A magyar kormány meg sem próbálta megszerezni a legnagyobb zsákmányt, amit a Brexittel nyerni lehet – ez történt kedden

Megjelent az afrikai sertéspestis a román-magyar határ közelében, a magyar kormány meg sem próbálta megszerezni a legnagyobb zsákmányt, amit a Brexittel nyerni lehet, plusz 52 millióba került Cee Lo Green felkérése a vizes vb nyitórendezvényére, majdnem egy év múlva használhatja csak a nagyközönség a Duna Arénát, a Heineken gyártja majd a Fradi-sört, ott marad a Dunában a vizes vb óriás ugrótornyának betonalapzata, megbírságolták Bayer Zsolt megjegyzései miatt a Karc FM-et, központilag tárolnák a megfigyelési felvételeket – keddi hírösszefoglalónk.

Ott marad a Dunában a vizes vb óriás ugrótornyának betonalapzata

A szervezők szerint még jól jöhet hasonló versenyeknél. (444)

„Ameddig a topmenedzserek milliókat visznek haza, miközben a tisztességesen dolgozó emberek nem tudnak kijönni a hó végén, addig nehogy már a topmenedzserek fizetését sajnáljuk”

Szinte a teljes ellenzék beállt Vágó Gábor állami cégvezetők bérének maximalizálásáról szóló népszavazási kezdeményezése mögé. Juhász Péter szerint jelenleg pártkatonák vezetik az állami cégeket, akik kifizetőhelyeket üzemeltetnek. Vágó szerint a népszavazási kérdés pontosan azért van úgy megfogalmazva ahogy, hogy az egyéb juttatásokkal ne lehessen majd trükközni. (Budapest Beacon)

Mire költött 320 milliót az alapítvány?

Csaknem kizárt, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel a Polgárok Házát üzemeltető alapítvány azt a 320 millió forintot, amit az állami HungaroControltól kapott. Ez szerepel a könyvvizsgáló jelentésében – tudta meg az RTL Híradó. Pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlése szerint a cég a pénzt a légiforgalmi irányítás népszerűsítésére adta. Az alapítvány beszámolójában erről nincs szó, tavaly például népdalkörre és jógatanácsadásra költötték a támogatásokat. Sem a HungaroControl, sem az alapítvány nem reagált az RTL Híradó megkeresésére. (RTL Híradó)

Megbírságolták Bayer Zsolt megjegyzései miatt a Karc FM-et

200 ezer forintra büntette a Médiatanács a Karc FM-et, amelynek műsorában Bayer Zsolt azt mondta: ha kell, a taknyukon és vérükön kell kirángatni a Parlamentből a békésen tiltakozókat. A publicista annak kapcsán beszélt erről még áprilisban, hogy amikor az Országgyűlés igazságügyi bizottsága tárgyalta a civiltörvényt, a beszámolók szerint kéttucatnyi civil tüntető ment be az ülésre, és csendben táblákat tartottak fel, amelyeken egyebek mellett az állt: „Nem a civilek megbélyegzésére”. Bayer szerint a tiltakozók egyetlen célja, hogy provokáljanak. Barom állatoknak nevezte őket, és azt mondta, attól kezdve, hogy a Parlamentben tiltakoztak, nem kell finomkodni, úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni, és ha kell, szanaszét kell verni a pofájukat. „Ez ugyanis Magyarország Parlamentje, nem pedig a nyilvános vécé, ahová valók” – fejtegette. A Médiatanács arra is kötelezte a Karc FM-et, hogy honlapján, illetve a Paláver című műsorban tegyen közzé egy közleményt, amely arról szól, hogy a fenti megjegyzésekkel megsértették az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, és a gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmak közzétételét tiltó rendelkezéseket. A hatóság szerint az elhangzottak azt az üzenetet közvetítették a hallgatóság számára, hogy a civil szervezetek aktivistáinak megnyilvánulásaival szemben az emberhez méltó fellépést teljes mértékben nélkülöző, erőszakos megoldás vezethet eredményre. Ezek a vélemények alkalmasak arra, hogy a személyek, közösségek méltósága és értéke között különbséget tegyen, azzal, hogy az érintett közösség tagjait alacsonyabb rendűként kezelik és emberi mivoltukat kérdőjelezik meg – áll a határozatban. Felrótták azt is, hogy a műsorvezető olyan hallgatói véleményeket olvasott fel a tiltakozókra vonatkozóan, miszerint „pofán kellene már vágni egyet-kettőt”, majd azt mondta, ezzel egyáltalán nem vitatkozik. „Bár az erőszakra való felszólítás nem vezet minden esetben agresszióhoz, alkalmas annak érzelmi előkészítésére” – írta indoklásában a hatóság. A vizsgált médiatartalom kárt okozott a demokratikus nyilvánosságban – állapították meg továbbá. Bayer megjegyzései miatt Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke tett bejelentést, a Médiatanács határozatát is ő tette közzé. „Bayernek és a többi fideszes újságírónak álcázott pártkatonának most már papírja van arról, hogy gyűlöletkeltés, amit csinálnak. Az ítéletet a gyűlöletnek helyet adó rádió kapta, de mindenki pontosan tudja, hogy az egész Fidesz tettestárs ebben” – írta. A politikus azt üzente „a Bayer Zsoltoknak, a 888.hu-t vagy a Pesti Srácokat álnéven író pártkatonáknak, hogy az aljas, hazug és kirekesztő írásaiknak meglesz a böjtje”. (24.hu)

