Lázár János támogató levelet írt a sztrájkra készülő tescósoknak, végleg eltitkolná a kormány, hogy ömlik a közpénz a fociba – ez történt kedden

Carnegie Intézet: Szétrombolja az uniót a lengyel és a magyar kormány

A magyar és a lengyel kormány jogállamot leépítő lépései miatt működőképessége határára jutott az Európai Unió, mivel az eddigi brüsszeli eljárások teljesen hatástalanok maradtak, nincs más hátra, minthogy az összes tagállamnak egyszerre kellene lépnie – írja a Carnegie Intézet Az EU értékeinek védelme Lengyelországban és Magyarországon című tanulmányában. A Stefan Lehne és Heather Grabbe által jegyezett tanulmány arra szólította fel az EU tagállamainak a vezetőit, hogy egységesen és keményen lépjenek fel a magyar és a lengyel kormány ellen, mert ha engedik őket „tovább rombolni a jogállamiságot”, akkor maguk is az EU széteséséhez járulnak hozzá. (Magyar Nemzet, 444)

Elítélték Rogán volt jegyzőjét

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint ma kihirdették az elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszéken az V. kerület volt jegyzőjének és két vállalkozónak a vesztegetési perében. Tavaly nyáron a Fővárosi Törvényszék bizonyítottság hiányában még mindhármukat felmentette, ám azt az ítéletet a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, így került vissza az ügy a Fővárosi Törvényszékre. Az elsőrendű vádlott Borzován János építési vállalkozó, akit az egyik vádpontban azzal gyanúsítottak, hogy 2012-2013 között pénzt kért, hogy egy hatósági ügyet kijárjon a kerületi önkormányzatnál. Ebben a vád szerint Rónaszéki László, a kerület volt jegyzője volt a segítségére. A harmadik vádlott az a vállalkozó, aki pénzt adott Borzovánnak, hogy engedélyt kapjon a helyi hatóságtól a Zizi Bár nevű hely éjszakai nyitva tartására. A bíróság tárgyalta azt az ügyet is, amelyben a belvárosi önkormányzatnak elővételi joga volt egy Károly körúti ingatlanra, és amíg arról a képviselőtestület le nem mondott, annak új tulajdonosát nem lehetett bejegyezni. A vád szerint Borzován félmillió forintot kért “fagyira”, azaz hogy elintézze a dolgot a képviselő-testületnél. Az új tulajdonos nem volt hajlandó fizetni, az önkormányzat pedig csak hónapok elteltével mondott le az elővételi jogáról. Borzován befolyással való üzérkedés és felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt két év szabadságvesztést kapott, amit a bíróság három évre felfüggesztett. Emellett ötmillió forint pénzbüntetést kell fizetnie. A bíróság szerint a volt belvárosi jegyző, Rónaszéki László is bűnös, hivatali visszaélés bűntette miatt egymilliós pénzbüntetést szabtak ki rá. A harmadik vádlottat felmentették. Az ítélet nem jogerős: Borzován és Rónaszéki felmentésért, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. (Index)

A minőséget díjazták a Parlamentben, a TV2 megkapta a Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíjat

Bizony, nem veszett kárba az adófizetők sok milliárd forintja, amikor – ugyan tudtukon kívül -, de támogatták Magyarország egyik kereskedelmit televíziójának teljes átalakítását. A Magyar Termék Nagydíj kiírói tanácsa idén a csatorna hírműsorait létrehozó gárdának ítélte oda a Sajtókövete Nívódíjat. Az elismerést a Parlament alelnöke, Jakab István adta át Kökény-Szalai Viviene hírigazgatónak. (444)

