Kósa szerint nyelvbotlás volt Semjén népcsoportozása – ez történt hétfőn

Az MTI kihagyta ünnepi tudósításából a részt, amikor a püspök a kormányt bírálta; a Momentum a Fidesz jól bevált módszeréhez nyúl; négy nővel és kilenc ellenzéki párttal bontanák le a Fidesz választási rendszerét; a DK az ellenzék által összehívott rendkívüli parlamenti ülést is bojkottálta; csalás és hűtlen kezelés miatt börtönre ítélték a Népszabadságot bezárató Heinrich Pecinát, de társaira vallott, így megússza egy felfüggesztettel; Kósa szerint nyelvbotlás volt Semjén népcsoportozása; nem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogát a magyarországi választópolgárok többsége a Publicus Intézet felmérése szerint; körbetelefonálja a Fidesz a nyugdíjasokat Vona Gábor Facebook-posztja miatt; már nem gyanúsítják bűncselekménnyel a fiatalembert, aki szólt a BKK-nak, hogy meghackelhető a rendszere; egyre többet markol a NER Zuckerbergje; hatmilliárd forintot ad a kormány két fotovoltaikus erőműre – hétfői hírösszefoglalónk.

Csalás és hűtlen kezelés miatt börtönre ítélték a Népszabadságot bezárató Heinrich Pecinát, de társaira vallott, így megússza egy felfüggesztettel

A Fidesz kedvenc médiaembere Ausztriában 22 hónapot kapott, de bűnösnek vallotta magát, segítette a Hypo-ügy felgöngyölítését. Épp most vett 3 magyar megyei lapot. (444)

A Momentum a Fidesz jól bevált módszeréhez nyúl

Meghirdette a Cselekvés Köreit a Momentum, melyekkel a párt helyi szintű problémákat szeretne megoldani. Fekete-Győr Andrásék augusztus 20-i rendezvényének fő üzenete, hogy Magyarországnak vissza kell térnie a Szent István által lekövezett útra. (Budapest Beacon)

Hatmilliárd forintot ad a kormány két fotovoltaikus erőműre

Egy oroszlányi és egy felsőzsolcai fotovoltaikus erőmű létesítéséhez összesen több mint 6 milliárd forint támogatást kap a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (Kehop) az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. Az erről szóló kormányhatározat hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben. (444, MTI)

Négy nővel és kilenc ellenzéki párttal bontanák le a Fidesz választási rendszerét

Kilenc ellenzéki párt, a DK, az Együtt, a Kétfarkú Kutya, az LMP, a Liberálisok, az MSZP, a Modern Magyarország Mozgalom, a Momentum és a Párbeszéd is támogatja a Közös Ország Mozgalom kezdeményezését a választási rendszer átalakításáról. A mozgalom videójában mindegyik párt képviselői szerepelnek, és elmondják, miért akarják megváltoztatni a csak a Fidesz-KDNP által megszavazott választási rendszert. A mozgalmat Gulyás Márton aktivista hirdette még egy tavaszi tüntetésen a Szabadság téren. Azóta bejelentették: ősszel nyilvános vitasorozatot kezdenek arról, milyen választási rendszert szeretnének. Ennek helyszíne az Alkotmány utcában felállított Agóra nevű közösségi tér lesz, itt szeptember negyedikétől minden nap nyilvános politikai vitákat tartanak majd. A cél az, hogy október 23-ig a parlament elé kerüljön egy törvénymódosító javaslat a választási rendszer átalakításáról; ezt a vitában részt vevő pártok valamelyike nyújtaná majd be. Ha ezt nem szavazza meg a parlament, a mozgalom tagjai azt ígérik, polgári engedetlenséget kezdenek. Bár a mozgalom eddig elsősorban Gulyás Mártonhoz kötődött, a következő hetekben ő hátrébb lép a nyilvánosságtól. A Közös Ország Mozgalom négy szóvivőt választott meg, Mészár Annát, Budija Szilviát, Zajtai Barbarát és Vörös Esztert. Egyikük sem foglalkozott korábban aktívan politikával, és mindannyian azt mondták, a Szabadság téri tüntetés után csatlakoztak a mozgalomhoz. Tudják, hogy kockázatos dolog most politikai aktivistának lenni, de úgy érezték, tenni akarnak valamit a panaszkodáson kívül. Az, hogy mind a négy szóvivő nő, nem véletlen, kifejezetten üzenni akarnak ezzel: azt akarják, hogy több nő vegyen részt a politikában. (444)

Kósa szerint nyelvbotlás volt Semjén népcsoportozása

A Fidesz frakcióvezetőjének magyarázata szerint az egyetemistákra és a háztartásbeliekre gondolhatott Semjén Zsolt, amikor adót nem fizető csoportokról beszélt. Kósa Lajos szerint a miniszterelnök-helyettestől nyelvbotlás volt az, hogy csoport helyett először népcsoportot mondott. „Van egy olyan állítás, hogy aki nem Magyarországon fizet adót, az ne szólhasson bele a politikába, ez még Gyurcsányra vezet vissza. Ez ritka nagy baromság. Ugyanis ebből az következne, hogy PC módon fogalmazzak: tudnék olyan népcsoportot mondani, pontosabban olyan csoportokat Magyarországon, akik életükben egy fillér adót nem fizettek, mégis abszurd lenne azt mondani, hogy ne legyen szavazati joguk. Az adófizetés és a szavazati jog nem függ össze. Minden magyarnak született joga, hogy magyar állampolgár legyen, a szavazati jog és az állampolgárság egymástól elválaszthatatlan” – mondta a miniszterelnök-helyettes. Az alaphír egyébként az volt, hogy a Publicus által a Vasárnapi Hírek megbízásából készült felmérés szerint a megkérdezettek mindössze 18 százaléka tartja helyesnek azt, hogy a külhoniak szavazhatnak az országgyűlési választásokon. (Hír TV)

