Lőszereket vásárol a NAV, több mint hatszáz magyar orvos ment külföldre tavaly, a Mazsihisz szerint Izrael cserbenhagyta őket – ez történt hétfőn

A történészprofesszor nyílt levelet írt az izraeli miniszterelnöknek, vádat emeltek kilenc Ligetvédő ellen, várhatóan ősszel születik döntés a közalkalmazottak béremeléséről, egyre több diploma ragad bent a nyelvvizsga hiánya miatt, senki sem vizsgálja Mészáros médiabirodalmát, több mint hatszáz magyar orvos ment külföldre tavaly, Mészáros Lőrinc köre egészen cselesen kaparintott meg egy balatoni kempinget, a szervezők azt állítják, hogy nincs is szükség a vizes vébére 1,2 milliárdért felújított épületre, bármeddig vár az ügyészség, ha túlárazott közbeszerzést kell vizsgálnia, mégis maradhat posztján a Szinyei igazgatója, tilos bringázni a vizes vébére épített kerékpárhídon, a Mazsihisz szerint Izrael cserbenhagyta őket – hétfői hírösszefoglalónk.

Miért is tör a keresztény Európa vesztére Soros? Mert zsidó, tehát, ahogy 1942-ben a Der Stürmerben is megfogalmazták: született bűnöző – a történészprofesszor nyílt levelet írt az izraeli miniszterelnöknek

„Ön szerint a Soros Györgyöt rágalmazó gyűlöletkampány nem antiszemita kampány. Lehetséges, hogy ahhoz ért, hogy megválogassa, kitől és mennyi drága ajándékot fogadjon el, de most tévedett” – írja Benjamin Netanjahunak címzett nyílt levelében Karsai László. A történészprofesszor arra kéri az izraeli miniszterelnököt, hogy budapesti látogatása előtt még egyszer nézze meg a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat. (Budapest Beacon)

Varga: Az egészségügy lemaradását, hátrányát nem lehet pár nap alatt ledolgozni

A nemzetgazdasági miniszter szerint is jóval nagyobb béremelésre lenne szükség. (MTI, 444)

Senki sem vizsgálja Mészáros médiabirodalmát

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ezt azzal indokolta, hogy hiába van a miniszterelnök milliárdos barátjának 194 lapja, bejelentés eddig nem érkezett hozzájuk. (HírTV)

Tilos bringázni a vizes vébére épített kerékpárhídon

A BKK építtetett egy kerékpáros hidat a vizes vébére, amire a vizes vébé idején tilos kerékpárral felhajtani. 400 millió forintért biztos megérte. (Index)

Férfiak: Szerbia, nők: Egyesült Államok – a Budapest Beacon vízilabda-világbajnoksági előzetese

Akárcsak tavaly a riói olimpián, férfiaknál nagy valószínűséggel Szerbia, a nőknél vélhetően az Egyesült Államok nyeri az olimpiát a budapesti vízilabdatornán. A Budapest Beacon adathegyekkel föltuningolt esélylatolgatása. Tavaly a két győztes megtippelésében jók voltunk. (Budapest Beacon)

Több mint hatszáz magyar orvos ment külföldre tavaly

Kis mértékben, de csökkent az orvosok elvándorlása az utóbbi években. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint míg 2013-ban 705 magyar állampolgárságú orvos kérte ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges bizonyítványt, addig ez a szám 2014-ben 701, 2015-ben 717, tavaly pedig 615 volt. A legnépszerűbb célországok továbbra is Németország, az Egyesült Királyság és Svédország, de voltak, akik Franciaországot, Spanyolországot vagy Katart választották. Utóbbiba tavaly 13-an mentek dolgozni. Nincs arra vonatkozó statisztika, hányan jönnek vissza Magyarországra azok közül, akik egyszer már úgy döntöttek, külföldre mennek dolgozni – mondta a Magyar Nemzetnek Dénes Tamás, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke. Szerinte az elvándorlás mellett komoly probléma az is, hogy emelkedik a pályaelhagyók száma. (444, Magyar Nemzet)