Lázár János támogató levelet írt a sztrájkra készülő tescósoknak

A Magyar Idők szerint Lázár János kancelláriaminiszter levélben írta meg a Tescónál sztrájkkészültséget hirdető szakszervezetnek, hogy a kormány szükségesnek tartja a bérek, illetve a létszám megfelelő rendezését. A levél legérdekesebb részében Lázár jelezte, hogy ősszel újabb, a hazai kereskedelmet befolyásoló törvényeket készül hozni a kormány. Eltökélt szándékunk egy olyan, egészségesebb szerkezetű intézkedéscsomagot javasolni az Országgyűlésnek, amely a munkavállalók védelmére és a fogyasztók érdekeire fókuszáló hazai kereskedelmi szektor létrehozása felé hat – írta a miniszter a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének. A Magyar Idők szerint napokon belül indul a sztrájk. Úgy döntöttünk, nem engedjük, hogy a karácsonyi bevásárlási szezonba ilyen körülmények között hajszolják bele a dolgozókat. Az elhatározásunk egyértelmű: sztrájkolunk, ha a Tesco regionális prágai központjában vagy Londonban nem hallják meg a magyar munkavállalók szavát – nyilatkozta a lapnak Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke. (444, Magyar Idők)

Mészárossal hírbe hozott cég újítja fel a kaposvári színházat, illegális szemétlerakón kötött ki rengeteg törmelék

Hasonló történt a Puskás stadion felújításánál is, ahol ugyanez a cég az egyik fővállalkozó. (444)

Hitelesítette a Kúria Vágó Gábor kérdését

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi döntését helybenhagyva hitelesítette a korrupciós cselekmények jelenleginél hosszabb, legalább 12 éves elévülési idejéről szóló népszavazási kérdést kedden – tudatta a legfelsőbb bírói fórum közleményben a honlapján. (Kúria, Atv.hu)

A magyar államnak adtak igazat nyugdíjügyben Strasbourgban – Lattmann Tamás szerint a politikailag legérdekesebb panaszosi felvetést a bíróság nem érdemben utasította el

Mégsem jogsértő, ha nem lehet dolgozni nyugdíj mellett. A politikailag legérdekesebb panaszosi felvetést, nevezetesen a magyar közszolgálaton belüli diszkrimináció problémáját ugyanakkor nem érdemben utasították el, hanem azért, mert későn lett előterjesztve, emiatt pedig érdemben nem is vizsgálták – hívja föl a figyelmet Lattmann Tamás az Emberi Jogok Európai Bíróságának keddi ítéletéhez fűzött kommentárjában. (Budapest Beacon)

Két volt fidelitasos igazolt újságírónak az Origóhoz

Az Origo impresszuma két remek emberrel bővült, a belpol rovatot gyarapítja Bordács Bálint, akit megvertek a Fidelitas disznóvágásán és Both Hunor, a Fidelitas 13. választókerületi képviselőjelöltje – írja a Sziauram mikroblog. (444)

Havi 9 milliós gázsi mellé 43 milliós kedvezményes hitelt kapott Matolcsy jegybankjának alelnöke

Megnevezte a Magyar Nemzeti Bank a 24.hu kérdésére, ki az a két alelnök, aki részesült abból a fajta kedvezményes munkáltatói kölcsönből, amelyből kapott Vajda Zita, azaz most már Matolcsy Zita, Matolcsy György jegybankelnök újdonsült felesége is. Nagy Márton, aki az alelnökök közül feladatait tekintve a legfontosabb területeket viszi (a monetáris politikáért és a hitelösztönzésért felelős) a jegybankban, 43 millió forintos kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönt kapott három éve. A kedvezményes kölcsön segítségével vett egy 89 négyzetméteres (plusz 12 négyzetméter terasz) társasházi lakást Budapesten a XII. kerületben – ez már a vagyonnyilatkozatából látszik, és az is, hogy ez az egyetlen ingatlana. A szabályzat szerint legalább 30 százaléknyi önerőt kellett hozzátennie a hitelhez, így az ingatlan, amelyet megszerzett a jegybanki kölcsönnek is köszönhetően, 60 millió forintnál is drágább lehetett. A másik alelnök, Windisch László 5 millió forintos kedvezményes hitelt kapott tavaly. Nála nem az igényelt kedvezményes hitel nagysága a kirívó, hanem az, hogy ezzel már a harmadik ingatlanhoz jutott hozzá a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök. (24.hu)

Tele a falu nyomorult szegény emberekkel, akik nem tudnak kifizetni semmit – érveltek a nyaraló menekültek fogadása ellen Esztergályhorvátiban