Az MTI kihagyta ünnepi tudósításából a részt, amikor a püspök a kormányt bírálta

Ritkán történik olyan, hogy egy ország legnagyobb ünnepén a katolikus egyház egyik vezetője ünnepi beszédében nyíltan bírálja az aktuális magyar kormányt. Amikor megesik, azt akár hírértékűnek is gondolhatnánk. Most, hogy megesett, mégis elég sokak figyelmét elkerülte, mert a hivatalos magyar állami hírügynökség, melynek tudósítása alapján a legtöbb magyar sajtótermék beszámolt az augusztus 20-i, a budapesti Szent István Bazilikánál tartott szentmisén elhangzottakról, kihagyta tudósításából a kormánnyal szemben kritikus mondatokat. A Bazilikánál Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét, melynek fő szónoka Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Az ünnepélyes felszólalás közepe táján Veres váratlan bírálatot fogalmazott meg a kormánnyal szemben. „Testvérek, még egy belső veszélyre oda kell figyelnünk! Ugyanis egy fondorlatosan megfogalmazott, a jószándék köntösébe bújtatott törvény által, amely figyelmen kívül hagyja a krisztusi értékrendet, észrevétlenül is belopódzik a keresztény értékekre építkező társadalom önfeladásának mételye! Láthattuk ezt legutóbb például a lombikbébiprogram támogatásának növelésével kapcsolatos rendelkezésben…” (444)

Körbetelefonálja a Fidesz a nyugdíjasokat Vona Gábor Facebook-posztja miatt

Telefonos és emailes tájékoztató kampányt indít hétfőn a Fidesz, hogy informálja a nyugdíjasokat arról, milyen megengedhetetlen kifejezéseket, sértő jelzőket használt a magyar nyugdíjasokra Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Vona Gábort már többször felszólították, kérjen bocsánatot azoktól, akiknek az önbecsülésébe gázolt a szavaival, de erre a Jobbik elnöke nem volt hajlandó. A Fidesz szerint Vona az alábbi Facebook-bejegyzésével sértette meg a nyugdíjasokat.



(Index)

A DK az ellenzék által összehívott rendkívüli parlamenti ülést is bojkottálta

Rendkívüli ülést tartott hétfőn a Parlament az ellenzék kezdeményezésére. Azt már előre lehetett tudni, hogy az ülés biztos határozatképtelen lesz, mert a Fidesz már korábban bejelentette távolmaradását. A Fideszhez a Demokratikus Koalíció (DK) is csatlakozott, mely ugyan az ülés összehívását még támogatta, de aztán közölte, hogy a Népszabadság bezárása elleni tiltakozásként ezt a részben a kezdeményezésükre összehívott rendkívüli ülést is bojkottálni fogja. Mint írták, tavaly ősz óta kizárólag a kétharmados döntések megakadályozása miatt vesznek részt a határozathozatalban. A parlament rendkívüli ülésének témája a felsőoktatási törvény módosításának hatályon kívül helyezése volna. Ez az a törvény, amely teljesíthetetlen feltételekhez köti a CEU működését – olyan feltételekhez, amelyekből a jelek szerint már maga a kormány is engedett, mert több heti értelmetlen harcát feladva immár megelégszik azzal, ha a témában nem illetékes, így tárgyalásképtelen amerikai szövetségi kormány helyett a témában illetékes és tárgyalóképes New York állammal tárgyal a CEU sorsáról, még ha a törvény alapján az Egyesült Államokkal kéne is tárgyalni. Soros György kérte meg a magyar ellenzéket, hogy CEU-ügyben kezdeményezzen rendkívüli parlamenti ülést, és a Fidesz már a nyár elején jelezte, nem vesz részt olyan rendkívüli ülésen, amit „pusztán politikai habverés szándékával” javasolnak –mondta Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatón, miután a Parlament rendkívüli plenáris ülése határozatképtelen lett a Fidesz-KDNP távolmaradása miatt. (444)

Egyre többet markol a NER Zuckerbergje

Hat hónappal ezelőtt az Index kiszámolta, hogy Mészáros Lőrinc nagyjából 30 cégének összesen 12 milliárd forint saját tőkéje van, közvetlen üzlettársain keresztül pedig nagyjából 70 milliárd forintra lehet valamilyen ráhatása. Mára viszont már az ő tulajdonában lévő vállalatok tőkéje is majdnem eléri ezt a számot, a részben vagy egészben az ő tulajdonában lévő céges tőke ugyanis több mint 57 milliárd forintot tesz ki. Mindezt leginkább úgy érte el, hogy a legutóbbi összesítés óta nagyjából 30 cég került Mészáros Lőrinc tulajdonába, ez a szám pedig, a felhalmozott tőkével együtt, a jövőben valószínűleg nőni fog. Ezek a cégek a tavalyi év során több mint 14 milliárd forint profitot hoztak a tulajdonosaiknak, igaz, a vállalatoknak csak a fele volt nyereséges, a kevésbé jól szereplők 2,6 milliárd forint veszteséges halmoztak fel. (Index)

Már nem gyanúsítják bűncselekménnyel a fiatalembert, aki szólt a BKK-nak, hogy meghackelhető a rendszere

Az ügyészség elfogadta a TASZ panaszát, ami szerint semmi olyan nem történt, ami veszélyes lett volna a társadalomra. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):