útvonalakat jó lenne tudatni az érintettekkel: a csapatokkal és a nézőkkel. Így történt, hogy a költségvetés még 9,9 millió forinttal megnőtt. (Mfor.hu)

Húszmilliót ajánlottak egy ügyvédnek, hogy vegye rá szökésre a védencét, hogy az Pintér Sándorról szóló dokumentumokat vihessen külföldre

Részletek itt. (444)

Semjén Zsolt azt szeretné, hogy minden magyar legyen országépítő

A magyarság és a magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha mindenki a maga helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Dályhegyen, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén. Semjén Zsolt kiemelte: Szent István király úgy él a nemzet emlékezetében, mint országépítő, amilyen valójában volt. „A magyarság csak akkor maradhat meg, ha minden egyes nemzetrésze megmarad. Amennyiben eltűnnek az erdélyi, a felvidék, a délvidéki, a horvátországi vagy a muravidéki magyarok, akkor az egyetemes magyarság lenne csonkább és szegényebb. Hogy a magyarság meg tudjon maradni a történelemben, ahhoz szükséges, hogy minden nemzetrész megmaradjon” – jelentette ki. A politikus a magyar költségvetés által nyolcvanmillió forinttal támogatott dályhegyi kultúrotthont is fölavatta. (MTI)

Hogy ne kelljen nyilvánosságra hozni, a külügy megváltoztatta a Gazprom-megállapodás típusát

Hogy ne kelljen kiadnia egy, a Gazprom orosz állami gázipari monopóliummal kötött egyezményt, döntés-előkészítő anyagnak nevezték át a korábban tervezetnek hívott anyagot, így jogszerűen megtagadható a nyilvánosságra hozatal. (24.hu)

Tizenegy kétszintes motorvonatot vesz a Stadlertől a MÁV

A MÁV tizenegy nagykapacitású motorvonat vásárlásáról írt alá szerződést a Stadlerrel a két cég közötti nyolcéves, negyven darab motorvonatra szóló keretmegállapodás alapján – közölte a vasúttársaság. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a MÁV augusztus 8-án kötött 60,5 milliárd forint értékű támogatási szerződést a tizenegy új, emeletes motorvonat beszerzésére és a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására. A fejlesztést az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) az Európai Unió finanszírozza. A kétszintes járművek fajlagos beszerzési ára 16,7 millió euró. A vasúttársaság a nagykapacitású, úgynevezett KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonatokat a Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon állítja forgalomba 2019-ben és 2020-ban. A kétszintes motorvonatok utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, wifivel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd. (MTI)

Elromlott a 3-as metró

Délután a Forgách utcai metrómegállónál leszállították a 3-as metró utasait, ugyanis nem záródott be a felújított metrószerelvény ajtaja. (Index)

Szent István vagy Soros – vélhetően ez lesz az augusztus 20-i kormánykommunikáció lényege

„Választás előtt állunk Szent István Magyarországa és a Soros-terv között” – olvasható pirossal, vastag betűkkel az augusztus 20-i ünnepségekre vonatkozó, a kormány által a magyar nagykövetségeknek kiküldött kommunikációs sorvezetőben. Ez alapján legalábbis valószínűsíthető, hogy a kormányzat Magyarországon is ezt fogja ezerrel sulykolni. (Mno.hu)

Orvoshiány miatt lehet, hogy bezár az esztergomi kórház szülészete

Az esztergomi kórház szülészeti osztályán fölmondott két orvos, egyikük az osztályvezető főorvos. Az Egészségügyi Ellátóközpont szerint azonban az ellátás zavartalan. (RTL Klub)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):