A héten kezdte meg a Migration Aid a Magyarországon élő menekült családok táboroztatását. Ezek olyan menekültek, akik jogszerűen vannak az országban, a civil szervezet pedig úgy gondolta, hogy segítheti a családok integrációját és javíthat a közérzetükön, ha egy hetet valahol a Balaton közelében tölthetnek el. Ebből aztán komoly botrány lett, mivel a környékbeli fideszes polgármesterek sorra háborodtak fel az ötleten, hogy az országban jogosan tartózkodó emberek csak úgy odamenjenek a Balaton mellé. Végül a Zala megyei Esztergályhorvátiba kapott meghívást a szervezet, egy osztrák orvosnő hívta meg ide a menekülteket és segítőiket. Összesen 7-8 menekült érkezik a településre. A Magyar Nemzet már hétfőn arról írt, hogy a helyiek nem örülnek a hírnek, a polgármester, Rékasi Csabáné arról beszélt, hogy tavaly az is felkavarta a helyiek hétköznapjait, mikor egy külföldi átutazóban járt a faluban, ezért másnap már arról beszéltek, hogy Esztergályhorvátiban is megjelentek a migránsok. Azóta elment a településbe Mészáros Lőrinc tévéjének, az Echo TV-nek a stábja, és szintén beszéltek a polgármesterrel és a helyiekkel. „Az önkormányzat és a magam nevében is azt tudom mondani, hogy ez egy nyugodt, csendes környék, szeretnénk, ha az is maradna. Tehát azon vagyunk, hogy ha mégis idejönnének ezek a családok, azért egyetértés legyen itt a falu lakóival egyetértésben, de van olyan gondolatunk is, hogy azért vannak-lesznek olyan csoportok, akik esetleg ezt nemtetszésüket nyilvánítják” – mondta a település első embere. A riportban később több helyi is közölte, hogy bizony, nincs ez így rendben. A közhangulatot talán ez az idős nő foglalta össze a legjobban: „Egyáltalán nem örülök neki és ne is hozzanak ide, mert a falu összefog és elzavarják őket. Úgyhogy ide ne, itt annyi sok szegény ember lakik, öreg nyomorultak, nyugdíjasok, nem tudnak kifizetni semmit, akkor mi, ide, migránsokat?” (444)

Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején

Pontosan öt éve, hogy Magyarország nagy nemzetközi megrökönyödést keltve kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, a baltás gyilkost. A hála nem politikai kategória, nem is pörgött fel különösebben a két ország gazdasági kapcsolata a gesztus nyomán, ám egy szoros bakui kormánykapcsolatokkal rendelkező offshore cég dollármilliókat kapott a magyar MKB bankban vezetett bankszámlájára Safarov kiadása után. (Átlátszó)

Végleg eltitkolná a kormány, hogy ömlik a közpénz a fociba

Sok unalmas adózási változtatás közé dugta a kormány azt az egy mondatot a július végén megjelent új adóeljárási törvény tervezetében, amivel végleg eltitkolná, hogy mennyi tao-támogatást ad mondjuk a Mol, és mennyit kap mondjuk Mészáros Lőrinc vagy Garancsi István focicsapata. Az állam már több pert elvesztett az ügyben, ezért inkább átírja a törvényt. (Index)

Juncker kioktatta a kerítésre pénzt kérő Orbán Viktort

A Politico európai kiadása megszerezte azt a levelet, amelyet Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke írt válaszul Orbán Viktor augusztus 31-i levelére. A magyar miniszterelnök azt kérte a bizottságtól, az EU utólag fizesse ki a 2015-ben felhúzott drótkerítés költségeinek felét. Jean-Claude Juncker levelét a Politico diplomáciai oltásnak minősíti, amelyben a Bizottság elnöke emlékezteti a magyar miniszterelnököt, hogy az EU eddig milyen forrásokat ajánlott és biztosított Magyarországnak a menekültválság kezelésére. Az Európai Bizottság elnöke lényegében azt írta le, hogyan pancserkodtunk el és utasítottunk vissza százmilliókat a korábbi támogatásokból. (Index)

