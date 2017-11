Lehet népszavazást tartani a Lex Civil visszavonásáról – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

Az Operettszínház azonnali hatállyal fölmondott Kerényi Miklós Gábornak

Azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól Kerényi Miklós Gábort a Budapesti Operettszínház. Hétfőn Maros Ákos színész az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arccal, névvel vállalva elmondta: Kerényi 1994-ben elfenekelte egy vállfával. (Hvg.hu)

Lehet, hogy egy akkor tizenhárom éves fiút is bántalmazott Kerényi

Az akkor Rossini Mózesében szerepelt fiatalember most azt állítja: Kerényi egy fafogassal iszonyatos erővel megütötte. „Ezt egy esetleges per folyamán eskü alatt a bíróságon is bármikor tanúsítom, vállalom” – írta, a nevét (egyelőre) nem vállalva. (ATV)

Szanyi Tibor „mértéktartásra” szólított föl a Marton-ügyben

„Én is ritka ocsmány dolognak vélem Marton péniszének nyilvános kalibrálását, s arról is illik megemlékezni, hogy ki rohangál pucéran a színpadon. Csak hogy tartsunk mértékeket!” – írta hétfőn a szocialista EP-képviselő. A bejegyzésre Juhász Péter, az Együtt elnöke is válaszolt. (Facebook)

Egy év alatt 4,4 millió liter gyomorkeserű fogyott Magyarországon

A 2016 szeptembere és 2017 augusztusa között Magyarországon vásárolt égetett szeszek 26 százaléka gyomorkeserű, 25 százaléka vodka, 17 százaléka pálinka. Az előző évihez képest tavaly hét százalékkal több, összesen 44 ezer hektoliter fogyott gyomorkeserűkből. (444)

A Kúria fölmentette az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatónőjét

A Kúria bűncselekmény hiányában fölmentette Katona Andreát, az OSZK akkori főigazgatónőjét, aki autójával üldözőbe vett két, tőle lopó motorost, akik közül az egyik fölborult, és Katona autójától halálos sérülést szenvedett. (Budapest Beacon, MTI)

Döntött a Kúria: lehet népszavazást tartani a Lex Civil visszavonásáról

Hitelesítette a Kúria a Lex Civil visszavonásáról szóló népszavazási kérdést, amit Kádár Barnabás, a Momentum elnökségi tagja magánszemélyként nyújtott be. (MTI)

Lázár János és Tiborcz István együtt iszogatott a Börzében

A miniszterelnök veje és a kancelláriaminiszter együtt iszogatott egy lipótvárosi étteremben, a Börzében. Lázár János távozott előbb, és Tiborcz fizetett. Szemmel láthatóan még csak el sem akartak bújni. (Budapest Beacon, Azonnali)

Jávor: Paks II. nem épülhetne meg Oroszországban az orosz szabályok szerint

Megkezdték az orosz hitel lehívását Paks II-höz, ami az oroszoknál meg sem épülhetne – hívta föl a figyelmet a Párbeszéd EP-képviselője. (Budapest Beacon)

Szektorbezárás és pénzbüntetés az FTC-nek

A Ferencvárosnak hárommillió forintot kell fizetnie, és a következő három bajnoki meccsen a B1, a B2, a B3 és a C1 szektort zárva kell tartani. Ezek a szektorok azok, ahova visszatértek a korábban a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai. (MTI)

Aranykéz utcai és Fenyő-gyilkosság: perújítási nyomozást rendelt el az ítélőtábla

Perújítási nyomozást rendelt el a Fővárosi Ítélőtábla az Aranykéz utcai, illetve a Fenyő-gyilkosság bírósági ítéletével kapcsolatban. A két ügyben életfogytiglanira ítélt Rohács József a börtönben állítólag azt mondta valakinek, hogy az Aranykéz utcai merénylet felbujtója nem az ezért jogerősen tizenhárom évre ítélt Portik Tamás volt. (MTI)

A Netflix megvette Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét

A Netflix megvette és februárban bemutatja Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét, aminek egy novemberi fesztiválon lesz az amerikai ősbemutatója. A mű versenyben van több kategóriában is az Európai Filmdíjért a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért is. (444)

Magyarországon a legjobb Trump megítélése

Egy tizenkét országban végzett kutatás szerint Magyarországon a legjobb Donald Trump megítélése. Magyarországon a második legkisebb az orosz befolyástól való félelem, és a nem migrációs célpontok közül Magyarországon a legnagyobb a félelem a menekültektől. (Index)

Letiltatta a kritikus bírót az RTL Klub műsorából Handó Tünde

Egy levél szerint Szepesházi Péter munkáltatója nem engedélyezte végül a szereplést, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy a nyilatkozat a bíróság (OBH) hivatalos álláspontjának tűnhetne. (Hvg.hu)

Medgyessy: Egyvalakit látok, aki majd megküzdhet Orbánnal

Orbán győzni fog, csak a Fidesz többsége a kérdés a jövő évi választásokon – véli Medgyessy Péter volt miniszterelnök, aki egyvalakit lát alkalmas kihívónak. Szél Bernadett az a valaki. (Index)