A magyar kormány meg sem próbálta megszerezni a legnagyobb zsákmányt, amit a Brexittel nyerni lehet

Mivel Nagy-Britannia hamarosan kilép az Európai Unióból (EU), Brüsszelnek sürgősen más tagállamba kell költöztetnie két nagyon fontos londoni intézményét: az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA) és az Európai Bankhatóságot (EBA), ám az Európai Bizottság (EB) keddi közleménye szerint Magyarország egyikre sem pályázik. Ez azért érdekes, mert idén februárban Lázár János még arról beszélt, hogy a kormány szeretné, ha a kettő közül legalább az egyik Magyarországra költözne, márciusban pedig már a kormány hivatalos honlapján is megjelent, hogy beszállunk a versenybe. Az egész Brexiten az az város nyerheti a legtöbbet, amelyik megkapja az Európai Gyógyszerügynökséget, az intézménynek ugyanis jelenleg 890 alkalmazottja van, akiket az EU fizet, ami azt jelentette volna, hogy ezek az emberek a családjukkal Magyarországon béreltek vagy vettek volna lakást, és itt fogyasztottak volna. A családtagjaik itt kerestek volna munkát, a gyerekeik pedig itt jártak volna iskolába. Az sem utolsó szempont, hogy az ügynökség évente 36 ezer embert fogad különböző tárgyalásokra. Szemben az olimpiával vagy más sportrendezvényekkel, ez biztos megtérülést ígért volna egészen addig, amíg tagjai vagyunk az Európai Uniónak. (444)

Plusz 52 millióba került Cee Lo Green felkérése a vizes vb nyitórendezvényére

Az eredetileg kiszemelt világsztárok nem vállalták a vizes vb nyitórendezvényén való részvételt, aki igen, az is lemondta, ezért az utolsó percben kellett keresni valakit. Ez 52 millió forinttal növelte a világsztárra szánt keretet. (Mfor.hu)

Majdnem egy év múlva használhatja csak a nagyközönség a Duna Arénát

Vasárnap ért véget a vizes világbajnokság, de ha valaki kipróbálná, mennyi idő alatt ússza a 11 világcsúcsnak otthon adó Duna Arénában az 50 gyorsot vagy a 400 vegyest, annak még várnia kell. Hamarosan elkezdődik egy újabb nagy vizes esemény, a nagy világbajnokság utánfutója, a veterán élsportolók és amatőrök világbajnoksága, a Masters, aminek az egyik helyszíne a Duna Aréna. A Masters augusztus 20-áig tart. Ezután elkezdik lebontani a Duna Aréna ideiglenes lelátóit, amiből parkolóházat alakítanak ki a Hungexpónál. A 12 ezer férőhelyes Aréna 6 ezres marad a bontás után. Nemcsak a Duna Arénát nem használhatja a nagyközönség, hanem a mellette lévő Dagály Strandot sem. A szervezők válasza szerint „a Duna Arénát és a Dagály Strandot a tervek szerint legkésőbb 2018. májusától használhatja a nagyközönség”. A sportolóknak jó hír, hogy ők már 2017. szeptembertől vehetik használatba az úszókomplexumot. A Duna Aréna üzemeltetése a Masters-t követően egyébként az NSK (Nemzeti Sportközpontok) feladata lesz. A szintén a vizes vébé miatt eddig nem használható Hajós Alfréd és Komjádi uszodát is csak a Masters után nyitják meg, rövid nyaruk lesz tehát a kinti úszás szerelmeseinek. (444)