Egyre több diploma ragad bent a nyelvvizsga hiánya miatt

Csaknem tizenkétezer diploma ragadt bent az egyetemeken és főiskolákon 2016-ban azért, mert hiányzott az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga. Salusinszky András, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint az egyetemek nem tehetnek a helyzetről, hiszen a felsőoktatás feladata a szaknyelvi oktatás, nem pedig az általános nyelv tanítása. (Magyar Hírlap)

Várhatóan ősszel születik döntés a közalkalmazottak béremeléséről

Nem várható gyors döntés azon közalkalmazottak és önkormányzati tisztségviselők béremeléséről, akik eddig kimaradtak az életpályamodellekből. Az ezzel kapcsolatos munka akár őszig is elhúzódhat. A Magyar Idők úgy tudja, a kormányzati szándék megvan a fizetések rendezésére, azonban több tényező is nehezíti a konkrét lépéseket, többek között az, hogy az alkalmazottak munka­adója nem az állam, hanem az önkormányzat, így elsősorban a településeknek kellene megoldaniuk a bérkérdést. A hétfői munka­beszüntetést mindenesetre megtartotta a szakszervezet – mintegy ötezer résztvevővel. (Magyar Idők, Index, 444)

Vádat emeltek kilenc Ligetvédő ellen

Vádat emelt az ügyészség kilenc ember ellen, aki tavaly nyáron kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartással akarta megakadályozni a Hungexpo területén, a Liget Budapest projekt keretében megkezdett építési munkálatokat – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfőn az MTI-vel. A vádirat szerint tavaly július 6-án délután a megvádolt kilenc ember az elkülönített építési területen felállított OSB-lapokat ütötte, rúgta, ledöntötte, és bedöntötte az Olof Palme sétányra nyíló, a biztonsági őrök által lezárt kapuk egyikét. Volt, aki felmászott a kerítésre és az ott elhelyezett geotextíliát szétvágta. A XIV. és XVI. kerületi ügyészség csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdasággal vádolja a kilenc embert, és közérdekű munka kiszabását indítványozta a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. (Index, MTI)

Lőszereket vásárol a NAV

Több mint hatszázezer lőszerre írt ki közbeszerzési eljárást a múlt hét végén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szervezet pisztolyokba és gépkarabélyokba való muníciót vásárolna, de sörétes és vaklőszer is szerepel a listán. A beszerzés egy évre láthatja el a NAV fegyvereseit lövedékekkel. (Magyar Idők)

Hamisítható, másolható: tízből tízszer verték át az ellenőröket az elektronikus BKK-bérlettel

Múlt hét végén indította el a BKK az online jegy- és bérletvásárlós rendszerét, amiről hamar kiderült, hogy hemzseg az amatőr hibáktól. Azon túl, hogy könnyedén át lehet verni, mennyiért és mennyi bérletet vesz az ember, a Közlekedő Tömeg blog egy másik komoly problémára is felhívja a figyelmet: nincs eszközük az ellenőröknek a mobilon bemutatott bérletek érvényességének ellenőrzésére. Biztonsági problémák is akadnak. (Közlekedő Tömeg, 444)

Tavasszal meglódult a felcsúti kisvasút utasforgalma

Közadatigénylésben kérte és kapta meg az Átlátszó a Pancho Arénát az alcsúti arborétummal összekötő kisvasút elmúlt fél évre vonatkozó jegyeladási adatait. Január 21. és április vége között 50 napon senki nem vett jegyet, május eleje óta azonban legalább napi 10 utas van. A kimutatásban gyakoriak a 100-600 közötti számok, de a rekord március 4-én volt: akkor 1280 jegyet adtak el a felcsúti kisvasútra. (Átlátszó)

Amnesty International: Félünk, Netanjahu és Orbán miniszterelnök nemcsak az emberi jogokat sértő terveikről, hanem azok megvalósításáról tárgyal majd