A Heineken gyártja majd a Fradi-sört

A Ferencváros bejelentette, hogy augusztustól a Heineken gyártja a Fradi sört. „A csapat szurkolóinak körében különösen népszerű sör nem csak új gyártót, új megjelenést is kap. A Fradi sör augusztustól üveges kiszerelésben kapható a hivatalos Fradi shopban, ezen kívül a CBA üzleteiben, valamint a Heineken disztribúciós hálózatán keresztül csaknem 1000 kiskereskedelmi egységben országszerte” – írták. Mindez azért érdekes, mert a kormány – hogy maradjunk a sportnál – páros lábbal szállt bele nemrég a Heinekenbe, amiért az jogi csatát indított csíki sör-ügyben, aztán a vörös csillagos csomagolása miatt akarta a kormány szívatni a céget, de végül megegyeztek. (Index)

Megjelent az afrikai sertéspestis a román-magyar határ közelében

A fertőzőgócot a magyar-román határ közelében levő Szatmárnémeti város szélén fedezték fel a hatóságok egy háztáji gazdaságban – közölte kedden a román állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság. A betegség összesen hét állatot fertőzött meg két háztáji gazdaságban, miután az egyik gazdaságról átterjedt egy szomszédosra is. A megfertőzött állatokat elégették. A hatóságok az első vizsgálatok alapján feltételezik, hogy a sertéspestis vírus Ukrajnából került Romániába, fertőzött állati eredetű termékekkel. (MTI, 444)

Központilag tárolnák a megfigyelési felvételeket

Jóval alaposabban kívánja megfigyelni a jövőben a magyar állam a polgárait – derül ki a Belügyminisztérium által jegyzett, hétfőn benyújtott salátatörvény-tervezetből. Többek közt változtatnának a polgárok személyi adatairól szóló törvényen, így a jövőben központi helyen lehetne tárolni az egyes szervek által készített kép- és hangfelvételeket. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szervek által készített felvételeket őriznék meg. Ilyenek például: a rendőrség, a közterület-felügyelet, a személyszállítási szolgáltató, a közút kezelője, illetve az útdíjellenőrzésre jogosult szervezetek. Nem ez az egyetlen, adatvédelmi kérdéseket érintő javaslat. A tervezetben megfogalmazottak alapján a szálláshely-szolgáltatóknak kötelező lenne rögzíteni és tárolni az igénybe vevők családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, illetve anyjuk nevét. Ezenfelül szintén kötelesek lennének nemcsak a vendég személyazonosító és úti okmányának azonosító adatait elkérni, de okmányaikról másolatot is készíteni, továbbá a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját rögzíteni. A szálláshely-szolgáltató adatait a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében kikérhetik, sőt, azt is meghatározhatják, hogy a szolgáltatónak az adattovábbítást milyen műszaki követelményeknek megfelelően kiépített és üzemeltetett csatlakozási felületen kell végrehajtania. A Pintér Sándor vezette tárca javaslatai közt szerepel az is, hogy a mobilszolgáltatók kötelesek legyenek a saját költségükön biztosítani, hogy SMS-ben tájékoztassák és riasszák a lakosságot esetleges veszélyhelyzet esetén. „Az SMS-ben történő értesítés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fejleszteni szükséges hálózatukat, amelyre a törvény hat hónapos átmeneti időt biztosít” – írja a tervezet. A belügy mellett a Földművelésügyi Minisztérium (FM) is tett javaslatot, amelyet ha elfogadnak, új bírságtételekre számíthatnak a horgászok. Az FM rendelettervezete alapján például bizonyos méret feletti halat a vízpartról nem leölve elszállító személyre akár 10 és 300 ezer forint közötti bírság is kiszabható lenne. Bírságolhatóvá válhatnak a „horogra kívülről akadt halat” megtartó horgászok is, akik lebukás esetén 10 és 200 ezer forint között fizethetnek. (Magyar Nemzet)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):