Mivel Izraelben és Magyarországon is egyre nehezebb a jogvédő szervezetek és aktivisták munkája, aggodalommal figyeli az Amnesty International magyar és izraeli szervezete Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor egyre szorosabbra fűzödő szövetségét – írja a két szervezet közös közleményében. A jogvédő szervezetek szerint „mindkét ország vezetője gyűlöletet szít az egyetemes ember jogok és közös értékek ellen, megpróbálja aláásni a jogvédő szervezetek és aktivisták szerepét a társadalomban és megbélyegző kampányt folytat ellenük. […] Félünk, hogy a holnap kezdődő találkozón Netanjahu és Orbán miniszterelnök nemcsak az emberi jogokat sértő terveikről, hanem azok megvalósításáról is szót ejtenek majd” – írja a közleményben Molly Malekar, az Amnesty International Izrael programigazgatója. „Felszólítjuk mindkét miniszterelnököt, hogy alapjaiban változtasson az emberi jogokkal kapcsolatos hozzáállásán. Azonnal vessenek véget az alapvető jogok és értékek elleni populista támadásaiknak, és térjenek vissza egy olyan politikához, amely tiszteletben tartja és védi mindenki jogait függetlenül annak politikai nézeteitől, akkor is, ha az illető kényelmetlen igazságokat tár fel a kormány jogsértő politikájával kapcsolatban” – tette hozzá Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója. (Amnesty International, 444)

A Mazsihisz szerint Izrael cserbenhagyta őket

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) hétfőn azzal vádolta meg Izraelt, hogy cserbenhagyta a magyar kormány Soros Györgyöt kipellengérező plakáthadjáratának elítélésében. Néhány órával azelőtt, hogy megérkezett Magyarországra Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Heisler András, a Mazsihisz elnöke az AP amerikai hírügynökségnek panaszkodott Izrael álláspontjának megváltozásáról. Mint mondta, meglepődött és mélységesen csalódott a plakátok bírálatának hangnemváltozása, a bírálat élének tompítása miatt. (444, Budapest Beacon)

Kiakadt az amerikai úszócsapat, túl drágának találták a magyar szállodai szobákat

Fejenként 85 ezer forintot kértek volna tőlük éjjelente, kétágyas szobákban, étkezéssel. (444)

Mészáros Lőrinc köre egészen cselesen kaparintott meg egy balatoni kempinget

A Konzum Nyrt. egyik igazgatósági tagjának offshore-alapítású cége a legalacsonyabb ajánlattal vásárolta meg a balatonakali kempinget. (24.hu)

Balog Zoltán közbelépett: mégis maradhat posztján a Szinyei igazgatója

A különleges helyzetre való tekintettel a miniszter felülbírálta Palkovics oktatási államtitkárt. (444)

Bármeddig vár az ügyészség, ha túlárazott közbeszerzést kell vizsgálnia

2016 januárjában az LMP-s Hadházy Ákos egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra első korrupcióinfóján, amin a szekszárdi fideszes polgármester, Ács Rezső magyarázza, hogyan működik ma Magyarországon a közbeszerzések rendszere, miként házalnak az előre lezsírozott projektekkel a bennfentes cégek. Ács Rezső az egyik óvodaberuházás kapcsán arról beszél, hogy az uniós pályázatokon természetes a túlárazás, mert így még a 15 százalékos önrészt sem kell végül kifizetniük az önkormányzatoknak. A hangfelvétel nyilvánosságra hozatala után a fideszes polgármester és a Miniszterelnökség versenyt csinált abból, ki tud cinikusabb reakciót adni az elég nyilvánvalóra. Ács az óvodaberuházás sikerességéről beszélt, és valamilyen furcsa kanyarral MSZP-zni kezdett, a Miniszterelnökség pedig már konkrétan Hadházyt gyanúsította meg azzal, hogy ha valóban részt vett egy olyan megbeszélésen, ahol közpénzek szabálytalan felhasználásáról egyeztettek és nem tett feljelentést, akkor ő maga követett el bűncselekményt. Utóbbi persze nem volt igaz: Hadházy ugyanis Wosinsky utcai óvoda felújításhoz kapcsolódó korrupciós ügyben az óvoda elkészülte után néhány héttel feljelentést tett. És most, 2017 közepén, egy ügyészségi válaszból derült ki, hogy a nyomozóhatóság szinte semmit nem lépett az ügyben, még egyetlen embert sem hallgattak ki. (Index)

A szervezők már azt állítják, hogy nincs is szükség a vizes vébére 1,2 milliárdért felújított épületre

Szerződés bizonyítja, hogy a margitszigeti Casino nem készült el időre, de azt találták ki, hogy amúgy is messze van a helyszínektől. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):